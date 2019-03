Nacho Ares, director de 'SER Historia': "Antes utilizaba el taxi, ahora me lo pienso"

un huevo talla L pesa entre cuarenta y cincuenta gramos entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta cincuenta y sesenta cuando te llama algún comercio al por teléfono cuelgas directamente Le atiende es aguantas poco mucho estoy en la Lista Robinson y jamás me han llamado que miran más a los alimentos la grasa que llevan el azúcar sal si me gusta o no es y no te han cobrado un plato en las facturas de un restaurante que haces te callas lo lo dices lo suelo decir soy pues tanto esta coges la fruta en la tienda con cuenta eso sin ellos con guantes carne o pescado carne te comes los yogures aunque estén caducados si un médico me dijo que nunca caduca con Prodi comprar productos de temporada de cercanía o o lo que pillas igual que la pregunta de antes las que me gustan ropa de marca low cost o combinan locos como ahora mismo comprar productos falsificados imitaciones el pecado gastronómicos que te das aunque sea de vez en cuando

creo que no cobro creo que no me cobran ninguna pero no estoy seguro

Voz 0927

02:28

cuando te piden el de ni cuando pagar con tarjeta te alegras lo pones mala cara lo suelen enseñar yo lo suelo mostrar yo para que no haya problemas yo también Colacao una escuela con acá te llevas cosas de los hoteles e pues no la verdad es que no semana sí semana no voy a un hotel comiendo con tu pareja guasa lo dejas el móvil lejos no tengo esa que raro eh los pocos cuánto hace que no te negocias la tarifa de telefonía labores que para eso soy bastante dejado me dejo convencer ni miro dinero Thaçi tradicional Over cabizbaja he lo coger un taxi aunque ahora me lo estoy pensando reciclar botes bolsas papel vidrio absolutamente todo esto separado perfectamente cierras el grifo cuando te estás quitando sí sí absolutamente te da nunca se frío que haces pides otro dejas que te lo calienta en el microondas sólo no tomo café pero vamos y pido un Colacao suelo pedir y está frío suelo pedir que me lo Nacho Ares director de Ser Historia muchísimas gracias gracias a un placer un placer mío