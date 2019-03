Nieves Álvarez: "Me gusta prestar mi ropa a las amigas"

Voz 1 00:00 la patria una marca

hoy el presidente del Gobierno español

Voz 5 00:45 hay con todo esto diciendo que en lo posible haría lo mínimo

Voz 2 00:51 no volveré a la cerveza

Voz 7 01:07 Aróstegui es Roberto Sánchez un servidor en un ratito entrevista como todos los lunes Celestin

Voz 0230 01:13 es decir lo mínimo lo mínimo lo menos más entonces tú también es bueno hay una noticia muy importante hoy es una noticia muy importante durante el fin de semana a ver ya es una noticia que nos debe conducir a la reflexión a todos es el caso del hombre de raza negra que se ha hecho con el liderazgo de un grupo nazi en Estados Unidos

Voz 8 01:32 para disolver

Voz 0230 01:34 esta noticia le falta una palabra para ser del Mundo Today la noticia reales un hombre de raza negra consigue el liderazgo de un grupo de nazis Paradiso verlo del Mundo Today sería un hombre de raza negra consigue el liderazgo de un grupo de nazis Dalton Nikos

Voz 7 01:57 Paradiso verlo no vieron nada

Voz 9 02:00 no sospecharon nada cuando decía los salarios

Voz 7 02:04 somos superiores

Voz 9 02:06 la razón es súper seis

Voz 1509 02:08 no quiero

Voz 0230 02:11 cuenta más datos Nerea Aróstegui el movimiento nazi

Voz 1509 02:13 la socialista es una organización que participó en los actos súper fiestas de dos mil diecisiete en los que murió una joven a raíz de eso el líder del grupo cedió su cargo a James Stein un reverendo y activista afroamericano que le prometió que iba a mejorar la imagen de la Organización de cara a las demandas a las que se iban a enfrentar este fin de semana Esther ha concedido varias entrevistas según Maite Biutz o niega uno ya ha desvelado su primera decisión como líder del grupo acabar con él lo ocurrido también es cómo se conocieron y es que fue cuando el activista estuvo en la cárcel por fraude donde conoció a un dirigente del Ku Klux Klan quién le cedió también sus bienes instructivo exactamente lo mismo externo disolvió esta rama de la organización racista

Voz 0230 02:55 a su manera que poner esto es una esto sí

Voz 7 02:58 la verdad es que aquí tramos Urkullu pero esta

Voz 0230 03:01 no pero este es un gran nos quejamos aquel pues eso está está bastante bien noticias de hoy por si teníamos pocas selecciones a la vista habrá elecciones en la Comunidad Valenciana un día tenemos que hacer un Campeonato de España de himnos autonómica tú crees yo creo que sí

Voz 0230 03:36 yo mismo que parece días que nombre a la gente es para lo bueno pues hace bueno pues que elecciones en la Comunidad Valenciana el veintiocho abrir

Voz 9 03:42 más atrás la tía les sólo tiene hará el caso

Voz 11 03:46 no

Voz 13 04:00 en una escala del uno Alíev como de sarcástico es usted lo primero decirle que me parece fantástico que me parece haga perder el tiempo hay gente que no está no está bien como por ejemplo Cruz la población mundial supera los siete mil millones de habitantes y sólo me caen bien tres o cuatro coma Quique

Voz 12 04:22 cuando ser vidente tiene trampa el Twitter

Voz 13 04:25 me dicen las cartas que va a pasar una mala racha económica de dicho mil veces que deje de leerme correspondencia

Voz 12 04:32 vamos ahora con una preciosa reflexión sobre el arte a cargo de Pla por Marta tengo

Voz 13 04:37 amiga que trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo hicieron una señora de la limpieza que todos los días les dicen esto es arte o lo tiro

Voz 7 04:46 Jack como aquí sí sí

Voz 12 04:50 acabamos con una confusión bastante lógica por otra parte es de el Twitter

Voz 14 04:55 al dígame soy Desmond Tutu

Voz 15 04:58 vaya se ha cortado

Voz 1981 05:05 pues cava después de esta última twiterías

Voz 7 05:08 las noticias El Mundo Today con Xavi y Kike

Voz 1981 05:12 por este orden Rice Miguel Bosé asegura Hacienda que eso es impuestos a él le funcionan hay que diluir mis declaraciones en agua insiste aunque la Agencia Tributaria considera que son papel mojado ciudadanos reivindicará un comunismo liberal el próximo uno de mayo Rivera se compromete a ejecutar la dictadura del proletariado una idea de la que hasta ahora desgraciadamente se había apropiado la izquierda radical Interior señala Piolín como el responsable último del operativo del uno de octubre el dibujo animado saldrá mañana de su jaula para ir a declarar centenares de españoles heridos por los valores que chutó Vinicius y que salieron despedidos del Bernabéu el jugador tendrá que pagar el cristal de la Estación Espacial Internacional que rompió con el balón darán a probar el vino el pide la opinión de los ciento cincuenta y seis comensales del restaurante yo es que no se de vinos y trabajo mejor en equipo le ha dicho al camarero un edificio crece dos plantas por la cantidad de personas que orinan en sus esquí

Voz 7 06:09 buenas como siguen creciendo a este ritmo los edificio

Voz 1981 06:11 este habrá que talar los advierte el Ayuntamiento por culpa del calentamiento global en dos mil treinta y dos de cada tres tintos serán de verano algunos viñedos y han empezado a regar con gaseosa para que el vino salga veraniego roban la sede del Santander arrastrando la con la cadena del bolígrafo

Voz 7 06:29 con una cadena más grande sus propias sedes

Voz 1981 06:33 los expertos confirman que hablar a las plantas de plástico ayuda pero no hace falta que lo que se diga tenga sentido son de plástico y no entienden el significado como las otras pero les gusta que les hable en aclaran se exige que Salvamento Marítimo utilice facha Aleco salvavidas

Voz 7 06:49 flotan si los utiliza un español

Voz 3 07:01 eh

Voz 0230 07:35 es difícil no seguir dándole vueltas al caso de los nazis al Nikos pensar cómo se están sintiendo ahora eh cómo se está sintiendo algunos seguro que dice yo no sospechaban sale mal hoy hablar encima de la música hoy que estamos difundiendo unas conversaciones es en la que las que el ex presidente de la SGAE el músico José Manuel Hevia habla de nombrar un presidente que reúna dos condiciones que sea capaz de aglutinar a los presentes como enemigo y que sea estúpido para poder manejarlo y acaba diciendo tengo la candidata idea

Voz 17 08:13 aunque la paz como deseos viviente en el estúpido como para no ser nación y Pilar Jurado tiene todas válidas

Voz 9 08:26 todos en la reuniones privadas decimos cosas pero claro cuando se descubre cómo funcionan las cosas van engañando no engaña que lo que diga la verdad

Voz 18 08:36 a juicio del proceso hoy con bastantes cosas de película de juicios

Voz 3 08:50 oye

Voz 0230 08:51 el ex secretario de Estado de Seguridad Juan José Nieto era secretario de Estado de Seguridad cuando en la época que se juzga ha explicado que la red en las reuniones previas al referéndum ilegal del uno de octubre de dos mil diecisiete ha empleado la expresión surrealistas dice eran surrealistas porque se sentaban en la misma mesa en la Junta de seguridad las personas que tenían encargado el encargo de impedir el referéndum se sentaban con aquellas personas que lo habían convocado y todos hablaban de cómo impedirlo

Voz 19 09:26 es decir todo fue bastante surrealista no pero esa reunión en concreto probablemente uno de los momento en el que el surrealismo fue más evidente porque estamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del uno de octubre con quienes habían convocado el referéndum del uno de octubre cosa que era bastante complejo de de manejar

Voz 0230 09:56 bueno la situación de partida en ya era rara las probabilidades de que aquello acabara bien eran reducidas

Voz 18 10:04 vamos a llevarnos bien porque sino donadas os que se esto sí que lo hacíamos de pequeños ahora hay pues

Voz 0230 10:09 ya sea hace menos porque los niños juegan otras cosas pero jugábamos a policías y ladrones quién no ha jugado a Policy lágrimas Policy ladran además bueno cada cual pues quería ser polio sería ser ladrón según su vocación tutear reunidas con los otros niños de la del patio decidían quiénes eran los polis quienes ladran hijo juegas juegas se juegan pero claro políticos mayores de edad jugando a Policy lámparas es es es rarísimo se reunían para impedir el referéndum con los convocantes del referéndum

Voz 16 10:41 país loco a

Voz 7 10:44 no

Voz 16 10:48 es un poco Monty Python

Voz 0230 10:49 hasta ahora se está discutiendo en un juicio si aquel uno de octubre hubo una actuación policial desafortunada que ha dejado en mal lugar la imagen de España en el mundo porque se dio a policías pegando a gente con las manos levantadas si en realidad los organizadores del referéndum fueron violentos porque al resistirse a la policía obligaron a la violencia todo esto que sería

Voz 8 11:09 la discusión bueno Monti pintoresca no

Voz 0230 11:13 cobra gravedad porque la violencia es la base de la acusación de rebelión la acusación de rebelión es la que ha justificado tener en la cárcel de manera preventiva a políticos elegidos

Voz 2 11:23 cuando algún día vaya psicólogo le a decir que me quite

Voz 0230 11:25 porque con delitos menos graves la prisión preventiva no habría estado justificado

Voz 7 11:31 cuando esto sucede aquí

Voz 0230 11:33 Nos han muy peculiar en este juicio y es que las defensas acusan los testigos se defienden porque flota la sospecha de que sea exagerado la violencia para justificar la rebelión que a su vez justifica la prisión preventiva

Voz 7 11:51 juguetona

Voz 0230 12:01 los que estaban en el Gobierno se encuentran en la situación de explicar en el Gobierno de España

Voz 21 12:07 que había mucha violencia

Voz 0230 12:10 pero no saben explicar por qué si había tanta violencia como para ser una rebelión no hacían nada Isère reunían con los otros se reunían en esas juntas de seguridad que llama surrealista el ex secretario de Estado la semana pasada el ministro el ex ministro del Interior dijo bajo juramento en el Tribunal Supremo que él no sabía nada del operativo policial del uno de octubre

Voz 19 12:32 yo no di la orden

Voz 21 12:34 que tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer quién la dio que usted sepa quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio habló el colegio le una cadena de todos los operativos

Voz 0230 12:45 los operativos el ministro del Interior dijo varias veces yo no sabía nada lo desconozco

Voz 8 12:50 en una rebelión el ministro del Interior dice que no sabía nada

Voz 0230 12:56 José Antonio Nieto ha acusado a los Mossos d'Esquadra la policía catalana de inhibirse en su declaración hoy ha hecho que con seis vivieron no colaboraban permitieron con su pasividad que se cometiera un acto ilegal el referéndum es una acusación y grave a un cuerpo policial escuchamos a José Antonio Nieto insuficiente

Voz 21 13:17 gente claramente insuficiente e ineficaz diría que

Voz 19 13:20 en algunos caso respondía otro objetivo no al al de impedir la celebración del uno uno octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 0230 13:32 en pero qué sucede en aquellos días como él mismo testigo ha explicado Se reunían los policías no se reunía él con los directores de los otros policías de los Mossos d'Esquadra el dispositivo de los Mossos era insuficiente por qué nadie dijo nada en aquellas reuniones el testigo dice que no lo sabe y entra en debate con el abogado hasta que le llama la atención el juez

Voz 21 13:50 yo le pregunto ante un plan que ustedes se representan y califican como manifiestamente insuficiente alguien diría algo así pues está muy mal hay que capitalizar en lugar de ir a todos los centros hay que seleccionar unos cuantos hay que buscarlos más vistoso no pueden ir menos de doscientos hombre no sé alguien dio alguna recomendación de naturaleza técnica

Voz 19 14:09 pues no lo sé pero yo le le digo el yo no lo conozco pero igual usted si conoce el el documento de ese día veintinueve usted tiene ese documento el día veintinueve todos vamos a donde vamos a ver señor nieto no les

Voz 14 14:21 puedo formular en este momento lo que tiene que hacer es responder

Voz 0230 14:25 las situaciones realmente peculiar porque hay un ex secretario de Estado en el

Voz 7 14:28 según el Supremo ha acusado a un cuerpo policial

Voz 0230 14:31 el de organizar expresamente un dispositivo policial destinado a facilitar un acto ilegal pero cuando le plantean que él mismo el ex secretario de Estado de Seguridad participaba en la organización del dispositivo policial no sabe explicar por qué no se quejó

Voz 21 14:44 no le consta ninguna advertencia reconvención concreta sugerencia o aportación de criterio técnico de modificación de ese documento manifiestamente insuficiente

Voz 19 14:54 de lo que sí le digo si les manifestó que a pesar de cómo fue ese ese documento si existía la convicción y la disposición a colaborar con los efectivo que que fuese

Voz 0230 15:10 luego es interesante también comprobar como la percepción de la realidad que tienen las personas que toman las decisiones no siempre coincide con la realidad está seguro de Un recuerdo ese recuerdo te lleva a un razonamiento

Voz 24 15:29 eh eh

Voz 0230 15:34 y resulta que el recuerdos falso jeque disgusta el ex secretario de Estado de Seguridad ha acusado a los Mossos d'Esquadra de desobedecer una orden de la juez la orden de precintar los colegios electorales al abogado le ha recordado que eso no era una instrucción de una juez sino de la Fiscalía

Voz 21 15:50 apelo a su memoria que lo de los precintos supervisión de los precintos establecimiento de perímetro era un requerimiento de la instrucción número seis de la Fiscalía Superior de Cataluña

Voz 0230 16:01 el testigo se ha reafirmado no no era una instrucción de la Fiscalía mencionaba también en el auto de la magistrada con seguridad

Voz 21 16:09 está en la instrucción número seis de la la Fiscalía también

Voz 19 16:15 se hace mención a ella en el auto de la magistrada

Voz 0230 16:18 pero el abogado muestra entonces el documento el auto de la magistrada

Voz 21 16:22 bueno pues aquí en lo que dice usted de que se mencionan en el auto de tengo que diferir en todo caso exigírselo porque el auto no dice absolutamente nada de precintos quiere usted que lo que lo veamos la auto en cuestión

Voz 0230 16:36 la juez no lo han visto ya ha quedado claro que la juez no decía nada de los precintos el testigo ha dicho que se trata de un recuerdo equívoca

Voz 19 16:43 todo y evidentemente de de un recuerdo eh seguridad

Voz 0230 16:47 de equivocado que importancia tiene esto si la juez decía es oye ese auto de la juez invalidaba la orden de la Fiscalía los Mossos no tenían que precintar nada

Voz 21 16:56 si en su conocimiento se debía de precintar

Voz 19 16:59 pues evidentemente no porque no es una exigencia recogida la parte positiva del auto de la magistrada

Voz 0230 17:05 por lo tanto los Mossos d'Esquadra no estaban desobedeciendo la juez contrariamente a lo que había dicho el testigo antes que es ex secretario de Estado de Seguridad el veinte de septiembre que es una jornada clave en la acusación de rebelión el ex secretario de Estado dice que es el le informó como se informan las personas que toman las decisiones pregunta otro abogado

Voz 21 17:22 se me trasladó lo ocurrido el veinte de septiembre utilizado esta esta frase es TCM quiénes

Voz 0230 17:30 responde el testigo PSM es

Voz 19 17:32 un número importante de persona con la que yo traté de contrastar esa información

Voz 0230 17:37 por qué no hay ningún informe del Ministerio del Interior que hable de la magnitud de la rebelión del veinte de septiembre está pasando esto ya esto pam pam pam pam porque estaban en reunión permanente y sin forman verbalmente

Voz 19 17:49 pues yo no tenía que pedir informe porque me informaban de de manera verbal en la que estábamos teniendo in situ uno en otro momento dice que en las

Voz 0230 17:57 situaciones de protesta que otros testigos han llamado de acoso violento participaban dice siempre personas de Omnium idea NC asociaciones cuyos presidentes están encausados pero cuando le piden que concrete no lo puede hacer ya habla de intuiciones e influencias

Voz 19 18:12 digo que en un número importante de esas concentraciones si aparecía en evidencia os inferir que eh por lo menos asistían a ellas también es que podía intuir que participaban en organización persona que tan vinculada a NC

Voz 0230 18:29 esto pasa cuando estamos escuchando los testigos políticos que hablan de intuiciones convicciones personales y conferencias informes orales para una rebelión todo el rato es lo que está apareciendo en el juicio que es lo que impide centrarse en los hechos reales hay un problema que es la sospecha de complicidad entre el poder político de entonces y el poder judicial para exagerar una acusación poder tener en prisión preventiva a unos políticos sin algún momento del juicio desaparece la acusación de rebelión el tribunal tendrá mucho más fácil centrarse en los hechos y en el resto de presuntos delitos donde las defensas por cierto sufren bastante más

Voz 1509 19:04 vamos con una noticia que hemos encontrado hoy en Cadena ser noticia curiosa la aerolínea norteamericana Jet

Voz 22 19:10 Luz ha puesto en marcha un concurso cuyo

Voz 1509 19:13 premio es un año de vuelos gratis

Voz 22 19:16 va a haber tres ganadores que podrán ir

Voz 1509 19:18 empañados de una persona más con lo cual seis personas que pueden viajar gratis lo único que necesita hacer es borrar todas las fotos vídeos de nuestra cuenta de Instagram en este concurso al que han bautizado como

Voz 22 19:28 los All You Canjet durará hasta el ocho de mayo

Voz 1509 19:31 el día en el que debe haber borrado todas tus imágenes y colgar una nueva donde debes mostrar cómo serían tus vacaciones soñadas de esta mañana junto a la foto tiene

Voz 22 19:40 que etiquetar a Jet Blue usar el has hoy

Voz 1509 19:42 Jett Spitz Take los ganadores denunciarán este este mes de marzo una tiene mucha gente Instagram pero es que ya hay trucos para poder oculta

Voz 7 19:52 no como Class imágenes

Voz 22 19:55 Cuco

Voz 7 20:00 a si a decir

Voz 13 20:05 en a en el como se llama en Instagram cuando tienes aquí no sucedía

Voz 7 20:10 pero ya ves que a ver cómo se empieza a tu hermana ella misma

van a que seguíamos en La Ventana en Todo por la radio tenemos ya en nuestra invitada sentada en los estudios centrales de la Cadena SER pero antes Especialistas secundarios al ruedo vale ganga

Voz 4 20:59 vamos

Voz 12 21:01 yo hoy Carlas quiero hablarte demandar del mundo de la moda casualmente me da amada por ahí lune pues quería reflexionar sobre el mundo del modelaje pues es duro no pues eso es una es una profesión realmente difícil mucho más de lo que la gente cree los niveles de presión son brutales Isère produce algo que pensábamos que no existían

Voz 7 21:21 a ver el sufrimiento de los guapos

Voz 12 21:24 los guapos y las guapas también lo pasan mal aquí vamos a aportar algunos testimonios telefónicos para contar esta esta experiencia como como Moon modelos tenemos al teléfono a Marina Mercante hola Marina

Voz 26 21:35 hola qué tal bienvenido eso lo digo yo no tengo nada bienvenida Marina lo digo yo

Voz 12 21:40 bueno Marina fue tu pillas te te fuiste modelos noventa pies de la época gloriosa de los noventa no esa época de la supermodelo

Voz 27 21:46 es verdad sí sí sí sí de la supermodelo ya las tres uves del diseño Versace Valentino Armani

Voz 7 21:55 cómo olvidar las bueno una época de muchísima fe en la verdad para vosotros

Voz 27 21:59 eso es Vietnam de nuestra generación si sí eso era un desfile tras otro desfile interminable mira recuerdo que las pasarelas eran de tres kilómetros de largo tres kilómetros de pasarela una con tacones se hoy horas de vuelta Juan todos los días se cambiaba de traje y a la desfilar otra vez

Voz 12 22:14 bueno yo cuanto llegaste a desfilar andar en un desfile

Voz 27 22:17 bueno no lo típico lo normal según la UEFA a treinta treinta y cinco kilómetros que hacía treinta veinticinco

Voz 12 22:24 por sesión y con tacones

Voz 27 22:26 la pierna como un abrazo de Hulk Bayona ya saben con el tema este de del ya no me querían los desfiles entonces no me que habían lo vestidos con esa masa de músculos era como meter un preservativo

Voz 12 22:39 posiblemente el empresario

Voz 27 22:43 es una metáfora bonita

Voz 12 22:45 estoy entonces dejaste el mundo de la moda no entonces

Voz 27 22:48 Ángel todos no que llevaban para hacer de modelo de media jugador de rugby

Voz 12 22:53 bueno bueno al menos es trabajo trabajo de Marina Mercante gracias por tu testimonio venga va

Voz 27 23:00 a fantástico sí sí sí que lo ha sido siglos

Voz 12 23:02 es un modelo masculino él es Rafa Sinclair modelo internacional de pie sola ráfaga Rafa que estás en antena ya modelo internacional de pies verdad

Voz 27 23:15 a veintiuno me vieron cazatalentos cuando el sol en la piscina mi pueblo me dijo tú es que parecen los ojos de Mónica Bellucci

Voz 9 23:25 eso eso es bueno no supongo no

Voz 27 23:27 es una metáfora que me parece bonito me parece una Babel el partido bonito la belleza sí bueno entonces ya no no no no no lo pillas de no no pero no que me contrató para la Agencia Little inyectar especializado en todo lo que es el tema de poco estética

Voz 12 23:42 la piel ITS p'alante

Voz 27 23:44 cortado unha calcetines igual la gente unos eh

Voz 12 23:47 pero la moda de pies puede ser tan dura y competitiva como la decana verdad o de o de cuerpo

Voz 27 23:51 eso no es increíble son PNR es su talón su cinco dedico si llega un momento que sientes presionado decida hacer algo muy sencillo la que que dice a acudí a lo que cirugía estética para mejorar tu o Hermès TAS hacerlo más esbelto fuera cedido por me puse labios de Chi

Voz 9 24:20 labios y pechos

Voz 27 24:22 ya no no no no es que no no yo no me acaba algo irreductible motivo no germanas de cirujana de Mickey Rourke te podía salir mal

Voz 12 24:33 en este pasaste de activo no sé si tengo

Voz 27 24:35 Mister Pozzato en cada vez juegan ha hecho ya

Voz 26 24:38 por aquel trabajo Guillermo el toro bueno a menos

Voz 12 24:48 algo pues Rafa se inglés gracias por tu testimonio bueno las dos historias muy bien pero muy interesante las no sé si si te di tenemos muchas más no mentira no tuvimos más pero bueno sí que rodea a ilustrar no

Voz 0313 24:59 no sé qué pensarán nuestra invitada vamos a presentarla como siempre con la banda sonora de su vida y la ayuda de Olga Nebra

Voz 1636 25:07 a nuestra invitada esta canción de Robert Palmer le llevó a fijarse en la unión entre moda y música que le fascinaban las chicas que salían detrás de Robert bueno le fascinaban por su lucha por su estética vamos simplemente irresistibles

Voz 7 25:28 en París Saint Laurent Le puso el collar del corazón algo emblemático de la maison un gesto muy significativo importante y al salir desfilando con él la ópera de Carl

Voz 29 25:42 de Juan

Voz 7 25:47 Quinn siempre le fascinó desde su adolescencia en su nueva faceta como diseñadora fue la música que utilizó en su último desfile

Voz 30 25:58 que comienza

Voz 1636 26:00 este sigue bailando suena sin parar en su casa porque sus hijos como la gran mayoría de los hijos de media España les encanta el reggaeton

Voz 30 26:12 una belleza

Voz 7 26:15 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Nieves Álvarez pero del resto

Voz 2 26:22 son muy mucho no o depende

Voz 7 26:28 qué es lo que suena en casa yo prefiero igual que yo prefiero Cui prefiero todo lo demás pero bueno ahora les lo que les gusta

Voz 31 26:35 y bueno me tienen al al día en esto es lo más suave

Voz 22 26:41 lo duro que es como por favor basta vamos en el coche peleándonos

Voz 7 26:45 pero cinco minutos tú diez minutos

Voz 22 26:48 sí porque si no aguante

Voz 7 26:50 has visto la peli de Freddie Mercury te gustó

Voz 22 26:53 a presionante presionante a mí era un personaje que me fascinaba mucho desde su estética a lo que el simbolizaba su música como los Rolling era una música de escuchaba muchísimo en mis viajes y cuando vivía sola en el extranjero fue la elegida en mi último desfile de ropa de niños de hace de hace unos meses

Voz 0313 27:10 con un personaje como Freddie Mercury es puede convertirse en un icono de la moda o en un referente o era tan excéntrico y tan extremado que

Voz 22 27:18 es un icono es un icono lo era antes y lo sigue siendo ahora es decir que era muy era muy transgresor marcó un antes y un después sus vídeos era un personaje muy muy extravagante pero con mucha personalidad con mucho sentido de la estética

Voz 0313 27:33 Nieves y modelo y diseñadora presenta rueda de televisión ahora mismo sin Si tuvieras que elegir con qué te quedas comete

Voz 22 27:40 ellos huye es que yo soy hiperactiva no

Voz 7 27:42 es una cosa pero vengo

Voz 22 27:46 Televisión esta mañana y es un mundo que que no pensé que me fascinar ni que me iba a atrapar tanto llevamos ya

Voz 0313 27:52 pero también depende de lo que hagas en la tele creo que te gusta

Voz 22 27:55 en mi caso es que tengo un caramelo entonces las moda eso es un es un programa que acerca a lo que es la industria de la moda tan importante en este país y que lo lo acerca a todo el mundo de una manera cultural que enseña todo lo que es el backstage y todo lo que la gente quizá no tiene acceso no y es precioso poder ir cada poder estar cada fin de semana haciendo algo que me apasiona

Voz 0313 28:18 hoy estamos en un momento donde las redes sociales Instagram estábamos comentando lo medio en broma hace hace un ratito bueno lo que lo lo que demuestran es una pasarela global gigante donde todos tratamos de exhibirlo bueno no exactamente como somos y no como más nos gusta ambos no pero la moda es lo que ha perseguido siempre no tratar de que estemos de acuerdo muy de acuerdo con nosotros mismos que salgamos cada mañana diciendo bueno algunos tan mal así en general

Voz 22 28:40 bueno la la moda y la revista es decir cuando se habla del retoque de las fotos es decir en los años treinta Serra tocaban con pincel hoy en día ser tocan con Photoshop pero siempre ha sido un instrumento que siempre y cuando no se lleva al extremo sea ridículo pues sí que es un instrumento artístico maravilloso la revista están para hacer soñar la pasarela está para para crear arte para dar espectáculo no quiere decir que todo aquello que sale una pasarela luego te lo tienes que poner te tienes que poner aquello que te sienta bien da igual que esté de moda o que no es decir no hace falta seguir las tendencias que marcan las revistas al pie de la letra

Voz 7 29:14 pasaría de tres kilómetros tú no has conocido no alguna verdad

Voz 22 29:21 te larga en el campo de fútbol del París Saint Germain recuerdo una buena pasarela bien larga yo

Voz 0313 29:27 hablamos hace hablamos hace unos cuantos años cuando te te revelase como bueno pues como un icono como un símbolo de edad de la lucha contra la dictadura de en fin de de los cuerpos de los cánones de belleza cuando he visto el libro incluso y tal que te queda de todo aquello que que pusiste en marcha en aquel momento de aquella protesta tan vehemente por lo que estaba sigue ahí sigo ayuda

Voz 22 29:47 mucha gente sigo sigo apoyando es decir que que vivimos en una cultura donde ese valor a veces demasiado lo que es nuestro aspecto físico y a veces culpa vamos mucho a la moda no ya todo lo que lo que ella representa pero en el fondo nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos somos los que marcamos estos cánones lo importante es saber que la belleza está ahí que no hay unas reglas es decir todos tenemos algo bello todos somos distintos y eso es lo más bonito e hice lo que me gusta también que se represente dentro de mi profesión no esa belleza global y que cada uno bueno pues tenemos tenemos ese punto distinto que nos hace sumamente únicos y bellos

Voz 0313 30:28 este quería preguntarte estamos en la semana del ocho m hoy hemos dedicado a primera hora del programa había comentario algunos aspectos de del feminismo o los feminismo en plural que están ahora sobre la mesa cuál sería la mirada o el papel de alguien desde la moda sobre este tiempo de reivindicación de la mujer de la igualdad de todo esto cuál sería la mirada específica o el papel que puede hacerla moderna

Voz 0230 30:48 esto

Voz 22 30:49 yo justamente vengo de una profesión donde las mujeres siempre hemos tenido un papel muy importante donde no hemos tenido que luchar por lo que los sueldos igualen porque han sido al contrario son los hombres los que siempre ha estado por detrás de nosotras sí yo más bien de feminismo yo siempre hablo de igualdad yo espero que que todo este movimiento que últimamente hay tanto en redes sí que se habla tanto sirva para ser movimiento educacional de las nuevas generaciones un momento reflexivo para que aprendamos a hablar de esto de igualdad no alguien accedan puesto de de trabajo por ser hombre mujer sino porque su validez

Voz 32 31:29 es su talento innato porque lo vale ya está defendiendo el género oye tú en su momento dejas Cela o los estudios de políticas que estabas con él lo para dedicarte a a ser modelo

Voz 0313 31:40 la tentación en los últimos años viendo lo que pasa en España por retomar los estudios y meterte ahí

Voz 22 31:45 bueno yo yo empecé a hacer Ciencias Políticas porque quería ser periodista así y entonces era la única manera que a través de la universidad a distancia me podían convalidar algunas asignaturas para luego poder terminar la carrera y me dio un año porque vi que a mi vida era como frenética y me pasaba la vida de los aviones y dije si me va bien pues abandonó los estudios si no vuelvo a casa y me dedico a estudiar porque es una profesión bastante complicada me fue bien lo dejé sí que hace unos años dentro de gusanillo mi madre me decía porque no lo haces viendo que estaba en la televisión viendo que que escribo en un periódico mi hijo me dice porque no lo vuelves a retomar iguanas son cosas al final que que entre entre la maternidad ser madre y las ves cosas que hago pues no me ha dado tiempo pero sí que está

Voz 32 32:37 es una espinita que me he quedado con ella dentro como es lo de trabajar diseñar para niños lo de trabajar con niños como él

Voz 22 32:44 es fantástico pero son supera exigentes además yo siempre he tenido a a ellos como cómplices en casa y no hay nada más bonito pero al mismo es más duro que que diseñar para unos niños que dice pica o no gusta no hay manera es además tú diseñas un niño pero la que compra es la madre osea que tienes que gustarle no solamente a la niña sino también a la madre o a la abuela porque ante las viñas de compraban tu madre compraba vestido ya está ahí te lo ponías pero ahora las niñas tienen una noción de la moda de lo que se quieren poner que dices Dios mío de mi vida

Voz 7 33:19 bueno vamos a la conversación hasta ahora ha sido ido por unos parámetros más o menos sensatos razonable ni me dais no no piensa en la segunda parte lo a todo el mundo yo noto que hay muchas ganas de preguntar cómo

Voz 0313 33:30 siempre que alguien aquí aquí en La Ventana en Todo por la radio íbamos a empezar por ejemplo por Íñigo

Voz 13 33:36 hola qué tal cómo estamos mira el herido la maravillosa de documentación que nos preparan los compañeros que eres de llorar en las pelis pero hasta qué punto au saque y con qué película tuyo así que dijiste que te dijiste

Voz 7 33:50 manías no lo digas yo por ejemplo con el final de Rambo cuando hay derrame lágrimas de las últimas que has visto cuál ha llorado

Voz 22 34:02 es que yo soy de lágrima fácil claro yo soy de lágrima fácil películas así de ahí un poquito de drama o románticas estas cosas lloro o pero la última la de Lady Gaga pues ha nacido en este ya con esa lloré pero vamos que eso no quiere decir que sea blandito solo hombre que cosas

Voz 7 34:23 bueno no pasa nada si no mira Platero

Voz 22 34:34 la sala de cine oscura ahí cosas y lo ves todo tan grande que te viene la lágrima

Voz 7 34:39 problema cuando se encienden las luces no estás hablando

Voz 0230 34:45 hola Nieves me gustaría saber cuántas puertas tiene tu armario si es muy de guardarropa hiciera es de prestar ropa

Voz 22 34:52 cuántas puertas tiene me armario

Voz 0230 34:55 sí

Voz 16 34:59 bueno para qué vale no no oye

Voz 22 35:01 prestado mucho y no hay nada que más me gusta que prestar a mis amigas me encanta cuando me dicen pero Nieves es que tú eres muy alta a mí no me va a quedar igual de otea igual sólo cambian largo pero te va a entrar

Voz 7 35:14 son préstamos con devolución os dos sólo viaje en una

Voz 22 35:17 es el es parte generosa pero pero hay piezas que que prestó pero no regalo porque esa es la regalaría a mi niña a mi Bianca pero pero siglas amigas a veces tienen bodas Nieves tengo una boda o tengo a veces la época que ahora que empiezan no la época de las bodas comuniones y por favor presta no salgo todas vienen al armario y cogen me encanta me parece

Voz 7 35:40 murió para comunión está muy bien para todos para todo Jaime un armario para cada vez más preguntas

Voz 33 35:47 lo que sí hola Nieves y haber una moda defenestrado Estrada que te gustaría recuperar por ejemplo las hombreras los pantalones de campana la americana blanca remangados así para

Voz 7 35:59 hombre yo creo que soy muy vago

Voz 22 36:03 es que todo ello lo que tú le estás dando ya una connotación negativa

Voz 31 36:08 pero sí que eso sí con todo yo te pones una americana blanca pones una camiseta hay Gene

Voz 22 36:16 pues le puedes dar tu punto las hombreras sino tienes hombre tienes el hombro caído pues te levantan te hacen rellenaron poquito ahí el hombro yo soy solamente a una persona que no le gusta nada las plataformas o eso es lo único que creo que no favorece ni a las que somos muy altas como yo ni a las que no lo son tanto yo mi un metro sesenta ahí tengo

Voz 1981 36:37 en opinión distinta

Voz 7 36:40 una duda

Voz 22 36:43 pero pero no te favorecen no no ya te digo yo no lo impiden

Voz 7 36:46 pero hay moda Brenner Copa te has visto estuve Luis tú lo has visto si tú has visto el resultado igual pero pero hombreras con con plataformas sin plataformas con las plataformas debajo de las hombreras en una plataforma museo sobre pero hay modas como

Voz 0313 37:09 igual que pasa con las canciones eso con o con las películas que que envejecen mejor que otras que aguantan mejor el paso del tiempo lo de lo de la chaqueta remangados Sonic sí que es verdad que en su momento molaba y ahora dices ostras

Voz 22 37:23 pero no pero mola igual si tú me has sido buena

Voz 0313 37:25 venga si tú si no un hombre un hombre Diego un tío con la con la

Voz 7 37:30 es todo cuestión si es como la actitud tonalidad Francina también habría que verlo haber Arman venga

Voz 12 37:47 la nieve es yo no sé si los los modelos de el modelo sufrís cuando tienes que hacerlo la foto del DNI se lleva Isabel

Voz 7 37:52 los profesionales

Voz 12 37:55 yo yo yo tengo un truco final dimes y funciona yo suelo morder me los carrillos por dentro sabes para marcar por lazos

Voz 7 38:06 tiene truco sabes lo que quiero decirte no morder

Voz 12 38:09 me bien por dentro las mejillas pero eso eso

Voz 7 38:14 empezamos por pensó que era un truco de modelo profesión

Voz 12 38:16 no pero me veo que no no por tu reacción

Voz 7 38:19 no yo porque otra cosa me faltaba pero yo tengo por mi también hermano también

Voz 22 38:31 si luego sale es raro y cuando llegas a Estados Unidos no te dejan entrar porque no te reconocen

Voz 7 38:35 a ver si te extraño

Voz 22 38:38 pero es que nadie sale bien en las fotos de fotomatón de carne nadie nadie arreglarlo ha pensado alguien inventar un huevo algo no yo creo que ahora sí porque ahora ya no hace falta que vayas al fotomatón yo te lo haces en tu casa con tu móvil y luego las imprime entonces ya puedes ahí a hacer un poco de la luz de la Ventana estas cosas

Voz 7 38:56 todo lo la puesta metiendo la foto del DNI foto dice Nieto Roberto has preguntado qué comprarte la ropa sin probar tela y a través de Internet incluso gusto o muerte que nos preguntó un día aquí Javier Coronas

Voz 22 39:12 yo soy vieja escuela a mi me gusta ir a la tienda tocar probarme y no no no no soy mucho de de la compra online me gusta me gusta ese momento de tarde de au solo o con amigas irnos de shopping si entrar y mirar y encontrar cosas distintas que estar delante del ordenador y me María

Voz 0230 39:34 es vale pero no ser mucho o no eres nada no has hecho nunca

Voz 16 39:38 alguna vez sí que lo he hecho no no pero pero son muy pocas

Voz 7 39:41 por su parte ya no no no es que me no me no

Voz 22 39:49 está mucho el momento este del ordenador así de estar mirando Xavi hay quien reivindica el chándal como prenda para vestir no para hacer deporte

Voz 7 39:57 ese es un debate opina que ese es un debate es un debate

Voz 22 40:05 eso es sólo para el deporte sólo valor ni siquiera que haya gente que se cambian el avión o que van en el avión vestido como si ya fuese dispuesto a meterse en la cama con plataformas Plataforma en Vigo

Voz 7 40:20 pero toda esa pregunta Arrigo Rosalía porque estuvo tu problema

Voz 0313 40:25 pero por decir algo si venía con su chándal y no ese día

Voz 7 40:29 los días pero otros mejora es estética ella te gusta si no me gusta pero el chándal no

Voz 22 40:34 no me gusta chándal mucho pero yo soy muy deportista me encanta pero solamente lo utilizó para para hacer deporte

Voz 0313 40:41 el chandal sospecho que Quique tú sabes aprovecharla

Voz 7 40:44 sí no no he tenido en mi vida no no permite hacer deporte desnudo sin que hubiera que hacerlo

Voz 0313 40:53 quién ha salido y quién no en en chándal por la calle últimamente haber confesión

Voz 7 40:57 no es que yo no tengo tampoco pero yo voy al gimnasio

Voz 13 41:01 tengo unos pantalones que podían llamarse de hecho análisis para ir a comprar sí pero no es un para comprar ropa no

Voz 7 41:11 oye Nieves es cierto me han contado los eh que que que pudiera haber sido una gran cronista taurino

Voz 22 41:18 bueno bueno grande o pequeña pero Coronil

Voz 7 41:21 no me gusta mucho y eso no me gusta el fútbol es por eso

Voz 22 41:28 pues me viene de familia me viene porque tanto a a mi abuela le gustaba mucho los toros si veía yo siempre en casa se ponía se ponía la retransmisión no de Televisión Española cuando llegaba a San Isidro y era un mundo y una estética que me fascinaba sí idea ahí me viene la pasión Iker

Voz 7 41:49 me sigue gustando corría los encierros infantiles

Voz 22 41:51 sí sí iba a ver los toros cuando venían allí por las tierras era era un mundo es una estética que me gusta que es un arte que entiendo que mucha gente no pueda comprender y respeto perfectamente

Voz 7 42:02 o con chandal torear contando

Voz 0230 42:05 no podemos por no es alguna vez instar al cuadro alguna vez te has probado un traje de luces en la intimidad sin grande te viene

Voz 22 42:16 me lo he probado para fotos hondo en París porque trabajaba mucho con un fotógrafo que estaba tan loco como yo y entonces cuando terminábamos las sesiones cada cada vez que trabajamos juntos era qué quieres hacer entonces una vez era una cosa una elegir yo quiero ponerme el traje de luces y entonces fueron a más se opuso en París interponer un antiguo tengo un retrato súper bonito vestido con un traje

Voz 7 42:41 siempre con el respeto de sí sí sí

Voz 22 42:44 sí a algunos algunos toreros que son vamos

Voz 7 42:48 es lo más ridículo que te han hecho poner para destrozo tú recuerdes que hay has dicho yo eso no lo

Voz 0230 42:53 estoy seguro no

Voz 22 42:55 bueno muchas cosas se tengo ahí una buena

Voz 7 43:00 pero bueno pero mirando más por pantalones faldas zapatos rojos que no sabía ni qué

Voz 22 43:06 definir aquello era como y esto qué es pero pero bueno da igual que me guste o no soy igual de profesional y salir a la pasarela como si aquello bueno es el trabajo de un diseñador yo estaba contratada para lucirlo pero sí que decía esto que será porque yo no tampoco lo tenía claro

Voz 0313 43:23 la moda es la moda de piense comentaban antes existe

Voz 22 43:26 claro cuando haces campaña de belleza

Voz 7 43:28 dice claro

Voz 22 43:37 no no cuando haces campañas de belleza o o cuando hacen editoriales en las revistas de manos de pies utilizar modelos específicamente que hacen sólo eso

Voz 12 43:46 oye es dicho que te gusta el fútbol Nieves

Voz 22 43:49 los hay mejor no hablar

Voz 7 43:53 si el Madrid me lo teme pero no tuvo que no voy a hurgar en la herida que ya sé cómo está

Voz 22 44:00 el equipo

Voz 7 44:05 me encanta el tequila es atrapando toda esta semana para soportar estos partidos qué momento en qué momento es verdad kilómetro los futbolistas

Voz 0313 44:15 bueno uno se convirtieron en en iconos de moda también porque hay algunos que son de verdad de de pasarela como base lo ponen todo no se cortan antes

Voz 22 44:22 nada no nosotros lo Ramos es un ejemplo pero bueno yo había algunos que yo creo que uno de nuestros iconos de en el mundo del fútbol lo más elegante y el que marcaba siempre tendencia era David

Voz 16 44:34 con o Zidane Xabi Erasmus dígame

Voz 22 44:38 elegante me gustaba me me gusta más esa estética que que los más así que se ponen todo

Voz 7 44:47 Nieves Álvarez muchísimas gracias por el Serranito