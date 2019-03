La Lengua Moderna 4x02: Quequé tiene un hijo

Voz 1 00:00 tan moderno y tan antigua a la ver como el francés y el TD texto como una señora antiestrés

Voz 6 00:55 segundo programa de la nueva etapa semanal del año

Voz 7 00:58 vengo a mover

Voz 4 01:02 los gran Varela que público más bello

Voz 6 01:08 a mí haré todo lo posible públicos que podrían venir aquí un jueves es hoy verdad jueves un jueves por la mañana a la una y cuarto es el más bello de todos ya que genial que cuadro más bonito lleguen más jovenes internacional internacional hay una mezcla muy interesado de de juventud eras mi experiencia experiencia ya hay profesor que es un irresponsable que atrae a unos chavales del instituto de Logroño no Logroño muy bien o para Logroño aupar diecisiete años ojo saca laurel ahí bueno lo único

Voz 4 01:47 muy de puticlub no cuando hay de verdad

Voz 8 01:50 vas a hacer un monólogo y siempre preguntas vamos llama puticlub pero primero pero la calle Laurel no es eso a no menos mal de lo sabrían diecisiete

Voz 0759 01:58 esto os si me rindan no vaya eh queremos dedicar el programa de hoy yo por lo menos este esta etapa pues vestimos esta parte con dedicatoria y yo sólo quiero dedicar al a un a un héroe anónimo para mí es ese señor o señora que está fabricando el protector este de la pantallita

Voz 6 02:19 con ese señor me da a mí la vida no lo sé desde aquí hago un llamamiento posible conocéis a este señor que fabrica esta esta esto que mira que hay muchos me cae todo el rato

Voz 9 02:32 liada casi todos hoy manazas bueno

Voz 6 02:35 ABC voy poquito Mueller así que gracias vi yo a dedicar buena me cortaba el pelo Ana Said size Nadal si externa notado mejor Steen monísimo mechas blancas de repente

Voz 9 02:51 súper moderna quería dedicar bueno más que dedicara a avisar porque no sé qué me pasa a mí que me viene siempre gente a casa

Voz 6 02:57 el sonido en plan de Movistar a Movistar Honda del gas

Voz 9 03:01 compre vino un tío estoy sola en casa y me pide al baño no es raro o por dejar de hacer esto está cojo nada la última en de fui de Kassel elegir dentro volvió a que me matara no pidáis ir al servicio del servicio lo vais vosotros cabrones ya está

Voz 0759 03:16 no sería el de Movi Star una gente excelente dicho esto y también quiero dedicar darle programa en esta nueva etapa estamos muy con la RAE muy serio eh o sea la RAE hemos dado bandazos nuestra relación ha dado bandazos pero desde un tiempo a esta parte han cambiado al community manager o por lo menos la estrategia de comunicación

Voz 6 03:33 que es un crack claro a la RAE tú fíjate la

Voz 0759 03:35 de consultas que le pueden caer al día pues ahora las contesta incluso esas que dices aquí han ido yo creo que a buscar la comedia pues también las contesta Eso fue el caso de un argentino que hace poco le preguntó a la RAE lo siguiente quiero verlo quisiéramos saber si te invito a mi casa a ver Netflix se escribe con G J con esto porque porque en Argentina digamos que este señor está insinuando que la frase Ben Ami casa Vernet Flix implica coger

Voz 6 04:11 que luego va a haber una relación

Voz 0759 04:12 Dion poco más carnal ellos

Voz 6 04:15 los no entro aquí buena con sus claro la pregunta viene con consiste Filho y la RAE no se echó para atrás eh que diste le contestó en cualquiera

Voz 0759 04:25 esos acepciones en el verbo coger

Voz 6 04:27 ya directamente se escriben congela las formas en que el sonido va ante cómo coger cogía tal tal perfecto si da por hecho una institución de ciento cincuenta años cogiendo una broma millennials pero recuerda que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 0277 04:48 él

Voz 10 04:48 tiene de puta vamos con el concurso

Voz 6 04:52 el concurso cutre de la Lengua moderna no les tanto dinamismo es verdad es verdad que luego nos ponemos una presionar a nosotros mismos que está de dinamismo que al final lo vamos a más dinámico más que entre marrón

Voz 0759 05:09 se programarán bajón y ahora viene el momento de la sintonía del concurso me encanta es que lo cual es muy bajo cero pero siempre se puede hacer más bajo cero he pensado hacerla en Balada

Voz 6 05:21 no va a ser es

Voz 12 05:29 ahora bien el Konko palada Fábregas la lengua tan

Voz 0277 05:38 los Toros ese colas pide

Voz 6 05:43 dos personas se enfrenta

Voz 13 05:46 a ver quién es más

Voz 6 05:49 la derrota que imputa vasco de cara por su puesto no hay

Voz 12 05:57 esto no es la ruleta como es del concurso cutre

Voz 6 06:06 no

Voz 0759 06:09 qué más da que gane ganes OP pérdidas si al final tú uno

Voz 4 06:14 ah mierda ha buscado una usa la vara

Voz 0759 06:25 gracias sobre todo por vuestra comprensión

Voz 6 06:29 en mi programa

Voz 0277 06:30 sólo que no nos dejan hacer en otros sitios

Voz 6 06:33 de bien vamos con el concurso de la Lengua moderna necesitamos a dos valientes dos concursantes atención uno con gafas esto siempre y además con gafas de Quevedo en plan Quevedo como te vas amigo Juan bienvenido al Congreso de la Lengua moderna contaba hay un aplauso para

Voz 0277 06:49 pero me encanta uno yo que que yo por favor me va la vida

Voz 6 06:55 además venía para esto había avisado Mi familia haya Mi cuerpo es otro día bares que me

Voz 0759 07:05 por su aflojar Flor apuntado a vale gracias por el ímpetu como te además compañera Cayetana Cayetana ahí perdona Juan Cayetana Éste es el concurso cutre de la Lengua moderna conocer la dinámica no más o menos normas pero a los que luego al final pues ya se conoce

Voz 4 07:22 ella antes

Voz 6 07:31 por favor pero si estamos aquí entre gente que pierde que vamos a Cayetana

Voz 0759 07:38 ha quedado poco Alcohólicos Anónimos

Voz 6 07:41 hoy me encantaría hacer de azafata hombres como nunca hago sobre todo porque como hay gente diecisiete da la impresión de que puede ser voy a ser azafata hormonal como sabéis como que estoy bipolar esos pasa vosotros me imagino os habéis pasado ya eso como que estáis muy felices y muy mal de repente lo voy a explicar lo mejor hacerlo tampoco poco TIM un poco no somos nadie la esquizofrenia

Voz 0759 08:03 la adolescente de su si fuéramos un chico por ejemplo estas con la boda asiduo

Voz 6 08:07 hola de disipar esa chica estaría dando te paja

Voz 0759 08:10 por supuesto ahí bien vale pues nada Fatah eh Tin vamos con el concurso vamos con la primera pregunta tenis hay unas pizarras por favor Juan es tan amable que dados una cada uno eh vamos a empezar pues con nuestro radio escribiendo cosas es lo que siempre queda muy bien para el Ondas viene muy bien escribir

Voz 12 08:32 por tal y como la RAE considera oportuno hacerlo la palabra

Voz 4 08:39 poco a poco a poco

Voz 6 08:42 endeuda a los dos hormonas ya acabado

Voz 0759 08:49 lo Italia también vengan vetado ti Juan por favor enseñarlo a cámara como has escrito tapen hay favorece un poquito tapen con con acento con tilde en la situación cuál ha sido Cayetana

Voz 6 09:02 es más la Agüero está vienen

Voz 0759 09:05 en inglés pero esto es la lengua moderna es un anglicismo pero está como otros anglicismo ya está Castellani conviene escribirlo como las que aplausos

Voz 4 09:18 eh que bueno

Voz 6 09:29 me parece bien vamos colas

Voz 0759 09:33 la gente pregunta que viene con un poquito un pelín tras unas breves rutita has de Can Canario la canción de la

Voz 12 09:47 no hay espera espera pero

Voz 6 09:50 no me olvido hacerla pero no conocéis a Manny Manuel

Voz 4 09:57 es más cutres

Voz 0759 09:59 cuál es un referente absoluto hablamos del el otro día en nuestro programa nodriza parece que fue un bolo en Canarias al carnaval iban poquito que le daba la mano al mismo dos veces iba a poco falta son iban poquito muelle entonces tuvo que subir la concejala incluso echarle del escenario vale entonces yo entonces me me llevó a investigar sobre la vida y obra de Manny Manuel entre cometió muchísimos crímenes osea tiene un disco de versiones merengues de mañana

Voz 1621 10:28 este es el nivel de delincuente del que estamos hablando es cosa seria

Voz 0759 10:32 es que entre todos sus desmanes hay una canción que es

Voz 6 10:35 en realidad es una versión de Morata del grupo amoral

Voz 0759 10:38 se llama te adoro

Voz 6 10:40 adoro adoro o algo así y que tiene unas cuantas patadas a al castellano así que por favor

Voz 0759 10:45 sí identifica es alguna nosotros vamos a estar aquí

Voz 6 10:48 hablando y tal porque he estado muy muy sabroso pero identifica es alguna es un golpecillo a la mesa paramos la canción si aquí no hay pulsado la ventana esto no es así que añora así fuerza

Voz 12 11:01 empieza así como pero ahora ya enseguida es un poco hormonal

Voz 14 11:08 no lo que es

Voz 6 11:28 atención Cayetana ha dado un golpe seco sobre la mesa

Voz 0759 11:31 por qué qué has oído Cayetana nunca decir es

Voz 6 11:33 en Vermont un fuerte aplauso

Voz 4 11:38 pata al concurso nunca

Voz 0759 11:41 decides en verme es que no vamos a comentar

Voz 6 11:44 sí

Voz 4 11:47 me recuerda a mi ex

Voz 6 11:51 no te rayas pasa del balón

Voz 4 11:55 un clavo

Voz 6 11:56 claro

Voz 0759 11:57 el Rayo es ahí con dos él es bueno es igual seguimos con la canción porque hay alguna más

Voz 14 12:02 habla

Voz 6 12:21 perdón juega más corta el rollo

Voz 15 12:25 ah pero Juan dijo jamás ha entendido lo entendí Santa lo entendí muy mal porque dijo jamás dejará de esquivarle yo entendí que decía jamás dejarán de arme

Voz 16 12:37 alredor lleva tanto los Juan tiene una voz muy bonito

Voz 6 12:45 lo que a lo mejor ahora mismo no seguimos esperando la canción bueno un poquito más yo Cayetana Cayetana adelante ha dicho está ahí pero no ha dicho este problema a escuchar bien porque

Voz 4 13:17 sobre la escuela

Voz 0759 13:19 las ocho segundos siete

Voz 14 13:31 sí

Voz 17 13:42 oye ha habido

Voz 6 13:45 el público se puede o no pero bueno yo creo que ya lo ha pillado entre Massú entre más huyes yo más te adoro fíjate una cosa es el contra más que ya es feo pero el entre más es un un nivel más primas la rima Luque meter no pero aquí no tienen que ver

Voz 17 14:10 bueno quién la cámara

Voz 18 14:13 no hay presión igual no vuelvan igual eso saque llegamos

Voz 6 14:15 es a la a la última pregunta toca desempatar no tengo más preguntas esto es el peor concurso España

Voz 0759 14:23 más así que tenéis treinta segundos de dibujo libre

Voz 6 14:28 el cuando se a la profesora en clase

Voz 0759 14:31 dibujo libre venga a dibujar pues eso treinta segundos eh cuidado yo voy a delegó irresponsabilidad el dibujo que más le guste al público sacrificio era que el programa adelante

Voz 6 14:41 por ello vamos a ver treinta segundos de no capitán está haciendo lo de lo de pintar pero a lo ancho sabes ahí con todo

Voz 0277 14:53 está haciendo la franja de Gaza

Voz 6 14:56 qué está haciendo Juan nos puedes adelantar azafata hormonal muy extraña

Voz 0759 15:01 extracto

Voz 6 15:03 yo diría Juan tiene pinta de salir de aquí se barco eh salir te vas a ARCO que voy a comprar el Rey a comprar porque me voy a meter cuatrocientos mil

Voz 0759 15:16 sí sí bueno lo tenemos

Voz 6 15:19 a Zapata por cualquier es empezar el de Cayetana está apareciendo de verdad Cayetana

Voz 0759 15:25 Cayetana nos enseña la pizarra impactante

Voz 6 15:29 es arte abstracto es una cadena de ahora

Voz 4 15:33 justo hoy no claro

Voz 19 15:45 ninguna envidia la gente paradoja bien pero que esto no es bueno vale gracias pero también explicarlo no te quites méritos no te quita bueno quiero remarcar que puesto las bases de diferentes colores

Voz 6 15:56 había que sobrada Cayetana que bien dominar las letras la biología partidazo por favor que ha dibujado tú

Voz 0759 16:05 a ver vamos a ver la opción de Juan bueno

Voz 4 16:09 claro un micrófono pero

Voz 6 16:14 pues es algo tu micrófono Arrate la palabras que es penoso sobre aquello

Voz 0759 16:22 dibujo mal lo digo claramente si eso

Voz 6 16:24 claro el Aldeano moderna lengua pues no lo había pensado eso qué es lo que te podía salvar bueno vamos a dejarlo a juicio de público vamos a escuchar aplausos para el dibujo de Juan muchas gracias nota salvado ni por lo cutre porque España muchas veces pasta cosas dice vela el chica Eurovisión tampoco ha entrado aplausos para Cayetana yo porque esta temporada vamos muy fuertes y como siempre pero es que esto esto es un cachondeo aquí nadie me respeta

Voz 0759 17:07 en estos momentos es rompedor en el plató Pablo Gonzalo estamos destinados que aquí nadie me respeta y me toma todo el mundo por el pito del sereno

Voz 6 17:18 pero bueno adelante con bueno eh

Voz 13 17:22 nosotros hemos decidido donar un disco patrocinar el concurso cutre la lengua materna ganador un ejemplar de en este disco que además estaba

Voz 4 17:32 vamos cada destino

Voz 0277 17:40 tenemos también perdona que te amo

Voz 6 17:41 pues al nuevo para hacer como que no les

Voz 0277 17:44 seis escuchado que ha perdido el hueco aunque tenga ya un regalo también te compra otro si te parece que está aquí no nos una foto de lo ponemos en el próximo

Voz 6 18:06 vale de momento vamos a llenar nuestra cuenta de Instagram también con fotos de

Voz 0759 18:10 es que las

Voz 6 18:13 atención porque Cayetana foto para Juan Juana has perdido foto mala foto

Voz 18 18:23 muy poco se coloca los juegos de regalo

Voz 6 18:28 efectivamente a la altura de sus propios testículos muy bien y atención foto foto ganadora e Oaks sexy Cayetana influencer Cayetana está muy importantes se ve uno veinte el precio del tanga

Voz 4 18:43 la clave Clos gracias a los gays corte aquí el concurso cúpula de la Lengua moderna concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 20 18:56 p

Voz 17 19:00 me tengo que ir a Rosalía

Voz 6 19:09 la secciones

Voz 17 19:12 esta trae por esta calle Mar dura eh que yo

Voz 6 19:30 abre abre porque es que no estás muy buena la mejor de como Camarón esto es la sección de Valeria Wood fuerte aplauso

Voz 4 19:44 el paro a la luz de Gracia bueno a mi me gustaría todo este programa

Voz 9 19:52 antes era de verano y ahora de repente semanal y me veo con el marrón de tener que hacer secciones todas las semanas

Voz 6 19:58 sí trabajar vamos no no seré yo el que lo definen

Voz 9 20:01 está claro es que al final Héctor tú me conoces un poco yo te contó que de pequeña de los haya sido borroka puntera el sido todo porque nunca ha tenido personalidad siempre me gustaba Ibai entonces iba con palés no no me gustaba el loco que vendía el Perico y entonces me ponía las ART sea todo así entonces no cuenta yo no tengo personalidad de hecho ligaba diciendo que mi padre drogadictos si yo le tiraba por ahí dar pena a dar pena y funciona vale algo

Voz 6 20:25 cómo gorditos me querían cuidar

Voz 9 20:27 entonces bueno he pensado las secciones Llotja empezaba a haber secciones como para ver ejemplos y otros que me encantan todas como la eh Broncano que hace aquí

Voz 8 20:35 ya no lo hace es la del monólogo que hacen las llamas monólogo los monólogo me parece podemos verle el esto que me parece maravilloso hace condones

Voz 6 20:42 mira que gracioso es joder ya las ha dicho nada

Voz 1621 20:47 está en pleno centro de Palencia

Voz 4 20:50 sabes que es además la ayuda yo

Voz 9 20:57 le he dicho que me gustaría como Rosalía fusionar un poco no me gustaría hacer pues una sección que se parezca mucho pero que no sea la misma por supuesto no voy a copiar me ponéis por favor el la locución los monólogo

Voz 0759 21:13 pero claro dónde vas ahí donde lo hace él en el en el atril

Voz 9 21:18 hace aquí aparezco él sí igual igual igual pues entonces me pongo aquí no importa a qué guay voy

Voz 0277 21:26 una funda para la maleta con tu cara impresa la mejor opción para que no te roben el equipaje buenísima opción Bair Vox ha llevado la personalización de equipaje a otro nivel ofertando fundas de poliéster para maletas con la cara de su puño impresa la ajustable a todos los tamaños

Voz 6 21:48 pero vamos a ver

Voz 0277 21:50 no es todas la noticia vale supongo que serán Small CEIS Ernesto Sevilla es Face viendo su Podemos la foto por favor viendo su foto de verdad sea no me extraña que no la Rubén Satie una cara de loco en serio te digo una cosa yo creo que la única opción para que no te revela maletas que tiren de nuestra foto el DNI que parece unos todos etarras verdad porque sino una cosa tú cuando le cobran Echenique porque sería su cara con cuatro ruedas

Voz 17 22:19 también

Voz 0277 22:25 a lo largo de yo tengo mucho más eh

Voz 6 22:29 sin saber reído en este yo creo

Voz 0277 22:32 qué tal lo hace mucho cuando no

Voz 6 22:34 va hacia atrás de pues venga ya está Kaká él esto es otra cosa gracias a ver que no vivo yo es un poco porque tu sabes hacer

Voz 0759 22:46 yo sé que sabes hacer monólogos y al principio has tirado un poco por el cómico un poco rancio que servían de sus propios chico

Voz 6 22:52 pero has visto no hombre total es una trampa eso ya

Voz 0759 22:54 eso y tú sabes hacer eso ya pero es que bronca

Voz 6 22:58 no no lo hace no no no lo hace no oye no vamos a tener marrones con Broncano que sigue duramente me de Curran un futuro entonces tú el disgusto la sección vale pero quiero otra porque no sé si mis leitmotiv os gusta leitmotiv me encanta el consultorio de Berto como guay a ver no voy a fusilar es simplemente que me

Voz 8 23:22 consta como esa idea y luego también me encanta de Ignatius las teorías que hace Ignatius que son loquísimas entonces querido fusionar tenemos una teoría de Ignatius porque no sabe qué hace

Voz 0759 23:33 algo que no tiene sentido algo que no tiene fuerza no tiene no tiene ningún tipo de solidez de pronto

Voz 22 23:41 buenísima y unos teorías el equilibrio no pudo llegarle quiera vale porque una cosa que se llama podemos ponerlo

Voz 6 23:59 el consultorio de Valdería Farrah ahí

Voz 4 24:05 vale vamos por favor

Voz 0277 24:07 atento a favor con el primer audio

Voz 0759 24:10 que no me está gustando o la Valeria eh

Voz 23 24:12 sólo quería contar tampoco mi tema que es un poco peculiar pero a lo mejor como mujer bueno pues me gustaría conocer tu opinión yo yo tengo como una especie de pequeño gusto desde siempre no por por un lado por las excavadoras las excavadoras grandes potentes y Fuengirola o por las chicas con con los pechos muy grandes no igual la empecé con Ebay no y tal a comprarme pueden maqueta de excavadoras las típicas Caterpillar in vivo en y figuritas de de chicas de Russ Meyer Superbikes en no que bueno cada vez decir encuentras más no bueno al final acabé llenando un poco mi casa de de de esta figura y claro cuando llevo una chica casa no ha al principio el hecho con poco yo intento explicar que bueno me gusta un poco la la potencia desarrollada por el hombre más la potencia natural de la mujer no creo que me mira un poco raro no sé si es normal o no cuando a lo mejor ofrezco yo que es una sesión de fotos

Voz 16 25:07 Irán también como mal como si fuera como si tuviera un problema

Voz 23 25:14 avanzar en las relaciones pero que yo lo veo una cosa que puede ser bonita no

Voz 0759 25:18 claro que no sé qué qué opina is

Voz 9 25:20 vamos a ver no ha dicho ni su nombre individuo esto es un individuo a mí lo que me parece es que una tía cuando hablas de es ya desconecta está pensando en la compra como cuando fallamos igual entonces eso eso ya está ahí lo que están flipando es con la sesión de fotos y luego también alucina harán cuando ven esas tetas grandes de figuritas como incentivo como me podido elegir a mí no sea éste tiene que estar pillado por mí porque estoy plana ejemplo no me imagino y luego también es muy importante donde tienes las figuritas porque las figuritas al lado de tu Messi ya es que también Le Bas acomplejada ella no que está ahí dale que te pego viendo la figurita unas tetas como su cabeza entonces yo creo que lo que tienes que hacer es la teoría de Valeria a Ferrari

Voz 6 26:01 qué jeta tienes cree

Voz 9 26:05 creo creo que al final tú a ti te gusta todo lo grande todo lo grande te gusta todo lo grande porque tú eres pequeño tres pequeño tú tienes micro

Voz 0277 26:14 bueno vamos a ver yo creo categorizar como la derecha osa la derecha Le gusta lo grande España junto todo unido a por qué porque ellos tienen miedo

Voz 9 26:26 desaparecer sirven pequeños ahora salen pequeños con tanta Izquierda entonces de repente y Theroux tengo micro pene vamos a coge el pabellón de España y me quedo tranquilo para que me proteja entonces conclusión que hay cosas en las tetas a las chicas luego excavar porque seguramente te ponga una tía haciendo un castillo de arena

Voz 0277 26:45 cuando condenando

Voz 9 26:46 entonces tú excava excava es que les gusta puse someter cosas detrás tetas gracias siguiente

Voz 6 26:50 no no no por la valentía que cuántos hay vamos a otro ya vale pero no no no hola Valeria mira la movida que tengo en casa no tengo una amiga que me quite ropa que me la quita

Voz 0277 27:14 eso ya calcetín de calcetines a su letrado de sujetado a una bufanda de una bufanda un un jersey quejo opio

Voz 0759 27:27 ya lo he dicho ya

Voz 6 27:28 de buena manera oye mira esto yo creo que el mío es a que no que no que ya se lo ha comprado unas cosa evidente que yo me compromiso cuando yo fui a la cama

Voz 8 27:46 perder hasta aquí lo que pasa es que eres una rata osea por favor calcetines llevo puntos los de mi ex ahora mismo hay de que están quitando te no sea abrigos cosas fuertes

Voz 9 27:56 lo que tienes que hacer es salir de esa casa cuanto antes Intel sola vivir darte cuenta de lo que es la pura realidad de la vida gasta ya quedó cerrar toda mi sección con lo último vale me voy me voy no me quedo pero por favor lo que más me gusta de todas las secciones de

Voz 6 28:12 mira

Voz 9 28:13 eso es lo de Colombia pues eso ya

Voz 24 28:18 lo que pasa en Colombia voy a contarlo de Colombia uno quiere saber qué pasó en Colombia vale

Voz 9 28:31 pues si no lo cuenta él lo voy a contar yo lo de Colombia priorice venga bien vale estado investigando tengo todos los papeles aquí tu antes de ir a Colombia te dejaste una en una uña larga si todos pensamos cocaína cocaína es que a ti no te gusta cocaína tres más de porros

Voz 6 28:48 sí pero ha sido entonces yo su perra

Voz 9 28:50 ella superaría teme auto Instagram turista Grammy empezaba a raíz de que se llama que que porque se llama que que bueno pues doy con que que que viene de Latinoamérica es un pastelitos todo lo no viene de que entonces que aquí hay gato encerrado a te te llamaban Cake no qué pasa con que no no no no bueno tú conocías esto es tú tienes mucho dinero a tiro te gusta trabajar yo estoy ir atando atando cabos se no te gusta trabajar pies mucho dinero Andy tú limpias tu casa de la limpiar por supuesto vale que pasó en Colombia por fin después de tiempo descubrí a Mariela vídeo por favor

Voz 25 29:27 soy Mariela pide de Colombia echan heleno Héctor citó yo tiene una hijo esperando como agua de mayo gracias por vándalos muchísimo dinero ya hemos recibido el ukelele y ya cuando estábamos caza iba la bailaba Chunta con hasta ahora Paquito

Voz 10 29:48 hasta aquí las explotan

Voz 20 29:53 a ver

Voz 17 30:00 me monten

Voz 6 30:06 ya ya hablaremos hablaremos que ahora árabe en grupo a tocar que no voy a presentar yo porque pudiendo Laffer Julio el portentoso grupo murciano Klein

Voz 26 30:31 no

Voz 2 30:35 esta noche que no hay nada como con nota que ya es muy tarde para que vuelto porque no quiero que es que El Mundo si no que se nuestra última noche tierras quiero quedar

Voz 27 31:10 no será tenaz todo se te ve esto quiere un pacto yo pasar los años

Voz 2 31:25 el esta noche querella fuera ese tramo camarero lo que yo quiero que el mundo nuestro anoche

Voz 27 32:00 quiero que te quedes dos uno mala a ver pasar los que está no el de besos

Voz 2 34:00 Plan Galego moderna

Voz 0759 34:01 qué tal bienvenido por favor se oye si eh en la parte que no que no ha tocado eh que soy el bajista iba a decir el cobra cobrar hay cobra es igual pero no sí sí sí de hecho ahora a hablamos con administración íbamos a gran parte la novena planta hay unas cajas bienvenido qué tal queda el voy a esta mejora sin tocar no lo que viendo cómo se lo han hecho bien siempre se puede mejorar pero

Voz 6 34:32 una discordia ahora entre la mitad la banda cuando tocan solos de verdad la pregunta de si no debería ser pasaron eh

Voz 1621 34:41 como optimista todavía le falta

Voz 0759 34:43 no suponga un cursillo bueno Klein Murcia además todavía no vivir de la música esto es una desgracia que conviene remediar porque de la música se viven experta tenéis todavía vuestros trabajo tal alguno viviese madre hay otros en Murcia el jaleo de juntarse a ensayar qué tal

Voz 1621 35:02 pues en realidad guay porque al final acaba de cerveza pero bueno que lo conté Gonzalo que es el que más lejos vive

Voz 13 35:08 jalean miedo porque yo sé que en Madrid castellanas conocimos en la carrera en luego cada uno pues partido va donde quiso me paso la vida en coche no es que queremos practicar no sé qué mierda vente va a Murcia pues el coche ya están o practicar no

Voz 0759 35:23 no sé qué mierda la clave también hablando de Bassi ensayamos poco tampoco es tanto jaleo bueno hay un bolo que que volvería hacerla Promoció que es lo importante que es en Madrid

Voz 1621 35:36 sí el de Logroño e injusto Farhadi la verdad que ha vistas toda hilado una vez que justamente ya que teníamos mucho aquí todo dios me boicotea tú no es que el de Madrid no me acordaba porque me han dicho que el dieciséis de marzo era el de Logroño y entonces iba a decir ese izquierda de sus bolos el de Madrid de Madrid el de madres que nos la pela eh yo sé veintiocho de marzo en la sala Moby Dick

Voz 0759 36:04 ahí es buena y luego pues os encontraréis en la mitad de los festivales de España me imagino no bueno la gira todavía luego festivales alguien no en contra haremos lo sobre ellos todo el programa

Voz 1621 36:21 entonces lo despectiva de guays si los toros que podamos tocaremos

Voz 0759 36:25 tres tenéis alguna tenéis alguna web que promociona Movi Star alguna

Voz 1621 36:29 el Craig eh pues sí mira en Movistar no sé si tenemos el disco pero bueno en Spotify podéis hinchados a a reproducciones porque estamos ahora estamos regular regular de reproducción suena un poco raro porque en ninguna lista en el disco anterior entramos en una lista y entonces como que el Singer pues pegó un petardazo ya creíamos que éramos algo estamos ahí ni batín iba a mí mismo que hubiera acepte verano vamos juntos los dos muy aquel de Rosalía tengo que dar

Voz 0759 36:59 es hizo sombra la culpa es de Rosalía España no está atenta hay un grupo perfecto para no

Voz 6 37:07 otro programa eh

Voz 0759 37:10 reproducimos un poco más

Voz 1621 37:14 ya se lo pasa muy bien cuando viene a

Voz 0759 37:18 eso doy fe porque la plaza el trigo y me lo pasé muy bien quizá también debido a otras cosas verdad oye muchas gracias ha visto en el dossier de prensa que no manda además ahora que hacía lo de la reproducción de Poti centraron en la lista de los cien discos tiendas de España que ahora es siete ocho cuánto

Voz 1621 37:38 pues yo yo creo que hicimos un concierto en El Corte Inglés Iván pararon los treinta o cuarenta personas que había ir disco ya entras no ya estás ahí estamos él por encima de la media eh no estás a estamos ante

Voz 0759 37:50 pero además es un aliciente para comprar el disco que son las diez versiones de la portada que sean currar esta gente para que te pega con todos los abrigos no sólo con el de Cayetana os a acoger ante un fuerte aplauso para los Clay luego volverán a tocar

Voz 4 38:03 claro tiros frente de la gente

Voz 0759 38:09 de Chanquete conozcan perfectamente de girar la cara cuando él está dudas ahora lo que viene es un entrevistado eh que es que sí que también pudiendo hacer Julio también

Voz 6 38:20 venga pues claro el entrevistado que no nos merecemos el sabio y versado en esto de las letras Isaías Lafuente

Voz 0759 38:38 la gente echándole en cara a Isaías hay que ver muy divertido porque no me envió un tuit hice ha dicho de que digo si sólo te has fijado si que has perdido muchos eran los que más gracia me hizo de todo no estarán también pasó el aceite que decía pero ha dicho no sé qué de todo lo demás claro claro claro sí sí dedicaron solamente una cosa así que podemos decir las barbaridades que queramos que se fijaran en un cinco por ciento más exacto bueno yo quiero felicitar primero a Isaías y darle las gracias de corazón por participar en la promo que le propusimos no

Voz 6 39:08 bien lo hicisteis yo

Voz 0759 39:10 hemos descubierto de repente un actor azul pues fíjate yo también yo que estaba preocupado porque ya tengo una cierta edad y en cualquier momento me echa ya es muy difícil encontrar trabajo bueno actor revelación claro pues a lo mejor puede hacer algo

Voz 6 39:24 la fuente dijo por ejemplo

Voz 0759 39:26 estar bien si no me ofrecen nada mejor que hacer de malo además porque hay un momento en el en la promo sacas el Premio Ondas como para la cara muy lento muy mafiosos fue como debajo verdad sí sí sí no hacía falta repetirlo otra de esa comenzado muy bien fue muy divertido mi prestigio está por los suelos en estos momentos intentaremos recuperarlo de aquí al verano

Voz 6 39:50 sabe que ya veremos a ver pero tienes una Honda

Voz 0759 39:52 más que eso ya claro es si el prestigio después de eso de ondas ondas qué bonito es vale vale vale ahora no vamos a ver de Honda sondas como te planteas es decir nada más en el Ondas fuiste al despacho el jefe a pedir un aumento cuánto hay que esperar yo no he ido todavía pedir un aumento y la verdad es que lo merecería aproveche este momento para decir que hombre yo creo que como manda así con la cantidad de tiempo que llevo por aquí libro

Voz 4 40:23 copiando totalmente otro programa

Voz 6 40:27 no te responderé bodrios lo suficiente cobre

Voz 0759 40:31 lo suficiente vivo vivo bien de esta profesión pero no me ha hecho el millonario por de lujo digamos sea puedes prescindir de si yo soy un tío muy austero la austeridad en mi familia soy el pequeño en la familia numerosa cuanto si somos doce coño yo soy el pequeño de una familia numerosa lo primero que aprendes a dividir porque llegan las croquetas y en seguida me dices veinticuatro doce hay ocho mira este día tocamos a tres después aprenderla la austeridad es decir aprendes a que se puede vivir con muy poco y casi todo lo que te hace feliz en la vida no es precisamente lo material no es precisamente lo que se compra con dinero que si pensamos lo que realmente no satisface sí nos ayuda a vivir no se suele pagar con tarjeta y además siendo el pequeño llegaron a ser edad o ropa bueno hombre la ventaja es que claro al ser muchos también había Bodas de vez en cuando bautizos de vez en cuando ir al momento el estrenar cosas porque todo lo demás efectivamente lo íbamos creando y los zapatos pues se tiraban cuando ya estaban destrozados pero es que además es curioso no porque ahora tengo más zapatos de los que utilizo es decir al final determinadas poniendo los mismos ir dos pantalones el cuadro misas que hasta eso es lo que Mané entonces por eso digo que lo que me paga la hacer pues eso muy bien me permite vivir bien pero no olvidemos que siempre es posible subir el IPC aunque sea el IPC lo que se mira has hablado de tu poco de tu infancia con doce hermanos en Palencia no en Valencia si no me equivoco monte

Voz 6 42:07 sí vale las galletas las galletas

Voz 0759 42:10 la de Aguilar más de Aguilar de Valencia en Venta de Baños hacemos buenas galletas Fontaneda Se marchó lo compró una multinacional norteamericana no sacaron el dinero la Junta de Castilla y León y después se marcharon cabrones pero bueno seguimos teniendo allí una galleta

Voz 6 42:26 ella murió

Voz 0759 42:29 pero mira yo creo que acabas de lanzar una idea de las galletas gruñón una buena idea de Las Galletas Siro Siro gruñón no con con Santi Abascal el la galleta por ser Vox quién se mira ya tenemos el método fue una faena Osalan hoy no quiero ponerme tampoco cursillo melancólico pero fue una infancia austera pero feliz si con todo tipo por caros a España no es la de hoy eso sabia otra forma de socializar que no tiene nada que ver con la de ahora hay que ahora cuesta mucho entender sí la verdad es que hombre el franquismo no rozó solamente yo no era muy consciente del franquismo después lo he tenido que estudiar y eso puede investigar no hubiéramos yo viví una infancia feliz y estudié en un colegio religioso pero nunca jamás enmarcaron en la religión y salía ateo al final cuántos ateos ha fabricado loco los colegios religiosos sí sí sí sí sí pero bueno hay algunos que intentaran no conducir te yo estudié en los Maristas y la verdad es que nunca jamás he tenido problemas de ese tipo he tenido libertad absoluta a los trece años cuando murió mi paz que de manera prematura dije uy sí existe hundidos que permite estas cosas es que lo malo no es tan buena no ya a partir de ahí entre una crisis ya está pero quiero decir mi infancia muy feliz muy feliz sea que tienes de ser el pequeño de los hermanos es que cuando llegas a tu madurez has vivido once vidas previas no pues en el fondo o eres gilipollas o te vas enterando de lo que pasa la tres disfrutas de lo bueno que les

Voz 13 43:59 pasa a los hermanos que están alrededor

Voz 0759 44:02 acuñados míos que son como hermanos porque yo los conozco desde que tengo uso de razón he visto la vida EMI sobrinos también bueno lo que me he perdido posee el pequeño claro cuando tú naces el pequeño de una familia numerosa naces con una orfandad prematura tú sabes que te vas a quedar huérfano antes de tiempo pero bueno pierde a los padres pierdes algunos hermanos pero por otro lado vives lo suficiente como para ver crecer por ejemplo a los hijos de mis hermanos entonces todo eso es una vida muy rica sólo observando un poco sólo siendo poco sensible comisteis Un un poquito a Paco me un poquito a Paco Pelegrí otro se lo comieron verdad es verdad pero lo lo de Paco fue tremendo estamos ahora en vísperas del ocho de marzo no hay hombre la Guerra tuvo los derrotados soldados tuvo los derrotados exiliados pero sobre todo tuvo una gran derrotada que fue la mujer no mujeres habían conquistado ya prácticamente todo lo que es a recuperarlos en el setenta y ocho en el año treinta y uno yo resulta que llegó este Hellboy hice lo robó y a mí eso me angustia mucho no pensar en en dos tres generaciones de mujeres que han vivido bueno en la cárcel de su casa pudiendo haber vivido en libertad a mí eso me por mi madre tiene varios libros sobre eso tienes alguno también sobre la gente que construyó otra cosa hasta bastante de moda bastante el Valle de los Caídos el Valle de los Caídos no eran obreros que fueron allí voluntariamente no es que esta gente no está contando a medias verdades no es decir es verdad que ellos redimió pena pero claro es que la pena que estaban padeciendo era una pena injusta porque allí estaba gente encarcelada por ser masona o por ser de UGT o está puntúa hubieras estado encarcelado no lo que yo también y seguramente Valeria de Logroño también en Logroño cárceles y entonces efectivamente cobraban dinero pero que es lo que cobraban pues mira el el salario mínimo de aquella época era de catorce pesetas hiel eso se llevaba cincuenta céntimos es decir es como si ahora un Milú un mileurista pues subir empresario le dijese de un mes para otro bueno mira vas a dejar de cobrar pues novecientos y pico euros no vas a cobrar mil sino que vas a cobrar XXXV esto serán los esclavos que hicieron el Valle de los Caídos hicieron un montón de Valle de los dos por España no todas las líneas férreas todos los embalses que dieron en la época las propias cárceles en las que después eran recluidos todas las cuencas mineras trabajaron con eso cual el régimen se ahorró una mano de obra es una maniobra espectacular para empresas privadas se ahorraron una una gran cantidad de dinero y sobre todo tenían digamos una mano de obra siempre disponible claro que en aquella España era muy complicado construir un embalse en la mitad de la nada sin carreteras sin autobuses sin gasolina era imposible entonces era mucho más fácil insta no hay un campamento de quinientos hombres y que trabajasen las veinticuatro horas al día es que son esclavos son esclavos no encuentro otro calificativo eh

Voz 6 47:09 a lo mejor a la pregunta pero claro Intel a todos

Voz 0759 47:11 la discusión a este debate de si Franco debe estar o no en el Valle de los Caídos creo que adivino tu posición pero sí bueno es que la pregunta no es si debe estás sino Si de Dios será enterrado enterrada en el gran error lo comete el emérito que es el que decide y el que envía una carta el del Valle de los Caídos diciendo ahí le envió el cadáver y lo el valle por aclararlo la Juan Carlos I sí sí yo en la primera

Voz 6 47:43 éste no éste fue

Voz 0759 47:44 llegarán el gran error No somos un ejemplo único en el mundo somos decir que un dictador esté enterrado en la Basílica Mayor en el altar mayor de una basílica cristiana que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas esto no pasa en ningún lugar del mundo pero vamos aguantando lo casi un siglo pero eso para el turismo si exótica vengan aquí que es como una república bananera pero en Europa sí bueno pero mira Auschwitz por ejemplo tiene turismo también Ximo turismo entre comillas no pero no está enterrado allí Hitler un saludo a toda esa gente que va visteis hace un selfie en plano por favor por favor un poquito de respeto y yo creo que en cuanto pizzas aquel campo de concentración hay algunas cosas que no puedes hacer algo que seas tonto exactamente bien vamos a tu función por la eres más conocido actualmente estas en La Ventana estás y bueno auditado a España que España hable bien cosa que aquí pues nos importa bastante así que debo preguntarte lo tú cómo ves ahora mismo a nuestro actual presidente esperemos que a la hora de emitir este programa sigas a Pedro Sánchez como orador te pregunto eh ya no ideológicamente como orador qué tal se expresa bueno ha garantizado que será presidente porque hasta que no haya elecciones no de aquí al martes esto estará claro bueno no les veo mal digamos del cero al diez yo le pondría un seis y medio un siete yo le agradezco que salga sin papeles muchas veces si es que está muy bien no el parlamentarismo eso es hablar es debatir casi nadie en la vida Nos llevamos un discurso preparado incluso contra con las contra preguntas esto es absurdo y este es un absurdo que no estamos tragando aquí uno cuando se acerca por ejemplo a las actas del Congreso de los diputados de la Segunda República es que es impresionante somos los discursos allí no estaba permitido utilizar los papeles ahí los discursos entre comillas también pero pisaban es decir abriendo con salían del corazón y de la cabeza pero para hablar bien tienes que tener corazón y cabeza y hay mucha gente que en estos momentos ha llegado a al parlamentarismo ya llegaba la política haya llegado a otros oficios sin tener cabeza

Voz 6 49:52 todo populista no al final cuando quieres caer bien a todo el mundo quedar bien con todo el mundo tienes que llevar un papel que se va a olvidar sino algo

Voz 0759 49:58 claro que tienes que simplificar mucho los mensajes y repetirlos machaconamente ya ahora asesores eh el diestro todavía esta frase que es muy importante tienes que colar este mensaje ahora los quince asesores deben ser idiotas todos porque desde luego si la conclusión a la que llegan son algunas de las frases que entraban soltando la verdad es que el nivel de los asesores tampoco es muy grande seis y medio él ha dado a Pedro Sánchez sí sí medio siete incluso a es un profesor género nunca suspendía nadie estuve tres años en la universidad nunca también Jover también Pablo Casado Pablo Casado tiene tiene un verbo florido e sobre todo cuando se pone a insultar a sí a ese corte en el quemaba Fenelón traidor Dibaba muy de también es le gusta salir sin papeles claro si la oratoria es juntar palabras yo le pondría casi un diez cero y la oratoria es decir cosas inteligentes creo que tienen un suspenso bastante claro a mí lo que me parece increíble es que se crea algunas de las cosas que que dice cómo se las crea como realmente de piense eso tendríamos que estar muy preocupados muy preocupados pues esto de los de izquierdas que son unos carcas que se dedican a buscar las tumbas de sus abuelos bueno es que no se puede ser más indecente si eso no se puede ser más indecente menos simpático como mientras que son españoles también que son españoles de bien como tanto Elena a mí sobre todo me cuánta cuando dicen eso cuando vi de alguien que se define como católico sí me dio entonces cuando tiene un abuelo por ejemplo que más bien estuvo un poquito depurado Rivera Rivera de joven estaba en la Liga sacas de las universidades de debate si en principio es un buen polemista yo creo que el habla bien también yo le daría por lo menos también un siete a mí me preocupa es que claro el problema de la política no es medir las palabras me di la palabra la palabra un político tiene que tener palabra Rajoy dijo una cosa tremenda bueno Rajoy no pero nos hemos fijado un poco en los gazapos si eso los tenemos todos no pero claro Rajoy presidente de Gobierno dijo en una ocasión no he podido cumplir con mi palabra porque tenía que cumplir con mi deber es decir leer deber de cualquier persona un político especial Clemente es cumplir con su palabra y entonces yo creo que Albert Rivera está virando en su discurso porque cree que el caladero lo tiene que pillar a la derecha y creo que está equivocado porque él se había hecho un nombre había consiguió cuarenta escaños que es muy importante iba digamos creciendo en la bifurcación se ha vuelto un poco lo que está virando hacia donde yo creo que no debería haber mirado por él ya pues por acabar ahora mismo la portavoz creo Unidos Podemos no es bueno es Irene Montero Pablo Iglesias está de baja por paternidad Irene Montero a habla bien yo le pondría un poco de freno a su discurso eh es es es un poco como Fraga

Voz 6 52:54 es un saludo a Irene

Voz 0759 52:58 pero sí es verdad es decir es de estas palabras a las que a veces la palabra le brota antes que que el pensamiento precisamente porque va muy acelerado no yo les recomendaría eso le recomendaría que sí defiende la el femenino Porta goza se presente en Twitter como portavoz ya no se presenta como portavoz se presenta como portavoz no sé si te has setas faroles sí sí vamos vamos vamos pues no los que vemos a medio camino a sí porque al final padre claro y muertos de hambre

Voz 1621 53:29 este tenéis aquí a Isaías que al que le pedimos antes

Voz 0759 53:32 acabar que por favor te escucha todos los pocas que a de este programa manda por guasa es que no se equivoca

Voz 9 53:41 es un lío pero un lío con las comas de verdad te lo dijo el otro día estuve mirando como un apuntando en un cuaderno no consejo donde está la coma

Voz 0759 53:50 bueno yo creo que la cómo es de los signos de puntuación que se hacen más libremente

Voz 6 53:54 sí sí yo yo no es voluntario tampoco eh

Voz 0759 53:56 no no es voluntaria ella algunas reglas digamos no pero yo creo que las comas las tenemos que poner conforme a nosotros hablamos si hacemos eso aceptaremos en un ochenta por ciento de las punta

Voz 9 54:10 cuando cambio de tono por decirlo para no

Voz 0759 54:13 nosotros la Coma es el silencio el silencio que no sé quién lo inventó pero desde luego fue una herramienta fundamental no solamente para el lenguaje sino para nuestro oficio con el silencio muy bien a nosotros con el silencio Coma coma somos capaces de estructurar las frases como hay hay una lo has puesto porque era una cooperativa bueno pues hacer que nuestro mensaje sea más eficaz

Voz 6 54:41 como coma Valeria vale

Voz 4 54:52 quédame necesitamos no paro de día vive el programa

Voz 6 54:58 tenemos otra vez en el escenario a los claim fuerte aplauso

Voz 29 55:13 cuando nos encontramos una habitación de hotel a largas horas de la noche cuando vistamos medir las consecuencias de los actos lo único plan a perderse en algún punto entre Cabo de Gata acantilado del Atlántico sentimientos encontrados mili caballo al galope deseos más oculto sientes batir el golf para que todo se están mudando a Londres la verdad sale a flote estantes antes ciento cincuenta que está artes tarde El vértigo oye el miedo equívoca Cartes a buscar una coartada para asegurarte

Voz 2 56:14 Vine

Voz 29 56:31 ahora que está el mundo obsesionado con la imagen las primeras impresiones con juicios mediáticos importan ahora que cualquier precios negociable lo que quieres

Voz 6 56:44 cuesta

Voz 29 56:47 han marca frases de autoayuda Busi viajes a Tailandia fotos posadas Amore distancia hay yo prefiero pero

Voz 2 57:01 estas priva era físicos tecnología de vanguardia yo de dos lo más humanos tramo

Voz 29 57:49 es una habitación de hotel la noche cuando escuchamos medir las consecuencias de los actos

Voz 6 57:58 único