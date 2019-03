Estartapeando: ¿Busca ideas para jugar con tus hijos y hacerte pequeño o pequeña?

estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos de espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento Cadena SER saludo

lo que llevamos persiguiendo con todas estas herramientas que vamos dando es poder facilitar al adulto con todo el cansancio que él trae poder hacer no de con facilidad ese ese tipo de de conexión con el con los niños

Voz 2

01:07

tengo una niña de siete años estoy en el parque he tengo veinte minutos para jugar quiero que mi hija se cansa pero yo no me quiero cansar eso es Pinto salen las las plantillas de los juegos que ella lo tan ese centro que otros elegir