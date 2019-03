"La literatura es una prolongación del juego infantil pero también algo muy serio"

Voz 1 00:00 yo era el mayor

Voz 0530 00:03 exhibían lo era por muy poco Luciano estaba de recordármelo parecía asumir que mi condición otorgaba ventajas era es el mayor tú sabrás de ti de tu merecían cualquier encrucijada cuando lo cierto es que solíamos hacer su voluntad compartíamos el recuerdo en tablilla dos de una madre a quién apenas conocimos vivíamos rodeados de robles y pinos en una hermosa casa a la que llamábamos la fortaleza

Voz 2 00:27 la eh

Voz 1363 00:31 Lucía yo la historia de dos hermanos huérfanos de madre que crean un mundo es el primero de los nueve relatos que recogen mudar de piel editado por Anagrama el último trabajo de Marcos Giralt Torrente el autor que hoy nos acompaña a los muchos libros ganó el premio Herralde de Novela con París y el Nacional de Narrativa con tiempo de vida publicado en dos mil diez un libro que ahondaba en la relación con su padre ya fallecido el pintor Juan Giralt

Voz 1698 00:55 su madre es Marisa Torrente hija de Torrente Ballester Marcos Giralt Torrente buenas noches no le había saludado en antena ahí ya le había ubicado en su familia

Voz 0921 01:17 bueno pero primero aquí también

Voz 1698 01:18 usted por favor que me intimida y nosotras será no obstante Mons

Voz 0921 01:21 más tutear más por Nos vamos a tutear porque

Voz 1698 01:24 el coste fijado en mis anillos algo que me ha llamado mucho la atención primero por la cercanía y la que una persona sea así de

Voz 0921 01:33 bueno eso es muy bonito se son llamativos en todos dorados son tres anillos en en unas manos muy bonitas todo hay que decirlo muchas gracias hilos dorados y además hay un bolígrafo dorado y unos pendientes dorados intuyo debajo de la manga del jersey una pulsera dorada y no no no pues entonces por lo menos algo dorado en la camiseta que hay debajo si efectivamente

Voz 1698 01:58 me quedo sin palabras el dije si tiene un borde dorado justo en en el final de la manga los escritores en general son personas observador as buena no sirve para esconderme timidez

Voz 3 02:13 esta la conversación a qué bonito pero para esconder la timidez el traspasan

Voz 1698 02:21 las fronteras de del pudor me parece muy valiente bueno pero es una

Voz 0921 02:28 eso es que no no eres tímida y no las

Voz 1698 02:31 herramientas que utilizamos los tímidos para escondernos bueno como os voy a hacer yo la entrevista me reservo me reserven la respuesta pero la dejamos la dejamos pendiente las páginas de este libro de mudar de piel hablan de las relaciones humanas en el núcleo familiar quiero abrir la conversación con una frase preciosa una frase tuya no hay nada que suceda en el mundo que no lo haga en el seno de una familia la familia contiene el mundo

Voz 4 02:57 sino desde luego es más la

Voz 0921 03:01 la familia no sé si nos atenemos si somos estrictos casi no tiene fronteras no tendemos a pensar en las familias que están unidas por lazos con sanguíneos pero yo creo que la familia real va más allá sabes y nos podemos en un en plano casi ya religioso podríamos decir que es la familia humana no y efectivamente todo sucede en el seno de la familia

Voz 1698 03:23 en la línea de ese plano religioso en la familia en el libro encontramos tensiones intergeneracionales el engaño el autoengaño la pareja en crisis la infidelidad la fidelidad el adolescente que observa a ese adulto hablamos de un modelo de familia occidental de tradición católica

Voz 0921 03:45 bueno no no necesariamente en todo caso

Voz 4 03:47 cristiana y yo creo que a pesar de que yo no soy creyente y no puedo eludir la cultura en la que nacido y incultura es el ente católica porque bueno en país católico

Voz 0921 04:00 no

Voz 4 04:00 pero si pienso en la religión trasciende lo llegamos a las fronteras de ese catolicismo y me voy en en en último término al cristianismo que me parece que tiene un mensaje bonito y muy reivindicable no

Voz 0921 04:13 que va mucho más allá del encorsetamiento al que lo somete a veces la Iglesia ca

Voz 1698 04:18 las jerarquías me pregunto si en otras culturas en los conflictos familiares serán los mismos muy parecidos yo creo que sí

Voz 4 04:26 por ejemplo

Voz 0921 04:29 siempre cuento una anécdota que la primera vez que en las catacumbas en Roma no es otra cultura porque venimos nosotros de allí pero bueno me sirve no las primeras somos la primera escapadas a unas catacumbas en Roma descubrir de pronto la lápida de un bebé que había muerto

Voz 4 04:42 y sobre ella había una inscripción

Voz 0921 04:46 sus padres mensaje que va no recuerdo exactamente como era pero era absolutamente conmovedor porque era completamente contemporánea desde nuestra propia sensibilidad no era el dolor de unos padres que habían perdido a sus a su hijo expresado pues una lápida en latín de pronto ver que esos sentimientos que tú que es tan propios interpretables desde desde tu contemporaneidad que de pronto los tesoros pues atribuir a unas personas que vieron hace dos mil quinientos años

Voz 4 05:14 pues yo creo que así como esos romanos expresaba su dolor por la pérdida de un niño igual que nosotros lo haríamos en otras culturas también evidentemente no

Voz 0921 05:26 Nos en el dolor si todos

Voz 1698 05:31 dentro de la Familia Nos duele lo mismo cuando alguien que queremos sufre

Voz 0921 05:36 bueno me dolor en la felicidad el amor una alegría no en en todo pero yo creo que ciertamente vivir es vivir en crisis es decir si no hay crisis de alguna manera a tu alrededor sino hay conflicto no hay vida no sea aunque solamente sea el el el el mero avanzar por el camino de la vida Nos va inevitablemente alejando del origen ya acercando al final no pues eso ya ya entraña ya entraña esa pequeña ese pequeño conflicto no

Voz 1698 06:05 esta frase fortalece ayuda mucho estamos hablando de nueve relatos Nueve cuentos creo que tenía muy claro que tenían que ser nueve en referencia al Inger

Voz 0921 06:18 sí que cuando empezaba a escribir el libro este libro parte un poco de no de un fracaso sino de cierta sensación de no haber cumplido del todo mi tarea con mi anterior libro de cuentos que era el final del amor y que presente a un premio que me dio mucha felicidad que fue el Riviera el duro sobre todo me la dio porque lo gane

Voz 4 06:36 pero claro tuve que entre que que

Voz 0921 06:38 someterme a unos plazos de entrega lo entregué cuando a falta de

Voz 3 06:42 de un cuento no ellos

Voz 0921 06:44 siempre he creído que los libros de cuentos tienen que tener un número impar porque me parece que todo queda más equilibrado cuando centro al que repitan ya ese libro tenía cuatro y entonces me me me propuse como hacer un libro un poquito más redondo que aquel cuando lo empecé estaba empezando pues pensé bueno pues qué mejor número que nueve pueblos nueve cuentos de Salinger que fundó los primeros libros de cuentos que yo leí uno de los primeros uno de los primeros que más me

Voz 3 07:06 moción varón no impactaron no

Voz 0921 07:08 sí es un secreto homenajes aunque ya lo he voces

Voz 3 07:11 todo esto

Voz 1698 07:13 escritos entre el año dos mil doce y dos mil diecisiete en dices que se escapan de subgénero tú las denominadas como novelas Bonsái

Voz 0921 07:24 bueno no todos no todos no escapan todos de su género no hay hay hay hay alguno que no pero sí efectivamente todos rompen no todos pero algunos de ellos o muchos rompen un poco esa esa forma casi circularon muy ceñida muy cerrada que tiene el cuento para él cuanto más canónico no Se escapan también de extensión porque hay algunos cuentos que superan las treinta páginas y ya casi se acercan peligrosamente a la a la novela la novela corta pero más que en en en cuestión de extensiones esa idea como de de de cerrar una cosa completamente una pequeña anécdota que has abierto no que es maravilloso que funciona muy bien cuando funcionan los cuentos pero que también de pronto violentar la y romperla hay dejar las cosas un poquito más sujetas no con alfileres pero poco más abiertas no

Voz 3 08:14 me gusta me gusta

Voz 1698 08:16 vamos a fijarnos en uno que puede que sea el que el que más te guste por lo menos eso he escuchado en una en una de las entrevistas Baker y margaritas parejas esconde la propuesta es preciosa es esconder el jardín de su hija aquí encontramos a una madre a la que no le gusta su hija a veces son los padres los que deben alejarse de los de los hijos no romper con

Voz 0921 08:37 sí bueno todos tenemos como que que crecer no en en cierto modo es verdad que que a veces los padres están demasiado ligados a sus hijos y sobre todo en la vida en la que los hijos ya empiezan como a emanciparse ellos a su vez no pues algunos padres no saben cortar ese vínculo que no es un vínculo digamos es que cortarlo es necesario para permitir al otro que crezca pero también para unos recuperar un poco su propia vida no ya a veces ese paso no no se sabe dar del todo no porque también quedan siempre como puertas abiertas Si es decir tener un hijo supongo digo supongo porque yo tengo uno pero todavía es muy pequeño pero cuando ya ese niñas recorrido el camino ya es un adulto supongo que es inevitable qué bien que lo ha hecho como padre siempre te queda la sensación de que hay algunas cosas que no has hecho del todo bien o que algunas cosas que todavía podría terminar de hacerlas pero claro es imposible no porque ya con ciertas edades en los niños pues ya no vas a

Voz 1698 09:30 intervenir más parcos la Familia viene impuesta pero lo familiar secos se construye son esas personas que elegimos no que forman nuestra red de afectos la pareja los amigos las amigas son muy diferentes los conflictos en este otro modelo familiar elegido que creo que es algo también muy contemporáneo muchos y muchas encontramos en en esa en ese grupo familiar algo a veces más poderoso que la propia familia

Voz 0921 09:56 yo creo que no es tan diferente no es lo único que pasa es que como que la gente tiene la sensación que es una sensación poco si me apuras hipócrita de que uno tiene más deberes que cumplir por las simple consanguinidad con con su familia real entre comillas biológica no entonces pues no no debe dejar desamparada a una madre no estará están paradón hermano etcétera no pero si me apuras y tú has construido una relación familiar una relación afectuosa de de apoyo mutuo con unos amigos por mucho que lo en el devenir de la vida te pueda separar de es amigo haya otro luego tu vida acabe siendo muy diferente de la suya incluso empiece a pesar te pues tampoco deberías dejarlo desamparado no en determinado momento Si

Voz 4 10:40 entonces yo creo que que que que que bueno en no

Voz 0921 10:43 a familia ideal y que tampoco deberíamos diferenciar mucho en Teresa familia adoptada elegida la familia que no ha sido impuesta

Voz 1698 10:53 voy a dar paso a una de mis grandes revelaciones al leer este este libro de relatos conforme fuiste escribiendo te diste cuenta de que en todos los personajes de los relatos aparecía una palabra la culpa creo que llegaste a una conclusión poderosa la culpa es uno de los nudos más sólidos

Voz 3 11:11 que atan a la persona pero como es esa culpa

Voz 0921 11:16 en el seno de la familiar quiero en el seno de la de la familia sí yo creo que es inevitable hurtar T a las expectativas que los otros generan digamos no te esperas siempre de los otros de tu entorno determinadas cosas o sea desde que te levantas que te hagan el zumo o no te lo hagan hasta a largo plazo no es imposible cumplir esas expectativas del otro para empezar porque no hay un solo otro hay muchos otros no llene ese incumplimiento de las expectativas de los otros pues bueno y diferentes variables pero no todo el mundo aceptas en cumplimiento de la misma manera generan hice generan culpas mutuas que al final yo creo que que que actúan como un verdadero pegamento en las relaciones no hablábamos antes fuera de micrófono de las relaciones entre hermanos pues yo creo que es muy común que los hermanos y se unan muchas veces por la culpa no pues predominio como un hermano que está más rápido que el otro y entonces el pequeña o el que crece menos rápido pesa de alguna manera hay entonces el mayor pues la tradición de alguna manera hay esa traición le lleva como ha luego sobreactuar en el afecta en otras esferas

Voz 3 12:23 sí

Voz 1698 12:24 hay muchas teorías además en la crianza no el niño sándwich que es el que está en medio del mayor y del pequeño por ejemplo que te dicen que de repente puede ser el más desatendido bueno que es cuando la lectora ha cerrado el libro se ha quedado pensando en aquello que le acaba de Noja y sin avisar yo pensaba es posible que más que el amor sea la culpa lo que mantiene unidas nuestras familias muchas veces

Voz 0921 12:49 bueno no yo creo que el amor también indudablemente no sabe entre otras cosas me me me gusta la literatura primero como lector y luego como escritor precisamente porque no te traza o o la buena no te traza imágenes planas de la realidad o maniquea será realidad recetas facilona no la realidad siempre es muy compleja llena ya operan tendencias muy contradictorias a menudo no quiere decir que hablemos de que la culpa es un ingrediente fundamental eso no es dice que el amor también lo sea es decir son dos fuerzas que operan en nosotros y de manera diferente según el momento quiero decir tendemos a imaginarnos a nosotros mismos como si fuésemos un relato ya construido no nos contamos tenemos está personalidad este signo Liga Cal somos así porque nuestros padres estaban separados no tal pero este relato no es más que eso que un relato que no sirve como para para contener nuestra identidad pero en realidad somos muchas personas en un hay dependiendo del momento cambiamos

Voz 3 13:50 mucho no yo todas las fuerzas son las que me interesa ver

Voz 1698 13:56 creo que hay un momento en el que hacemos patrimonio no de todo lo que nos ocurre pero me pregunto si es posible desprenderse de la culpa de la heredada de la adquirida con los años

Voz 0921 14:08 yo creo que del todo no no salgo

Voz 1698 14:10 yo nunca he puesto es la de alcance

Voz 0921 14:13 la Beatie tú que a mi modo de ver solamente es idílica sobre el papel no es decir porque yo también puede ser muy aburrida como te digo vivir es vivir en crisis Irán en el conflicto de ese conflicto pues solamente queda la contemplación de una pared blanca

Voz 1698 14:32 la adolescencia parece ser también un tema que te interesa no te detienes mucho en ese en ese momento de la vida que te inspira de esa etapa

Voz 0921 14:39 bueno precisamos de ese ese ese es el momento en el que el conflicto aparece una manera digamos virulenta no hasta ese momento la mal la mayor parte de los individuos que han nacido en un entorno digamos protegido sea en en Occidente en España en Europa

Voz 4 14:55 si sus condiciones digamos una estables pues

Voz 0921 15:02 en Francia digamos que está protegido no te tus padres te viví te pintan una un retrato de la realidad edulcorada no sea te hacen cree en los Reyes Magos te hacen creer en que la bondad del otro en que el bien siempre triunfa en que ser bueno se te te será recompensado llega un momento en que te das cuenta de cuán falsas son esas enseñanzas porque el bien no siempre es recompensado

Voz 1698 15:27 cierto

Voz 0921 15:29 Nos rodean realidades muy ingratas no

Voz 4 15:32 entonces es es un momento de choque que que que que que

Voz 0921 15:36 para cualquiera pero en algunos adolescentes precisamente pueden condicionar toda su vida no porque algo al algunos que no lo soporta que que se rebelan contra a ello no hay alguno se revelan y acaban escribiendo libros y otros se revelan y acaban por caminos peores u otro se revela y acaban haciendo grandes grandes gestas en bien de la Humanidad esté

Voz 1698 16:00 es el caso de De Marcos Giralt Torrente la rebelión a través de la alitas

Voz 5 16:03 natura como hijo único como

Voz 1698 16:06 persona que necesita entender lo que les rodea o bueno lo creo

Voz 0921 16:10 cualquier arte en el fondo lo que encierra un intento de seguir jugando osadas como una resistencia a ingresar en el en el mundo de los adultos y continuar jugando en el fondo sólo que es ir lo maravilloso de del arte no va a poder permitir te seguir ahí

Voz 3 16:30 sí

Voz 1698 16:31 siete años han pasado desde desde tu última publicación porque tanto tú

Voz 0921 16:37 por varias cosas primero porque

Voz 3 16:39 eh

Voz 0921 16:41 he visto crecer a mi hijo y me he implicado mucho en ello con mucha felicidad y mucha entrega luego porque por primera vez en mi vida y no me he visto escribiendo solamente un libro sino que estado como escribiendo dos al mismo tiempo ya veces tres el tercer pero creo que lo he desechado pero el segundo estoy esto yo no estoy en el yo espero terminarlo pronto pero bueno también me me me niego a a someterme a esa urgencia no como de estar ahí en el candelero o de publicar un libro cada dos años porque todo el mundo te Se aconseja a extender te más porque los lectores te olvida los periodistas Llanos acuerdan etcétera no sea yo realmente para mí la literatura a pesar de que diga que es una prolongación del juego infantil también es algo muy seria quiere decir que no tiene sentido escribir libros sin sentido o libros que no sientes de verdad o que no están ligados a preocupaciones profundas tuyas no bueno pues ha sucedido me entretenido más viendo crecer a mi hijo y tampoco tenía gran cosa que decir estaba escribiendo otro libro también

Voz 1698 17:49 la la espera ha merecido la pena pero yo me imagino ese editor llamando a casa de Marco Jerzy diciendo hombre que te han dado que te han dado el Herralde en fin es lo que la gente te está esperando que la fortuna la presión de los tiempos pues es también algo que es condición

Voz 0921 18:04 los autores mi editor que es muy muy listos Jorge Herralde no me llamaba no pasar hacer algo de ella pero no me no me acuciado no determinado tanto si tú cierto vértigo de acudirá presentaciones de libros ya de hacerlo la sociedad literaria no porque esa pregunta a mis colegas de bueno hay tú que haber cuando publica no pues está a veces tenía como morderse la lengua en no contestar alguna impertinencia del tipo para publicar lo que tú escribes

Voz 1698 18:30 es casi la pregunta porque no tienes hijos cuando vas a tener hijos no me pregunta que no debe hacerse que es verdad porque ese proceso es casi como un proceso de de de gestación tan fuerte no es una decisión muy fuerte que hay que tomar hay que querer criar no dio nueva qué bueno qué bueno como busca Marcos el equilibrio para no perderse en este mundo pues de emociones en el que vive un escritor con estos estímulos de la industria de los propios lectores

Voz 0921 18:56 bueno yo necesito mucha soledad sea vivo en familia una familia muy pequeña pertenezco a una familia pequeña soy hijo único de padres de un hijo único le implicó en en todo oí mucho pero necesito necesito estar solo oí tener momentos de quietud todos los días importantes eso es lo que me da el equilibrio junto a la lectura y la reflexión

Voz 1698 19:28 he leído algo que me desconcertado un poco ya te lo pregunto con esa confianza que no tenemos pero que hemos creado

Voz 0921 19:33 me encanta de manera muy bonita y con los dorados

Voz 1698 19:35 con los dos muy rápida o que cuando escribes fumas pero sólo cuando escribes o

Voz 0921 19:44 ahora lo estoy intentando abandonar una vez más si realmente yo no soy adicto al tabaco pero decir que se me voy de vacaciones no trabajo y tampoco estoy con fumadores no fumo y no me cuesta nada no me cuesta ningún esfuerzo pero durante muchos años me encendía el ordenador para escribir necesita a fumar estaba fumar tabaco durante una época a veces tan fumaba hachís

Voz 1698 20:07 pero es curioso como al final se crea una unión entre dos placeres

Voz 0921 20:13 bueno para mí no es un placer ni el tabaco en mí la escritura

Voz 1698 20:16 la escritura no es un placer Marko no

Voz 0921 20:19 no es un placer digamos en el resultado de la escritura hallar ese ese final del camino que construyes cuando estás escribiendo no y no me refiero al final del camino del libro ya publicado no sino a a terminar de trazar esa idea que tú tienes a la cabeza entonces en la medida en la que has sido exitoso en en ese en esa empresa está satisfecho con esta pieza que has escrito porque en realidad transmite eso cuentas au lo que querías pues me produce un gran placer pero el camino no lo definiría como placenteros no a veces sí a veces de pronto incluso me levantó la mesa hay bailo pero sucede pocas veces

Voz 1698 21:00 eso sí celebración de porque como

Voz 0921 21:03 se fumó Yoigo música pues ahora

Voz 1698 21:06 bueno es que te haces unas fiestas cuando cuando te estás en pleno proceso de escritura

Voz 0921 21:11 pero mi inseguridad IMI autocrítica y autoexigencia pues me lleva a que sea muy poco a menudo cuando me vaya bailes

Voz 1698 21:19 tienes muy buenas herramientas no para combatirla desde luego o al menos eso parece Marcos Giralt Torrente muchísimas gracias por esta conversación tan tan honesta tan bonita tan acogedora gracias por este

Voz 5 21:31 claro que habla de vida de familia y de lo que somos tan como