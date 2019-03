España, tierra de letras

así de claro Chris Stewart esta fascinación influencia por nuestro país durante una entrevista en Canal Sur atracción que también ha dejado escrito en todas sus novelas entre limones el loro en el limonero y los almendros en flor es la trilogía que le ha catapultado al éxito de ventas en ella narra episodios de su vida campestre en el Valero su finca en la Alpujarra granadina donde el ex batería del grupo Genesis ha desarrollado todo su potencial literaria dos siglos antes entre mil ochocientos treinta y cinco y mil ochocientos cuarenta sería su compatriota borró quien recorrería el territorio nacional para dejar plasmada en La Biblia en España su experiencia como difusor del Nuevo Testamento viaje que le llevó a vivir diversas peripecias como abrir una librería Madrid o acabar encarcelado en Sevilla por cierto un libro que tradujo Manuel Azaña siguiendo con el retrato de su imagen medieval izada de España en la Europa del romanticismo pero desde otros lares en Carmen el escritor historiador francés Prosper Merimée dejó plasmada esa atracción por la propia idiosincrasia de la España del siglo diecinueve veinte

Voz 0702

02:17

era joven entonces siempre estaba pensando en mi tierra no creía que hubiera chicas guapas sin faldas azules sin trenzas cayendo les por los hombros además las andaluzas me daban miedo no estaba aún acostumbrado a su manera de comportarse siempre de broma jamás una palabra en serio así pues tenía yo la nariz en la cadena cuando oigo a unos ciudadanos que decían ahí está la Gitanillo levante los ojos y la vi era un viernes nunca lo olvidaré vía esa Carmen que usted conoce en cuya casa lo encontré hace algunos meses llevaba una falda roja muy corta que dejaba ver unas medias de seda blancas con más de un agujero bonitos zapatos de ETA filetes rojo anudados con cintas de color de fuego apartaba la mantilla para descubrir los hongos y un gran ramo de Casia que sobresalía de la camisa