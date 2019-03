¿Feminismo o feminismos?

Voz 0827

la masiva movilización del pasado ocho de marzo marcó un hito en la reciente historia del feminismo en nuestro país en mi tus soplaba entonces vientos favorables que ayudaron a un movimiento ya de por sí muy potente un año después existe gran expectación por ver si se superará el alto listón alcanzado la fotografía general Nos muestra que las reivindicaciones entonces expresadas siguen todavía hoy vigentes también que frente a un feminismo cada vez más pujante y transversal se ha destapado un machismo que se muestra sin tapujos en su contrataque y que pretende diluir algunas de las conquistas que ya parecían fuera de dudas desde el aborto a la violencia de género sin llegar a esos extremos también aflora o parece lograr una tercera vía no se la expresada esta misma mañana por Inés Arrimadas en esta cadena de emisoras que defiende un feminismo propio el feminismo liberal que manifiesta discrepancias en materias como la gestación subrogada la prostitución o el lenguaje inclusivo a mí como me gusta ver la botella medio llena creo que el hecho de que el feminismo se haya situado definitivamente en el centro del debate social tal es una conquista fuera de toda duda ahora sólo falta que el machismo vivo recalcitrante no siga creciendo y sea determinante mientras los demás seguimos discutiendo