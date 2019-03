Voz 2 00:00 ya yo he dado Severino Donate buenas noches no sé

Voz 0194 00:36 entramos en la semana subrayada en rojo como la gran semana de las reivindicaciones de la mujer exactamente igual que la anterior y la anterior y la anterior y todas las semanas de éste y todos los años y así seguirá siendo hasta que la igualdad sea plena sea total aunque es justo reconocer que en vísperas del ocho de marzo se grita con más fuerza así que de aquí al día ocho bueno pues grita haremos desde la cara B y hoy

Voz 1900 00:58 feminismo siguiendo las pautas que sigue Sara vítores vayamos con la definición del diccionario de la Real Academia feminismo primera acepción principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre segunda acepción movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo esta segunda acepción sólo se incorporó al diccionario de la lengua española en mil novecientos noventa y la palabra feminismo cuando entra en el diccionario en el año mil novecientos catorce año de la primera gran guerra mundial en España Reina Alfonso XIII el presidente de gobierno es Eduardo Dato del Partido Conservador faltan diecisiete años para que las mujeres españolas puedan votar las listas británicas muy combativas rompen las ventanas del Ministerio del Interior prenden fuego al aristocrático y muy varonil pabellón Lawn Tennis

Voz 0194 01:50 claro cuál era la definición que hacían los académicos de feminismo en mil novecientos catorce

Voz 1900 01:55 doctrina social favorable a la mujer a quién concede capacidad derechos reservados antes a los varones

Voz 0194 02:02 veíamos como siempre a los orígenes de la palabra tuvo un pasado complicado significado muy alejado de la actual ley

Voz 1900 02:10 igualdad de mujeres y hombres ya había sido tratado al menos desde el siglo XVII pero la palabra feminismo aparece por primera vez en el XIX un estudiante de medicina llamado fair Dina y Fano de la coca tituló su tesis del feminismo y el infantilismo en los tubérculos

Voz 0194 02:30 cerramos el Estudiantes sostenía que como consecuencia

Voz 1900 02:33 la de la tuberculosis en el hombre enfermo se detenía el desarrollo del cuerpo se debilitaba y finalmente su cuerpo masculino

Voz 3 02:40 se feminización unas entendido be creo que habéis entendido en la tesis el feminismo es una de las

Voz 1900 02:48 cosas horrendas que derivaban detener la tuberculosis el cuerpo se y estamos en el año mil ochocientos setenta y uno un año después el hijo del novelista Alejandro Dumas escribe unos panfletos políticos que llevan por título el hombre mujer y feminismo y utiliza el término para atacar y descalificar a los hombres que apoyaban los movimientos de mujeres que reclamaban sus derechos en la sociedad de que la palabra Nayef buena carrera no las a recupera la lista francesa Coubertin a Claire para calificar a los movimientos que buscaban la justicia social y política para con las mujeres

Voz 0194 03:24 bueno pues aproxime manos al feminismo siguiendo las diferentes olas que se han producido a lo largo del tiempo

Voz 1900 03:29 Nos ayuda Marian Martínez Bascuñana directora de opinión del país y profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid

Voz 4 03:36 una quimera empezaría con la Ilustración después tendría la hemos Laso franquista después vendría el feminismo radical y por último hay quien piensa que estamos en la cuarta o la no que establece quizás la posibilidad de de hacer una agenda global feminista a partir de esa idea amplia de igualdad que implica paridad participativa cuestionamiento de procesos de toma de decisión poder una definición más amplia de lo que significa la violencia contra las mujeres en todo el mundo

Voz 1900 04:05 esta cuarta ola que apunta Maryam Bascuñana está tocando a su vez con otra corriente que también se dice feminista Ike está colonizando algunos conceptos discursos

Voz 4 04:15 es lo que podríamos llamar un feminismo neoliberal que sostiene una idea muy limitada y estrecha de lo que es la igualdad no que confunde la igualdad con la meritocracia hay que parte de la situación de mujeres privilegiadas empresarias profesionales que tiene la discriminación de una manera más limitada y su lucha se centra en el acceso a puestos de poder pero no en el cuestionamiento de esas estructuras

Voz 0194 04:38 leer Amelia Valcárcel es filósofa autora de reconoce hicimos un libro sobre el feminismo feminista Amelia muy buenas noches

Voz 0120 04:46 muy buenas que más allá de la pala

Voz 0194 04:48 habrá necesitamos que nos ayuden a delimitar qué es el feminismo que con tanto debate sobre lo que es no es la verdad es que uno tiene la estación que empieza a no saber nada que es feminismo

Voz 0120 04:59 es porque es una tradición política es muy estable el feminismo que es una tradición política que surge la modernidad la filosofía depende directamente de la filosofía barroca que es cuando se crea todo campo semántico que utilizamos para hablar de política o hablar de la sociedad es aquella tradición política que dice que ningún ser humano de ser tratado ni mejor ni peor por honra llenó su sexo sea estén masculino femenino es que nadie debe ser excluido de bienes y derechos por el sexo con el que nada

Voz 0194 05:35 y hemos repasado con Marian Martínez Bascuñana algunas de las olas del feminismo de la evolución será el feminismo una cosa distinta en cien años

Voz 0120 05:45 no lo podemos saber porque además esto de ser profeta es dificilísimo pero sí sabemos lo que ha sido en el pasado la tradición están homogénea que todavía cuando leemos un texto feminista del siglo XVII y lo entendemos perfectamente su lenguaje el nuestro se parecen porque nuestro ha heredado ese lenguaje que entonces era probablemente comprensibles sólo para muy poca gente de la misma manera que el feminismo ilustrado todavía no sabe lo entendemos el feminismo ocurre otro tanto el feminismo contemporáneo que es aquel en el que vivimos pues lo que tiene en este momento es un enorme auge porque por obra de la educación universal y también en la opinión universal la vanguardia feminista es más amplia de lo que haya sido nunca de ahí que muchas persa buenas el feministas digamos tiene una intención somera de serlo llegar a serlo no destruyen adornarse con el nombre

Voz 5 06:44 por qué el nombre ha empezado a sonar bien claro yo lo que no es raro muy bien claro lo que te abre

Voz 0194 06:50 contar ahora y son feministas todas y todos los que dicen que son feministas porque de golpe parece serlo todo el mundo aunque todo el mundo lo es a su manera añade algún calificativo añade algún argumento como para personalizar a su feminismo

Voz 0120 07:05 sí pero esto es como cuando se añaden calificativos democracia democracia es una cosa que es la que es y cuando alguien dice no yo es que me que democracia es orgánica hoy nos tiene mi democracia islámica no es que mi democracia es popular la democracia es lo que el feminismo es lo que los calificativos no siempre sirven para entenderlo mejor a veces lo único calificativo Adeje es no se enseña el rabito nos dice que es lo que esa persona adónde quiere llevar el ascua a la sardina que me parece que es una feliz expresión castellana debido

Voz 0194 07:44 que sigas momento con nosotros creo que escuches con los oyentes algunas de las voces que han salido de los cuarteles de los partidos políticos refiriéndose al feminismo

Voz 1900 07:54 Albert Rivera e Inés Arrimadas presentaron ayer el Decca

Voz 3 07:57 algo sobre el feminismo según Ciudadanos un feminismo liberal y moderno según Ciudadanos

Voz 1900 08:04 que ha intentado explicar la candidata de Ciudadanos al Congreso por Barcelona esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0793 08:10 el feminismo es muy plural lo que sí que ha habido es patria y partidos que han querido patrimonializar el feminismo que han dicho eh aquí no te metas porque si tú dices esto ya en las feministas Si tu vistas de esta manera ya no es feminista de hecho a mí me ha pasado ayer una criticado una persona conocida en Internet me decía que que yo yo no puedo hablar de feminismo oyendo con unos tacones de diez centímetros de digo pero bueno esto qué es iban a decir cómo tengo que vestir como tengo que hablar Pablo Casado

Voz 1900 08:35 el PP son feministas el feminismo del líder del PP está limpio de demagogia es un feminismo lleno de verdad según Casado está muy bien

Voz 3 08:45 que no sé qué haremos todos feminista ya está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectivización sin mentir sin hacer demagogia yo es lo que piden a esta semana que lo digo como último punto como alineación y como reto de la desigualdad en general porque no lo voy a etiquetar porque sería mal que ello intentar hacerlo porque tengo una hija parecería cínico por mi parte del discurso de enfrentamiento de mi hija conmigo y yo con mi mujer o de mis compañeras con mis compañeros de partido o de ustedes con las señoras que están en la sala

Voz 1900 09:18 feminismo según el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante un acto político de precampaña de campaña acto con Susana Díaz en Granada el próximo viernes es muy importante porque

Voz 6 09:30 aquellos que hacen listas negras a los trabajadores y trabajadoras públicos que luchan contra la violencia de género y aquellos que blanqueaban a los que hacen las listas negras les vamos a decir el ocho de marzo que hay millones de españoles y españolas que queremos una España en igualdad entre hombres y mujeres Iker radique de una vez por todas la violencia de género esa es la España que va a ganar el premio

Voz 1900 09:53 el mar ya acabamos con un vídeo propagandístico de Vox con el título Las mujeres de Vox rompen con la huelga feminista del ocho m lo ha hecho llegar a los medios de comunicación lo ha distribuido por las redes en él se ve a una mujer joven con chaqueta verde leyendo una sucesión de frases que abusan de lana fuera todas empiezan con soy mujer

Voz 0277 10:14 y este es un fragmento soy mujer y Quiero liberarme de vuestro burka ideológico que pretende imponernos una doctrina totalitaria denuncio el burka que otros mujeres en el

Voz 3 10:24 es la sufren bajo vuestro vergonzoso silencio

Voz 0277 10:29 soy mujer y no quiere una doctrina que me enfrenta al hombre no quiero que se criminalice al hombre y a mi hermano y a mi padre a mi hijo por el hecho de ser varón

Voz 0194 10:39 qué te sugiere en todas las declaraciones que hemos escuchado

Voz 0120 10:42 que la gente contrata unos gabinetes publicitarios que deberían ser mejores porque lo único que veo aquí en vez de reflexión son simplemente eslóganes que se han comprado y que valen igual para vender

Voz 0194 11:00 el el contraponer el pensar en feminismo como enfrentamiento hemos escuchado a Pablo Casado ya lo escuchábamos a la representante debo

Voz 0120 11:08 es que no es una no puede ser militar que el feminismo porque es una agenda fuerte yo mi relación haya y feminismo Sylvie B S de él pero cuestiona muchas de las cosas que hacemos entonces no puedes evitar que te llevé enfrentamientos con quienes justamente no comparten el punto de partida ni la agenda eso es perfectamente normal sería cualquier ideología política cualquier teoría política que hubiera usado en el universo mundo sin polémica quién es que es como vamos llegando a conclusiones por ejemplo él porque el feminismo ahora no polemizar sobre lo que sea no me explico sobre el voto ya no discute nadie pero fue un debate terribles sobre que las mujeres puedan ir a la universidad no lo discute nadie fue un debate espantoso sobre que las mujeres tuvieran padre porque ya no se discute el nuevo un debates Herría que decir el debate sea se supera cuando se llegaba a un acuerdo

Voz 0194 12:18 pues Amelia yo agradezco muchísimo que no sayas ayudado gracias muy buenas noches

Voz 5 12:23 pues sí han servido para algo yo estoy encanta yo espero que sí seguro que sí

Voz 0120 12:28 gracias buenas nada hasta luego

Voz 0194 12:30 cada una encuesta de la empresa demoscópica cuarenta de centrada en el feminismo recuperemos el resultado de las preguntas que ponían el foco en la poli

Voz 7 12:38 es el primer hecho que llama la atención a Marianne Bascuñana recordamos directora de opinión del país profesora de Ciencias Políticas de la Autónoma de Madrid

Voz 1900 12:44 eso es muy revelador

Voz 4 12:47 que los hombres perciben a los partidos más feministas que de lo que lo perciben las mujeres no mientras que los hombre es probablemente están pensando en que esto es el no va más a las mujeres no están notando esos cambios

Voz 7 13:01 los encuestados siguen percibiendo más feministas a los partidos de izquierda pero en los partidos de derechas hay bastantes diferencias en cómo se percibe por ejemplo a Ciudadanos al PP

Voz 4 13:13 mientras que Podemos y PSOE son percibidos más o menos igual de feminista en la derecha ciudadanos PP Ibooks son percibidos de una manera muy distinta no hay se ve claramente que Ciudadanos se está haciendo un esfuerzo por proyectar una imagen más feminista frente a posiciones de Casado que son quizás mucho más turbias con respecto al aborto por ejemplo y no digamos ya las de Vox que no solamente no es feminista sino que lo que está haciendo es a capitalizar la furia masculino no

Voz 0194 13:46 la impedirán los analistas esa noche a los tertulianos una opinión aunque luego volveremos otra vez porque es evidente que el ocho de marzo cae en plena precampaña electoral

Voz 8 13:53 Ali nadie nadie evita el tema

Voz 0194 13:55 mal contrario y por eso hemos escuchado las declaraciones de Inés Arrimadas de Pablo Casado centridad

Voz 8 14:01 en diferentes y vamos a decir

Voz 0194 14:05 antes significados de la palabra de la palabra feminismo a ti qué te parece todo lo que está pasando con esto Mila Bono hoy

Voz 8 14:11 yo tengo la impresión de que

Voz 1587 14:16 por el tamaño los argumentos de la reacción contra el feminismo deduzco que estamos llegando a un punto resolutivo estamos llegando a un punto que tocamos hueso como se dice no muchas veces a ver la primeras la lo lo explicaba muy bien a Amalia no

Voz 9 14:34 la la la la gran

Voz 1587 14:37 la reacción que hubo contra las mujeres franquistas eso fue terrible la batalla fue larguísima hay terrible después vino contra las feministas de los años sesenta vino una reacción que la escritora norteamericana Susan Faluya reflejó en un libro que tituló precisamente Barclays que significa reacción en ese momento la reacción consistía en intentar convencer a las mujeres de que quizá no habían hecho bien de salir de casa y querer competir con los hombres y querer ocupar los puestos de los soplos venían a decir poco más o menos que que habéis ganado mujeres siendo súper Bowman pues ha ganado infelicidad porque ahora ni sois buenas madres ni buenas profesionales estáis todo el día sufriendo no llega a todo está siempre descontentas con vuestro rendimiento en cualquiera de las esferas porque habéis hecho caso de las feministas que os han llevado a competir con los hombres ya competir con vosotras mismas la reacción que fue bastante virulenta con películas con con con mucho con mucho diríamos mucha cartelería no convenció las mujeres las mujeres no se dejaron engañar y fueron siguieron trabajando y siguieron estudiando y ahora tienen niveles de formación más altos que los hombres aquí en España

Voz 0194 15:51 oye pedirá a Fernando ya ya ya

Voz 8 15:54 Ferrari que os apuntes que queríais decir

Voz 0194 15:56 porque como luego vamos a volver ahora no tenemos tiempo pero vamos a retomar esta cuestión que es la entrada del ocho EM del feminismo en en la precampaña y en la campaña electoral porque tenemos que ir cerrando diga a la cara B que nos quedan más cosas y que acabamos

Voz 1900 16:09 eh bueno pues con una reflexión una canción June libro libro por ejemplo tres Guineas de Virginia Woolf en la reflexión me la hacía Marianne Bascuñana una cosa es el debate interno dentro del feminismo otras las críticas que intentan acabar lo que es la canción de Zara el tema de fondo políticos cínicos y la gestación subrogada