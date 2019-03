La Vida Moderna | La circuncisión

Voz 1 00:00 oye que ahora sí ahora sí que

Voz 0470 00:10 esto ya van esto ya empieza a despegar hay un niño y una niña que supongo que ya habéis comentado antes que van mucho más atemporal repercusión que tuvo Nacho hombre es increíble el IVA de los dos clavados pan gracias gracias por ayudarme a toda la vida moderna que estoy sufriendo con el azulejo el que tiene delantero está a punto de caerse segundo premio Ondas por favor aquí siendo un premio Ignatius esto es la de estar aquí un día más no sólo este público maravilloso hace mucho que lo hacemos de la demagogia la demagogia Telecinco haciendo este público que tanto al que tanto debemos step hemos este público sabemos todo todo todo incluso la todo incluso la enfermedades venéreas todo todo lo bueno y lo malo que no pasa en la vida saludaremos a este público maravilloso no lo malo no lo malo también están aquí pero también estar aquí esta gente moderna cómodos faros que iluminan el el océano para que lo marco no se estrellan contra contra los límites del humor fíjate que no hemos empezado el programa bajo negro in genera no remonta

Voz 2 01:14 no remota pero porque estoy caro porque

Voz 0470 01:17 porque es culpa mía eh arenas movedizas porque estoy sin calentar es que vengo de una Reunión burocrática hemos a España han sido tres días seguidos de gira si así hubiese podido esta mañana hace chistes pero esta mañana ha sido todo lo contrario chistes nuevas a tu pequeño laboratorio de hacer chistes pero ahí tiene sabes que David tienen una un cuartito si pongo un bloque blanco voy a hacer chistes de las pepas entrevista with la entrevista lanzó Wii Huila prepara es y la de mucho la preparando Juanito si eso no eso no sale así no no no tengo documentación bolis estar aquí cómodo faros un aplauso para Ignatius

Voz 2 02:00 para sí claro que todo Khaled una noble carácter aplaudir como se oiga darnos algo a decir al monte

Voz 0470 02:14 pero bueno esto esto Podemos en el que los han traído mira la lleváis Nacho puesta en todo ha salido todo mal bajamos las hablarles nombramos esto sabéis que si la dentro así un poco más como yo me perdí un rato porque llega tarde de la Reunión burocrática si David esto luego sabes que no se lo bueno esto es en directo ha habido ha habido algo bueno porque podemos quitar que luego empieza aquí podíamos cuidarlo eh que lo quitamos aquí no ha nada se lo han comido esta gente es verdad que España no sufra sapo también es verdad que la decadencia tiene su punto también en Perú pero faltan tan Secuita esperemos otros normalmente cuando te Lotto sólo siempre saca hay buena miel ya ya pero no hoy no algo ha arrepentido de venir al programa hasta ahora oye chaval al fondo de pues si me perdí el funeral de mi padre esto ha salido al como la actuación quisimos que aquello en Asturias para quince personas cuántos llevamos ahora Alex porque porque no porque quiera quitamos lo del principio empezamos con esto ya como director bajo tu criterio esto es que estoy en casa que el Prado empiece ahora que se hagan referencia a lo que ha pasado antes pero el empleo empieza ahora es buena idea ojo eh porque yo ya estoy yo no sé vosotros pero yo estoy cogiendo ya yo ya

Voz 2 03:24 además

Voz 1194 03:25 vale anotando el plátano hacer un programa que no se emita Igor el siguiente programe ya que se emite pero es comentar lo que no era no

Voz 0470 03:34 en Youtube también en Youtube también yo ya no no no no no no que empiece todo aquí pero no notáis ahora la energía de la comedia mucho más yo me iba eh

Voz 2 03:48 como

Voz 1 03:53 el escrito eh

Voz 2 03:59 debo decir como te yo mis trucos tengo mis trucos yo voy a tope nevó en esto más de quince años yo ojo que yo voy ahora como

Voz 0470 04:06 Carlos Sobera en el cruce de apuestas eh

Voz 2 04:09 el metal pudiese voy estoy

Voz 0470 04:19 estoy mirando desde la barrera porque estáis apelando a la demagogia ya está yendo en contra de una de las leyes fundamentales de la vida moderna que es la naturalidad estáis forzando una situación artificial que ahora mismo me levanto y me voy ojalá más que ver el contrapunto cuando queremos levantar lo de no no no yo no me voy a mi casa dentro otra persona cabales si te gato pero la comer bien vale ay que risa ya había dirigido

Voz 2 04:55 esto me está pero

Voz 0470 04:57 me está proponiendo aquí Alex nombre para este programa ya ha propuesto la vida moderna cinco por noventa y nueve la circuncisión también no pero porque atril concisión se quita lo de la punta Kiki daríamos lo de la base que a una circuncisión quitándonos se enseguida el pellejo que sobra hay niños bien en Hoy programa infantil provisto infantil por eso es que esta así hubiera los niños Diego pues hoy sí me viene baile chistes que me viene muy bien cosas graciosas la Patrulla Canina la sintonía que teníamos por ahí de Koke

Voz 1 05:31 de Los Soprano los Borbones los Borbones

Voz 0470 05:46 hacía tiempo que no hacía estas acciones

Voz 1 05:47 sí porque aquí hablamos de cosas de la familia Borbón antes y ahora son magníficos de hecho

Voz 0470 05:56 lo te ahora son los mejores carbones cabido sí sí sí sí claro que sí de hecho sale buenísimos esta generación vamos a hablar de de de la hermana de uno de nuestros referentes Froilán porque es nuestra Borbón rota nuestro pero le nombramos en el himno de moderador ni es verdad nuestro Borbón favorito si te hubiera Bilal yo me área yo dejaría de ser República yo pongo por por soy monárquico María Froilán momento hombre esa entonces una hermana también un poco más conocida del Rey que no merecemos eh Enrique Vila

Voz 3 06:26 sí sí sí sí sí he visto ya sabes

Voz 0470 06:29 que que su hermana también es muy aficionada a los toros así se conoce que que en una capea hay una capea la la hermana y la y la la embestida una vaquilla calla hombres pues bueno complicadas esto pues tuve una vaquilla de verdad alguien disfrazado si era luego la que dijo que soy Chiquetete pues ha sido así está la vieja porque es algo que luego decir que lo Borbones llevar una vida fácil pero porque hay una capea algo mejor que muy de su gusto eh ya de ver torear pero yo pensaba en celebraciones no hacen también pop porque si tú puedes hacer una capea estando triste claro ahora mismo nosotros podríamos hacer entrar una vaquilla por ahí podemos torear un niño exacto

Voz 2 07:24 claro que el mismo trato contando

Voz 0470 07:32 eh ya un el equivalente quiero decir es el equivalente a un a un novillo un los humanos bueno un Nobel osara Capea no de novillo se Novillo Novillo son cuatrocientos kilos de del equivalente la capeas un ve Cerrillo ah vale vale vale se podía torear al niño el niño señala el padre como diciendo a la niña no no su hermana no soy familia raro como te ha perdido la entro qué habla

Voz 2 08:06 la intra fantasma aquí estamos hablando

Voz 0470 08:09 señalabas a la otra niña entonces pero pero hoy hoy estoy diciendo esto porque igual lo he comentado pero hay un niño y una niña de la misma edad de casualidad hermano pero esto maravilloso por favor una dato viene con con algún tutor legal o alguno ha venido como un niño Moggi tú vienes sola con quién vienes a con su madre Magaly tú con tu padre él no cuenta vale su portavoz en mi portavoz entonces ha comentado antes supongo y bueno eh no esto pero lo que que dar mal ya había salido ya está es que tampoco quiero darle más vueltas a esto que simplemente que eso incidente que me sirve a mí de introducción pero no hay imágenes hay imágenes a imágenes a imágenes serio de la acogida hay un vídeo operará de quince segundos lo que pasa es que claro es un titular muy tremendista y luego lo ves tanto da un empujón Padilla una no estaría feo feo un Borbón Mister Pozzato pasa con lo perfectos que son sólo quería introducirlo así porque a hablar de los de los bichos de los animales de una sesión en la que casualmente a todo bicho esta noticia era simplemente un digamos un embudo exacto hacia lo que bien y mal que bien trabajado los animales en la anterior no está claro si se quede son bien vamos con la siguiente noticia eh creo que tenemos incluso el titular lo podemos poner Pablo por favor operación salvara una rata gorda qué más gracioso ya la vi lo todavía esto ha pasado en Alemania a déjame que describa Arilla hace tiene agujeros en uno de los agujeros una rata Girls duda gorda pero gorda como un demonio eh por qué vamos a hacer zoom sobre la cara de las ratas por favor que no lo está pasando nada

Voz 2 09:56 la rata Matsuki burdo destacó con cara de pero si alguien está en plan aquí la merienda decirlo hay que calvario más bien bueno

Voz 0470 10:16 claro aviso toda una polémica que Carod obtuvieron estos en Alemania no es que los bomberos a sacarla desplegar un operativo curioso creo que antes tenemos otra tengo chistes más cerca la Madre de Dios apaga la pobre Peric que que estaba intentando no sabe hacer cosas de ratas tengo tengo tengo un problema como cómico que el otro día comenté esto en los monólogo perdona serio con contexto en Los monólogos de la resistencias que tengo muchos si puedo hacer chicos ahora que Flynn pues queda resistencia sólo la veo cuando salgo yo vaya si te tengo de la rata gordas claro que había ido allí Ana Rosa que dijo hasta que no la saca me voy

Voz 2 10:57 hoy

Voz 0470 11:01 bueno claro eh vamos a ver el final sólo al final del vídeo de la operación porque Oller incluso dale p'alante poco Pablo porque Empire que tenga un palo la gente con guantes porque abarrotada hubo toda una una polémica sí hay que emplear el dinero público en salvar ratas gordas yo creo que sí yo soy yo a con las ratas e del que sacuden es decir que hay que amén y quiera pilates hay que claro hay que hacer campaña ante las ratas para que salgan anda hombre claro por supuesto exactamente abuelo de Body positivos pero claro pero bueno el Tom montaron todo un sin Dios están bombero pero pero claro cuál es la problemática técnica que claro si sacan la alcantarilla de golpe igual secciones hola tienes que quitar la tapa ahora no hay como una especie de cuña hay Lacen tope a la rata el otro bajo la tiene como una de ingeniería pero ahí ocho bomberos pasa cada en la ingeniería esto ahí tan puesto como una cosa debajo de debajo de Alcantarilla y ahora ya pues la la supongo que tendrán que aceptar a la rata no tendrán que echarle grasa o algo pasado claro contarla igual se lo come o decirle respeto respira para dentro cojea coge aire no entiendo lo que está pasando ahora mismo eh donde ha cambiado el pero hay mucho Ximo bomberos eh cuando el año pasado el camión no es bueno que se nota que son alemanes porque están muy serio está muy serios pero que un trabajo absolutamente ridícula negros Serrat en Concord me han hecho como una cuña e dos cuya palabra Acuña Virgen Santa paliará levanta la tapa yo creo que hay mirar por abajo colgando ya graciosa

Voz 1194 12:41 Cecilio la rescatan kurda es un palo

Voz 2 12:48 sería la hostia puta Randa

Voz 0470 12:52 mira mira mira ella era ya está ya está donde está la gota hasta ahora es que no se toque la nota les suelta el cuello uno y le pega le pega el dengue la está sacando de la ha quedado yo creo es verdad que es una rata bastante bonita eh mira mira ya está ya la suelta Comer charlar Alcantarilla

Voz 2 13:11 pero a llevar a urgencias porque es una puta eso

Voz 0470 13:19 al final ha sido dramática demasiado que la con una pinza y la suelta nada apunta alcantarilla pero igual se matan la caída es el hábitat natural de la rata hombre si la rata bueno más dramas este paso en España es que yo creo que directamente si podemos promover la imagen de de esta pobre oveja uno es un material que os toca a las ovejas es una oveja en una sala de espera no más

Voz 4 13:46 ahí vemos a y bueno

Voz 0470 13:50 siendo una una oveja en una sala de espera en una

Voz 4 13:55 pero es que hay muchos

Voz 0470 13:57 sitios donde se puede perder uno Ivy uno quizá de los más tristes es una estación de tren de Extremadura

Voz 1 14:05 esto es Extremadura eh

Voz 0470 14:08 claro que no tiene bastante con tener ya un poquito lento estaciones vacías creo que tenemos más fotos de la que pretendía batir ahí está se despidió va que se crean viento dramático aquí dentro

Voz 4 14:25 pensando en esa

Voz 5 14:27 Pablo lo puedes hacer ultima la mirada de la oveja con pero

Voz 2 14:31 sería bonito que esto no es un vídeo pero ella aguanta muy bien mira mira

Voz 4 14:40 por supuesto los compañero

Voz 0470 14:41 los de El Periódico de Extremadura no perdieron la ocasión de titular

Voz 4 14:46 si con estas fotos una oveja descarrila

Voz 0470 14:53 una curiosa pasajera sorprende a los viajeros que esperaban el tren en la estación de Villanueva de la Serena se despistó de su rebaño y acabó en la sala de espera de Renfe la policía pudo localizar rápidamente al pastor y además lo cuenta que la gente

Voz 4 15:07 un cordón humano

Voz 0470 15:09 somos para evitar la oveja saltará a la vía suicidarse gente maravillosa a veces a veces las persona no Parker que además tenemos un vídeo incluso creo que tenemos deja en una estación

Voz 1 15:28 esto es lo que has vivido para viajar

Voz 5 15:36 con chistes y tiene consiste en una señora de Renfe haciendo

Voz 1 15:39 se estima y los viajeros que estaban aquí súper sorprendida la llegada de de estaba Juanito Alonso no está no ha salido al exterior y se ha metido

Voz 5 15:50 del exterior pintura

Voz 1 15:55 allí y tres tan tranquilo esperando

Voz 0470 16:03 en fin tendría que haberla atacado a la reporte una abeja enfadada eh que eso bueno esto estoy en Extremadura tampoco debe ser el día a día no hay abejas en todo tipo de estamentos oficiales hemos al Catastro de llegar tu está una oveja registrando Prado

Voz 4 16:21 y esto nos lleva a recordar que tenemos algo pendiente que apoyó a lo de la vela

Voz 0470 16:28 la base de la claro qué ha pasado con eso Ales habrá olvidado el señor ya igual que pagarle no esto no no sea olvidado hay hay que pagarle para que la ley hay que hacer el programa allí donde la eso sí que es el habrá olvidado no

Voz 1194 16:42 existiendo coloso que hay que ir allí la fecha pero

Voz 0470 16:45 Ibarra borra el móvil osea blogs se hace ahora que ir hacer un programa de yo pero más tarde en primavera no cuando haga bueno contar dinero como ahora lo que había que pagar trescientos recetas europeos trescientos pavos por la abeja ya está yo ya siguiendo con la tónica de hoy acabarían bajón total cuánto cuánto queda de programa del nuevo programa dejándolo al principio las esa oveja sí entonces yo acabaría así que coge la oveja

Voz 2 17:18 la caricia ojo vaya giro de cabeza ya que lo deja todo

Voz 1194 17:21 Nos puede ocasionar consecuencias

Voz 2 17:25 ahí está están ganadero

Voz 6 17:33 buenas noches aquí Emilio paseo

Voz 1194 17:53 te viendo porque fíjate yo soy tramas posible de divertidas consecuencia has leído José ahorita

Voz 2 17:59 por el tema de que

Voz 1194 18:01 se supone que no pasó algo muy gordo con la oveja y eso desencadenó en divertidas consecuencias que bueno que lo recuerdo brevemente

Voz 3 18:09 el pero echaban de la radio

Voz 1194 18:13 debíamos quiso en el piso de que que donde los había cogido vosotros queréis volver yo no claro Carlos personas serían bien dado dentro de cinco años no pero ya digo y cinco todo eso se ha torcido mucho y es como una nueva vida que que tenemos pero hay gente que ya no está mandando

Voz 3 18:30 y sintonías posible

Voz 1194 18:32 para utilizar de cabecera de las series para ver si la podemos escuchar

Voz 1 18:37 esta Comédie bueno contarán los Guti Hunter Messi sí que había subido pisos y sin el parche una posición gracias por ayudarme

Voz 1194 19:13 el a antes de de Barcelona es que ellos tienen este estilo country tal los han hecho la mosca de la serie y luego tengo posibles tramas que os quería comentar

Voz 0470 19:23 vale a ver si os parece que esto puede tener alguna

Voz 1194 19:25 algún interés e se le ocurrió un episodio que fuera el típico baile de fin de curso baile fin de curso David se graduó en Proyecto Hombre si no consigue encontrar pareja para el baile Ignasi dice que que intentarán colarse en la fiesta para echar a alcohol en el ponche con divertidas conceptos claro eh hay pues saliera si luego el bebé los protagonistas se ven obligados a cuidar de un bebé al encontrarlo en su puerta lo que les llevará a vivir divertidas consecuencias

Voz 0470 19:58 eh

Voz 1194 19:59 no existe es simplemente de la posición de la trama lo transporta bonistas intentan dar un golpe de Estado en la SER para recuperar el programa su plan severa truncado por un atraco que viajará volverá a valorar lo miserable que es la vida extrayendo de la experiencia una valiosa moraleja

Voz 0470 20:17 claro está que vas qué vas leyendo y siguiendo con el dedo

Voz 1194 20:20 creo que bueno bonito están más pequeña de España está dividida entre la manifestación feminista oficial marcha del aliado convocada de Washington

Voz 2 20:32 el lema es Rafa Rafa Rafa copa menstrual raca Rafa Rafa menstrual

Voz 1194 20:41 los tres protagonistas tendrán que debatirse entre acudir a una u otra dando lugar a polémicas divertidas consecuencia

Voz 0470 20:48 sólo divertidas en polémicas la visita Pedro

Voz 1194 20:50 lucha reconvertido en magnate de éxito visita a David después de mucho tiempo sin verse los celos llevarán a nuestros protagonistas a fingir una vida de éxito que no tienen como divertidas consecuencias de Pedro

Voz 0470 21:04 de que podía ser magnate de la aceituna

Voz 1194 21:06 ya ha empezado a hacerse cerveza Abelardo

Voz 0470 21:09 la cerveza es verdad es verdad verdad claro la boda reza cerveza nerviosa

Voz 1194 21:16 los tres protagonistas descubren que han sido invitados a la ostentosa boda de Alex espinazo dolidos tratarán que no han sido invitados dolidos tratarán de

Voz 0470 21:26 a reventar también que ha aclarado cambia todo tratarán de reventar la labora

Voz 1194 21:32 colándose en el banquete cuyo protocolo los habrán seguir con vergonzosas consecuencias vergonzosas e Ignatius Ésta es la secta Ignatius está muy contento con el nuevo proyecto de su secta cuando queda Vicente eran de que se trata de un suicidio colectivo intentarán infiltrarse en ella para evitarlo con místicas de divertidas construían por un apagón el apagón por un apagón en el edificio los protagonistas quedarán atrapados en el ascensor mientras esperan a ser rescatada recordarán bonitos momentos de su amistad mediante flashbacks con música emotiva de fondo quedarán lugares a nostálgica divertidas consecuencias es el típico capítulo de él

Voz 0470 22:09 no claro de relleno pues nada

Voz 1194 22:11 esa acción Pete aprovechaba para recordar claro los dos últimos especiales especial Hawai primera parte

Voz 0470 22:19 parece que que intenta encontrar

Voz 1194 22:21 asimismo esta vez en vista un viaje místico la incide en Hawai mientras tanto la madre de David visita a su hijo e Ignatius hace se hace pasar por hoy Mayordomo el mayordomo de David para que piense su madre que todavía soy dijo vive del éxito lo que dará lugar a incómodas idiota

Voz 0470 22:43 José consecuencias que actriz quieres que en mi madre que actriz hacer de Madrid se quién te gustaría yo yo Carmen Maura Carmen su madre claro su propia madre que ni aporta mucho y si levanta la mano siempre se haya niño bueno como estas

Voz 1194 23:00 tiene especial Hawai segunda parte cuando el viaje que se complica al ser secuestrado por una tribu David Ignatius se verán obligados a viajar a Hawai para rescatarlo el viajes acabará convirtiendo en una aventura que les llevará a descubrir el significado de la palabra amistad

Voz 2 23:19 al final tiene un toque muy tierno

Voz 0470 23:22 bueno pues las trabas que tengo pensada cuando hablamos con Netflix tú dónde has el teléfono llama ya le puede llamar llama se le le posibilidades a la atención al cliente

Voz 1194 23:38 no llamará sale no

Voz 0470 23:42 el hombre buscan el Thyssen la Páginas Amarillas a ver qué sale pero como no abran propuesto algo de verdad las cosas son más difíciles de lo que parece a veces yo siempre soy muy optimista siempre se siempre me parece que que con decirlo si lo dices raro es que no nos hayan llamado feliz pero bueno en fin el apoyo de la gente va más en una votación los apoya con lo No pregunte no porque Manila encontrar está bueno pues estarán muestra más nos remontamos hoy estamos remando pero intentando estamos remando con un lado entonces estamos dando vueltas y vueltas cuanto llevamos como para quitar el principio a ver dos minutos para poder quitar el principio mío

Voz 2 24:37 qué hacemos el resto tampoco ha sido mejor que el que no programa infantil de dos minutos yo lo

Voz 0470 24:46 ha habido unos momentos sabido unos momentos que parecía que mediante populismo lo levantamos pero no dio forma el populismo es lo que tiene claro por un momento con populismo parece que sí pero enseguida eso ya se desinfló pensar en nadie concurso centros dormir

Voz 2 25:10 todo mal

Voz 7 25:21 a ver

Voz 2 25:23 no obstante los niños saben que no lo vea gracias amiga por darme esta lección que nunca me había pasado por la cabeza gracias por si con cuarenta y cinco años siempre pero ahí en el juicio esto eh

Voz 0470 25:37 por si no se niña uno de dicho dicho pero ha hecho un gesto con la mano dicho no abuse de los niños gracias gracias yo creo que es el final perfecto Moraleja del programa que no salva al programa final al al exponen una cantando una canción eh y ahora vemos una canción de Michael Jackson

Voz 2 25:58 hombre con el proyecto

Voz 7 26:06 yo soy Calvo

Voz 2 26:12 qué calvario había arreglado cuando lo había arreglado todo

Voz 6 26:17 yo