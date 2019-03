Sufrir un infarto y que no se atrevan a reanimarte por miedo

Voz 1

encontrarte mal no tener un médico a mano es una de las experiencias más desesperantes que hay esta sensación se agrava si lo que tenemos es algo serio y no el típico brote de hipocondríaco de un martes por la mañana en mil novecientos cincuenta y tres Josef Stalin llevaba casi treinta años al frente de la Unión Soviética uno de los países más poderosos de la historia de la humanidad amigos pues no había hecho muchos pero un auténtico maestro en generar una mezcla de terror admiración y respeto paranoico pese que tenía setenta y cuatro años aún era capaz de empezar campañas absolutamente arbitrarias de exterminio contra un grupo colectivo al que por alguna otra razón recogía manía en enero de mil novecientos cincuenta y tres le había tocado La ruleta de la muerte a los médicos Stalin estaba convencido de que había una red de doctores que estaban conspirando para matar a los dirigentes del Partido Comunista muchos de estos médicos fueron arrestados y todo parece indicar que iban a seguir los pasos de los muertos y deportados de las grandes purgas de los años treinta pero el cinco de marzo de mil ciento cincuenta y tres el que tuvo un mal día no fue un médico fue el propio Stalin de hecho para ser exactos cinco de marzo llevaba ya unos cuantos días malos los que serían sus últimos días según parece mientras dormía Stalin sufrió un infarto pero nadie se atrevió a molestarle hasta las diez de la noche del día siguiente y entonces encontrando bien consciente llamaron antes a los miembros del partido que a ningún médico sus lugartenientes asustados también de las posibles repercusiones demoraron llegada de un doctor hasta que ya fue demasiado tarde Stalin no volvió a cobrar conciencia murió tal día como hoy hace sesenta y seis años en cierta forma se podía decir que la última víctima de la paranoia de Stalin pues fue el propio Stalin