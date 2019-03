Mónica Oltra: "Un adelanto electoral tiene que estar motivado políticamente"

Voz 0194 00:00 Mónica Oltra vicepresidenta de la Generalitat muy buenas noches qué tal buenas cómo ha ido la reunión del Consell de esta tarde porque ustedes no querían ese adelanto electoral

Voz 0139 00:11 bueno pues ha ido cómo tenía que ir quiero decir que en un gobierno plural en el que frente a cinco mil setecientos cuarenta y seis decisiones que ha tomado este Gobierno desde julio del dos mil quince hasta ahora pues ha habido una en la que no hemos estado de acuerdo porque las otras cinco mil setecientas cuarenta de ellas hemos tomado por unanimidad bueno pues se ha ido de manera respetuosa de una manera tranquila y serena pero pero también la firmeza que hemos estado esta vez de Compromís que bueno que no

Voz 0194 00:52 de casos no estamos nuestra cuenta porque no están de acuerdo porque no quieren este adelanto

Voz 0139 00:59 bueno entre otras cosas porque yo creo que un adelanto electoral tiene que estar motivado políticamente y así lo hemos expresado es de Compromís que un adelante electoral hay que argumentarlo desde un punto de vista político que decir el interés de todos los valencianos y valencianas el interés general no vale decir oiga es que a mí me conviene como partido como fuerzas porque tenga tu botánico no no no está para nosotros no es una decisión válida hay por tanto en este caso hemos dicho bueno es un si no hay razones políticas y las razones políticas cuáles son vamos a ver cuando adelanta alguien elecciones cuando lo tiene apoyo para para aprobar un presupuesto nuestro Gobierno ha aprobado cuatro presupuestos en tiempo y forma fuimos de los pocos Gobiernos autonómicos que era el quince aprobaron un presupuesto que no que no que el Parlamento no te apruebe los proyectos de ley que que envía desde el Gobierno no ha sido nuestro caso todos nuestros proyectos de ley han sido aprobados o que hay es una inestabilidad política que justifiquen adelanto este es el Gobierno valenciano desde que existe la Constitución más estable de toda la historia de la Comunidad Valenciana por tanto nosotros entendíamos que me había razones políticas y lo único que puede justificar estos son razones partidistas que los nosotros no estamos en condiciones de defender entrar lectora

Voz 0194 02:36 si usted piensa que hay razones partidistas detrás de la intención de la intención no ya la decisión del presidente Ximo Puig adelantar pero el que argumentos les da ustedes

Voz 0139 02:48 bueno él habla de un a singular de de de las elecciones valencianas como queriendo decir así formamos parte de ese bloque de de comunidades autónomas como Galicia Andalucía País Vasco Cataluña que convoca las elecciones fuera de lo que el calendario yo digamos te del resto de comunidades convocamos el cuarto domingo de mayo pero en cualquier caso yo creo que se cae en el momento en el que no veintiocho días antes de las elecciones municipales y europeas en este caso no tiene mucho esos sentido adelantar porque no nos vamos a singulariza sobre todo cuando lo que se plantea es adelantamos para hacer más valencianos y lo hacemos coincidir con las elecciones de toda España que son las elecciones generales con lo cual nos vamos a diluir en ese mensaje yo creo sinceramente Ángels que en este momento tóxico que desprende toda la política nacional porque en este momento lamentablemente en la politica nacionales muy tóxica queremos hablar es de las cosas próximas al hacer

Voz 0194 04:05 teme teme que quede camuflado el debate de lo de los valencianos de lo valenciano

Voz 0139 04:11 son sobre todo creo que no vamos a hablar de aquello que interesa a los valencianos son nos interesa a los valencianos y valencianas quiere decir que es la sanidad la educación en atención a la dependencia quiero decir que hay que contar que en este momento más de un millón de personas ya no pasan el copago farmacéutico que impuso Rajoy en el dos mil doce y que en esta comunidad se compensa quiere decir ahora mismo cualquier valenciano valenciana que tienen necesidades bala farmacia no tiene que pagar los medicamentos no tiene que elegir entre medicarse a llegar a fin de mes ahora mismo prefiero valenciano valenciana cuando llega septiembre Si eres padre o madre tienes los libros de texto de tus hijos encima de la mesa y no tienes que preocuparte si tú posibilidad económica da para comprar los libros de texto o no ahora mismo los valencianos y valencianas están ya no están pendientes si se les va a atender su dependencia porque hay sesenta y seis mil personas que desde del dos mil quince ahora ya están dentro del sistema de dependencia quiero decir con esto que si nosotros queremos hablar de estas cosas que ha hecho el Gobierno valenciano y que vamos a seguir haciendo en un debate en el que lo que nos queman hablar son casado Rivera au Sánchez se va se va a ir cuando es lo que en mente cambia y mejora en la vida de la gente

Voz 0194 05:48 Vide presenta Extreme este desacuerdo importante te dice muchos acuerdos y este desacuerdo pero esto es un acuerdo importante y además en la nota usted molesta por decirlo de alguna manera lo primero este desacuerdo deja tocada la posibilidad de un nuevo acuerdo después de las elecciones si es que volvieran a sumar

Voz 0139 06:09 no en absoluto ideal no no no no estoy molesto de verdad que no de verdad que no probablemente esté más dormida que de no lo que pasa es que esto ya sabemos las mujeres ya sabemos cómo cómo llevar estas cosas no yo estoy más vida que modesta pero en absoluto en absoluto porque las cuestiones políticas son las que hay que poner en el centro para mí lo importante en política es que hagamos una herramienta útil para que la vida de la gente que muchas veces es tan tan tan difícil yo se lo lo lo difícil que puede llegar a ser la vida de muchas personas pues la política sea una herramienta para facilitar para mejorar para paliar en todo caso para dar respuesta a las dificultades que muchas veces tienen unas personas por tanto yo molesta de verdad que no estoy puede que un poco dolida si no no no por el hecho sino por cómo se ha hecho porque muchas veces no es tan importante el hecho en sí como cómo hemos llegado hasta aquí pero eso no para mí no es obstáculo para que en las próximas elecciones que yo estoy convencida que vamos a volver a tener una mayoría de fuerzas políticas del cambio de fuerzas políticas emancipado Trías de fuerzas políticas que ponen el centro a las personas en definitiva de fuerzas políticas para las cuales lo importante es la vida de la gente no irán otras cuestiones como siempre lo hemos demostrado Compromís siempre hemos sido los garantes de que esta cuestión se ha te determinante en la política yo no entiendo la política y Compromís no entendemos la política hay por eso somos un hecho diferencial en el resto de España que no tenga en cuenta que estamos aquí para mejorar la vida de la gente más

Voz 0194 08:15 de lo que se haya hablado hoy en la en la reunión del Consell y no tiene la sensación de que el presidente la escuchado usted es suficientemente con este tema

Voz 0139 08:28 bueno no todas lo que lo que en política se las fuerzas políticas de la izquierda tradicional o las fuerzas políticas en realidad de la vieja política no todas lo que son capaces de escucha ciertamente yo yo yo no me quejo porque a mí no me gusta una acción de la propuesta ahí en las soluciones no pero ciertamente a mano se me ha escuchado en todo caso Iguala habría que preguntar a aquel que tiene que escuchar no pero de verdad que que que nosotros somos de sobre todo en Compromís somos gente evitar somos gente optimistas somos gente alegre somos gente de de cuadros de gestionar lo que hay no y entonces esto es lo que hay pues vamos a tirar adelante no como decimos nosotros no sé si se me has escuchado mejor o peor lo que se que es que compromiso vamos a estar ahí que somos una fuerza política que está en la vida política para mejorar la vida de la gente y para contribuir a que este mundo sea un poquito mejor desde nuestro pequeño mundo no yo ya no queremos ser pretencioso absoluto tenemos un pequeño rincón del mundo para que la Comunitat Valenciana es una es un territorio pequeño pero de este nuestro pequeño rincón del mundo sabemos en Compromís que estamos para mejorar el conjunto para mejorar sobre todo a las vidas de la gente que vive aquí no esto es no vinimos a asaltar los cien nos vinimos a mejorar la vida de la gente en la tierra y en este caso en me está pequeñas piezas religiosas lo que vamos a hacer y por tanto sabemos lo que es la escucha al que es muy importante y nosotros nos dedicamos a escuchar ya vamos a dedicar a salir Ana selecciones a a tener el apoyo de la gente y la confianza

Voz 0194 10:33 una última cuestión vicepresidenta porque han votado porque la convocatoria de elecciones es una decisión que bueno que que es del presidente porque ha habido votaciones este consejo

Voz 0139 10:45 bueno porque lo dice la ley

Voz 0194 10:47 sí claro

Voz 0139 10:50 la ley lo que dice es que la presidente o la presidenta puede convocar elecciones previa acuerdo del Consell y conseller nuestra consejos de Gobierno digamos no importan todo el Consell el Consejo de Gobierno tiene que pronunciarse por eso se ha votado simplemente porque lo dice la ley no no tampoco hay que darle más vueltas a estas porque tanto tanto que dice todo el mundo en este caso también en el la ley lo que dice es que el Gobierno valenciano tiene que votar la propuesta de convocatoria de elecciones que haga al presidente a la empresa

Voz 0194 11:33 supongo que no había hecho ya planes para Semana Santa Ana

Voz 1 11:38 bueno yo he intentado mucho frío tiene ahora ya había intentado hacer algún plan cualquiera de verdad que sí que necesitaría un poco de

Voz 0139 11:47 eh

Voz 0194 11:48 pues bueno un poco pues se queda presidenta

Voz 0139 11:53 bueno pero intentaré buscar la paz igual