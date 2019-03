Dani García: "Prefiero hacer otra cosa"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido sólo la llegada de la lluvia podría alegrarnos tanto como la llegada de nuestros que viéndolos es nombre buenísimo aquel se le ocurrió el nombre acertó Nuestros cuerpos especiales en el humor familiar de un sobrino simpático y un cuñado con repertorio en una bueno sus bromas son de cercanía porque les tomas más el pelo lo suyo les toma el pelo más el pelo los suyos que a los desconocidos de temporada ahora casi electoral y también de aprovechamiento porque nunca dejan un remate sin contar ni un gancho sin colocar son nuestros chef desamor bromas de autor y elaboran en el menú degustación de la chorrada diaria en nuestra sección de los cuerpos

Voz 2 00:49 pierda Ñ que Urrutia buenos días buenos días qué tal ya la izquierda de todos Dani Mateo buenos días buenos días cada vez como un cuerpo cada vez más especial más sigues sigues con la dieta es si lo que pasa es que ya no me a mí

Voz 3 01:02 no no acabamos de coordinarnos

Voz 0460 01:04 de hecho como Gil a dos eh dos dos pero es cierto que pasas hambre este es terrible esta servilleta es una forma de tejo decirte la vida Perdona bonita es absurda tan tonta porque además luego ves el resultado es para que no ves el resultado no lo sé no lo ves no se dice y no aquí que nosotros no me estoy desde

Voz 1995 01:24 hombre Iñaqui con cómo es eso tan graciosa de gimnasio que pregunto al monitor pueblos objetiva que cuál es tantos objetiva digo pues ser campeón del mundo de culturismo el mes que viene

Voz 2 01:35 ya querer recuperar la forma humana la gente no me señala

Voz 0460 01:38 le lamentable entiendo que pues al fin de semana bien por cierto

Voz 2 01:44 qué tiene que ver una cosa con la otra no porque lo he dicho en Achero divertido no habéis

Voz 0460 01:48 estoy este fin de semana déjame decir que es estado en Eurodisney tuvo ya lo Locking y quiero pedir un aplauso cerrado para la gente por y para la gente que trabaja dentro de muñecos porque yo hoy por ejemplo no tengo al mejor que lo diga enterito yo hoy por hoy por ejemplo el uno es lo único que te pido es que sea es breve no no prevé breve debe oye lunes el avión llegó tarde he dormido poco me levantado pues pocos con energía baja claro pero no pasa nada pero si trabajas dentro de un muñeco todo eso no eso no no está a tu alcance sea tú tienes que bailar bailar dio la gente pero con cara triste puedes poner cara triste pero muy penosos aún más duro yo a las ocho de la mañana que llegaba así con cara de otro al parque de repente llame pasó por el lado Pluto bailando y pensé ahí dentro va un señor dueño pero igual estaba nos tiene que que no tiene su mejoraba su mejor está bailando serie ofrece es verdad lo que dice una de ellas

Voz 4 02:52 cuando el Sky de Madrid y no tenía un buen trabajo no tenía mucho dinero pero me encontraba con un señor que daba publicidad para una un restaurante peritos Khalid

Voz 5 03:00 este es el fue vestido como un enorme

Voz 4 03:03 gritos caliente eso y él decía yo pensaba lo tuyo no es tan mal las cosas puede ser pero eso es compromiso con él le dije creo que te

Voz 2 03:11 tocabas

Voz 6 03:14 pero el otro día hablamos de los que

Voz 0460 03:16 es hacer otro día hablamos de los que van por la calle con el cartel de comprobar esos también tienen gripes no tienes tu aspecto de poder comprar estuviese un poco porcentaje porque les estamos retrasando un poco a vale

Voz 1995 03:29 es preguntarle de la dieta como la vuelta para presentar invita si tenemos aquí un invitado porque dentro de nada en dos horas hay un hombre que va ver cómo su vida cambia está ahora sentado con nosotros pero en apenas dos horas Dani García muy buenos días qué tal buenas ideas tu vida va a cambiar bueno no lo sé espero que siga siendo la misma no lo mismo sueño la misma ganas de cocinar y de compartir con no muchos de ustedes ya conocen a David García acaba de recibir tres estrellas Michelin y luego a las pocas semanas que eso no lo tiene eso lo tiene que explicar despacito a las pocas semanas dijo opera de que esto no va a ser así dentro de dos horas Dani García estrena su nuevo programa en Televisión Española que se llama

Voz 7 04:15 hacer de comida bienvenida a mi cocina una cocina que a partir de hoy esperamos que sea también la Buesa la que estaremos cada día para hacer algo tan sencillo y cotidiano como hacer de comer o vamos a hacer todo tipo de recetas pero sobre todo vamos a centrarnos en la cocina del día a día también habrá trucos

Voz 1 04:38 no

Voz 1995 04:38 a partir de hoy a la una y media cuando lleguen las dos y media de la gente te reconocerá por la calle de la de la televisión española se que me como hacíamos aquello de las revolcones a partir de hoy tu vida va a cambiar y te vas a convertir ya eres un personaje popular pero la popularidad que te hablar Televisión Española va a ser muchísimo de haber

Voz 5 04:56 bueno no no no me preocupa la final de verdad uno quiere ser feliz con lo que hace y eso me hace feliz y luego las consecuencias pues nada no las absorbe tranquilamente sigue siendo feliz cocinando sí sobre todo ahora no yo creo que me he tirado veinticinco años dedicado en cuerpo y alma a la alta cocina Hay llegaba donde se a lo máximo que se podía llegar al apunta la pirámide como decíamos nosotros y una vez

Voz 1995 05:20 me estrella Michelin pues si vendido día después dije que que era mi último año en alta cocina porque ya de llegaba al máximo pero eso era lo importante es que viene a presentar un programa que empieza dentro de dos horas pero eso cómo se fue hundía identidad

Voz 2 05:33 el día consigues tres estrella Michelin hola hace hace todo

Voz 5 05:37 me senté con con mi equipo con mis socios también y hablamos un poco de de crecimiento la empresa porque siempre he tenido un poco esa

Voz 8 05:44 ciencia no y cocinar para gente que pueda permitirse precio relativamente

Voz 5 05:49 seguirle no se queda alta cocina final doscientos cincuenta trescientos personal evidentemente la horquilla de precios poca gente la puedo asumir en no ir a tu resonante yo siempre he tenido tendencia un poco de ir hacia hacia ahí no hacia concepto de treinta cuarenta cincuenta euros no lo que me apetece dedicarme ahora sobre todo entre otras cosas también a ser didácticos y hacer de comer como yo hago en casa con mi hija no al final una cosa del Dani García estrella es otra cosa lo que vamos a encontrar el programa que Dani García que al fin

Voz 1995 06:19 al también tiene quince minuto que un día tiene

Voz 5 06:21 Prisa algún día te digo que no pasa nada

Voz 1995 06:24 sabes qué es decir como como pasa uno de cocinar cuál es para ti el plato más complejo que has hecho nunca en el restaurante

Voz 5 06:31 bueno hay muchísimos muchísimo la mayoría son complejo no y si no son complejo a la hora de ejecutar son complejos a nivel educativo a nivel de equilibrio a nivel de textura no si presentaciones también compleja hay muchísimos no ha tenido por ejemplo que probablemente se al plató tomate ni más sino agobiado en el mundo a y era un plató bastante bastante complejo en todos los sentidos

Voz 1995 06:56 qué es más difícil hacer el tomate nítrico ha dicho

Voz 5 06:59 con las patatas revolcones bueno ojito porque hacer las paradas revolcón tardíamente sencillo no la horquilla de equivocar de una paloma Frida

Voz 2 07:08 dime tengo una parada Manita así buen

Voz 5 07:10 la para está muy complicado

Voz 1995 07:13 hacer un buen buena al igual

Voz 5 07:15 igual es dificilísimo es muy denso hay tres o cuatro meses la la la cocina tradicional es mucho más compleja de lo que parece lo demás alguien en el mundo de la alta cocina entran otros factores no Factor X más ética factores de ingrediente de productos que vienen del quinto o de cosas que son muy difícil de encontrar pero el día a día de tu casa es complejo e intentar ayudar a que sea menos complejo y que sea divertido además dar una serie de trucos y de consejo para que la gente vea que se puede hacerlo para la fruta perfecta no sólo eso sino tenerla en tu nevera o y tendrán tu frigorífico en tu congelador en ese caso y hace tras turco que no tengas tú

Voz 1995 07:53 sí

Voz 2 07:54 cómo se hacen bien la tanta Felipe bueno pues aquí que quiere ojito e temperatura al tipo de patata el tipo de una madre es una posibilidad pero no sólo van a ser la madre de todo lo que es lo que realmente a intentar no sea pero papá Mi madre es Dani García pero entonces yo cojo la patata

Voz 1995 08:14 las siempre en agua muy fría siembre muy

Voz 2 08:17 el equipo de parada determinada Battaglia aunque no tenemos fácil porque va a cualquier supermercado que vaya al final es sabiendo

Voz 6 08:23 patata patata para freír patatas a pasar patata

Voz 1995 08:26 como sabe el apartado tapa que es como

Voz 2 08:28 eso lo dejo para un amigo que me está preguntando agua

Voz 1995 08:34 es poco para tratar de agua muy fría porque hay que lavar toda la fe pura

Voz 5 08:37 eso es primordial sea quitar toda la fécula luego temperatura del aceite de oliva genial sino un aceite girasol No para absolutamente nada el tipo de corte el bastón los Obama enseñar cómo congelarla que es

Voz 0460 08:49 espera perversa eso sin hacer

Voz 2 08:52 el el cómo pero bien hechas y hay que sirvió como base meter en el congelador Juan Parejo Saviola dichos en mi hechas para mí las haces un poco

Voz 5 09:05 determina la fritas single

Voz 2 09:07 vale no interrumpa nosotros muy importante pero yo estoy ahora en tensión patatas

Voz 5 09:10 agria patata patatas un mental muy limpia fécula fundamentada fría drama agua fría mejor incluso con miedo y luego la secan bien mucha hace poco y luego ciento treinta haciendo cuentas grado que siempre tenemos la intención o la o la sensación de que la CTIC esa muy haciendo eso que crujiente y eso no así primero se tiene que cocinar pero voy a ver como una parada va perdiendo burbuja iba subiendo hacia arriba

Voz 2 09:34 Dani pero ciento treinta grados como calcula que veo con el de otro no me digas eso porque tiene tres estrellas de Giacomo

Voz 0460 09:45 van doce esperan entonces ya la media frío

Voz 5 09:48 la medio fría y luego al final si le pegas él pero la escritura

Voz 1995 09:51 que esto es nuestro gran amigo Roy fundó dice que hay que apartar la patata frita que quitar que dejar de cocer en un momento dado y luego volver a dar

Voz 5 10:00 bueno eso sería un Pocholo para luego freír nosotros para tenerla en casa que es otra de las cosas cómo aplicar yo lo que hago escaldado en agua agua requiere una cosa es la salvo las escalas sin agua si la Calderón agua hay tres minutito la corta igual de agua fría da la de agua y luego la guardia piense para Aíto era congela congelados en tres cuatro minutos es la mejor para brutal

Voz 1995 10:23 mira te está mirando ahora mismo una con una cara Iñaki Urrutia

Voz 2 10:25 sí sí es admiración o hambre no sé cuál de las dos pero una vida puede salir de mí me he visto digo que me cambio atacando al congelador dada la patata no pensando hacerlas que cuanto

Voz 1995 10:39 sí

Voz 2 10:40 oye hay una película muy bonita que me gusta mucho sí

Voz 0460 10:42 en un viaje de diez metros preciosa muy bonita dice en una frase que ha estado buscando a quién Well porque no me acordada bien donde dice a los a los chefs en Francia sólo les interesan las estrechas una es buenísima dos espectacular y la tercera sólo para dioses nos estamos empezando a acostumbrar en España a que a que nuestra cocineros tengan tres estrellas como si fuera la cosa más normal del mundo cuando la gente que sabe de esto dice que es una cosa para ellos

Voz 2 11:14 bueno ahí te sientes Un dios ahí no me venía andando acogedora patatas fritas semi dios no realmente no

Voz 5 11:24 lo lo que sí es cierto que soy consciente de que obtener tres estrellas sólo hay ciento treinta y picos del mundo no entonces bueno sí lo vea así un poco era cierto cierto vértigo tanto que he dicho dado sabes que prefiero hacer congeladas adiós no

Voz 1995 11:38 en el desfile de la Michelin pueden ustedes entre las tres estrellas

Voz 5 11:42 sí ha sido la verdad que algún día contaré en pongo la por todo ese día no

Voz 1995 11:48 por qué esperar a cualquier día pudiéndose era claro que la popularidad te persigue

Voz 5 11:54 bueno el la verdad que el único complejo del XIX que se solapa lo que lo que soy un presente y soy un pasado con lo que quiero ser en un futuro no va a ser un año complejo para mí porque una vez abierto todavía porque evidentemente tenemos todo el respeto del mundo la a la Michelin la estrella

Voz 2 12:09 qué pasa por allí entonces llama Michelin que sí

Voz 1995 12:12 ponga yo subía

Voz 5 12:15 some que esas cosas hay que hacerlas hay que hacer

Voz 2 12:17 señor Michelin dijo sí dime dime que sí yo creo que yo creo que no se pensaría que vendría oye no sé la verdad pero seguro que eso no es otra aseguradora ahí en el trabajo no lo cogió de brazo lo dije no te vaya enfadado con lo que te voy a decir eso fue real

Voz 5 12:34 en juego le le dibuje lo que para mí era que no sabíamos la pirámide invertía no hemos llegado a apuntar de mira que las estrellas respetábamos lo queremos lo adoramos pero ahora vamos a invertir la pirámide vamos empezará a bajar vamos a ir hacia otro rango de precio quiero dedicarme a eso quiero pasar el año con la estrella porque tiene todo nuestros respetos porque de verdad lo más importante que me ha pasado en en mi vida

Voz 1995 12:55 cuando se acabe este año

Voz 5 12:57 cuando sacaba ese año haremos un fiestón increíble y lo pasaremos no genial no habrá pues nada tenemos cinco apertura nueva abrimos en Qatar abrimos aquí en Madrid lo vi todo en Jorge Juan también lo vivido es otra vez nuestra marca e Iris también Sons aquí en Madrid y bueno yo espero Londres pero poco a poco los próximo año y haciendo como que poco a poco

Voz 1995 13:20 bueno ahí Dani García lo más importante así lo inmediato es que abre un nuevo programa de la tele dentro de un rato en apenas dos horas se va a convertir además en extremadamente popular porque los programas de cocina en España que cambiamos la religión por la cocina nos gusta estar comiendo viviendo preparar a gente de comida

Voz 5 13:40 a favor nos gusta estar comiendo y pensando en la cita

Voz 1995 13:42 no somos muy así agradecemos mucho gente como Dani que nos da mucha felicidad hacemos una pequeña pausa ahí seguimos

Voz 9 13:47 en Hoy por hoy con Toni Garrido Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 13:58 seguimos con nuestros cuerpos especiales Iñaki Urrutia tarima creo yo ya hemos invitado a que dentro de dos horas como subida cambias Amir García hoy empieza una nueva vida a partir de las trece y veinticinco en Televisión Española concretamente hacer de comer que el programa no busca hacer de comer se titula a ser de recomendable digamos hacer examen de forma directa ya el principio es bueno los hemos quedado antes en esa conversación que dirige el señor Michelin no no que está

Voz 2 14:27 señor Michelin si Blanco y así gordo grandes sabes cuando tú le dices que Céline que oye después este año que va a ser un lujo y una alegría maravilloso

Voz 1995 14:35 cuando lo dices oye el año que viene no sigo que dice señor mucha di yo creo que hay son frías siempre para absolutamente todo irá

Voz 5 14:44 en ese caso yo creo de su única preocupación era que iba a decir y cómo no sabes si eso es presión portal igual entonces dimos la exclusión La Vanguardia Hay al final

Voz 10 14:56 te lo dije todo una entrevista será deje pagar al ayer

Voz 5 14:59 se quedara tranquilo no porque al final yo no iba a criticar para nada guían y su manera hacer la cosa Ny nada no me habían puesto ahí a lo máximo que pueden andar y de verdad lo acepto con con todo el respeto del mundo no y ahí se quedaba un poco más tranquilo pero sí es cierto que a lo mejor tenía

Voz 1995 15:15 un poco esa sensación de haber te va a decir ese no ha

Voz 5 15:19 ha habido mucha polémica no en Francia la vida

Voz 1995 15:23 y para ello al final es el otro día Ferran Adrià cuestionaba la vanguardia porque ahora mismo ya están muy difícil definir qué cocina de Vanguard

Voz 11 15:32 pero bueno mira lo que dijo el otro día la verdad que bien

Voz 5 15:35 un poco también de lo que yo siento no se puede pedir a la gente casado XXV añorada muere ya que siga siendo vanguardia o es que de hecho llegó un momento en que se acaba gotas es que ellos una vieja vanguardia claro ya llevamos haciéndolo me lo ha llega un momento en el que todos no como la nouvelle cuisine como todo pasa no agradezco además hechos esa frase porque me vino muy bien todavía para entender mucho más de lo que lo que yo siento ahora mismo no para mí esa acaba hoy está agotado el formato alta sociedad tal y como yo lo siento ahora admiro de una manera personal porque evidentemente respeto a todo mi compañero que siguen ahí que hacen una labor que disfrutaba antes seguro que iré a verlo no pero para mí Annie

Voz 1995 16:10 el personal formado agotado como uno define el criterio porque durante mucho tiempo lo más de lo más eran las no se iba a una boda de ponían el cóctel de gambas Si bueno sigue siendo casi

Voz 5 16:25 igual pero lo define quién define lo que

Voz 1995 16:28 a quién define lo que está de moda hay quien define lo que es bueno y quién define lo que es malo porque

Voz 5 16:32 a ir palabra La Vanguardia no yo creo que al final la gente sin duda que ahí La Vanguardia en la que en un momento dado define esa técnica funciona o no pero al final el que decreta digamos ese público no que va no grandes no pero son de alta cocina siguen llegando y seguirán llegando Pardo ofrecen cosa totalmente diferente pero al final también se llenan de gente muy Fundi que lo viven cada día o de gente que va por primera vez a tener esa experiencia no pero para el que lo hace cada día durante tanto año al final yo creo que también que lo que me pasa ni siquiera entre otras cosas que prefiero intentar hacer la mejor croquetas intentar sobre todo un poco crear esa segunda revolución no que que debe ser en la parte media de la tabla digamos no solamente de de de nivel medio porque no todo lo que hemos aprendidos a vivo ahora hay te comen lo líquido eso ante era impensable ahora es nula durante cuarenta cuarenta y pico que te lo puede ofrecer creo en eso en el futuro de ese tipo de

Voz 1995 17:29 lo define al público sin ojalá ojalá fuese la que te pasarán y que me no es que escuchan a Dani me resulta muy sorprendente porque la impresión que da es que da cancha del pincel y te apetece coger la brocha sí la verdad que sí me encanta me encanta Frieden

Voz 2 17:44 bueno sí pero lo que es Dani la Roqueta está bien está perfecta no las va a ser una relación muy mal creo que muy malas malísimas muy mal tienen que todo hacía patata y muy mala

Voz 0460 17:54 bueno bueno toda una prueba lo mío pero vas a utilizar bases incorporar técnicas de alta cocina la cocina más de calle digamos

Voz 11 18:02 que se puedan si es grande si en el programa sin dudamos enseñas a hacer la mejor croqueta hay hay cosa que no han enseñado la alta cocina durante veinticinco años que sepuede en sin duda al final ese bagaje es ahí y ese conocimientos ahí hay cosas que sí que se pueden hacer

Voz 0460 18:16 yo algunos de cocido buenísimas y me quitaba eludía las explicó que hay que tener mucho cuidado luego Dani con con con las palabras de un gran poder conlleva una gran responsabilidad las palabras tienen consecuencia tú puedes hacer en tu programa que va ser Peter no no poder hacer que gente como Iñaki que es un flipado flipa aún más claro se compre un aparato

Voz 2 18:36 con lo de nitrógeno líquido no y este tipo de cosas esto hay que controlarlo porque mi madre está ya tocando dentro de quince días

Voz 1995 18:44 trato de del hidrógeno ni que fuera una parada no

Voz 2 18:46 bueno fíjate dominios

Voz 11 18:51 en el programa no se en el en el problema hay una cosa que tengo clara hay que que todo el equipo llega desde el primer día que además cosa

Voz 5 18:57 que tú puedes e ir al supermercado como yo oiga día

Voz 2 19:02 que allí madera con su mental de madera yo puedo seguir tus recetas no contabilidad pero con otra persona que permite conocer si entre los dos podemos hacer algo crearlas tu increíble SM Dani sea tan torpe la cocina

Voz 1995 19:17 pero Dani una pregunta cuál es el para ti el menú recuerden que en apenas dos horas estrena ese problema pero para decirme no perfecto para ti para para abrir García para ello Convergencia para ti tremendamente Feli con una coordinada

Voz 5 19:29 lancha tremendamente feliz

Voz 2 19:32 claro que venimos plantea plato primer plato vamos menú del día de compartir de primero sopa de de segundo patata taco por sí

Voz 5 19:42 yo quise compartir una esquina una gambas al pil pil y luego en el tío más feliz del mundo de verdad pero

Voz 1995 19:47 vale por alusiones temprano

Voz 5 19:50 la medida que no algo maravilloso eso es lo más grande no

Voz 0460 19:53 verdad pero que está abierta al señor Michelin y sólo te traigo un filme temprano que voy a dejarlo de Michelin porque voy a hacer es para osea se viene abajo entramos en camino que nos lleva

Voz 1995 20:05 la felicidad

Voz 0460 20:06 a la polémica el filme en vano frito o al horno

Voz 12 20:11 no no no por favor

Voz 2 20:15 es algo a roles

Voz 12 20:17 sí hombre

Voz 3 20:20 valor a la lona

Voz 2 20:22 no sé qué cosa que mi madre diría yo llegará al punto de este duro pero no imaginaba yo venir aquí para eso le de un amigo mio un amigo mío

Voz 13 20:41 por qué entonces que bebe

Voz 2 20:45 cierto si quieres algo más sano pues si no lo sabían el programa hicimos una empanadillas hicimos una bonita la misma empanadillas fritas ya Lolo

Voz 5 20:51 no

Voz 2 20:51 yo soy para tirarla claro no porque quiera un poquito cabría como nosotros que salga dieta no pero a mí no me con qué hago para bien

Voz 14 21:01 hacemos el proceso si si rayado segundo quedamos harina huevo

Voz 2 21:09 ya ya eso son vanguardia bueno sea el filete a la milanesa no que también lo hemos hecho me programa que al final mete eso eso

Voz 14 21:20 a mis hijos al hablarme sano parmesano rallado dentro de eso es una maravilla milanesa

Voz 1995 21:26 que bueno usted mucho que a la palabra perejil eso ya va

Voz 2 21:29 bueno bueno eso no vale dinero para juntarlo ni o fácil pero bueno en los colegios

Voz 5 21:39 me encanta las cosas así en hechos eso

Voz 15 21:41 claro con dicha si tipo risotto ahí cremoso goloso Injuve

Voz 1995 21:47 esto es lo que voy a comer a la a las

Voz 0460 21:49 once cuarenta entiendo que creo que desafía

Voz 1995 21:52 desafía todo respetable que gente haciendo cosas maravillosas en este país y que la va a seguir haciendo claro esto no trescientos euros de un menú delicatessen si lo que quieres es disfrutar con Tamayo Mascaró la gama a blanca y si lo que quiere es disfrutar y la comida sobre todo no tiene que provocar felicidad no está en el precio no debe ser la puerta de entrada al a mí de verdad que sí

Voz 5 22:14 por eso hago lo que hago no y por eso voy a hacer lo que voy a hacer no

Voz 8 22:16 al final también me cansino pensar que que que la gente tiene

Voz 5 22:21 hace un esfuerzo importante porque mi comida no son dos sino cincuenta trescientos euros practicamente que vale un tres estrellas Michelin es es muy barato para ser algo sobre los trece de Michelin del mundo lo más barato lo encuentras en España vete a Londres Nueva York París que quinientos seiscientos pero no de baja nadie

Voz 1995 22:42 cuesta pensar nadie cuyos nietos que saquen tal trecientos era sean de lo más baratos estrella Michelín que son

Voz 0460 22:48 Dios de la realidad es lo que decíamos sí

Voz 5 22:51 ahí fuera no hubiera planteado hacer lo que sea haciendo

Voz 0460 22:54 tampoco lo sé o Nueva York que da la impresión oyéndote hablar de que hubo como un punto de inflexión hubo una caída del caballo hubo un día en el que dijiste que no estoy disfrutando con el nitrógeno líquido

Voz 5 23:09 sí bueno yo yo creo hace tres años no cuando

Voz 11 23:11 el hace cinco y cambió un poco la manera de ver y que junto al gastronómico sea vivo no voy a partir ahí

Voz 5 23:21 dejarme cuenta lo de lo que disfrutaban una cocina huele no ten en cuenta que están totalmente

Voz 11 23:25 juntan no hay un pequeño pasillo de día segundo pasa de mundo estrella Michelín o mundo hebras Eric duro

Voz 5 23:32 a mí me di cuenta de pasaba más tiempo allí aunque será mi aunque fuera mirando y simplemente controlando plato y que tenían más tendencia a ir hacia

Voz 2 23:38 en esta ocasión la puerta por lo tanto el pasado como los chinos y los es probablemente poco a poco

Voz 5 23:50 fui entendiendo que que

Voz 15 23:52 eh que yo disfrutaba ama haciendo ese tipo de cosas no haciendo otro tipo de plato haciendo un pato asado haciendo cualquier cosa no voy rellenos

Voz 1995 24:01 bueno lo importante hoy porque eso ocurrirá el año no sé cuántos restaurantes va abrir Dani Dani García todo una puerta a la que todos Todos estamos invitados en la que todos podemos entrar a la una y media la una y veinticinco concretamente en Televisión Española a hacer de comer con Dani García nos pilla bien además todo pues ahora dar efecto levantamos pronto estamos sea justo para para comer Dani toda la suerte muchísimas gracias a toda la felicidad del mundo mucho yo creo que como tú te has dedicado a hacer muy feliz a mucha gente

Voz 5 24:30 sí

Voz 1995 24:31 qué menos de ese arte Dati lo mío los gracias muy muy muy feliz que vaya fenomenal todo y que esa explicación que nos has dado sobre tu filosofía que esto las cuatro las que cuando entras en el restaurante tenía que hablar porque dejan muy claro quiénes placer verdad emplazar en tenía verdad cuerpos especiales no vayáis que no quemas queremos a comer él no sé luego luego ya si eso