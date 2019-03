"Intento recordar cómo se piensa cuando una es niña"

Voz 1 00:00 que poco Cocker

Voz 2 00:03 el vestido de gitana de mi madre acecho oscuro encima del armario es verde con grandes lunares negros cuando se lo pone es la mujer más guapa que ha pisado el Planeta pero lleva muchos meses hay tirado estoy harta de verlo desde la cama de día no me inquieta demasiado pero al quitarme las gafas para dormir los volantes borrosos se convierten en una enorme serpiente enroscada y cada noche me tapó la cabeza con la manta para que no me vea sería más fácil confesar que me da miedo pedir que lo guarden en otro sitio que sería también mejor para el vestido tratar de imponer algo de razón al espejismo pero esas ideas ni me las planteo las cosas son como son ya da igual de todas formas en cuanto apago la luz sigo viendo la serpiente por mucho que cierren los ojos

Voz 1363 01:24 es el fragmento el comienzo de voz de vieja editada por Black I Books es la primera novela de Elisa victoria muy buenas noches la buena Macarena gracias por tenerme al contrario muchísimas gracias por venir a conversar un ratito naciste en Sevilla Gilad trama de libros se va desarrollando en el verano de mil novecientos noventa y tres ambientado en la decadencia que se vivió en Sevilla en los años posteriores a la Exposición Universal yo me preguntaba por qué una voz tan joven como es la tuya elige este momento de la historia más reciente de nuestro país un momento clave tú eras muy pequeña

Voz 3 01:58 sí era muy pequeña pero bueno coincide un poco más o menos con la edad que yo tenía me interesaba sobre todo más que la decadencia que esta se vivía en ese momento en Sevilla me interesaba que hubo una sequía tremenda en el año noventa y tres y ese contexto me me resultaba muy afín

Voz 1363 02:16 a la psicología de la protagoniza porque que que unidas con la sequía donde yo

Voz 3 02:21 daba pues a bueno a un momento de tránsito extraño existencial de tortura a un poco de de la vida la niños se encuentra muy extraña isla como que la sequía a lo largo del verano va acompañando a su situación personal

Voz 1363 02:37 la protagonista de la novena se llama de la novela perdón se llama Marina tiene nueve años pero en el cole le llaman voz de vieja

Voz 3 02:45 si la llamamos de vieja porque tiene la voz bastante Kaká porque está acostumbrada habla con su abuela y con y con el novio de su madre que que entre los dos se crea una mezcla de influencia que que la hacen parecer medio pedante medio viejecita un compañero la llama si ella mitad Le gusta imitarle molesta pero bueno en parte la ilusión que le pongan un mote

Voz 1363 03:08 Marina se encuentra en ese momento de cambio aún juega con muñecas pero al mismo tiempo mirar revistas para adultos que momento más confuso para las chicas verdad que que el momento más desconcertante es súper bonito que de repente te hayas detenido justo

Voz 3 03:22 en ese en ese espacio vital claro es que es que justo ese momento de de de tránsito tan raro entre eres pequeña pero ya sabe leer perfectamente y a tu alcance hay hay material para adultos que en muchas casas en aquel momento no se no se no se censuraba tengo más amigos de esa misma edad que que en aquel momento tanto vamos niños y niñas tenían acceso a come muy muy brutos y algunos eran preciosos pero otros eran muy perturbador perturbadores hice le juntaban con los juguete era un un lío tremendo a la cabeza pero muy interesante también muy interesante sin duda esto

Voz 1363 03:57 también la historia de su madre

Voz 3 03:59 está enferma Il animarse imagine ya en un

Voz 1363 04:02 convento rodeada de huérfanas es decir se ponen lo peor no

Voz 3 04:06 porque todo el mundo incluso el padre

Voz 1363 04:07 desaparece

Voz 3 04:09 sí es que su madre soltera haya ido vas viendo pasar varios varios novios y la madre sea sea puesto muy malita y no se sabe si si vivirá o no entonces el plan como pone es el las sino sí sí sí la madre acaba muriendo la con las monjas claro imagínate la tesitura que ya está como con revistas para adultos muy rompedora muy muy muy bruta hay libertaria ir viéndose ese panorama de que igual la ingresan con con las monjas y claro está en en un momento en el que necesita mucho consuelo y ahí entra la abuela que es el consuelo más mágicos de lo podía

Voz 1363 04:46 había que tienen una relación preciosa ellas quién quién le guisa que que la peina

Voz 4 04:51 quién le cuenta su amor por Felipe González de Stop dado bien encantado Elisa porque es una gran referencia a momento social de entonces muchas mujeres estaban enamoradas de Felipe González muy clásico pero querían representar porque tengo montones de amigos de de

Voz 3 05:08 Andalucía que cuyas abuela estaban todas enamoradas de Felipe González las había incluso que tenían

Voz 4 05:13 dio muchos votos eso sí de zapping

Voz 3 05:16 carisma la a las señoras estaban encantadas con él y había muchas fotos en plan dedicada de Felipe González la en el salón de las Casitas y bueno voy a mi abuela sentía mi abuela ya es que no le interesaba tanto el programa del partido que también un poco

Voz 1363 05:31 sobre todo era Karim de de su Feli tú lo llamó Pito osea que está basado en el amor que le a tu abuela a a Felipe

Voz 3 05:39 mi abuela tiene mucho de de este personaje bueno al revés el personaje tiene mucho de mi abuela no hay hiper de muchísimas otras abuelas que en aquel momento estaban enamoradas de él si es que era muy muy con

Voz 1363 05:51 aún esto gracioso pero bueno Andalucía súper frecuente sí sí sí sí que es muy divertido además porque nos trae muchas cosas del momento ir las abuelas no que importantes son especialmente para las nietas las Abuelas sí que están enamoradas de las nietas si las acompañan desde un cariño y desde una complicidad como de te voy a enseñar el mundo rápidamente para que lo aprendan para que no sufran para para que te conviertes en una en una mujer que pueda con todo

Voz 3 06:19 bueno claro es que la las Abuelas muchas veces pueden tener una conexión más fuerte que lo propio padre porque ya que entienden que las normas no son tan importantes y les les dan a los niños más permisividad les hace mucha ilusión también está con ello porque saben que que no que que muy caduco ese momento entonces eso les da una perspectiva entrañable disfrutan mucho bueno hay todo tipo de abuelos no pero cuando cuando los abuelos se implican con con sus nietos así Se se da una colección muy bonita la voz femenina en esta novela en voz de vieja

Voz 1363 06:54 es muy fuerte Elisa pero está dedicada a tu tío Pepe fiel protector de la infancia estos precioso

Voz 3 07:00 metió PP es un señor pediatra que que ha sido importante Mi vida Hay ella muy mayor guardo mucho cariño hay nada bueno esa dedicatoria el otro día la vio se emocionó mucho hay nada es que el él no me gustaba siempre mucho su visión de la pediatría porque se ponía mucho en el lugar del niño en su de su psicología de su comodidad indie bueno eso consultara preciosismo en el sitio que me encantaba mi infancia porque te gustaba porque era era era era muy siglo XX tenía muchos materiales antiguo tenía un olor particular El diseño era muy clásico y me era era muy bonito

Voz 5 07:48 me gusta variar partes a mí también como protagonista me gustaba ir al médico en general esto es lo que te iba a preguntar me sorprende porque a los niños y las niñas no les gusta nada ir al médico en general les impone bastante el pediatra si a mí no me importaba nada siempre me gustó de hecho me sigue gustando ir al médico

Voz 3 08:03 pues ya te cuidas te comprenden te dan consuelo te dan remedios porque para mí descubrí que la medicina te curaba lo Mahler fue como estos una magia me me admiraba mucho la medicina Gas medicina en general me encantaba la estética de Hospital la estética de los uniformes todo me parecía muy atractivo

Voz 1363 08:23 vivo

Voz 3 08:24 pero no te dedica este a la medicina la que enfermería en ningún momento pensaste que

Voz 1363 08:28 es una manera de ganarte la vida no hoy

Voz 3 08:30 al de pequeña fantasea un poco con eso pero me daba cuenta de que de que no era lo mío lo lo mío era más bien la letra hay nada me puedo escribir historias de hospital en estudiar Betts tantísimo como estudia los médicos no muy no muy ha resultado nada fácil la verdad

Voz 1363 08:48 bueno de alguna manera también estas cuidando y acompañando no a través de la escritura cuidas a los a los lectores si acompaña así nos haces ver cosas bonitas yo de repente de la infancia pues aquí veo cosas también y eso que nos no separa una diferencia generacional importante pero pero bueno yo tengo veinte años más que tú hablando de fantasear Marisa tiene hambre de vida desamparados hasta qué punto ha recurrido a tu propia infancia para dar vida a este personaje me parece que bastante por lo que estás contando

Voz 3 09:16 Artes sí pero tampoco yo me parezco tanto a

Voz 6 09:19 va a a Marina porque

Voz 3 09:22 no no no coinciden nuestras biografías exactamente ni siquiera en el nacimiento yo tengo que reconocer que mi pensamiento solía ser más oscuro más escabroso más precoz yo me reconozco mucho eso en los momentos en los que los que Marina tiene pensamiento macabro sobre la asistencia sobre la violencia Caín en el mundo sobre sexualidad pero él he intentado da a esta novela mucha más luz de la que yo tengo la verdad que sea mal más a menos que no sea porque mira otro libro este es el tercero suelen ser un palizón de mucha tristeza hay mucho drama y en parte me sentía como un poco culpable siempre si alguien se compra un libro mío decía Dios mío de llevar un una una paliza tu casa y quería que la experiencia fueran un poco más ligera y más completa un perfil psicológico mal

Voz 1363 10:14 que no fuera todo el tiempo centrándome en la parte oscura mío vamos a seguir un poco por ahí porque presentase esta novela después de haber publicado dos libros por han peines en dos mil trece y la sombra de los pinos en dos mil dieciocho ambos con la editorial esto no es Berlín que me encanta el el nombre esta es la primera novela ya ha sido muy diferente su escritura de las anteriores precisamente por esta reflexión que estás haciendo porque no querías querías que fueron poco más luminosa responde a una reflexión personal lo de estilo

Voz 3 10:45 la verdad es que tampoco hay tantas decisiones consciente cuando se afronta una obra si es lo que te va saliendo y yo si quería que que fuera una experiencia más divertida para para el lector de lo que se que era que eran mis otro libro eh pero pero bueno que ha ido surgiendo así también la infancia tiene momentos muy divertido el personaje de la abuela hace que sea muy divertido de vez en cuando quería que fuera más complejo a la la el arco psicológico de las personas porque no centrarme siempre en el en la oscuridad de las existencias hace muy cansino también para

Voz 1363 11:24 mí tanto sobretodo que es una persona muy joven también que este es un momento precioso de tu vida no

Voz 3 11:31 bueno qué sé yo que alimentarse de todo sí sí pero no sé tampoco me siento joven y me ni ni que el momento se apreció

Voz 1363 11:40 si no eres muy consciente de por ejemplo te cuento te cuento ello desde fuera que no nos conocemos pero bueno me me parecía una una creadora interesantísima por por el tipo de relatos que manejan por los medios de comunicación en los que colaboran no pero es verdad fíjate que me estoy perdiendo eh espera que te lo que te iba a decir a estábamos hablando de del buen momento no de la ida

Voz 3 12:06 bueno tú en cuanto a la literatura

Voz 5 12:09 mejor el momento Apala ya me me acabo de encontrar perdona me acabo de encontrar claro claro que ella es mi ex

Voz 1363 12:15 Don Black Ibooks no confía no edita voces así como así hay muchísima expectativa puesta en ti dicen de ti que eres brillante que tú escrituras brillante estoy de acuerdo y eso yo no sé yo no sé crítica literaria eh pero soy soy una buena soy una buena lectora me pregunto si te han pesado estas expectativas que hay puesta sentí mientras escribía eso ha sido casi peor cuando ha editado ya porque has visto que que es espera mucho de esa victoria

Voz 3 12:45 bueno en parte yo qué sé yo yo es que siempre sufro mucho entonces de me mientras lo creaba pues sufría pensando siempre pienso que no voy a a la altura de las cosas siempre me espero una respuesta mal aunque vamos yo disfruto mucho escribiendo pero luego es una experiencia tan solitaria tan introvertida que cuando sale a la luz empieza nuevo otra gente te resulta como poco inverosímil un poco raro que te lleguen opiniones me pone muy nerviosa la la respuesta que tenga el libro claro pero de momento está siendo positiva y me pone me pone más contenta incluso de lo que puedo hacer asimilar vamos siempre esa sea la que siempre se han mostrado muy muy confiado oí mando mucho ánimo y me han dicho que no me preocupe que la novela era muy bonita que iba a tener muy buena respuesta pero pero desde dentro de muy difícil

Voz 1363 13:39 a plantearse eso pero que bueno que te ayuden de esa manera como los médicos no que te escuchen te acompañen y de de remedios para el dolor no te preocupes que es muy bonita está muy bien escrita

Voz 3 13:50 la edición ha sido muy minuciosa tarea

Voz 1363 13:52 a la cubierta del libro nos lleva a la adolescencia femenina no al Rosa inocente basado en un vestido

Voz 3 14:00 que que que me hizo mi abuela que lo conservamos apareció en el trastero nos encantó un vamos a Black y a mí a todo el mundo encanto y se hizo como un escaneado muy fino hoy nos hemos basado en en ese patrón de

Voz 1363 14:16 que de Visa o sea que este fue un vestido tuyo cubierta de tu libro sí que especial a ver si si

Voz 3 14:23 tiene dentro de una postal en la que aparezco yo de pequeña con con el vestido en si en un momento raro que percibe de unas vacaciones mirando el agua sabe que estaba yo pensando ahí nada bueno

Voz 1363 14:37 Elisa porque escribes

Voz 3 14:40 pues mira lo que decías antes de que de de los de cuidarlos lectores no es que son muy pretencioso no pero escribo por dos motivos el primero es que siento que la única cosa que hago que que con la que disfruto de verdad y con la que estoy satisfecha con el resultado y en parte porque la la literatura sido muy importante para mí y en estos momentos de de la pubertad en lo que yo empecé a leer mucho más intensamente leer me me brindo mucho consuelo y me me hace ilusión pensar que de alguna forma puedo brindarle consuelo a alguien más aportando lo mío que poco a poco altivo el propósito pero pero me gusta pensar que podría ocurrir así es generoso también podría mirarse de una manera

Voz 1363 15:32 es desde la soberbia pero creo que tiene mucha generosidad porque lo compartes me pregunto si cuando una escritora jóvenes se pone al frente de un folio en blanco estaba que se dice siempre el folio blanco no siente la responsabilidad de ser la voz de su tiempo de escribir sobre los conflictos de tu tiempo sobre los que os preocupan y sobre los que a lo mejor yo estoy más lejos

Voz 3 15:53 no siento personalmente no siento esa responsabilidad lo que siento es lo que tengo ganas de contar con sinceridad a mi mi mi propia experiencia vital y lo que lo que yo he ido sintiendo lo que pasa es que luego no hay mucha gente que resulta que ha sentido lo mismo identifica pero no no pienso yo que tenga la responsabilidad de representar ninguna generación ni ni nada similar pero es verdad que todos tenemos muchas cosas comunes pero bueno en esta en esta novela en concreto estoy intentando representar la psicología de la infancia ya un nivel tal hay un contexto histórico que es curioso pero pero lo que yo intento es

Voz 1363 16:37 recuerda cómo cómo cómo se piensa cuando un niño voz de vieja Elisa victoria ojalá vengan más novelas detrás y ojalá no sigas contando de esa manera tan especial y tan original como ves la vida muchísimas gracias por venir mucha gracia

Voz 7 16:55 en el Papa