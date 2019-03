Feminismo por interés electoral

Voz 0194

00:00

ya ven estas alturas hoy ya lo han visto a estas alturas tenemos que recordar lo que es el feminismo que el ocho m caiga de lleno en la precampaña electoral lo está convirtiendo en el centro de muchos discursos de no menos excesos verbales cada partido o mejor cada al politico lo define a su manera leña de la etiqueta que eleva mejor creen ante su electorado acompañen la palabra además con todo tipo de reflexiones vivencias comparaciones sienten impelidos a definir feminismo y cada uno lo define como quiere porque lo que no quieren es dejar pasar la oportunidad ante la jornada del VIII m no vaya ser que otro se apodere de las reivindicaciones todo bastante surrealista a estas alturas la ciudadanía ya sabe desde qué partidos se defiende la igualdad entre hombres y mujeres y se lucha contra cualquier tipo de discriminación y evidentemente contra la violencia machista también sabe la gente quiénes se apuntan a última hora improvisando argumentos que también sabe la gente quién lo niega todo pero es encomiable entiendan la ironía este esfuerzo de todos por intentar que nadie patrimonial hice algo que suele es patrimonio de todas aquellas de todos aquellos que llevan año luchando por la igualdad Años de lucha sin apenas repercusión años de manifestaciones mucho menos multitudinarias años de reivindicación es curioso ver cómo ahora se apuntan incluso los y las que no saben lo que es el feminismo estarán contando votos Ángels Barceló