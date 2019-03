La expropiación de Peironcely 10

Voz 1515 00:00 les decía también que el pleno del Ayuntamiento de Madrid bueno ha aprobado esta mañana algo esperado esperado desde hace tiempo la expropiación del edificio de la calle pero once Lee Díez el que fue inmortalizado por Robert Capa en Entrevías tras un bombardeo en mil novecientos treinta y seis ha sido un proyecto en el que los chicos de la sección Anastasio de Gràcia han echado el resto han contado siempre con el apoyo incondicional del hispanista Ian Gibson que esta mañana también ha estado en el pleno que lo hemos pedido a ser rápidamente a vernos a contarnos cómo así

Voz 0767 00:29 pues bien fantástico no la verdad es que es un día feliz no porque si este edificio si hubiera perdido pues habría sido un desastre no porque es una foto yo no conocida mundialmente la recuperación del edificio por eso me parece fantástico no porque estamos en este este trabajo no de de compra de recuperar el recuperar lo que se pueda porque se ha perdido tanto pero son momentos importantísimos Solari a la casa de Antonio Machado en Rocafort estuve yo el otro día yo no sé si tú conoces la casa Marta es un chalé de mil novecientos precioso precioso que se ha conservado milagrosamente y la Generalitat de Valencia acaba de comprar la casa donde Machado pasó los dos años y pico de la guerra después de la salida de Madrid de modo es otra diferencia que separa superar iban a crear un centro de estudios sobre Machado y la República domingo sí sí sí bueno

Voz 1 01:34 eh bien la tumba de Azaña no

Voz 0767 01:37 hombre tenemos que superar es es esto estas personas tan importantes hoy además Machado sobre todo por su énfasis sobre todo el escuchar al otro sopesaba

Voz 1330 01:50 puesta hay tanto ruido

Voz 0767 01:53 a todos a la greña no en los debates en la tele todos los actores mucho teatro no he mucho teatro

Voz 1515 02:01 qué te parece Peñón Fraguas conseguido lo veía por Robert Capa bueno hay que explicar que ahora Kot quedan pasos el Ayuntamiento ha aprobado la expropiación de Peyron Feli

Voz 1330 02:09 bueno hay buena que airado algún tipo de Centro de la Memoria algún tipo de lo de actividad cultural y memoria yo me alegro mucho conozco muy bien la zona vivo muy cerca está muy cerca de la parroquia de San Carlos Borromeo es una zona sigue siendo estando muy degradada está muy abandonada también por el el Ayuntamiento de Manuela Carmena hay solares y infecto llenos de basura a vertederos eso no lo ha cambiado ningún no lo ha puesto en la agenda prioritaria ningún ejecutivo municipal está bien que se insertan hay actividades culturales programas se llame la atención de la gente que vayan visitantes porque va contribuirá a mejorar la calidad de vida en la zona que lo necesito

Voz 1515 02:46 a Pablo León nosotros lo hemos hecho durante mucho tiempo mucha bandera cumplirá once diez Pablo León de país

Voz 2 02:52 en el País también lo hemos contado bastante porque es un tema que nos interesa y nos preocupa sobre todo a mí me alegra mucho la noticia porque es un poco conservamos el patrimonio no Madrid ha caracterizado muchas veces a veces en general de otras ciudades de España pero en Madrid se han tirado cosas maravillosas la pagoda de Fisac se tiró el Banco Atlántico patrimonio industrial se tiró sin ningún tipo de valoración y sin valorar lo que representaba todo eso que Peyron Celia aguante que se convierta en un espacio socio cultural en un barrio degradado cada zona una buenísima noticia tanto para el barrio como para digamos un poco nuestra calidad de política de los políticos que han visto que son importantes

Voz 1515 03:27 eh yo dejadme que que cuando una cosa pero cuando ocurrió todo a una persona que está en la dirección de la Comunidad de Madrid tuvimos una reunión y le dije tenéis que conseguir que esto de pero y salga adelante la respuesta que fue terrible fue es que no tiene ningún valor arquitectónico interior

Voz 3 03:48 es que no vamos a debatir el pelo claro digo es un centro para la memoria no es para que es propia hagáis casa y especule y esto es otra cosa es otra cosa

Voz 0767 04:00 bueno algo de arqueología hay pero tendrá que ser una casa viva un centro de estudios dicen que la todos los bombardeos alemanes un centro de estudios no eso puede ser un referente internacional es fabuloso de ese difícil

Voz 1515 04:15 Nuria Platón de de la razón es que nos acompaña nos escucháis desde el Ayuntamiento de Madrid donde continúa el pleno y que te parece

Voz 0386 04:21 no me parece muy bien pero es necesario recuperar la las edificios históricos porque no tengo mala arquitectónico no significa que no tenga un valor histórico no hay una cierta pelea y luego nosotros lo que nos hemos también centrado mucho en la razón es en las para él la familia que vive allí una familia que ahora se inicia un procedimiento administrativo con el cambio del Plan General de Ordenación Urbana pero que necesitan una salida es decir a una familia que lleva allí muchísimos años sí que es verdad que su lugar histórico pero Select tiene quedaba una solución se tiene que dar una vivienda alternativa para luego ya poder invertir en recuperar esa esa casa de hecho el hecho de que en entrecomillas arquitectónicamente no tengan ningún valor ya que se puede intervenir en ella para por dentro transformarla en un museo transformarla en un centro cultural sin tener tantos problemas no precisamente pero nosotros han las razones hemos dentro también que va a pasar con esa familia sin exclusión que necesita una solución

Voz 0767 05:17 claro vinculando el Times de los niños con la fotografía misma no

Voz 0386 05:20 claro efectivamente

Voz 0767 05:23 miles de niños desamparados Parla

Voz 0386 05:25 disparos la fotografía se podía hacerle mismo niños a la puerta de la casa

Voz 1515 05:33 bueno decir que esto lo aprobado esta mañana el pleno del consistorio madrileño el expediente ahora pasa a la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva quiero ser optimista creer que van a decir que sí