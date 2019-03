Play Fútbol: La obra de un genio (04/03/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz el mirlo realiza dos sin no póquer exconcejal militar

Voz 2 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany

Voz 0301 00:28 nombre de todo el equipo que hace posible este programa el Real Madrid vuelve a jugárselo todo a una carta la carta de su competición la de la Champions para seguir soñando con ser campeones este año en el Metropolitano los de Solari deben superar primero al Ajax seguramente el partido poco tendrá que ver con aquel que se disputó el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco aquella noche en partido de la fase de grupos de la Champions el Ajax ganó al Real Madrid de Valdano en el Santiago Bernabéu por cero goles a dos con tantos de Live Manent de Kluivert es la última victoria de los holandeses en el campo del Madrid pero como decimos ese era otro Ajax distinto de hoy venían entonces de ganar darle la Champions al Milan de Capello la temporada anterior con un equipo jovencísimo formado por canteranos talentosos y crack en ciernes que habían fichado procedentes de lugares recónditos futbolísticamente como no sería Nigeria o Finlandia aquel Ajax pasó por encima aquella noche del Real Madrid sirva este comentario inicial también para situar al bueno de Louis Van Gaal que tuvo mucho mérito en aquello para situar a Van Vangal a la altura que merece como entrenador en la historia del fútbol menospreciado e infravalorado muchas veces en la prensa española por su carácter arisco y por algunas disputas con hay jugadores en su etapa en el Barça convendría escuchar también lo que sus jugadores y la gente de fútbol cuenta sobre el bueno de Luis ya no sólo hace falta hablar de de títulos que es evidente que tienen una trayectoria impresionante con la Champions con Liga holandesa Liga española Bundesliga llegó a la final de la Copa de Europa también con el Bayern en el dos mil diez a las semifinales de un Mundial con la selección holandesa pero es que Vangal puso a unos holandeses imberbes a practicar el juego de posición siguió evolucionando esa idea del fútbol total que había heredado de Rinus Michels Johan Cruyff por su condición de holandés y de hayas it tampoco ayudó demasiado a mejorar lema de Luis hay que decirlo así la fabulosa emite acción que tenían aquí en España los guiñoles sobre el técnico holandés era impresionante aquella cabeza de ladrillo que algunos record

Voz 3 02:42 David como imitaba a Luis Vangal en esta ocasión

Voz 0301 02:48 simulaban una conversación entre

Voz 3 02:50 pero caen en la hablarporhablar con aquel ladrillo que imitaba a Vangal

Voz 4 02:55 para para aquejado de todos

Voz 5 03:00 si todos son eh llega Chiefs iban contra mí contra mil gaita dicen Hook haga Yola yo pregunto a Midi fogata tú que haga es que juegue con hipogeos no

Voz 4 03:17 por que siempre llega aquí

Voz 6 03:30 ya sólo habla con su luz distinta si un poco negativa siempre hay también quien todo negativo siete

Voz 7 03:45 unos auténticos genios los de los guiñoles como genio fue también

Voz 0301 03:50 Van Gaal se lo reconozca no o no hoy en Play Fútbol recordamos al último Ajax que salió vivo del Bernabéu al Ajax de Van Gaal la obra de un genio

Voz 8 04:03 los hechos lo hacen siquiera doblado ese aire espirado desesperadas se máximo se sendas Xavi crudas

Voz 0301 04:28 empezamos el programa con un tema de Massive Attack de mediados de los noventa precisamente de la época que que vamos a tocar más IFA perfectamente podrá ser el el título de aquel equipo de de aquella el Ajax de Luis Vangal en el banquillo de cracks como Vandersar como bling como fin Idi como Overmars como le Manent en el equipo viendo ese partido que hemos nombrado el del veintidós de noviembre del noventa y cinco en el Santiago Bernabéu estuvo el gran Alberto López que nos acompaña como cada semana en Play Fútbol qué tal Alba todo muy buenas muy buenas bueno como madridista confeso en la la verdad es que fue un partido que que los sufrís te Alberto porque fue un baño fue fue tremendo

Voz 9 05:13 fue una exhibición el Madrid había pero el Madrid había perdido en Amsterdam uno cero en el primer partido de aquella fase de grupos el Madrid volvía a la Champions hoy por primera vez en cinco años después de la temporada noventa noventa y uno estamos en la noventa y cinco noventa y seis había mucha ilusión en ese partido en el partido de Amsterdam Madrid había perdido uno cero con el gol de dóberman pero había competido Ivonne harán partido clave para pelear esa primera posición de del grupo y definido perfectamente fue fue un baño aquel Ajax de Van Gaal era un equipo avanzado a su tiempo Bruno era un equipo que podría haber jugado diez años después perfectamente

Voz 0301 05:43 sí sí con conceptos tácticos que sorprendieron

Voz 9 05:46 muchísimo es verdad pues por buscar ninguna excusa porque me hubiera ganado igual que el Madrid tenía dos bajas muy importantes una fuera de Fernando Hierro en el centro la defensa que otra fue la de Mikel Lasa tuvo que jugar Quique Sánchez Flores de lateral izquierdo a pie cambiado pero en ningún caso eso es una excusa ni óbice para ver yo creo que una de las mayores exhibiciones de un equipo en la Liga de Campeones en los últimos veinticinco años

Voz 0301 06:09 jugó el Ajax con un Barça al Bernabéu juega con un tres cuatro tres exactamente jugó con Van der Sar en la portería Reiziger bling Ivo Garde en línea de de central en línea defensiva Alves jugó Musampa de mediocentro con Edgar Davids y Ronald de Bourdais interiores Live Man en una en la media

Voz 10 06:28 esta Alberto Jover libertad Vidic lo y medio

Voz 1038 06:31 electo tres delanteros con los extremos siempre sí

Voz 0301 06:34 no supe abiertos e muy abiertos muy abierto

Voz 9 06:36 debió haber más en la línea de cal que es el hacía muchísimo daño al Madrid porque por ejemplo a diferencia del Milán de Xaki que era un equipo que te lleva a una banda y ahí te apretaba te robaba y luego eran contras fulminantes el Ajax te cocinaba la jugada pero hace una labor de desgaste con los extremos con Ronald de Boer David un poquito más atrás por delante Fini brilló verbal que se habrían cuatro futbolistas prácticamente a la de cal la movía muy rápido a las bandas es que al Madrid no le daba tiempo a llegar aquel Madrid de Valdano jugaba en rombo con Redondo lo mediocentro Luis Enrique en la derecha Amavisca la izquierda ahí de mediapunta pero es que no llegaban a las bandas después casi al Ajax mandaban a la banda y luego te metió un avión al interior para los desmarques manejó con mucha libertad

Voz 0301 07:20 para luego conectar con ir

Voz 9 07:22 Table eso para el Madrid pues vamos a hablar

Voz 0301 07:24 de ese partido de aquel Ajax con en un jugador que fue protagonista aquel día vamos a hablar con Ronald de Burke ya nos escucha es un lugar para nosotros saludarle en Play Fútbol qué tal Ronald muy buenas

Voz 11 07:37 muy buenas estoy muy bien gracias

Voz 0301 07:40 encantados de hablar contigo han en Play Fútbol no sé si te acuerdas de de aquel día era en fase de grupos pero fue una victoria sonada porque era un gran Madrid aquel de de Valdano con en Raúl el que empezara con varios jugadores importantes jugaste a un nivel Ronald impresionante

Voz 1311 07:57 sí claro lo he explicado antes que emocional y que ante el año anterior y casi todos los los pero estos días están en este momento cuando jugamos contra el Madrid ya estamos yo creo en un momento muy buena hay yo creo fue fuimos de una equipo alguno desde el mejor del mundo en dos tres años hiriente ir a este partido hoy que hemos jugado tan buena en el credo de primera parte como está anulado fue un gol y después los palos respaldos encontró uno y ahí entramos en el llegamos en el vestuario todavía del quiero y fue ya no es querer que que pasado pero el segundo parte hemos y siguiendo como primer parte y al final gana motosierra puedan un a partir espectacular especialmente después partido a la gente de ETA ampliando a nosotros muy bien

Voz 0301 09:28 cuál era Ronald el secreto de de aquel equipo porque es verdad que no no tenía ninguna estrella a nivel mundial ningún jugador fichado por una cantidad de dinero impresionante había mucho jugador de de la cantera cuál diría tu al secreto de aquel equipo

Voz 1311 09:43 la como tú explica que en estos momentos estamos todavía en un momento que no somos un mozo pero después cuando tú pides todos los nombres ahora todos tiene éxito en todo el mundo pero en estos momentos somos no consideró pero yo creo que el el mejor equipo fue todo esto están como se dice cumplían compliquen Ter a nosotros esto todo tiene un algo especial o más consumir el que que por Chirac mi hermana o que un con pase atrás y ejemplo en fin yo que debe noventa minutos es impresionante y ello como el que puede crear el cosas el Ciudad Condal con más de y que muy tranquilo muy buena y todo tiene una especialidad y yo creo que claro claro ven goleador pero yo creo se fue de viaje muy importante nuestra equipo

Voz 0301 11:12 era un equipo insisto con muchísimos jugadores de de la cantera varios jugadores también firmados cuando eran todavía muy jóvenes sino recuerdo mal me parece que lo firmando de de un equipo finés de un equipo de Finlandia cuando tenía veintiuno veintidós años no sé si a quién estaba o hay alguna persona que esté detrás de ese gran éxito algún reclutador en la en la cantera que que fuera tuviera un ojo especial y estuviera detrás de de aquel gran éxito porque realmente con un disparo dio económico gastando un dinero más o menos asumible hicisteis un auténtico equipazo como dice Ronald

Voz 1311 11:49 si en este momento yo creo todavía fue sólo puede jugar con el Tex extranjeros tiene que ser holandeses ahora es diferente pero todavía nosotros estamos empleando muchos eh el juez de cantera pobre este destreza vivimos sobre este que cantera porque no tenemos lucha con los grandes Liga estamos todavía nos debemos buenas talentos con muchísima calidad pero ahora le inquirió donde y ya muchos más la Éste es el filosofía da aquí claro hemos cambiado poco y de he comprado un poco más experiencia pero todavía yo creo dátiles día es ha dado la oportunidad nuestra talentos el hecho de no tener ningún

Voz 0301 13:01 una súper estrella mundial Ronald favorecía a que a nivel táctico todo el mundo hiciera lo que P día lo que estaba en la cabeza de de Luis fan Hall

Voz 12 13:13 sí claro sí sí

Voz 1311 13:17 si estás porque no Vectra equipo fue una edad hay cuatro veintitrés años muy jóvenes ahora más joven tiene que tener un ente que tienen humilde pues juzgó todos los las juró saben qué qué pasa Itu puedes luchar como por ejemplo el último partido contra tu existo también muy bien primera parte ir solo pero esta es nuestra fuerza tácticamente pero también los chicos que todavía es joven y tiene que turbia aprender mucho pero al final por ejemplo eh de ley para mí en dos tres años de ello yo creído nuevo éramos por ejemplo bee tren guión nunca sabes lento pero para mí tienen pues ha que ayer también de ser una a una estrella tenemos que esperar pero si no tienes de un Messi o no tiene que luchar con todos dijo creo este año otra vez

Voz 0301 14:33 te te hago la la última Ronald a mí me da la sensación de que por diferentes cosas porque no se le acababa de de entender porque él por su carácter quizá un poco arrogante en las ruedas de prensa con con la con la prensa con la gente de los medios de comunicación es mi sensación al menos no se tiene en cuenta la labor el gran entrenador que para mí es Luis Luis Vangal tú crees lo mismo tienes la misma sensación que

Voz 13 15:02 claro

Voz 1311 15:03 para mí fue ponga un padre para mí pero también puedo un tremendo muchísima calidad ya ensayado a varios momentos se con un con un equipo que no puedo muy muy grande pero está cambió nada equipo con equipo nacional en Brasilia y yo me que también con base y yo que le el tiene problemas con un con un actitud que a la gente le gusta pero si no estoy bien y trabajas a ve casi cada día con ella tú sabes que persigue como persona es muy buena es muy para todo ello pero también es una lucha en trabajado que sólo pienso me no es todo un cosa es fútbol para mejorar el equipo para mí de fue una fecha

Voz 0301 16:10 en rueda alta agradecemos que haya estado con nosotros en Play Fútbol te seguimos que sabemos que estás eh ahora con nosotros en los medios de comunicación como dando partidos deseamos suerte en en un futuro muchas gracias abrazo

Voz 10 16:23 gracias nada bien bueno Alberto un lujazo

Voz 0301 16:25 hoy hablar con Ronald de uno de los integrantes de de aquel equipo que lo comentábamos ahora con con Ronald de burda Alberto en un bastante sui generis que luego marcó tendencia en en Europa porque es verdad que había mucho canterano la gran mayoría eh futbolistas eran canteranos pero era el primer tipo de de Europa prácticamente que para su canteras empezaba a fijar en los jugadores que a los quince que a los catorce que los dieciséis destacaban en otros países ha hasta ese momento la cantera eran básicamente jugadores de la región de de los principales equipos de Europa de de su región ya alguno que en algún momento podía pescar pues el Madrid por ejemplo en Galicia firmó un siempre históricamente muchos jugadores gallegos el Barcelona por ejemplo en el caso de Guillermo Amor otros casos que que ha tenido pero básicamente gente de del país aquel Ajax en ese sentido también Alberto abrió la las mentes If fomentó que luego por ejemplo hubiéramos aquel súper arsenal de Bender básicamente fomentado en torno a ese entorno a a fichar a grandes jugadores pero abriéndose también a la posibilidad de firmar los de otros países

Voz 9 17:32 exactamente con con trece catorce años se había marchado ya Clarence Seedorf que había ido a la Sampdoria esa temporada que fue el anterior a que firmase por Madrid como ejemplo porque si nos llega con doce quince años a la cantera del Ajax se había marchado también Fran Rijkaard sin embargo que estaba de vuelta después de haber hecho toda su carrera Rijkaard volvió ganó la Copa de Europa el noventa y cinco en aquella final de Viena cuando llegó el declive al Milan se había marchado sea ya perdió dos jugadores importantísimos pero claro estaba permanentemente reinventando el Ajax y en aquel equipo jugadores de ese de ese perfil que comentas había muchos estaba Reiziger estaba Musampa estaba Edgar Davids estaba el propio al IBI futbolistas que que no nacieron digamos en el Ajax pero que aparecieron en la cantera del Ajax con doce trece catorce años

Voz 0301 18:14 un tremendo el lo que consiguió el el Ajax en aquel momento sin súper estrellas mundiales ganar una Champions jugar la final de la siguiente y perderla contra la Juventus en él

Voz 9 18:24 estás comentando muy importante porque en aquel momento consagrados te diría que el más consagrado a Bilic manden

Voz 0301 18:31 sí sí bueno es que es un equipo que acababa de perder hacía nada un par de años a a Dennis cama aún fútbol pero aún futbolista Iker y que además lo los rescató Van Gaal de varios años en los que tuvo que sufrir muchísimo contra un PSV en el que estaba a Romario y que éste llevaba todas las ligas holandesas

Voz 9 18:47 exactamente sí sí del equipo de del Ajax que juega con el Torino

Voz 1311 18:51 la final de la UEFA de Baidoa

Voz 9 18:54 es decir noventa y uno noventa y dos la estrella era de Lisboa efectivamente lo pierde entonces tiene que reinventarse pero es un equipo absolutamente joven porque hay futbolistas que habían sido importantes en la segunda mitad de los ochenta cuando el Ajax le gana al Lokomotiv la final de la Recopa por ejemplo del ochenta y siete es tal inmenso Sony Filloy fue que ya han desaparecido de la que ya están en grandes clubes europeos que se reinventa en menos de diez años se reinventa tres veces

Voz 0301 19:18 un pedazo de equipo el Ajax de Van Gaal de los noventa que hemos querido recordar aquí en en Play Fútbol no te vayas muy lejos Alberto que tenemos sección repasaremos lo mejor de la jornada según tu lupa en en unos minutos gracias Alberto

Voz 9 19:31 gracias pero aquí me quedo

Voz 0301 19:54 abrimos ya la tertulia en Play Fútbol vamos a hablar esta semana evidentemente de lo que tenemos en la Champions y esa eliminatoria estrella entre campeonísimo de Europa como el Real Madrid ya se está centrando nuestra atención en el tramo inicial del programa no quiero dejar ese partido ese contenido sin preguntarle a nuestros analistas habituales ya me escuchan por aquí Aritz Gabilondo desde hace seis Lass o la Leach qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas con ahí está también José López qué tal David cómo está más muy buena pero a dicha alguna opción al Ajax de como mínimo al menos en algún momento meterse en la eliminatoria

Voz 1677 20:30 no yo después de un unos fuera de casa del Real Madrid jugando en el Bernabéu aunque no esté bien aunque haya perdido dos clásicos seguidos frente al Barcelona creo que la eliminatoria está cerrada además el Ajax es que es un equipo que arriesgada de por sí que va a tener que también

Voz 16 20:45 buscar mucho la portería contraria con espacios con huecos por delante el Madrid va a tener la opción de marcar así que para mí eliminatoria completamente sentenciada

Voz 0301 20:54 yo David ponía la la opción de que después de lo que ha pasado de de los dos clásicos seguidos con con derrota contra contra el Barcelona hombre Si estás veinticinco minutos es sin marca darle un gol a al Ajax que el Bernabéu se pueda girar un poquito en contra de del equipo y que ese puedan crecer hasta el punto de de que el tampoco el tembleque algunos jugadores en las piernas que ya no tiene tantos cristianos la la mayoría de jugadores tienen mucha experiencia hay mucha Champions las espaldas pero evidentemente puede ser un momento complicado en el caso de que el Madrid no marca un gol rápido David

Voz 11 21:32 sí a ver el contexto evidentemente es lo que se pueda agarrar sobre todo Ajax se ha preguntado a los holandeses que que querían como querían llegar de qué manera a este partido seguramente ninguna es mejor que la que se van a encontrar porque el Madrid ha perdido prácticamente en seis siete días ha perdido dos de los estímulos que tenía todavía para la temporada le queda el tercero que siempre el que parece que nunca le va a faltar al Real Madrid desde luego que es un varapalo en la Champions sería demasiado grande me he teniendo en cuenta todo esto es Ajax hay que tener también en cuenta que no ha jugado esta semana es decir viene también descansado con esto quiero decir que lo puede plantear un partido con bastante presión arriba de mucha intensidad física intentando apretar sobre todo para meterse en la eliminatoria yo recuerdo una eliminatoria de tanto en el que también había ganado el Madrid bastante fácil Kitchen y cuando toco venir a creo recordar en en Champions ese en esa eliminatoria el Schalke estuvo a puntito darle la vuelta a Madrid ya que era bastante más pobre que que se o por lo menos no tiene la vida tan clara como este el otro día en Madrid ha salido bastante he perjudicado pero sobre todo también porque Barcelona esta muchas cosas bien muchas cosas bien para para lo que tenía enfrente no es que Bárcenas rozará en la pero

Voz 0301 22:53 la excelente mucho menos si eh

Voz 11 22:55 pues digamos que supo frenar muy bien cuáles son ahora mismo una herramienta más positivas quería el Real Madrid para quita se tiene la destapa dar su menos bien ahora mismo la salida clara que tiene con Vinicius ganas muchísimos si los laterales ahora mismo del Real Madrid no están en el momento que que han estado en otra época por no tengo la importancia de relevancia en el juego del equipo pues también por ahí se le puede frenar es si le quitas la pelota algo más de lo que le hizo en la ida pues también evidentemente son herramientas más difíciles de hacer que decir pero creo que que no es tan fácil como

Voz 0301 23:27 al puede parecer mínima Navas

Voz 11 23:29 lugar mucho de hace todo lo que sí la verdad

Voz 0301 23:32 qué haría el mismo martes se va a jugar la eliminatoria entre el Borussia Dortmund y el Tottenham con un resultado en la ida que clarifica evidentemente y mucho la eliminatoria para el el equipo inglés tampoco está en el mejor momento de la temporada pero te escuchaba comentando el partido del pasado viernes esa derrota de del Dortmund en Augsburgo lo comentas te en Movistar el plus si la verdad es que es bastante inexplicable ya sé que ha habido lesiones que seguramente la presión de de mantener al equipo ahí arriba ante las victorias de del Bayern posible tienen que pensar que fue un mazazo el resultado en en Wembley pero es inexplicable la la caída del equipo de Fabre se puede entender

Voz 16 24:11 no fue una apatía y que no tenía sentido cuando un equipo como el Dortmund se estaba jugando el título y además tenía la opción de meter presión al Bayern y al revés de salir con mordiente salieron muy apáticos a verlas venir estuvieron ochenta minutos es este ando y en los últimos diez apretando aún muy débil Augsburgo estuvieron a punto incluso de empatar e pues un poco lo que es el Dortmund de estos años un equipo muy brillante

Voz 1038 24:37 vistoso a nivel de juego pero que de repente sede

Voz 16 24:39 derrumba anímicamente pues deja todas las opciones que tiene las deja nada no yo creo que un tres cero ante el Tottenham es prácticamente misión imposible remontar lo Imaz cómo está el Dortmund ahora es verdad que también puede ser una tarde estás alocada que el Tottenham no está bien que el estafa el dando un poquito de solvencia en medio campo para mí la baja de es más importante lo que parece bien la de leal y que es un jugador que aporta mucha imaginación y que bueno está dejando muy solo a por ejemplo a Ericsson en esa misión y no no está bien ahora mismo el danés pero vamos con un tres cero en una eliminatoria de Champions y tal y como está el Dortmund que además creo que lo que tiene que hacer y debe hacer es pensar en la Bundesliga doy por cerrado también esa eliminatoria

Voz 0301 25:25 yo le reconozco David absolutamente el mérito mérito no meditado que tiene en el equipo de Pochettino haber estado luchando en la cabeza en la parte alta de la clasificación con City Liverpool todas las jornadas que que ha estado pero igual es una sensación de cierto final de de ciclo de de que las fuerzas para seguir luchando por por lo que están luchando están un poquito agotadas por declaraciones que el escuchó a Pochettino algo de nerviosismo en algún momento de del técnico argentino el hecho de no haber dio fichar evidentemente no no les ha ayudado en nada pero incluso a a sus grandes estrellas las veo en un en un momento no es decir bajo lo que para mí Eric es un jugadorazo Ken sin no es el mejor delantero centro del mundo con la cantidad de cosas que hace bien pues debe andar ahí hay cerca son jugadorazo pero les veo con necesidad ya no sé si lo compartes de marcarse nuevos retos nuevos objetivos y me da la sensación que va a ser muy complicado este próximo verano retenerlos a todos a a los Pochettino para empezar Un pedazo de de entrenador como el argentino eh y luego a sus grandes estrellas

Voz 11 26:35 he podido hablar más en el último año con con personas que está dentro de su propio proyecto de Tennant y la situación que me ha dado siempre es que primero va con Chirino haga lo que haga es absolutamente clave SAS nunca nunca creo que salvo milagro de de pésimos resultados en una situación muy negativa pues lo cambiarían por tanto eso quiere decir que va a marcar el a dónde quiere ir cuando quiere ir básicamente su futuro inmediato y la sensación que me dan con todo esto es que la temporada de tener nacido contracorriente desde el principio evidentemente Pochettino cuando llega a Champions pues intuyo que dentro ya le habían avisado que no iba a haber fichajes pero una cosa es que esas consciente de que no va a ver fichajes y otra cosa es tener que asumir lo largo de la temporada con la crudeza sobre todo a que tiene yerno de esos meses de enero y febrero que son muy duros en en Inglaterra y al mismo tiempo teniendo que competir además con la mentalidad que tenía Pochettino un poquito más europea con esto quiero decir no tanto británica han de competir en la Champions se merece algo que a lo mejor entrenador había dejado en poco más de lado y eso también le han mermado en creo bastante para parar la pelea liguera porque realmente no tiene tanta plantilla como puede parecer ir respeto lo que dices de de los jugadores yo creo que todos tienen una mentalidad muy cercana pero muy difícil que alguno por sí mismo dieron paso como para querer decirlo pero todos con con como demasiado que agradecer al Tottenham por lo que son hoy en día y un equipo que además va a estrenar estadio Nuevo tenía un proyecto bastante claro por lo menos en un sello creo que lo único que lo puede distorsionar todo esto que Pochettino ha decidáis más o menos es así como se cero veinte es para mí lapidario total no creo tampoco que fuera justo con con lo que fue el partido de ida me parece un poco exagerado pero también es verdad que que teniendo en cuenta cómo está el dos casi que lo más difícil no nos lo que genera Arribas que no no le marquen gol porque a mí defensivamente siempre lo he dicho aquí ninguno de los jugadores que alguno que que tiene mejor valoración de lo que yo creo como acá Angie Diallo no me aparece jugador por un equipo que quiere afrontar la Champions con con bastante con capacidad rendimiento asegurados ya casi veo posible ya no es sólo que sea capaz de remontar que por Royce Alcácer demás Sancho si tienen buen día pues se pueden llegar a meter en la eliminatoria pero que no reciban gol eso sí que lo vemos difícil

Voz 0301 29:00 veremos qué es lo que pasa en ese a Borussia Dortmund Tottenham para el miércoles tenemos un arma muy interesante enseguida lo comentamos con Axel Torres diese París Saint Germain Manchester United ardid seguramente uno de los resultados sorprendentes por la contundencia con la que el PSC se pegó ese puñetazo encima de él la mesa ganando por un gol a dos en Old Trafford cuando el United llegaba en un momento de forma espectacular no sé si hasta qué punto ves opciones de posible remontada de del United que es verdad que después de ese golpe Se sea levantado

Voz 17 29:30 sí es que prácticamente ha sido el único

Voz 16 29:32 mazazo que ha recibido en la era Solskjaer y además analizando el partido y tal y como fue me parece de justicia Ésa fue mucho mejor el PSG y le dio una lección Tusell Solskjaer sin sin sus grandes estrellas estaban y Cavani Neymar y al final se tuvo que subir a los vamos que no está mal eh porque además está haciendo una temporada estratos

Voz 0301 29:55 aguanta esos lomos aguantar pero no no

Voz 16 29:57 sólo a nivel de juego de de desparpajo es que está metiendo muchos goles es el máximo goleador de la Liga francesa está haciendo unas cifras de jugador crack mundial que ya lo es pero además de goleador mundial que que es más difícil no te veo más metido en lo que es el en la competición al al al de la temporada al United ha cogido mejores sensaciones con respecto a lo que tenía pero si en algo debe mejorar respecto a la anterior el PSG es es precisamente en esto no en los exámenes finales así es un buen alumno durante el año pero cuando han llegado los exámenes de verdad duros ha suspendido al menos estas temporadas atrás sacó una muy buena nota en Old Trafford y tiene que confirmarlo sin pegar un patinazo en en el Parque de los Príncipes porque sería terrible la verdad

Voz 0301 30:46 David es fiable al PSC para la vuelta

Voz 11 30:50 le veo fiable pero que creo que que el United no no va tener la capacidad mental como para intentar remontar la la eliminatoria me parece que que todo lo que se ha creado entorno a soltar es muy positivo pero en idioma premier que claramente era la la realidad era donde había que mejorar el día a día hay donde había tanta acumulación de partidos que los resultados positivos era lo que iban a marcar un poco la inercia si va a merecer la pena apostar por eso no me parece que nadie ir ahora el que tenga que remontar sea que ha puesto realmente difícil otra cosa que el resultado ha sido con un gol de diferencia un empate algo de ese tipo que que todavía puede darlo todo pero no cuenta el final de temporada que se una vez que ha cogido ya la plaza de Champions no la vaca de soltar esa es su don la la obligación parece mentira y además a veces yo soy muy de acciones entre el padre mentira que yo vaya a decir esto pero ahora mismo el paro es mucho más difícil pues es mucho más importante quedarse cuarto

Voz 0301 31:48 si vamos dentro de la próxima Champions que a lo mejor

Voz 11 31:51 al llegar incluso a semifinales de Champions Messi eso sí más allá esto es lamentable del punto de vista económico que hoy en día impera tanto itinerante importancia a los clubes que al final la Champions a equipos con en la temporada tan difícil que apostados durante pues o es para ganarla o realmente no le va a merecer la pena

Voz 0301 32:08 pero te marca evidentemente la la temporada para cerrar aunque sean muy rápidamente comparto una reflexión es un poco un mea culpa al it lo lo reconozco así yo los típicos juegos que hacemos a principio de temporada dije que me parecía que iba a ser una de las ediciones más abiertas de la Champions en los últimos años ahí más o menos creo que acerté lo que no esperaba es que a estas alturas de temporada de verdad lo digo como lo pienso la mayoría de grandes candidatos estén no voy a decir en un nivel tan bajo pero que ninguno de verdad asusta he yo esperaba un nivel superior de la Juventus e incluso más regularía de equipos como el Atlético de Madrid o París Anne Germaine el City aquí por lo que sea porque Kevin De Bruyne no ha tenido regularidad en el juego este año por las lesiones por diferentes razones pero me da la sensación dicho que como utilizando el el término de los periodistas de de ciclismo ninguno está súper

Voz 16 33:02 no y además me parece para muchos de ellos una buena noticia porque generalmente en estos torneos el que destaca mucho al principio se acaba pegando no sé si precisamente por eso es la preparación física han consistido en estará en un puntito más bajo en este momento con el riesgo evidente de que por ejemplo la Juventus en el otro día frente al Atlético de Madrid un dos cero te complica muchísimo la vida pero lo supeditan todo a estar un poquito mejor cuando de verdad se dirimen los títulos que es pues abril finales de abril principios de mayo no oí y eso es realmente donde creo que han querido llegar varios de los equipos pero es verdad que por ejemplo la Juve ayer estuvo en el segundo tiempo sufriendo sufrió muchísimo frente al Nápoles otra en ese gen está bien el Fiti atravesó también el momento que ya conocemos de zozobra que estuvo a punto de costarle la pelea por la Premier el Barça no termina de convencer aunque cada vez es más sólido el Madrid pues es el Madrid pero no deja de tener unos problemas futbolísticos terribles osea que es es verdad que es muy abierto pero no por lo potentes que están todos sino al revés por las fragilidades y en algunos casos imprevistas que están dando muchos de los grandes

Voz 0301 34:10 al final también es bonito porque nos regala una edición me parece más igualada que las que hemos tenido últimamente imprevisible que de que también nos hace la vida a un poco más difícil a los que comenta los partidos de fútbol internacional pero también la si es verdad

Voz 1038 34:25 qué tal está está complicado del Bayern que nadie una

Voz 16 34:28 Europol Eli mira está ahí ya a punto de llevarse la Bundesliga porque él está bueno está pasando por la Dortmund en paro

Voz 0301 34:35 dados a apuntó sí evidentemente con un partido que creo que es en el campo del Bayern todavía entre ambos enfrentamiento directo lo tiene complicado Dortmund para aguanta por ahí me parece que lo de Astérix y Obélix la resistencia de los galos se va a quedar en en poco comparado con lo que tendría que aguantar el el Dortmund veremos esta semana los partidos de Silos el de disfrutaremos lo diré bien el próximo miércoles en directo con ese Play Fútbol especiales desde las nueve menos cuarto en el horario de Champions de toda la vida con los comentaristas habituales del programa con Joan Tejedor y José Palacio narración bueno a disfrutar de la Champions que es lo que toca hasta el miércoles chicos un abrazo a los dos chao

Voz 18 35:16 Play Fútbol en Cadena Ser punto com

Voz 0301 35:19 porque seguramente hay bastante más en juego que un simple partido de Champions que una simple eliminatoria de los octavos de la máxima competición europea esta semana tiene especial importancia al partido que se va a disputar en el estadio del Dragón no Dragao el miércoles a partir de las nueve de la noche ese encuentro de vuelta entre Oporto y Roma con resultado de dos a uno para los italianos en la ida es decir margen muy escaso para la Roma de de Monchi Ivonne hoy muchísimas críticas después de tres a cero que le metió la Lazio en el último partido de la Liga italiana no llega demasiado mejor un Porto que ha tirado por el suelo la ventaja que tenía en las últimas semanas lo hizo además así el último fin de semana perdiendo este último sábado en el duelo histórico ante Benfica por un gol a dos así que mucho que comentar con Axel Torres que ya nos escucha a muy buenas qué tal

Voz 17 36:18 muy buenas partieron a esta comentar en Movistar Plus

Voz 0301 36:20 muy cómodo decimos en la previa tienen mucha miga según cual sea el resultado según lo que veamos en el campo han sobre todo del lado romanista si hubiera una eliminación no sé hasta qué punto podría costarle el cargo a alguno de los que manda de manera importante en el club italiano

Voz 17 36:38 sí de hecho la prensa italiana da por hecho que se vio de Francesco va ser destituidos sino pasa ronda contra el Oporto así así de claro

Voz 0301 36:46 pudo sí sí sí incluso ya se cita

Voz 17 36:48 el que sería su sustituto Paulo Sousa el ex entrenador del Fonsi en Inglaterra entre otros muchos equipos exjugador del Espanyol hay que sería el elegido para para un poquito reorientar una temporada que está siendo decepcionante con ese punto bajo en humillante prácticamente de la derrota en Florencia en Copa de Italia con el equipo cada vez más lejos de la cuarta posición esa derrota ante la Lazio no sólo lo aleja del Milan lo aleja de una cuarta plaza que ahora mismo ocupa el Inter porque ha habido sorpasso entre los dos equipos lombardos entre los dos equipos de Milán en esta jornada sino que le permite al al H todavía soñar con alcanzar la tenía la oportunidad de eliminar al rival directo al enemigo público número uno en cambio les resucitó al cuadro de Simone Inzaghi con con esa derrota por tres a cero por lo tanto es cara o cruz o hecha al Oporto o hace bueno el dos a uno de la ida o tendremos que hablar probablemente de nuevo técnico entre en los próximos

Voz 0301 37:51 es verdad también que hay jugadores importantes que no están ofreciendo todo lo que de ellos se espera Axel jugadores que ya estaban incluso antes de que Monchi aterrizara en la Roma pero esa relación por lo que me cuentan también no ha acabado de funcionar la gente no acaba de estar del todo contenta con los fichajes de de Monchi esta temporada porque el año pasado hay que recordar que el equipo llega a semifinales de la Champions contándole al Barcelona remontando una eliminatoria de Champions que tenía muy cuesta arriba contra contra el Barça yo creo que acaba contenta la la gente con con Monchi pero te diría que de los dos lados por las informaciones que nos llegan Monchi tampoco está del todo contento con la seriedad que ha tenido el club a la hora de ofrecerle fichaje sí además en definitiva que hay que hay que no sólo lo de Di Francesco te lo decía en ese sentido y que no sé hasta qué punto también puede estar en juego lo que vaya a pasar con Monchi en el futuro

Voz 17 38:47 sí sí de de hecho es es otra cuestión que que está en duda sobre todo teniendo en cuenta que los los nombres que están sonando algunos de ellos como digo Paulo Sousa también Christian Panucci no no serían nombres en la línea de de lo que Monchi viene trabajando y de la línea que quiere seguir desde un punto de vista deportivo en el en el club yo creo que la reestructuración que ha hecho Monchi este verano no ha conllevado a tiempo el cambio de registro lo habíamos comentado en algún programa era muy evidente jugadores de más energía a jugadores de más dinámica con mostró en Man como Nine Golán abandonaba en ese centro del campo se apostaba por perfiles quizá más finos pero menos agresivos con lo que en la manera de jugar tenía que sufrir modificaciones y la propia personalidad el perfil del equipo que era la Roma y que iba a ser la Roma iba a cambiar iba a cambiar en el mejor de los casos en el peor iba a buscar ese cambio iba a intentar hacer esa Cicerón lo más pronto posible teniendo en cuenta que es difícil modificará el registro de una temporada a otra como lo pretendía hacer está Roma creo que los resultados van en consonancia con con esa modificación tan súbita con con ese cambio de registro tan pronunciado le ha costado encontrar ese camino le está costando a la Roma ser un equipo fiable y ser un equipo que que tenga muy definido a qué juega el llega realmente cuando se despierta vive sigue viviendo de los fogonazos de checo idea esa aparición de Sanyo lo que es sin lugar a dudas la granota

Voz 0301 40:16 a la Roma en general

Voz 17 40:19 esta temporada la gran noticia la única así

Voz 0301 40:21 efectiva pero muy buena la aparición de del joven centrocampista no es decir centrocampista o extremo porque el están utilizando casi indistintamente en ambas posiciones en el otro lado el Porto Axel un equipo que en las Dimas semanas ha perdido fuelle de una manera te diría alarmante tendría una ventaja que ha tirado por los suelos en la liga portuguesa ahora el Benfica después de la victoria en O Dragao el sábado por un gol a dos es el nuevo líder perdió además el Porto la final de la tasa de la Liga contra el Sporting de Portugal no son buenas semanas llega además después de perder en casa contra el eterno rival momento también complicado para los de Conceiçao

Voz 17 41:02 sí es verdad que no perdía en Liga desde hacía muchos meses de hecho desde el partido de ida ante el propio Benfica toda una vuelta entera de campeonato sin perder aeropuerto pero había empatado demasiados partidos había empatado tres en el mismo periodo de tiempo en el que el Benfica lo había ganado todo en los últimos ocho encuentros antes de este clásico los ocho partidos en los que han dirigido Bruno Laxe llegó como interino provisional y puede acabar ganando la Liga portuguesa para para el Benfica en ese periodo de tiempo tres empates del Oporto hicieron que se reducirá la diferencia de siete puntos a uno antes del clásico y ahora más dos para el cuadro lisboeta que tiene en sus jóvenes Joao Félix por ejemplo que marcó un golazo Ferro que es la gran aparición del del mes de febrero a la gente que realmente lo está sosteniendo ya está ilusionado a su hinchada Rubén días también en el centro de la defensa pero hablando el Oporto es un momento más delicado yo no no hablaría de una crisis tan pronunciada como la de la Roma creo que ahí no hay riesgo en absoluto de destitución para Sergio Conceiçao que ganó la liga la temporada pasada y tiene muy buena prensa en el campeón de de Portugal pero desde luego la temporada coge haría una dinámica un tanto más oscura algo más peligrosa sobre todo también a nivel mental de cara a intentar remontar la desventaja al Benfica en Liga portuguesa creo que tienen al alcance de la mano acceder a cuartos de final ante una Roma con tantas dudas en en dinámica negativa contra Gao a su favor sabiendo que les vale incluso el uno cero que es un resultado muy de Sergio Conceiçao muy de este Oporto lo pueden conseguir difícilmente el Oporto va a tener una situación en los tiempos modernos en los que tenga unos octavos de final con la vuelta en casa valiendo el el uno cero ante un equipo deprimido en crisis con el técnico discutido Quique no es superélite europea porque la Roma no es ni lo fue la temporada pasada llegando a semifinales superélite europea

Voz 0301 42:55 en para cerrar Axel hay dos jugadores que acaban contrato en Porto que me parece que si les acaba perdiendo que da toda la sensación que va a ser así porque no han querido renovar ninguno de los dos que yo creo que pueden jugar que son jugadores para un equipo de de élite europea uno es el extremo izquierdo que a pesar de que pasó por la liga española mucha gente le pueda menospreciar un poquito pero que está jugando muy buen nivel en la liga portuguesa igual un poquito menos en las últimas semanas y el otro Héctor Herrera que éste ya lo ha demostrado mundiales y además es un futbolista impresión ante dos caramelos para el próximo mercado no sé si no me corriges creo que todavía no tienen equipo al menos oficial para la próxima campaña no no no me consta hemos hablado aquí

Voz 17 43:36 desde la situación de los centrales pero en este caso sería más venta con Eder militar o con con Felipe pero en este caso sobre todo por esa cuestión de de acabar contrato son son dos perritas dos dos joyas yo le veo más recorrido actor Herrera en el equipo super top que que a Brahimi pero es verdad que está desequilibrado que en el partido de ida estaba siendo el mejor del del Oporto hasta que se lesionó que en este último encuentro ante el Benfica una muy buena acción suya individual es la que consiga forzar la jugada de la falta directa con la que se adelanta luego el el Oporto es verdad que es un segundo remate Adrian pero viene de un tiro de falta falta forzada por Brahimi in si es está claro que el pero de todas formas el Oporto vive de esto ya sabido vivir y ha sabido en red rehacerse siempre de la marcha de jugadores importantes no y estoy convencido de que van a seguir haciéndolo dominan el mercado local de manera extraordinaria a cualquier jugador interesante que destaca medido destaca en un en un club de nivel medio nivel bajo acaban el Oporto y el mercado de Brasil pues ya ni digamos no es donde normalmente más pescan y casi siempre con mucho acierto

Voz 0301 44:44 muchísimo en juego en ese Oporto Roma recordamos dos a uno en la ida un auténtico partidazo por lo que hay en juego y por la emoción que nos deja el marcador de del partido de ida hasta la semana que viene Axel un abrazo gracias

Voz 17 44:58 abrazos bromas hasta luego

Voz 19 45:09 eh

Voz 0301 45:20 lo prometido es deuda hemos dicho que vamos a repasar la jornada lo mejor de la jornada bajo la lupa de Alberto Lopo es aquí vuelve a estar el bono de Alberto seguidos por allá Alberto

Voz 9 45:29 aquí está Robledo para hablar de la abunda

Voz 0301 45:32 diga de la Premier dos puntitos de Bundesliga hay uno de Premier para para abrir boca a para para empezar Alberto el Dortmund que ha perdido al menos el líder dato en solitario ya no es el líder en solitario de la Bundesliga empatado ahora con el Bayern de Múnich después de la derrota ante el Augsburgo pude ver el partido completo Alberto un equipo con muchos problemas en la tarde noche de del viernes con un juego sobre todo te diría muy muy lento para lo que estábamos acostumbrados si las virtudes una en la que de las que es principal virtud de de

Voz 1038 46:06 este Borussia Dortmund

Voz 9 46:08 sí muy plano efectivamente muchos porcentaje de posesión pero solamente Lleida Sancho con con capacidad poco de desequilibrio y luego Bruno no tiene la misma impresión que yo un equipo muy corto que le costaba mucho llegar ya contraria estiraba muy poco

Voz 0301 46:22 estaba antes Mario Götze y Marco Ruben sostuvo posible

Voz 9 46:25 atacar el espacio como hacen otros partidos y hasta el tramo final la última media hora que entró Paco Alcácer que además hizo un gol para para acortar distancias un equipo que que que tuvo mucha dificultad para para transformar esa posesiones en ocasiones de gol y luego también me llamó muchísimo la atención los fallos defensivos especialmente de Axel Xanadú la jugada del uno cero es que cómo va a banda un balón tremendamente blando dejando un hueco muy muy muy grande a su espalda y en la segunda también eh tú da mucho está muy titubeante PNB me deja mucho espacio allí Don won surcoreano que hizo un gran partido autor de dos goles el Augsburgo es un equipo que en transición además hace bastante daño porque solo entrena muy bien va aún su técnico If un Dortmund preocupante recibe al Stuttgart el próximo sábado a las tres y media ya está empatado a puntos con el Bayern no arriba en la tabla y las señales que está emitiendo el equipo son tremendamente negativas

Voz 0301 47:11 es muy muy negativas veremos pero no tiene la da a no ser que haya un cambio de ritmo de rumbo rápido de que pueda mejorar el Dortmund en las sí simas semana seguimos con el Arsenal victoria in perdón empate importante en este caso de del Arsenal aunque con un fallo que seguramente serán han ante el las próximas semanas en el equipo de Unai Emery el fallo del penalti de AUME Jean ya en el tramo final de de partido queridas destacar la labor de RAM sí que por cierto ya ha anunciado que se va a la Juventus la próxima temporada cobrando un pastón jugando por delante de la pareja de doble pivote de doble medio centro Alberto

Voz 9 47:50 sí perderán sede de Torrecera debe du si entre semana pudo comentar el partido ante el volvemos y pese a que el resultado fue un cinco a uno contundente el Arsenal tuvo problemas en la primera parte problemas serios a la espalda de Torre Dulce Si porque ninguno de los dos son excesivamente posicional es Bruno Torrellas un jugar muy dinámico y du sí sin balón balón y sobre todo con balón es un jugador también que le gusta mucho desengancharse aparecer por varias zonas qué sucedió que el que tiene dos jugadores a bastante bueno para jugar entre líneas como son Ryan Frazer el escocés el noruego de origen gambiano ellos Joaquín Ligero muchísimo daño que Paik que pasa lo que pasó después que tiene la pegada que tiene el Tottenham por ejemplo y al final el Arsenal cuando aceleraba en campo contrario las jugadas y la calidad que tenía fueron apareciendo si finalmente Julio eso lo corrigió mucho con Ramsey seguirán siendo ojo rápido no las no les ahora lo ha sido nunca pero sí piensa muy rápido y eso se notó mucho en el partido a mí me gustó muchísimo Ramsey dio muchísimo juego quitaría sólo los jugadores que que aparecieron en los costados de de inicio porque arriba jugó la caset entre semana lo había hecho Game Jam Iggy en este partido se quedó de inicio en el banquillo y jugó francés lo ha roto a los dos pero la labor de Randstad entre líneas me pareció fundamental luego un partido muy abiertos adelantó al Arsenal el uno con el gol de Ram si otra asistencia más de la casetes haciendo una gran temporada lo empató Hurricane esa jugada al final desde el penalti que falló Bamiyán ya ya en el noventa y uno pero me quiero quedar sobretodo con la labor de Aaron Ramsey y creo que esa fórmula del centro del campo con y sí pero con Ramos y por delante hace que la que el Arsenal sea un equipo más fiable en en el centro de campo más completo