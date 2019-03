Hora 25 Deportes: Los banquillos se mueven (04/03/2019)

Voz 1 00:00 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 0919 00:13 en Primera hay otro segunda pero son significativos porque mira en el Celta han destituido al portugués Cardoso ya han contratado a Fran Escribá es el tercer entrenador que tiene el Celta

Voz 2 00:22 esta temporada y cuánto ha durado el anteriores Cardoso Cardoso duró un par de meses

Voz 0919 00:26 pero es el tercero pero es que en la Unión Deportiva Las Palmas equipo en Segunda que aspira a la ascenso ha nombrado a Pepe Mel entrenador han destituido a Paco Herrera que antes habían destituido también a mí a Jiménez es decir si es el tercero también que tiene la Unión de manera China saquemos conclusiones tercer entrenador del Celta está a punto de meterse en puesto de descenso tercer entrenador en la Unión Deportiva Las Palmas lejísimos de su objetivo que era el arcén hoy por cierto se cierra la jornada tanto en Primera como en Segunda en Primera a las nueve Leganés Levante en Segunda División A esa misma hora se juega el Deportivo de la Coruña Alcorcón enseguida estamos en los estadios para ver cómo salen los equipos Icomos el ambiente mañana vuelve la Champions la vuelta de los otros Davos de final en el Bernabéu jugará el Real Madrid ante el Ajax ya sabéis en la ida ganó el Real Madrid uno dos la eliminatoria para unos estaba tan clara como el uno dos como para Sergio Ramos que provocó una amarilla que le va a impedir mañana estar en ese ha sido en el de cuartos de final de ida si es que el Madrid se clasifica hoy en la previa de ese partido ha hablado Luka Modric el reciente Balón de Oro quizá uno de los futbolistas que mejor juega a este deporte muy sexy encerado porque cuando los compañeros le han preguntado sobre la falta de gol en el Real Madrid Modric ha expuesto públicamente el mismo discurso que algunos venimos manteniendo desde que se fue Cristiano Ronaldo

Voz 3 01:58 escuchan Cristiano no está aquí no podemos ir a quejándose ahora Cristiano ha metido cincuenta goles si no puedes de encontrar a alguien que me te tanto puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante aquí no meter Si cuenta pero por lo menos lo que nos falta Twente goles de dos tres jugadores que me te quince veinte el diez goles cuando se puede Cristiano intentaba que que otros jugadores intenta encubrir sumó su función lo que ha hecho como Garrett como

Voz 4 02:35 mucho más sencillo como como

Voz 3 02:38 Karim ha traído Mariano esta Vinicius aquí que está haciendo muy bien por el edad que que tiene ahí no has algunas veces no cosas no salen como como queremos que pasa con Conil

Voz 0919 02:53 las cosas no salen como el Madrid pensaba Madrid este año lleva en la Liga una marca de goles que no era tan baja desde hace doce años de los cuarenta y cuatro partidos que ha jugado oficiales entre Mundialito super copa Champions Liga en diez no ha conseguido marcar en diez partidos se ha ido con la portería rival a el Real Madrid la cosa es tan evidente que hasta Modric lo ha reflexionado esta mañana bueno pues enseguida la Champions pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 6 03:30 lo llevo seguimos con la manipulación de Mediapro usted ha visto el inicio de la jugada del gol del Barça la línea de fuera de juego que sí hemos visto perfectamente pero perfectamente cuando el Real Madrid ya vale de la manipulación de Mediapro claro yo entiendo que al Fútbol Club Barcelona todas esas cosas lo mismo que jugar contra el dios del fútbol que

Voz 0919 03:57 en su día estaba entrante

Voz 6 03:59 con ustedes dijeron en la radio El así cualquiera

a ir de ir de manipulación en la jugada del gol de

Voz 0919 04:11 Barça si es que no hace falta ni mirar la línea es que Rakitic está en posición correcta porque lo rompen no uno dos jugadores del Real Madrid Varane Carvajal porque quien realmente está manipulando adulterado la Liga desde hace unos cuantos años usted quiénes Leo Messi es es dejar vuestros mensajes

señor Gallego que era expulsión de Messi como se me ocurre dar un cabezazo de Ramos expulsión directa ya lo hombre fuera

Voz 0919 05:09 ironizando sobre la acción de Sergio Ramos con Messi que evidentemente es un golpe voluntad Mario sin la pelota en juego de que haber sido roja hoy por cierto el jefe del bar El señor Velasco Carballo ha tenido un acto público donde ha querido sacar pecho porque en los últimos clásicos según él ávido arbitrajes vamos

Voz 9 05:32 a y cojonudo

Voz 10 05:35 a mí me ha sorprendido que no haya reconocido que hemos tenido tres clásicos en un corto periodo de tiempo con tres excelentes arbitrajes y me ha sorprendido que los medios comunicación no lo hayan puesto en valor pero estoy seguro que después de esta comparecencia vais a recoger estas palabras que lo voy a hacer porque ha habido tres grandes arbitrajes de tres enormes árbitros y gracias a eso pues el fútbol eh todo el mundo está dando el fútbol sino de arbitraje innoble de bar sino de

Voz 0919 06:04 claro que sí hubo buenos arbitrajes pero el bar falló porque en el partido del pasado sábado que el bar no revisara la acción de Sergio Ramos con Messi Ozzie la revisó decidió que no había nada me da igual un error gravísimo el ha venido para que acciones como la de Sergio Ramos no queden sin castigo en el partido anterior la vuelta de Copa en el Bernabéu también hubo una acción de ese miedo sobre Vinicius que era penalti clarísimo igual que lo fue en la ida de la Liga en el Camp Nou el de Varane sobre Luis Suárez pero aquí que no se pitó penalti así que señor Velasco Carballo si los árbitros del césped pudieron estar más o menos bien pero el bar volvió a fallar porque el bar ha venido para que esas acciones no queden sin sanción aquí quedaron así que no sea que usted tanto pecho empezamos a una vuelta por los partidos que empiezan a las nueve en primera división en Butarque Leganés Levante ambiente novedades Óscar Egido buenas tardes

Voz 1269 07:11 hola Gallego muy buenas en Butarque partido importante para ambos ya que el que gane eleva a poner una renta de diez puntos a la zona de descenso no pierde en casa desde el dieciséis de septiembre diez partidos sin perder la mejor racha de primera irrumpía a un Levante que solamente ha ganado uno de los últimos ocho partido ya tenemos onces ya tenemos novedades iba a ver noticia antes de que empiece el partido José Palacio muy buena

Voz 1038 07:34 hola qué tal muy buenas Oscar saludos gallego pues iba a haber protesta de la grada de Butarque por qué no van a entrar hasta el minuto cinco a lo han firmado en torno a quince peñas el Leganés que se suman también a las peñas del Levante goles del Rayo Vallecano en el Girona también esta noche el Deportivo y el Alcorcón que protestan por el fútbol viernes y lunes es verdad que lo ha querido paliar el Club Deportivo Leganés con entradas baratas entre quince y treinta euros también descuentos en la tienda pero por ahora el ambiente es un poquito desangelado en Butarque algo más de un cuarto de entrada veremos cuánta gente suma esa protesta

Voz 1269 08:10 evita al partido el extremeño Gil Manzano esperan elevar el navarro Prieto Iglesias

Voz 0919 08:13 ni en Segunda División se juega el Deportivo de la Coruña

Voz 11 08:16 el Alcorcón cómo está el ambiente Hermida ahora

Voz 1509 08:19 hola qué tal muy buenas pues esperando que comience ese choque donde el Dépor va a buscar una victoria que les sitúe a tres puntos del líder y a dos de las posiciones de ascenso directo para eso tiene que vencer a un Alcorcón que llega a A Coruña tras seis salidas sin conocer la victoria el Depor se va a pasar este mes de marzo sin salir de A Coruña tres partidos eh casa más ese ante el Reus que no se va a llegar a disputar el objetivo es sumar nueve puntos que acerquen al Depor un poquito a la Primera División esta noche jornada de reencuentros en el Alcorcón milita el capitán del Alcor Laure pero que fue capitán del Depor también hay está Cristóbal Parralo que hace trece meses era destituido como entrenador del Deportivo hija Abby Mann Haring un histórico también en los banquillos del equipo alfarero como decía o los compañeros de Butarque también hay protesta en Riazor los aficionados van entrar a los cinco minutos de partido en protesta por los horarios no gusta el fútbol de los lunes y por lo tanto el ambiente ahora mismo en Riazor es frío tal y como está la noche hoy en A Coruña

Voz 0919 09:20 son las ocho y treinta y nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 11:04 enseguida vamos con los entrenadores destituidos los presentados y alguno que está en una situación difícil pero antes la Champions mañana Real Madrid Ajax hoy ya hemos escuchado a Modric antes del partido reconocer que el problema de goles un problema endémico que tiene el Real Madrid este año como se espera el equipo de Solari mañana como ha estado Solari en la previa Javier Herráez buenas tardes

Voz 17 11:27 hola qué tal Gallego muy buenas tardes desde el Santiago Bernabéu sacaba de ir hace apenas cinco minutos el autobús del Real Madrid se concentra el equipo de Solari eh en Valdebebas aquí algo de público viendo la sede de los futbolistas hemos visto usuaria aquí en el Bernabéu muy tenso muy tenso hablando con los jugadores muy metido en el partido mañana Madrid se juega su última bala que es la Champions eso sí bala de cañón y en cuanto a rueda de prensa sí ha estado un poco irónico con los pretendientes del Madrid que son muchos con Julia Roberts decía en tono irónico el técnico argentino el mejor fue un día más Luka Modric que puso el punto sobre la ahí Nos falta gol falta continuidad y algún futbolista no dio el paso al frente y no marcó goles que el Madrid necesitaba ya en cuanto lo de mañana lo bueno lo que importa el partido recordemos en esta Sergio Ramos Sergio Ramos está sancionado buscó la amarilla equivoco luego en la zona mixta tiene dos partidos de sanción en la UEFA y en punta no jugará Bale jugará Lucas Vázquez así que volveremos a ver a Lucas Vázquez a Benzema a Vinicius recordemos también que esta mañana antes del entrenamiento ha habido reunión de los futbolistas en el vestuario en la caseta en Valdebebas porque el momento es complicado después de las dos derrotas una Liga y otra en Copa con el Barça aquí

Voz 0919 12:42 el Bernadeu lo vamos a ver cómo les sienta al representante de Gareth Bale Jonathan Barnett que ha hecho unas declaraciones hoy en Sky Sport sobre los pitos que recibió Bale sustituido en la segunda parte ante el Barcelona después de un partido lamentable dice Jonathan Barnett que Gareth merece el mayor de los respetos deberían avergonzarse en el Bernabéu de cómo lo han tratado luego añade que no se irá a ninguna parte bueno ya veremos qué sucede el hayas llega con un resultado de uno dos en contra pero viene descansa edito liberado de presión para darlo todo mañana Bruno alemán como están los holandeses

Voz 0301 13:20 el gallego muy buenas pues con ambición como dices después de recoger buenas sensaciones fue un punto de inflexión en positivo el partido contra el Real Madrid que notaron que l hacían pupa que lo hacían daño al Real Madrid muchos tramos de del partido a partir de ese encuentro a han tenido resultados más que positivos eliminaron al CIE por ejemplo en la Copa y como decías llegan descansado es la Federación holandesa le ha permitido no jugar este fin de semana para llegar con toda la a la Champions por tanto seis días para preparar de este último partido ha tenido en jaque la única duda es si va a salir mañana con falso nueve o albergue o junta hablar son los que ocupan la punta de lanza del conjunto hay que insisto va con todo van a jugar los de League De Jong Sik las principales estrellas del conjunto

Voz 0919 14:02 el holandés cuidadito con ese uno dos que no está ni mucho menos sentenciada la eliminatoria la que sí parece sentenciada es la otra que se juega mañana Borussia Dortmund Tottenham el Tottenham ganó tres cero en la ida para el miércoles Oporto Roma París Saint Germain Manchester United y la semana que viene jugará en el Barça y el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid que va a Turín irá a Turín a defender el dos cero de la ida puede tener una baja importante Pedro Fullana hola hola

Voz 18 14:29 así Filipe Luis es el último en caer lesionado sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda no hay plazo exacto para la recuperación pero lo tiene casi imposible para estar en Turín por tanto lo que van a hacer es acelerar la recuperación de Lucas para intentar que llegue al partido sin ninguno de los dos está disponible Simeone tendrá que improvisar seguramente con Home dejamos la Champions Íbamos con los entrenadores

Voz 0919 14:52 el IVA Fran Escribá es desde hoy entrenador del Celta después de las

Voz 11 14:57 derrota en la última jornada y la destitución de Cardoso vamos hasta Vigo Marcy Varela cuentan a buenas tardes

Voz 1104 15:03 buenas tardes Gallego pues espero al Celta que la tercera sea la vencida porque tras los fiascos de Mohamed Cardoso pues Fran Escribá tiene la papeleta de salvar al conjunto vigués tienes doce partidos por delante sólo firma por lo que resta de temporada haga algo que ha sorprendido bastante novedad en el cuerpo técnico porque además del equipo de trabajo que de se incorporan dos miembros de la secretaría técnica y ex jugadores Borja Oubiña Mario Bermejo que servirán de enlace y que seguro su experiencia venirle muy bien no sólo al equipo en el terreno deportivo sino también en El Vestuario las claves para cambiar la mala dinámica pues parece que Fran Escribá llega con la lección aprendida señala cuál es el principal problema para él del equipo celeste

Voz 19 15:42 cualquiera diría que lógicamente cuando un equipo encajado tantos goles el problema es defensivo porque yo no creo que sea tanto defensivo sino de equilibrio creo que es un equipo que puede atacar bien y defender bien como otras veces ha hecho entonces yo creo que es una de las cosas que a mí siempre me han preocupado en mis equipos y que lógicamente será algo que intentaremos mejorar aquí

Voz 0919 16:02 el Celta sólo dos puntos por encima de la zona de descenso en la segunda división han destituido

Voz 11 16:08 al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas Paco Herrera

Voz 20 16:11 que a su vez había sustituido a

Voz 0919 16:14 Jiménez Pepe Mel es el nuevo entrenador que tiene también la difícil tarea por delante de llevar a la Unión Deportiva Las Palmas a la Primera División estando tan lejos como está Nico López buenas tardes qué tal Gallego

Voz 1621 16:27 dos decisiones importantes ha tomado hoy la Unión Deportiva Las Palmas por un lado la destitución de Paco Herrera que después de trece jornadas ha sumado trece punto de treinta y nueve disputados y lo deja a nueve de la promoción de ascenso a Primera y todo esto ha generado que esta mañana tras la reunión con el secretario técnico Toño pero se le haya comunicado su destitución y la otra decisión ha sido como aún aventuraban el fichaje de Pepe Mel entrenador que mantiene una muy buena relación con el precedente de Las Palmas y que firma para las próximas catorce semanas que es lo que queda de competición con el objetivo de acercarlo a la promoción que al día de hoy parece más un milagro que una posibilidad real suerte para

Voz 0919 17:01 dos decíamos al principio es el tercer entrenador

Voz 11 17:04 que está tanto en el banquillo del Celta como en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas otros lo están pasando mal

Voz 0919 17:10 ejemplo Quique Setién en el Betis después de haber enlazado eliminación en la Europa League eliminación en la Copa del Rey y una derrota ante el Getafe en casa con gritos en su contra en la grada como está la situación Florencio Ordóñez cuéntanos

Voz 1390 17:25 hola Gallego que está cada día de menos a Beto Quique Setién en el Betis no pero más que por el hecho de no haber empatado con la afición porque no gana partido de cuesta un mundo al Betis últimamente ganar partidos solo cuatro victorias en los últimos dieciocho oficiales mal la prórroga le ganó al español once de los últimos treinta disputado de Liga pero a pesar de todo en la cúpula dirigente del club siguen confiando plenamente en Quique Setién por lo que salvo descalabro el técnico cántabro acabar la temporada con el Betis eso sí ya hay más dudas sobre la conveniencia de ser bien debería continuar la próxima temporada tiene un año más recordemos de contrató eso dependerá de cómo acabe el Betis eh

Voz 1104 18:02 la Liga aquí si es capaz de conseguir el objetivo de volver a clasificarlo para Europa

Voz 0919 18:07 ahora mismo el Betis octavo en la tabla treinta y seis puntos de la zona de Champions está a seis puntos llevan hoy está a punto de la zona de Europa League donde está el Sevilla sexto con treinta y siete pero en una mala racha que también tiene cuestionado a su entrenador a Machín porque el objetivo del Sevilla es la Champions ante Ortega cómo está la situación hola

Voz 21 18:31 qué tal muy buenas os resultados de Sevilla obviamente comprometen el futuro del entrenador Pablo Machín si no mejoran de forma radical en los próximos partidos les pueden costar el puesto doce Liga Real Sociedad Espanyol este fuera eliminatoria frente al Slavia de Praga se dice treinta lleva insisto si la situación no mejora será muy difícil que continúe Machine

Voz 0919 18:50 la verdad es que el Sevilla lleva una mala racha del Betis también pero es que no tenemos que olvidarnos de cuáles son los equipos que están haciendo las sombras ahí arriba el Getafe cuarto con cuarenta y dos puntos impresionante la temporada que está haciendo el equipo de Bordalás y ojito al Alavés quinto con cuarenta puntos tremendo lo que está haciendo el equipo del Pippo Abelardo pueden presumir en la premier de lo que quiera pero la Liga española es mucho más dura que la premien

Voz 22 19:20 sí me gustaría anunciar negocio

Voz 0919 20:31 ya malo de por la noche el larguero repaso al fútbol internacional cómo ha dejado el fin de semana la Premier el Calcio la Bundesliga Iván Álvarez buenas tardes

Voz 28 20:46 qué tal Gallego buenas tardes pues empezamos si te parece por el cambio de líder en la Premier el Liverpool ocupaba la primera posición desde la jornada quince y hemos tenido que esperar hasta la XXIX para ver a otro equipo en lo más alto el Manchester City es el nuevo líder que ganó el Bournemouth y aprovechó el empate del Liverpool en el derbi ante el Everton los de Guardiola tienen ahora un punto más que el equipo de Klopp tercero en Inglaterra el Tottenham y ojo a la racha del United que ya está en puestos de Champions no ha perdido un partido en Premier desde diciembre once victorias y dos empates con Solskjaer en el banquillo volvió además a jugar quepan el Chelsea tras el toque de atención

Voz 0919 21:19 el titular tres puntos para el conjunto

Voz 28 21:22 dobló en Italia la Juventus ha sentenciado el calcio ya tiene en el bolsillo su octavo scudetto consecutivo dieciséis puntos de ventaja sobre el Nápoles tras ganar anoche uno dos en San Paolo no marcó

Voz 0919 21:32 Cristiano sí lo hizo Pjanic un golazo de falta

Voz 28 21:35 para los napolitanos anotó Callejón más de lo mismo en Francia nadie puede con el PS llegue este fin de semana les tocó remontar no están echando mucho de menos a Neymar doblete de AP que es el principal rival de Messi por la Bota de Oro veinticuatro goles del francés

Voz 0919 21:48 veinticinco para el argentino también ganó en León

Voz 28 21:50 el rival del Barça en Champions que goleó cinco uno al to lose ya hemos hablado de cambio lidera la Premier Id también en Portugal ahora es el Benfica que ganó el clásico al Oporto dos de ventaja para el conjunto lisboeta

Voz 0919 22:00 el United lleva una racha impresionante en la Premier gana a partidos salió a Europa y a las primeras de cambio cero dos le metió el París Saint Germain Bruno seguro que va el Play Fútbol de esta semana va sobre la Champions no

Voz 0301 22:13 si analizamos toda la semana de la Champions con Axel Torres con Aritz Gabilondo con José David López además recordamos el último gran Ajax que fue campeón de Europa con Van Gaal en una entrevista con Ronald de Burt hemos encontrado en Estados Unidos acaba de debutar en la medios a Carles Gil el ex de el Depor entrevistamos porque debutó el fin de semana en la Liga en Estados Unidos y además lo hizo con gol

Voz 0919 22:35 muy bien pues luego lo escuchamos Europeos de atletismo dejamos el fútbol es un gusto ver cómo llega a la selección española después de esos Europeos en pista cubierta con las seis medallas que ha ganado la expedición al frente Ana Peleteiro campeona de Europa oro en triple salto batiendo el récord de España hay Óscar auxilios plata en cuatrocientos en el relevo cuatro por cuatrocientos los dos grandes protagonistas de la

Voz 2 23:00 lo he visto en mi todos los días en todos los entrenamientos entonces lo hago es más fácil que he puesto de mi para llegar allí de la mejor forma aún teniendo en cuanto a los tramos que rastrea el último mes con el objetivo el objetivo es es Doohan

Voz 29 23:15 a ver batió el récord de España están la final conseguir la plata ahí batir el récord de España de de relevos que llevaba desde el dos mil dos creó es fruto del trabajo de todos los que están ahí

Voz 0919 23:26 Sergi López que ha estado en Glasgow contándonos esa seis Medalla muy buenas tardes

Voz 30 23:31 buenas tardes que asocian una buena marca

Voz 0919 23:34 hay quede notable sobresaliente que notan los ponemos

Voz 30 23:38 pues yo iría por el sobresaliente hace doce años que no se conseguían tantas medallas aparte España en un euro Indoor además ha habido quince finalistas habidos tres han quedado muy cerquita quedó en el cuarto lugar sobre todo hay juventud hay relevo es el ambiente es la actitud es la forma de competir ese está por delante de países como Francia que no habíamos estado desde hace muchísimo tiempo incluso en el medallero Time por delante de potencias como Alemania por tanto yo creo que excelente la la actuación del equipo español en Glasgow

Voz 0919 24:07 ya hay que pensar en Doha como decía

Voz 20 24:10 uu si ello no hay que pensar en dos

Voz 30 24:12 problema es que dejarnos llevar hasta el mes de octubre eso quiere decir que la temporada es larguísima que hay que saber planificar de una manera diferente absolutamente diferente a todos los anteriores años ibamos a ver qué tal lo hacen no son nuestros atletas sino sus entrenadores entrenadoras para precisamente tener el mejor momento de forma en el mundo

Voz 0919 24:32 un abrazo López un abrazo NBA Javi Blanco muy buenas tardes Gallego bueno la gran noticia de las últimas horas en la NBA no tiene que ver con la competición en sí tiene que ver por el con el traspaso de Pau Gasol que se va a un equipo que este año está siendo el mejor equipo de la NBA el equipo de ante Milwaukee Bucks cómo cómo valoramos es de paso

Voz 1104 24:53 va a ser el hombre pues evidentemente ganarlo

Voz 0919 24:56 muy bueno con como no es el quinto equipo

Voz 1104 24:58 si bien el yo a militar Pau Gasol tras si Spence el viernes uno de marzo era la fecha límite para salir de San Antonio horas antes se concretó esa salida ha perdonado San Antonio dos millones y medio de donantes que no está nada mal anoche fue cuando los Bucks lo hicieron oficial hicieron oficiales ha llegada era un secreto a voces ahora mismo como decías el mejor equipo de toda la NBA cuarenta y ocho victorias y quince derrotas y es el único de toda la Liga que ya se ha clasificado matemáticamente para los play off es aspirante al anillo aunque ya sabemos que siempre están los Warriors que son los grandes grandes aspirantes pero desde luego van a pelear lo hizo muy posiblemente sobre todo puedan ser campeones del este ahí en los Bucks va a ser compañero de Nikola Mirotic compañero de Janis ante dos culpo uno de los grandes jugadores de esta Liga ir serio candidato al Emmy que ayer decía

Voz 31 25:49 esto sobre la llegada de Pau Gasol he tenido la oportunidad de hablar un poco con Pau Gasol es un tipo increíble que nos va a dar liderazgo y dureza siempre es bueno tener un segundo jugador grande porque es bastante complicado jugar sin un segundo cinco en el equipo Él ha jugado muchos partidos ya ha estado en finales por lo que tiene mucha experiencia Nos va a ayudar mucho creo que es una gran incorporación de la dirección

Voz 1104 26:16 está lo vamos a hacer les seguramente pueda debutar esta noche ante Phoenix Suns si no lo hace esta noche debutará la madrugada del jueves se va a llevar el diecisiete porque dieciséis está retirado y cupo Nasser Pitu no va a ser titular el titular diciendo Brook López pero va a tener muchos más minutos que en San Antonio

Voz 0919 26:34 gracias Javi esta semana cerramos el programa

Voz 1509 26:58 pues que nos hemos dejado de playback pues mira cómo no comentamos ese movimiento que ha terminado con Pau Gasol en los Milwaukee Bucks entrevistamos Asier de la Iglesia jugador de Eva que convive con la esclerosis múltiple que viene de estar conviviendo con la selección española y mucho baloncesto femenino con Silvia Domínguez campeona de la Copa

Voz 0919 27:15 aquí lo dejamos ahora Ángels Barceló sigue con Hora veinticinco y a las once y media Larguero un saludo de gallegos gracias por escuchar