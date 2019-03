"Muchas madres estamos pasando por este dolor, pero no nos rendimos"

Voz 0313 00:00 vamos a abordar un tema de esos que no suelen estar de lo habitualmente en las en las agendas de de los medios de comunicación pero que forman parte también por desgracia de de nuestra vida cotidiana cada día desaparecen en España unas setenta personas cada día o más eh más porque el cálculo anual oscila entre veinte y treinta mil osea que hagan cuentas esta realidad ignorada como digo como tantas otras sumergida y a la que sólo prestamos atención cuando un caso muy concreto adquiere proyección mediática supone en fin que vamos a contar un auténtico drama para lo que llamaríamos las víctimas colaterales no que son la familia a los amigos los vecinos incluso ahora mismo en España están consideradas oficialmente como desaparecidas más de doce mil personas y es verdad que prácticamente la mitad de esa cifra son menores no acompañados los conocidos como minas por eso las peticiones de búsqueda vienen de otros países como sobre todo Marruecos pero la cifra es realmente alta por eso el Ministerio del Interior ha presentado hoy mismo un nuevo plan para intentarlo cobrar esos procesos de búsqueda la semana el próximo sábado se celebra el Día de las personas desaparecidas sin causa aparente personas como Henry Henry Alejandro Jiménez Marín un chaval de veinte años desaparecido en en Orihuela el pasado uno de enero después de pasar la Nochevieja con un grupo de de amigos Gina Marín buenas tardes China marines la madre de Henry desde hace bastantes semanas ella hay yo otras madres y otra gente de de de la zona están moviendo cielo y tierra para intentar a través de campañas de colgar carteles de fotografías de llamadas de teléfono que aparezca algún dato

Voz 1 01:41 lo algo nuevo pero tienen algo nuevo día

Voz 0313 01:44 creo llenado todavía no

Voz 2 01:46 buenas tardes no aún no tenemos nada primero quiero darte gracias por escucharnos porque se quedaran escrito

Voz 3 01:53 sí mucha gente que no está ayudando en la plata

Voz 2 01:56 forma gracias de verdad por por está llamada porque quiero que el nombre de mi hijo llega mucha gente que no se olviden de su cara que quién pueda entrar en la plataforma y compartir que lo haga por favor un vídeo que hemos subido que hemos grabado con la imagen de mi hijo que por favor que nos colaboren compartiendo lo que llegué a muchos rincones de España que nos ayude chalecos antibalas

Voz 0313 02:24 China tiene usted tienen ustedes alguna alguna sospecha alguna idea de de de si Desi genre pudo yo qué sé marcharse por voluntad propia o que pudo haber ocurrido

Voz 2 02:36 con la desaparición de mi hijo es por si bien no es voluntaria está claro que no es voluntaria mi hijo es un chico muy notable de buen corazón que está el día a día a día a día en veinte años que tiene él jamás ha estado fuera de casa sin avisar me es muy responsable sale siempre a las siete de la mañana estudiar entra a las ocho al Instituto sale el Instituto llega cinco minutos tarde que trabaja conmigo en la peluquería mi traductor de inglés y francés y está con su hermana pequeña que tiene seis años come con ella está todo el día en la peluquería trabajando y con su hermanita y que en ese momento estaba bastante esa en manos del psicólogo y todo porque para ella esto es vale con seis años no lo puede entender porque su hermano lo regresa illes un chico pues que hace una vida normal familiar muy familiar pendiente de mí cada segundo si queda conmigo y Hinault llegar no más llegar diez minutos me avisa vi por eso sabemos que no fue voluntaria El desapareción sabemos que es tu a las ocho y cuarto de la mañana ya en una esquina de su casa donde lo tiró el compañero quiso al pegarle Illa de ahí no sabemos nada ahí un una foto que nos confirma en un vídeo grabado por uno en los compañeros que están con él que estaba ahí en esa esquina de su casa a esa hora que incluso sabía cambiado la ropa que tenía con la estuvo trabajando hasta la una de la mañana en el restaurante que también trabaja de camarero Ibai y nada lo único que sabe monte

Voz 0313 04:24 Gina Marín muchísimas gracias por asomarse a la ventana le deseo toda la suerte del mundo

Voz 2 04:28 gracias a usted Depor por escucharnos queremos que por favor que todo todo España Kutcher nombre mis hijos que no sé qué de así que muchas madres se que también pueden estar pasando el dolor no nos rendimos salimos vamos a viajar a Madrid esta semana para ir a televisiones donde donde nos puedan recibir a todos sitios

Voz 0313 04:49 un abrazo muy grandes llena hay mucha suerte Rossato Auris buenas tardes hola buenas tardes nosotros teniente de la Guardia Civil del Centro Nacional de Desaparecidos ya más comentado hace un momento que hoy hoy mismo el Ministerio del Interior ha presentado una campaña para mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas no sé por dónde ir Rosa una mujer como Gina cuál es el protocolo de actuación se han pasado aquí a unos meses unas semanas cuál que se hace en estos casos que cuál es

Voz 3 05:17 efectivamente el caso de de en el caso de Henry si lo conocemos el centro estamos llegando a un seguimiento particular en relación al mismo pero evidentemente de que el Centro Nacional de Desaparecidos es un centro estratégico es un centro que se encarga de la gestión no centralizada para la coordinación permanente de tanto de este sistema que tenemos de personas desaparecidas como a la hora de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad pero son efectivamente las fuerzas y cuerpos de los encargados de la investigación no estamos evidentemente al día en la investigación perdóname que no de de ningún dato tienen que entendernos y la audiencia yo creo que también nos puede entender seguramente la madre de Henry no nos entenderá pero hicimos el dolor y el sufrimiento que está pasando abaratamiento que está pasando no pero evidentemente hay que dejar trabajar a las fosas de cuerpos de seguridad en estos casos para aquí evidentemente lleguen a donde tienen

Voz 0313 06:13 cuánto puede durar una investigación Rosa o no o no tiene límite

Voz 3 06:16 pues es una investigación no no tiene límites decir tú lo acabas de decir Carlos la investigación no tiene fronteras no hay investigaciones en la mayoría de las denuncias que que tenemos conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad se resuelven en menos de cuarenta y ocho personas

Voz 1546 06:33 sí pero es que el pacto con lo casi imposible si la gente desaparecido sin razón aparente es que las razones por las cuales desaparecen son bueno son enormes es un abanico tremendamente había debe ser muy difícil seguir un protocolo determinado no

Voz 3 06:52 así es es decir la casuística de la mitad de las personas desaparecidas es decir es decir no podemos determinar un aún con motivo no que está detrás de una desaparición de hecho en este nuevo avance de medidas que han expuesto hoy por parte de Britten ministro Marlaska pues es a adoptar una nueva clasificación de personas desaparecidas no en cuanto a que trabajamos en tres en tres dimensiones por un lado aquellas desapariciones que tiene un carácter voluntario otras desapariciones que tiene un carácter involuntario sin causa aparente y por último las desapariciones forzosas que detrás pues tienen evidentemente unos hechos uno unas razones que evidentemente seguramente cierren algunos indicios delictivos por eso este nuevo protocolo haciendo hincapié a la a la pregunta tema hacíais pues es que se trata hice abordan etapas diferentes desapariciones en función de la causa el tipo de actuaciones policiales a seguir en cada una de ellas porque

Voz 0313 07:53 de cuántos casos quedan por resolver cada año más o menos de porcelana

Voz 3 07:56 vamos a ver si cada año insisto si podéis ver el informe que ya hemos publicado hoy que es el tercero al que llevamos desde la creación de centro veis que año a año más o menos a medida que van pasando los años queda aproximadamente entre un uno y medio dos por ciento siempre es decir más del noventa y ocho por ciento la mayoría de los años acaban resolviendo se las las desapariciones pero es verdad que tenemos hay casi un dos por ciento que son desapariciones de larga duración y que resultan complicadas y que que son difíciles de llevar a cabo la resurrección

Voz 0313 08:31 luego la pregunta no sé si la pregunta del millón pero una de las importantes y además ahí estamos nosotros directamente involucrados porqué unos casos tienen más seguimiento mediático que otros donde está la clave el resorte usted teniente

Voz 3 08:43 no me me gustaría que nos yo creo que la pregunta se la tienen que decir a los medios no una pregunta yo creo que a las fuerzas y cuerpos de seguridad lo da tenemos que hacer a los medios de comunicación no sé cuál es el el el método pero también le digo que eso a las fuerzas de de de fuerzas de seguridad no no les afecta es decir nosotros investigamos independientemente y de la la dimensión que así era evidentemente caso una desaparición en caso con efectivamente nosotros seguimos adelante independientemente de donde se de esa circunstancia no

Voz 0313 09:15 bueno pues Rossato Auris teniente de la Guardia Civil del Centro Nacional de Desaparecidos muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana