Duques de Osuna

Voz 1515 00:26 de eso Le pedimos a Nacho Ares que hiciese investigación histórica para explicarnos lo del cuadro claro explícanos saber quién recordaba el cuadro que la alcaldesa en una rueda de prensa

Voz 0772 00:37 de que disfraza haría a sus contrincantes políticos

Voz 1515 00:42 yo ya se salió pues con una respuesta realmente original no si te parece vamos a escucharlo vamos a recuperar ese ese corte iré vamos a pedir a los oyentes que si alguien porque vamos a jugar un poco al quién es quién vale que nos llame nueve cero dos catorce sesenta sesenta busquen el cuadro es muy fácil

Voz 0772 00:58 es decir el retrato de la Familia de Osuna de los ricos es un es un trabajo de una pintura de Goya del año mil setecientos ochenta y ocho que hoy está en el Museo del Prado y aparece ahí en Turquía

Voz 1515 01:07 nosotros la tenemos aquí encima de Nacho Ares ya estábamos día jugando estás Begoña Villacís este es José Luis Martínez Almeida al candidato del Partido Popular negó que tal vez está que tenga un poco más de

Voz 0772 01:18 detrás a la propia Manuela Carmena digo quién será

Voz 1515 01:20 quién bueno queremos cuarto los oyentes llámennos busque el cuadro nueve cero dos catorce sesenta sesenta Nos dicen que piensan de a quién se refirió la alcaldesa cuando presentaba hace unos días el carnaval en Madrid

Voz 1410 01:32 da sugeriría que nos disfrazaba vamos todos en un cuadro coral yo pues como reproducción de cuadro coral presión que podríamos por ejemplo un cuadro que a mí me interesa mucho que es un cuadro de Goya que es la familia de la duquesa de Osuna no yo creo que ahí nos podíamos todos Very hay hay un niño con un juguete pues no sé quizá yo sugeriría fuera el niño con un juguete o a lo mejor bueno no sé ya veríamos ya veríamos a ver pero sugiero eso no es un disfraz coral porque es bueno que todos estemos juntos una actividad luego nos des estaríamos saber qué papeles teníamos unos y otros no

Voz 1515 02:16 lo que ya veríamos bueno preferido

Voz 1410 02:19 diez años se ha referido exactamente a quién

Voz 0772 02:21 era el niño del juguete y quiero decir Pedro el niño más pequeño de los cuatro hijos de de Osuna que aparece se refiere a candidatos municipales no estamos se ver no debemos que tiene esta tirando de un cochecito de un carro curiosamente Pedro luego se convertiría en uno de los militares más importantes en la Guerra de la Independencia de los franceses sería incluso director del Museo del Prado fíjate ahí parece que que antecedió anunciaba maneras no hay este es el niño que tiene el juguete el resto quiénes son pues mira el el otro el otro hijo es Francisco de Borja que aparece como montado a caballo fue quién heredó el título y las dos hermanas bueno pues como sucede día con la la nobleza de aquella época pues fueron las las consortes de es decir tuvieron se casaron cada uno por por su por su lado Joaquina Josefa Manuela que Josefa Manuel era la primogénita tampoco trascendieron así un poco desde el punto de vista histórico antes decías que que Carmena podría ser la propia Josefa al uso Pimentel la décimo segunda Duquesa de Osuna pues seguramente seguramente acuérdate feria venimos hablando del capricho siempre hecho ella era la que construyó el parque del Capricho Josefa La duquesa de Osuna y tiene una historia alucinante con con Goya porque los cuadros de las pinturas más oscuras de Goya de los que la res de monjas fueron un encargo de Josefa Alonso Pimentel

Voz 1515 03:49 porque quería oye Goya denunciase retratarse también la parte oscura de la época que ella modosas le ha tocado vivir una forma

Voz 0772 03:56 hemos pero sí que es cierto que ella tenía en su biblioteca un montón de libros que hoy podríamos denominar esotéricos misteriosos su personaje bastante bastante llamativo la FAO la relación de la familia de los duques de Osuna con con Goya es muy grande y dilatado en el tiempo no todos ellos tiene el retratos incluso los niños ya siendo mayores adquirieron retratos de de de Goya pero sobre todo giraba entorno a la figura de de Josefa como Duquesa de de Osuna por eh bueno pues ese encargo no fueron seis cuadros creo los que el encargo a a Goya lo tengo aquí anotado seis cuadros donde estaba pues el el famoso aquelarre las las brujas dos han desaparecido que habría querido decir la alcaldesa cuál es el el el los otros están en el Museo del Prado uno hay otros que dicen que están en Méjico el en otras en otros museos pero lo llamativo es eso no como una mujer de una mujer de de la época de de las luces fíjate que ella hacía tertulias absolutamente tenían que ser deliciosas antes en el bloque anterior hablaba un poco de aprobamos un poco de la de la mujer no nada sí que fue una mujer pionera desde luego desde luego esas tertulias que montaba en su palacio con Moratín con Boccherini con el propio Goya con Jovellanos algo totalmente inédito en la la época una mujer pues muy culta muy sabia ya el que leía o mujer instruida imagino que todo ese conocimiento se lo pasaría también a a sus hijos no lo que fueron bueno pues Se diluyéndose un poco con el paso de Ensenyament Yazid en este cuadro

Voz 1515 05:27 Carmen año más menos porque tengo claro quién podría ser tal vez el niño del carrito lo que pasa es que luego terminó siendo director del Museo del Prado no sé un Almeida o este que está así como cara

Voz 0772 05:36 Epi gin tonic de ese palo como si fuera un caballo de esta como enredando no pero Villacís cual está que con poco más forma la que a la derecha Josefa Manuela quizá la primogénita no que es la la la mayor luego hay un detalle también el perro de no no sabemos si Carmena querer identificar alguno con el con el perro el perrillo que hay en la que parece un maltés un perrillo de esos ahí blancos pelitos no tan monos y tan propios de la Corte de de la época pero es un cuadro realmente alucinante hoy lo decíamos se puede ver en el Museo del Prado es un cuadro gigantesco mide más de dos metros de altura Hay unos setenta y cuatro de ancho la historia que que lo rodea es increíble

Voz 1515 06:18 bueno has encontrado una cosa en el nodo has encontrado tu y Fermín Agustí nuestro compañero porque esta familia que tiene un origen bueno el origen de la familia data del siglo X

Voz 0772 06:26 dieciséis pero se extiende hasta nuestros días el el la familia como tal nace mil quinientos sesenta y dos cuando Felipe II le da el título a Pedro Téllez Girón de la cueva Velasco Toledo fíjate

Voz 1515 06:38 todos estos aquí habría que llamarte Marta de González para darle ese halo de de aristocracia hacia total Él fue el primero pero

Voz 0772 06:47 pero la la familia sigue siga hasta hoy la última es Ángela María de Solís Beaumont Téllez Girón de perdón Téllez Girón es la la cultura de tarjetas de presentación de esta gente es bueno entra es muy larga muy larga por lo menos muy horizontal ya hay en el nodo en el año cuarenta y pico hay un archivo de de la pues de la penúltima duquesa si te parece vamos a escuchar

