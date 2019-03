Justa Montero: "Un año después la realidad los problemas de las mujeres son los mismos"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:19 nueve y cuarenta y cuatro ocho y cuarenta y cuatro en Canarias sabes qué es eso del techo de cristal pues no pero seguro que alguna vez lo he limpiado esta conversación que acabo de leerles es una de las viñetas brillantes de la ilustradora la vita Banana el año pasado por esta fecha vayamos a este estudio a dos miembros de la Comisión feminista ocho de marzo ella son Justa Montero buenos días buenos días Ines Gutierrez buenos días hola buenos días y entonces había que aclarar muchas cosas que es una huelga feminista nadie sabía si manejábamos en el territorio de la incertidumbre eso ha pasado ya no haré todo el mundo sabe que es una huelga feminista y han convocado de nuevo para este viernes huelga feminista han todo en toda España en todo el Estado español Kiss una huelga este año porque repetir el modelo de movilización justa bueno repetimos por

Voz 2 01:13 que después de lo que de lo extraordinario que fue no la movilización de cientos de mujeres cientos de miles de mujeres el año pasado en conseguimos queremos que hemos conseguido en este año poner en el debate de la sociedad realmente los problemas de las mujeres que nadie pueda mirar a otro lado pero sin embargo bueno y se han conseguido en pequeñas cosas no yo creo que las mujeres hemos ido abriendo pequeños espacios en nuestra cotidianidad en los trabajos pero aún así lo que vemos después de un año es que la realidad concreta de la vi de nuestras vidas sigue esta

Voz 1727 01:47 no marcada por los mismos problemas

Voz 2 01:50 con lo cual estuvimos discutiendo esto es una decisión que tomamos a nivel de todo el país después de eso vimos que efectivamente la situación seguía siendo una situación muy difícil que no se habían conseguido lo que nos habíamos planteado y que era necesario otra vez una enorme movilización entendiendo la movilización no solamente la manifestación sin efectivamente esa huelga que venimos preparando para el

Voz 1727 02:13 día ocho hay cosas que han cambiado en este tiempo por ejemplo de manera sobrevenida esta mañana hemos tenido una líder de un partido político que podíamos haber invitado en cualquier ocasión este año en las vísperas electorales mucho más y hemos hablado mucho tiempo con Inés Arrimadas de Políticas de Igualdad porque los partidos son conscientes de la importancia de discutir cada uno desde su punto de vista sobre este tema estés esto es un hallazgo desde luego de la movilización de las mujeres el año pasado el chévere marcó un hito un éxito tan importante que le hemos preguntado Mariola aludido además de esto que es evidente que recuento podemos hacer de lo que ha ocurrido en este año buenos días

Voz 0259 02:54 buenos días Pepa el gran éxito de la revolución feminista de dos mil dieciocho es haber logrado poner en la agenda política y social las discriminaciones que sufren las mujeres pero un año después no hay cambios sustanciales apenas ha avanzado en la igualdad real por ejemplo el setenta por ciento de los contratos a tiempo parcial siguen ocupados por mujeres el paro femeninos del dieciséis por ciento cuatro puntos más que el masculino el sesenta y cuatro por ciento de los trabajadores con los sueldos más bajos son mujeres ganan de media casi seis mil euros menos al año que los hombres la presencia de directivas y consejeras en las empresas se ha estancado el noventa por ciento de las excedencias para cuidados familiares lo siguen cogiendo las mujeres y hay una brecha de hasta el cuarenta por ciento en las pensiones de las jubiladas no hay mejoras pues ni en el suelo pegajoso ni en el techo de cristal el pacto de Estado contra la violencia de género no sea desarrollado ni tampoco la reforma penal de los delitos sexuales tras la sentencia de la manada las únicas medidas tomadas a contra reloj pero el Gobierno han sido las del viernes recordamos la ampliación del permiso de paternidad para que los hombres seco responsabilicen de los cuidados de la crianza de los hijos la obligación de las empresas de reducir la brecha salarial que es del veintitrés por ciento la recuperación de la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras de las personas dependientes Yeste ocho m se enfrenta a una amenaza peor el machismo contraataca con el auge de la extrema derecha de Vox que usa los avances en igualdad como campo de batalla que ha contagiado a las otras derechas especialmente al PP de Casado

Voz 1727 04:30 es una amenaza real quién responde a esto en ese Gutiérrez Justa Montero es una amenaza real esta contrarreforma conservadora que explícitamente manifiesta Vox peluca contaminado en algunos momentos el discurso del PP no sabemos si sus políticas porque todavía no están gobernando juntos

Voz 0187 04:47 bueno nosotras creemos que por un lado estos planteamientos no son nuevos ya existían no y las feministas las mujeres ya nos hemos enfrentado a cuestiones de este tipo en otros momentos como por ejemplo la el intento de la reforma de la ley del aborto que realizó Gallardón no en este sentido no es nada nuevo lo que nosotras creemos que está sucediendo es que hay determinados discursos sectores que proponen es una salida a la crisis eh ultraliberal patriarcal y racista no y que intentan volver pues a naturalizaba determinadas desigualdades que las feministas y otros colectivos que habíamos puesto encima de la mesa como en las cuestiones de género las cuestiones racistas de clase social intentan decirnos que estas desigualdades son naturales son normales y además son buenas no

Voz 2 05:31 esto nos preocupa también porque vemos si estado escuchando la intervención de Inés Arrimadas como además en este momento que es preelectoral pues digamos están distorsionando y que nosotros convocamos una huelga feminista está distorsionando un poco lo que son las propuestas y lo que es lo que planteamos desde el movimiento feminista no porque claro entre las tres derechas están ahí en una pugna por diferenciarse por ciudadanos que gobierna con Vox que es quien plantea las cosas más tremendas y sin embargo luego se intenta diferenciar entonces esta pugna preelectoral de las tres derechas me parece que está planteando bueno que está dejando en evidencia por un lado que efectivamente nadie puede prescindir de lo que planteamos desde el movimiento feminista y en ese sentido desde luego es un logro desde luego no van a poder prescindir después de la del del éxito que seguro que va a serlo el próximo ocho de marzo por otro lado pues eso cómo están en este momento preelectoral tratando de situar

Voz 1727 06:32 sus propias agendas escuchando cosas

Voz 2 06:34 las que claro realmente son incomprensibles cuando se habla por ejemplo de un feminismo excluyente el feminismo la la convocatoria de la huelga feminista de la movilización general la propuesta al movimiento feminista si algo tiene de de de de foto gente es precisamente su incluso y su inclusive vida ahí de lo que se plantea para La Laguna feminista el ocho de marzo lo que planteamos es la idea de un feminismo que tiene que ver con la situación de las mujeres migrantes con la situación de las mujeres es que tienen distintas identidades sexuales con la diversidad de formas de mujeres que da diversidad de formas en que el machismo se expresa en la vida de las mujeres por eso las movilizaciones nuestras son las movilizaciones más potentes más fuertes que se está viendo precisamente por esa exclusividad y quería añadir una cosa mi me parece que en la propuesta que hace ciudad buenos el feminismo este llamado liberal no es en absoluto inclusiva Ciudadanos no ha votado a favor de la propuesta de una ley para abortar todo lo relativo a la violencia sexual Ciudadanos no votó a favor de que se han de que se ampliara sí y de que empezara a cotizar a la Seguridad del Régimen General de la Seguridad Social las trabajadoras de hogar votó a favor de una enmienda que lo de que lo dificulta vamos que luego lo aplazaba hasta dos mil veinticuatro es decir Nosotras hablamos de un feminismo que incluya unas mujeres de las que el feminismo este liberal no habla

Voz 1727 08:09 voy a abrir esta mese medianamente tengo Antón Losada a Lola García José Antonio Zarzalejos aquí a mi lado

Voz 3 08:16 yo quería saber si el día ocho es una movilización no es una una huelga no me interesa mucho ese ese matiz porque creo que tiene una hondura

Voz 1727 08:30 que me gustaría que explicase en es en eso Gutiérrez

Voz 0187 08:33 sí nosotras este año al igual que el año pasado lo que estamos convocando una huelga feminista en este sentido llamamos a un paro de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en el ámbito laboral pero también en el de cuidados en el ámbito de consumo en el ámbito educativo no y en este sentido este año al igual que el año pasado contamos con la cobertura legal de los diferentes sindicatos que van a garantizar el derecho a que las mujeres puedan ejercer la huelga en el ámbito laboral no pero además de estos paros que proponemos en la vida proponemos también una movilización no el año pasado los lo vimos las mujeres el día ocho salimos a la calle Nos encontramos en en las plazas en los barrios también la manifestación en las manifestaciones de por la tarde porque mujeres

Voz 1727 09:17 comparten reflexiones con con el movimiento feminista que las comparten desde luego porque porque lo padecen en ámbitos que su vida pública y privada sin embargo no se sienten llamadas a participar en en el ocho de marzo bueno yo creo que cada vez se sienten llamadas aparte

Voz 2 09:37 disipar más mujeres de las primeras manifestaciones no ya me remito a los años setenta y tantos

Voz 1727 09:43 no a las de los por cierto que ayer vimos ajusta Montero en la en la tele en el año setenta y ocho reivindicando no exactamente lo digamos que hemos avanzado pero bueno aparte de lo que se reivindica hoy bueno pues no

Voz 2 09:55 a esas manifestaciones sino a otras más recientes a lo que supuso la movilización ya en el dos mil diecisiete pero también el dos mil dieciocho y lo va a ser el dos mil diecinueve lo que refleja es que cada vez más las mujeres sienten que el digamos el feminismo en sentido en entendido en sentido amplio un referente is sitúa problemas que tienen que ver con sus actuación concreta y eso yo creo que es la fuerza de que tiene el movimiento feminista evidentemente no llega absolutamente a todas las mujeres pero bueno eso también tiene que ver con lo que es el feminismo no con lo que hacemos en los barrios en las empresas en los en los institutos en en la Universidad como cada vez se van movilizando más y se va extendiendo no ese feminismo capilar que cada vez permeables toda la sociedad

Voz 1727 10:44 Lola

Voz 4 10:45 sí yo quería comentar en las últimas encuestas se dice que las veinte segundos hola los y las más mayores y las más jóvenes son las que se están uniendo más al movimiento feminista en este momento no tanto digamos la la edad adulta esto es me interesa sólo todas las jóvenes está viendo un repunte machista

Voz 0187 11:06 bueno no sé si estoy viendo un un repunte machista pero desde luego la composición del momento feminista cada vez es más heterogénea efectivamente Nos consideramos feministas desde mujeres mayores mujeres de mediana edad o mujeres jóvenes que el momento feminista chicas de instituto no lo interesante yo creo en esto es que compartimos el diagnóstico de nuestros problemas y las soluciones para acabar con ellos señores