El terremoto del documental de Michael Jackson

Voz 1995 00:00 vamos a empezar esta mañana con un poquito de música

Voz 3 00:11 sí

Voz 4 00:13 sí

Voz 5 00:15 no hubo en mínimo

Voz 1995 00:17 a última ya casi podríamos decir clásico Michael Jackson la letra en un momento poquito más adelante dice veo a los niños en las calles que no tienen suficiente para comer voy a fingir ser ciego acaso no veo sus necesidades eso es lo que dice esta canción de Michael Jackson y quizá canciones como esta van a ser oída su escuchadas de cómo ustedes lo interpreté de otra manera desde que ayer HBO emitirá un documental sobre la vida de Michael Jackson bueno sólo una parte muy concreta de la vida de Michael Jackson

Voz 6 00:48 o sea que no es la primera o la segunda noche que en mayo ni yo nos quedamos solos en Neverland esta noche empezó a cambiar bueno Michael empezó a acariciarme y a tocarme la entrepierna por encima de los pantalones y evolucionó a la práctica de sexo oral y a enseñarme cómo

Voz 7 01:02 hacérselo Baells Sacks

Voz 1995 01:05 esta que escuchan es una de las dos voces hay dos hombres que ahora afirman contar la verdad antes no lo hicieron según ellos mismos son tiempos complejos para todo un documental de HBO debiera una parte muy concreta de la vida de Michael Jackson que ha hecho que hasta ahora la BBC dos que es la la la radio

Voz 8 01:23 pública británica

Voz 1995 01:25 K ha decidido que esto

Voz 9 01:27 el ya nos escucha más ensayos

Voz 1995 01:30 ahora han decidido dejar de emitir ahora mismo todas las canciones de Michael Jackson que tenían programadas y esto nos abre en fin una noticia de alcance que vamos a conocer enseguida pero también otra serie de planteamientos que Naciones escuchamos como las escuchamos qué películas podemos ver qué libros podemos leer el autor o la autora la obra en unos segundos a eso

Voz 10 01:57 con Toni Garrido

Voz 9 02:00 Renfe informa ampliamos el servicio

Voz 11 02:04 reduciendo los tiempos trayecto a una hora inéditas

Voz 9 02:09 de ellos pintan los trenes los afectados somos todos en dos mil dieciocho que el gasto un limpieza y mantenimiento de trenes superó los quince millones de euros de dinero público afectando a nuestro futuro el tuyo el grafiti es un lujo que no nos podemos permitir Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 13 02:30 dicen que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras pueden Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius junto eh

Voz 14 02:50 hola mano qué tal el fin de semana o están intentando meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 15 03:02 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 03:15 en nuestra segunda cita ya sentí cómo estando con ella todo

Voz 9 03:18 a mi alrededor se paralizaba cariño

Voz 17 03:21 vamos en el museo de Cera normal no

Voz 18 03:26 bueno puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales

Voz 5 03:31 cerca en aplicación de Meetic y conoce soltero

Voz 1995 03:34 dispuestos a que las buenas tardes no

Voz 19 03:36 son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 20 03:42 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel Pelli celebra en nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 21 03:56 mira lo que te estás perdiendo reservan sus vacaciones en la Costa antes del nueve de marzo y consigue hasta un siete por ciento de descuento información nuestras oficinas Halcón Viajes y Viajes Ecuador y en nuestras

Voz 10 04:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 04:15 la imagen de la imagen que todo el mundo tiene de la mayor estrella del pop del siglo veinte y parte del XXI podría cambiar para siempre en sólo doscientos treinta y seis minutos la sombra de los abusos sexuales a menores planea desde hace mucho tiempo sobre la figura de Michael Jackson los rumores y las acusaciones fueron patentes durante una gran parte de su vida no desaparecieron con su muerte esta madrugada hace muy pocas horas la plataforma hace veo estrenado en medio de una intensa polémica que además crucé se recrudece perdón a esta hora estrenado en la primera parte un documental que podría despejar todas las dudas para siempre se titula Living

Voz 7 04:53 un estoy pero igualmente mi Maika vive mágico al ser muy

Voz 1995 05:08 es un documental dirigido por un prestigioso documentalista británico centrado en los testimonios de dos adultos ahora que relatan con todo lujo de detalles los abusos sexuales reiterados en los que les sometió Michael Jackson cometidos por Michael Jackson cuando ellos tenían entre siete y diez años la película fue estrenada en Sundance en un festival muy conocido hace tan sólo poco más de un mes quiénes la han visto sostienen que podrían que podría marcar para siempre el legado y la imagen de una de las mayores estrellas de la historia de la música en la revista Rolling Stone dijo tras su estreno que es difícil de ver más difícil de ignorar y que es imposible de olvidar cómo les contábamos la BBC Radio dos no programa una sola canción donde Michael Jackson y el precio del rancho de Neverland leve Neverland expresamente dentro del documental escenario de esas supuestas abusos ha caído a su mínimo histórico ahora tienen valor de treinta y un millones de de dólares esta mañana troncal en buenos días

Voz 5 06:07 revisamos la prensa internacional

Voz 1995 06:09 unas palabras son son duras si llega

Voz 23 06:11 lo que sí

Voz 5 06:13 yo creo que es una reacción tanto los críticos de público que de una forma muy llamativa una forma muy emocional a ver estos abusos reforzado de esta forma tanto la prensa innoble dame Oprah Winfrey también agravado como lo hizo un ahí sobre estos ante un público con estos hombres invitado testigo había una reacción de público de de de sus de lágrimas pena de lo que ha visto así que está llamando mucho la atención se

Voz 1995 06:41 Luis Martínez crítico de cine del diario El Mundo ha visto ese documental Luis buenos días

Voz 23 06:47 es para tanto sí sí sí es es

Voz 8 06:50 es para tanto no lo sé eso luego te replantea las cosas no es imposible salir indemne del documental porque sí que toca bastantes bastantes de las de de todas las ideas que tienes un poco de optimismo no porque al final al cabo todo el mundo tiene incorporado Michael Jackson sea de una forma absolutamente fanática o menos pero todo el mundo lo tiene incorpora al poco a su ADN no forma parte de todas nuestras vidas de una forma u otra vez el retrato que hace este documental sobre todo la primera parte las dos primeras horas que son las que se en las acusaciones por decirlo así de forma puntual pues sí claro que sí te deja tocado y desde luego es cuesta trabajo sea cuesta trabajo volver a escuchar una canción de Michael Jackson afectado has vuelto a hacerlo sí sí hombre lo hace es porque además que te asalta es decir

Voz 23 07:34 eh y están ahí están ahí esa ahí

Voz 8 07:38 basta pensar en él para que de alguna forma recupere la sintonía no que es su sintonía pero también es la nuestra no y entonces pues realmente dices claro esto lo compuso lo canta lo ha tu darnos a alguien que hizo lo que hizo fue lo hizo de una forma tan sistematizada como muestra el documental no fueron casos puntuales

Voz 1995 07:58 tuviste el documental en Sundance donde se advertía a los asistentes antes de empezar la proyección que se trataba de una hacienda con testimonios muy crudos incluso no sabemos muy bien cuál es el fin pero se dispuso de un gabinete de asistencia psicológica por si alguien durante la proyección necesitaba ayuda

Voz 5 08:13 sí bueno para atajar aún más complicado porque realmente es esperaban grandísimas protestas estaba Napoli la calle tomada por la policía luego los los los que protestaban eran muy poquitos yo creo que los psicólogos estaban contra contra el documental contra la emisión del documental sí sí vamos vamos a ver luego hay que tener una cosa en cuenta es decir a Michael Jackson se le juzgó dos veces que hay que tenerlo siempre muy claro la primera vez

Voz 8 08:36 se llegó a un acuerdo hoy digamos que como tal se sobreseyó el caso y la segunda la segunda vez con Un jurado popular salió inocente es decir y luego también hay que tener en cuenta que uno de los testigos uno de los vamos de Wayne Rooney Wade Robson se llama uno de los testigos testificó en los dos en los dos juicios dijo que no había habido nada es decir es ahora cuando llegamos a desdicho es ahora cuando le toca creer entonces claro todas las críticas han centrado sobre las críticas de los diciendo que por qué antes decía una cosa y ahora dice otra no eh todo esto lo decía porque de alguna forma la protesta venía por Aíto era pues una maniobra orquestada recuerdo que cuando el juicio además también sea el documental ese acusó de pues de una conspiración contra Michael Jackson entonces los que mantuvieron en el aquella hay que ya opinión entonces la mantienen una forma mucho más acusada hay entonces esperaba claros esperaba que que aquello fuera vamos la calle principal de Park City estuviese tomada no era el caso había muy poquito la nieve tampoco ayudaba a ello no se dispuso de psicólogos no lo sé que fue de los psicólogos la verdad los y sí tuvieron mucho poco trabajo

Voz 1995 09:44 ahí en esa en esa proyección encontrar decisivamente uno de los protagonistas junto a James seca que después de la proyección subieron al escenario y fueron ovacionados de este modo casi durante un minuto

Voz 24 10:02 titular del título liguero del diario El Mundo después desnudo

Voz 1995 10:04 fue Michael Jackson rey del pop

Voz 8 10:07 verás si el titular es un poco duro de esas células que los carga el diablo porque establecía un juicio que donde quizás no debería ver por no elimina cualquier tipo de dudas

Voz 23 10:19 y si vamos a ver

Voz 8 10:23 todo esto hay que cogerlo con pinzas no somos jueces no somos un tribunal etcétera etcétera También hay que tener en cuenta que el documental está no tanto enfocado a demostrar la culpabilidad de Michael Jackson como desde el punto de vista de las víctimas lo que quiere es reconstruir digamos el trayecto de las víctimas porque las víctimas digamos porque como su enfriaron las víctimas a lo largo de su vida porque las víctimas que es a lo que iba a decir a actuaron como actuaron sede sedes dicen ahora etc etc pero sobre todo está muy cerca de las víctimas el documental lo que intenta es reconstruir el patrón de comportamiento de Michael Jackson que lo hace idealmente el diseño vamos el el el el la radiografía que di dibuja el documental dibujo que haces documental es el de un depredador sexual no efectivamente sí uno

Voz 1995 11:15 ser político desde luego va va a llenar horas y horas de programación en España vamos a tener que esperar hasta el próximo sábado para ver el primer episodio que se va a estrenar en en cero en Movistar Plus Jorge Ortiz de Zurich muy buenos días Jorge es el jefe de facto de actualidad de de ese canal importantes la persona responsable de comprar los derechos de emisión es decir de que vayamos a pleno en nuestro país habéis estado atentos a las reacciones que que ya llegan desde Estados Unidos muy intensas algunas de ellas

Voz 25 11:42 bueno es que han sido reacciones se por un lado virulentas y por otro lado y bastante unánimes por la parte de la prensa en esto

Voz 1995 11:52 algunos titulares ahora mismo que ahora mismo el titula el documental se metió hace muy pocas horas son liven no avalan ha dejado la gente horrorizada y preguntándose cómo fue absuelto Michael Jackson algunas opiniones personales dicen impactante devastador demasiados detalles inquietantes para los que no estaba preparado necesitó tiempo para digerir lo que lo que he visto incluso la línea telefónica nacional para la denuncia de abusos sexuales ha aprovechado para invitar al aprovechando el estreno de la película ha precisado vomitara de aquellos que ya han revivido sus abusos de de la película la tele como decía bien les Vicen segundo Luis nos ayuda a pensar que somos jueces pero no lo somos ya fue juzgado Michael Jackson Jorge sí por supuesto el documental no es ningún enjuicia

Voz 25 12:34 documental simplemente lo que trata de escuchar

Voz 26 12:37 es una hora a las víctimas a estas dos personas que ahora mismo tienen treinta treinta y pico años

Voz 25 12:42 que durante muchos años de de los siete de los diez manifiestan que que fuera

Voz 26 12:47 con abusado sexualmente pues Merkel Jackson entonces no se trata de un juicio contra

Voz 23 12:54 la mayor estrella de la música es este domingo

Voz 25 12:56 K sino simplemente

Voz 23 12:59 de escuchar

Voz 26 13:01 esa historia de escucharlo de una forma es verdad muy pausada porque son cuatro horas otro horas y pico

Voz 25 13:07 Iker reconstruye desde el tiempo en el que ellos vivieron esto es decir basamos aproximadamente treinta y ocho minutos del principio sin entrar en los abusos y donde sólo se cuenta el deslumbramiento la fascinación y cómo Ellos poco a poco entrando en la dinámica de hacerse amigos de Michael Jackson y como Michael Jackson entran en sus casas conoce a sus familias todo se cuenta con con mucho detalle y no sólo eso sino toda la parte de abusos y luego todas la partes hiriente que es la de sentirse rechazados por las estrellas sentirse abandonados como entre ellos su familia a sus mujeres que entran en en la dinámica de depresión y salir de ella a través de denuncia

Voz 1995 13:59 a cambio tu relación con la música de Michael Jackson

Voz 25 14:03 y para mí es imposible que no cambia viendo el documental porque es absolutamente devastador no sé si si con el tiempo las cosas cambian porque es verdad que Michael Jackson forma parte es que no no puedo decir ni siquiera de la cultura Pau forma parte de las personas es que lo hicimos forme parte de una generación que que vio el vídeo de Thriller en una Nochevieja presentado por Martes y Trece hirió y a partir de ahí es verdad que que que bueno tiene tiene tres álbum es como son la viva que forman parte importante de la cultura sino es capital dentro del pop

Voz 1995 14:47 como sacas cómo consigue sacar eso desataron Villar lo de la conciencia global les a Torrellas Louis dejarla yo yo creo que él

Voz 5 14:54 documental indudablemente es un retrato de dos personas blancas pero si acaban siendo un juicio porque ya tiene un resultado ya ya no son música aunque las intenciones quizás no era un Oscar la tendencia moderna en los medios y en Facebook de linchar también pone su leña en el fuego en ese sentido no se cobra una vida más allá de dos intenciones de incluso no

Voz 1995 15:21 pues hay esto hay mucha polémica vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos seguimos dando con este tema es interesante que cambia la percepción que tenemos de eso que llamamos cultura popular

Voz 7 15:34 Toni Garrido Cadena SER

Voz 17 15:36 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos ni comer

Voz 9 15:45 que elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 27 15:58 sí

Voz 9 16:06 leer más Madrid ciento cuatro punto tres Baricco tenemos un buen plan para tu casa puerta de madera maciza Premium por sólo ciento diecinueve euros bricks EPO precios bajos todos los días

Voz 28 16:21 este señor está practicando el TRAM killer servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 5 16:45 once mira que tranquilo está

Voz 29 16:49 mira hija ni contigo ni con tu hermano me quedo en a MAVIR estoy encantada tengo servicio médico y de enfermería veinticuatro horas todos los cuidados que necesito no estoy sola venir a verme todos los días Teherán

Voz 30 17:04 residencias para personas mayores Ahmadi llámanos el novecientos uno treinta veinte diez a MAVIR

Voz 1995 17:09 nuestra casa hay

Voz 31 17:12 cosas que no te cansas de escuchar como por ejemplo que puedes llevarte un Jaguar XM de ocasiona Proof por veinticuatro mil novecientos euros con un equipamiento especial y tres años de garantía

Voz 22 17:23 ahí va ya muere quise de ocasiona Bruce por veinticuatro mil novecientos euros con tres años de garantía unidades limitadas más información Ence de Salamanca guión Madrid punto Jaguar punto es fe de Salamanca calle metalurgia uno Alcobendas Madrid

Voz 9 17:42 si te gusta el deporte de Madrid no podrás de esto

Voz 32 17:44 el arte de ser más Madrid hoy lunes a las nueve desde Butarque Leganés Levante ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres F el deporte de Madrid como debe ser

Voz 9 18:02 en fotocasa no tenemos el filtro pisos sin vecino con niño que toca la flauta a la hora de la siesta pero tenemos todo lo que necesitas para que encuentres donde foto casa descarga tela

Voz 33 18:13 hola hola chica para ti no pasan los años como lo hace sin reglas del Rey las Teddy Riley multi multi activo que rellena las arrugas con una alta concentración de ácido hialurónico que trata ya además protege frente a la polución Ri la Steele en farmacias para farmacia si el Corte Inglés laboratorio dar Mato H con la no

Voz 34 18:36 súper catorce siempre lo precio el casco Porro

Voz 35 18:42 porque ahora súper catorce de ahorra más es aún más súper con catorce súper ofertas diez días como el salmón por medios enteros a ocho con noventa y ocho euros lo pues solomillo de cerdo por sólo seis con noventa y nueve euros el kilo

Voz 3 18:57 más

Voz 19 19:07 buenas tardes no se son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 20 19:13 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel Pelli celebra en nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 21 19:28 los premios más prestigio

Voz 36 19:30 esos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 37 19:46 porque qué excelente y la nevera de repente

Voz 22 19:49 ese derrite el pastel de este tren

Voz 37 19:52 llama ya novecientos tres tres tres

Voz 22 19:54 cinco cinco cinco una nevera estropeada puede estropear te tu mejor momento repararla con Serbia Electric de Naturhouse llamando al novecientos tres tres tres cinco cinco cinco el servicio de reparación de tus electrodomésticos que acuden menos de tres horas de los trescientos sesenta y cinco días lleva T un diez por ciento de descuento el primer año novecientos tres tres tres cinco cinco cinco Naturhouse

Voz 38 20:19 en la Cadena Ser

Voz 39 20:20 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 40 20:24 en el año mil novecientos noventa y tres en pleno apogeo de su casa

Voz 1995 20:27 era Michael Jackson fue acusado por primera vez

Voz 40 20:29 de un tribunal de abusar sexualmente de un menor

Voz 1995 20:32 se llamaba Jordan Chandler tenía trece años de edad pero el caso no tuvo mayor recorrido porque los abogados el artista llegaron a un acuerdo con la familia del chaval por valor de veintitrés millones de dólares en dos mil cinco un jurado declaró inocente Jackson de otro posible delito de abuso en los años dos mil trece y dos mil catorce dos nuevas demandas fueron desestimadas por haberse presentado fuera de plazo de la prescripción ahora ayer hace muy pocas horas documental podría lograr algo que los juzgados no han sido capaz disipar dudas

Voz 7 21:04 es no fatos Tommy

Voz 1995 21:13 anda después de ser la película el crítico David Lynch este el y negó haber escribió no escuchará a Michael Jackson de la esa forma de hecho puede que no vuelvas escuchar a Michael Jackson nunca más en tu vida

Voz 41 21:26 no

Voz 1995 21:27 con Libia dan cuenta en primera persona la historia de dos hombres que sufren abusos por parte de Michael Jackson durante su infancia el primer episodio que se estrenó hace muy pocas horas y los Estados Unidos se podrá ver en España el próximo sábado a partir de las diez de la noche en el canal cero de Movistar Plus Martínez es crítico de cine del diario El Mundo Jorge Ortiz ex jefe de facto Ali y actualidad en Movistar Plus buenos días de nuevo los dos decías ahora mismo a micrófono cerrado porque que llegó incluso más inquietante que consigue el el documental es si acepta pensar que tú lo has visto que que que de una forma boda todos hemos sido cómplices de algo que hemos visto y que era como como una verdad muy evidente

Voz 25 22:08 bueno es que es que sea así es que durante cuatro décadas hemos hemos vivido alrededor de de de es la estrella más grande de la música hemos contemplado cómo se construía su alrededor como el construía ese lugar de nunca jamás Icomos se hace acompañar de de niños en sus giras en ruedas de prensa en sus videoclips en en todo momento es verdad que todo ello acompañado de pues esa biografía de una infancia difícil o de una ausencia de infancia de un padre abusador que de alguna manera justificaba ese no haber crecido ese haber seguir siendo un niño que también sale el documental que es como es que las madres trataban a Michael Jackson como de un hijo más

Voz 1995 22:58 te advierto que la familia Jackson presentó una demanda por cien millones de dólares HBO para misiones documental eso es extensivos a poder además a su demanda puede ser extensiva a otros países ahora es HB valer Luis pero es verdad que sabe qué sabemos otros documentales y otros libros quién Michael Jackson dormía con ellos

Voz 8 23:22 no

Voz 1995 23:22 y lo hacía además según cuenta esto de contar con la puerta cerrada hace una verdad no digo evidente porque no no quiero pensar que todos hemos sido cómplices pero es una verdad que estaba ahí ya estado durante mucho tiempo acompañándonos

Voz 8 23:34 si no hay una de las cosas que tiene el documental que es en la digamos en la descripción más o menos sin hacerlo explícito pero la descripción de cuáles son los procesos de un de un abusador de niños y tal y una de ellas es el deslumbramiento no el deslumbramiento que sufre el niño por parte del adulto no les hace un bonito para él por un bonito un inteligente para él mismo tampoco lo extiende demasiado pero es un poco similar a ese efecto es de deslumbramiento que todos sufrimos con con una estrella del pop entonces no quiere decir es eso de alguna forma retrata a cualquiera de los espectadores documental como un poco cómplices un poco violados incluso es decir eso de dicho así parece una salvajada pero en realidad cuando ves como en el efecto deslumbramiento que tenía Michael Jackson sobre los niños que de los que abusaba pretendidamente abusaba es alma ante e increíble no porque realmente no estaban Sant no estaban en contacto con cualquier persona como decían ellos estaban de la mano de Michael Jackson desde luego cuando se ponen a describir puntilloso mente todos digamos digamos casi de forma forense eh lo que hacía Michael Jackson uno no puede por menos que quedar es perdonado no pudo ocurrir creéis Jorge Luis

Voz 1995 24:49 el año pasado vimos cómo después de conocer un testimonio Harvey Weinstein sobre una violación a partir de ahí aparecieron dentro del movimiento mantuvo aparecieron decenas de testimonios que avalan lo que describían exactamente la misma la misma situación au o muy parecida abusos acoso violación creéis que puede ocurrir algo parecido en el entorno en ese entorno porque hablamos de dos pero eran decenas y decenas de chavales que han pasado por por ese entorno

Voz 8 25:11 no digo que la intención del documental a esa pero desde luego está dirigida hacia ahí porque insisto toda la toda la Inter todos vamos el documental lo que hace muy bien es describir una pauta de comportamiento de comportamiento es decir hay un momento especialmente doloroso del documental es cuando los chavales se sienten rechazados porque han sido destronado es es decir porque un nuevo chaval era el favorito de Michael Jackson y entonces es especialmente doloroso porque los chavales se sienten culpables decir interioriza en qué he hecho yo para que no me quiera a mí como me quería antes y eso es lo describen muy bien es realmente es un es una declaración bastante arrasadora no It is y es cierto que eso se va repitiendo yo creo que sí que es la que puede darse que que es que salgan nuevos testimonios

Voz 1995 25:54 de un ejercicio muy complicado Jorge Illes ajustar la moral a estos tiempos porque no solamente en el caso de Michael Jackson del que vamos a hablar seguro en este país que durante muchas semanas sino que vamos a incluir el nombre Michael Jackson que ya estaba a esa larga lista de hombres cuya producción artística ACB cuestionada por lo menos por su comportamiento personal no es el primer y no va a ser el último de la Cruz

Voz 1912 26:16 buenos días sí en Israel no se programa Wagner y cuando se programa Wagner hay un escándalo pero es en el resto del mundo desde que estalló él mi tú qué es el arte generado por muchos hombres empieza a ser cuestionado por las acciones las declaraciones a las creencias de esos hombres la lista es muy larga Roman Polanski director de cine y violador de niñas Bill Cosby cómico que vamos les para violarla William Barros escritor revolucionario y asesino de su esposa John Galliano borracho racista y antisemita antisemita Pablo Picasso genio de la pintura y misógino Luis seca humorista maestro de humoristas y más turbador compulsivo en presencia de mujeres que no querían ser testigos de eso Kevin Spacey actor espléndido violador de chavales y abusador de su poder Phil Spector productor musical y asesino Ted Hughes maravilloso poeta al que se suicidan dos esposas

Voz 1995 27:05 la lista es es larga algunos justamente en pleno proceso judicial

Voz 1912 27:10 sí sí le dimos matizar

Voz 1995 27:11 qué es la impresión generada no es lo que nosotros estamos afirmando

Voz 1912 27:14 claro claro si de lo que extraer del que su arte está siendo cuestionado si os fijáis en esa lista hay hombres cuyo arte seguimos admirando a pesar de cómo se comporta en su vida personal por ejemplo Picasso la pregunta es porque su artes demasiado influyente como para apartarlo del canon o porque ha pasado demasiado tiempo es casi seguro también que nunca volveremos a reunirnos con esta comedia televisiva

Voz 9 27:35 el fraude Bill Cosby

Voz 1912 27:39 pero quién es capaz de decir que no volverá a ver esta película

Voz 38 27:44 este es el mejor pianista de Colonia y tal vez

Voz 1995 27:47 pianistas Dierón Polanski se puede decir que cuando la obra es demasiado importante tiene demasiada calidad sobrevive a pesar de la fama de autor

Voz 1912 27:54 yo creo que es un argumento posible por ejemplo esta antigua estrella del rock

Voz 22 27:59 Albarrán Gary Glitter manden

Voz 1912 28:02 a dieciséis años de cárcel por posesión de pornografía infantil una estrella que jamás será rehabilitada es imposible su influencia a la historia de la música es incomparable a la de Michael Jackson claro Michael Jackson es muchísimo más grande una de las personas que más ha pensado sobre esto es la escritora estadounidense Clear de creer que el año pasado publicó un artículo muy inteligente que se titulaba qué hacer con el arte de hombres monstruosos ellas se dice son genios son monstruos no sé qué hacer con ellos y hace el experimento de volver a ver este clásico

Voz 42 28:30 Capítulo I el IRA tan duro romántico como la ciudad a la que amaba tras sus gafas de montura negra llega pagaba el vibrante

Voz 8 28:37 dar sexual de un jaguar

Voz 1912 28:39 esto me encanta escuchamos esta broma evidente del poder sexual del Jaguar y ahora resulta incómodo porque Woody Allen se casó con la hija de su novia y les separaban treinta y cinco años y su hija Dylan le acusó de abusos en unas acusaciones que han sido desmentidas judicialmente pero ahí están deber

Voz 43 28:58 bueno e todavía no se ha publicado el libro en él

Voz 1912 29:01 explora precisamente las relaciones entre el arte y el mal pero dice que para ser un gran artista mucha gente ha tenido comportamientos de egoísmo extremo de satisfacción narcisista de apetitos perversos hace falta ser malo para ser artista seguro que no tan malo como Michael Jackson será artista no es una dispensa para portarse mal pero qué sentido tiene que les castigue hemos censurando su obra otra reflexión interesante es la siguiente los crímenes de Michael Jackson me provocan sentimientos debo convertir esos sentimientos en opiniones sobre su obra sería fantástico que todos los artistas criminales fueran fáciles de odiar

Voz 1995 29:32 Eva Cruz muchísimas gracias trasladó esa pregunta que es es complejísima Luis pero tenemos los minutos que hacer qué hacemos ahora con el arte

Voz 8 29:41 no yo creo que cada caso es cada caso partículas muy diferente quizás habría que molestarse en ver cada uno de forma particular y evitar los juicios así sumarísimos a todo el mundo que haya hecho lo que haya hecho en cualquier circunstancia me cuesta trabajo no pero sí que es cierto que bueno depende también un poco de de la relación sentimental que tengamos con el crimen lo que realmente porque estamos hablando dos cosas distintas estamos hablando de un juicio de hasta cierto punto racional es decir pero luego hay un juicio digamos emocional del que nadie escapa es decir que eso es independiente de que ese que es el absuelva no se le absuelve a hacerle declare culpable inocente una cosa digamos que te implicas emocionalmente con lo que has visto no que es lo que basados pero me cuesta mucho trabajo es decir los paralelismos al final son peligrosos y cada uno de los casos citando ella merecería un caso por separado el problema es que cuando se nombran todos así de tiro pues dices bueno pues nada de el arte como con una de absolutamente miserable empírica la palabra

Voz 1995 30:44 que es por una parte lo que provoco la ahora y lo que provoca la acción de del del sujeto hablamos de emociones puramente emociones sí por supuesto irá por eso probablemente es algo ese algo personal como de como te enfrentas tú a la a la obra de estos artistas yo creo que

Voz 25 31:01 lo que es imposible no sentirse muy incómodo a al escuchar como como yo yo escucho a esta mañana Cannes en off de Michael Jackson me he sentido muy incómodo pero eso no quiere decir que que que una obra se pueda se pueda borrar absolutamente y menos la de Michael Jackson que que no es que se encuentre no simplemente Se puede decir dejemos de escuchar a Michael Jackson es que está en todo el pop es que está en Justin Timberlake es que está en Beyoncé es que está en Justin Bieber Britney Spears está en The Weekend está

Voz 1995 31:36 en forma de una inacabable

Voz 25 31:39 no es es imposible borrar ese legado

Voz 1995 31:42 es que no sé si lo que hay que hartarse esta semana a escuchar Michael Jackson hasta el sábado que ya se verá el documental por si acaso pues ya hemos casi que bueno tú escucha esta semana me capaz para luego no escucha lo más no vaya a ser a partir del próximo sábado no pues tu relación con el con la obra del artista sea distinta está bien de todas maneras que lo consiga había hoy el año dos mil diecinueve un documental en una televisión íbamos felicitarnos no es también los juicios sumarísimos ojo pero si está bien que la televisión los periódicos las radios se dediquen a remover a cuestionar aquello que teníamos sólido diga Hervás que ha sufrido lo hacemos todos los días con la política pero también debemos mirar debajo de esa etapa de lo que llamamos cultura popular para ver qué es lo que que eso que se esconde bajo el yo voy a hacer ese yo hasta el sábado

Voz 5 32:33 que no que me ha gustado mucho Michael Jackson no me das costar tanto ninguna de serán

Voz 8 32:38 lo que estamos ahora un museo de Michael Jackson pero el centro del cómo

Voz 5 32:40 en el caso de las víctimas era la clave él es decir lo que hace el documental quizás más importa

Voz 8 32:46 ante que lo que pasa es que digamos que noticiosa mente esta Michael Jackson ahí es inevitable pero lo que hace el documental es poner el dedo sobre los desconocidos que son determinadas determinados crímenes por un crimen y sobre todo el desconocidos que son las consecuencias de determinados crímenes viendo a las víctimas te das cuenta de que son los auténticos desprotegidos de todo esto no es la música de Michael Jackson no es el ídolo son ellos el documental Ice digamos que su trabajo es impecable

Voz 1995 33:15 tú sería pensar que algo en esas mismas condiciones es imposible que ocurre a día de hoy quiero pensar que estamos hablando de unos años donde asombra o esa actitud no es parecida quiero pensar que no podría revivir

Voz 8 33:29 lo tengo yo tan claro yo tampoco lo que sí que

Voz 25 33:31 está claro es que de alguna manera y es imposible que que vuelva a haber una estrella de de de la grandeza de Michael Jackson que se rodee de esa impunidad que sí ciertamente había

Voz 1995 33:44 vamos a tener que esperar hasta el sábado para tener nuestra propia opinión eh mientras Luis Martínez el diario El Mundo gracias por estar esta mañana un verdadero placer estaremos hasta el sábado de esperemos que no lleguen lleva demandas de los Jackson ha puesto Canal sería muy triste que está conversación acabara con la imputación de Jorge

Voz 25 34:04 en realidad lo que han conseguido el estado de Michael Jackson es un efecto Streisand que sea más grande todavía en base a las reclamaciones el interés

Voz 5 34:15 pero si te llega la demanda vuelve por favor es lo comentas

Voz 1995 34:20 Jorge muchísimas hacía seguimos

Voz 44 34:22 en la Cadena Ser

Voz 39 34:25 es Hoy por hoy con Toni Garrido