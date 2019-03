Carrusel Madrid: Leganés 1-0 Levante y Deportivo 2-2 Alcorcón (04/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid

Voz 2 00:08 buenas tardes bienvenidos Osaka rehusó el Madrid desde ahora hasta las once de no escuchas en el ciento

Voz 1269 00:14 cuatro punto tres de la FM en la plica

Voz 2 00:16 acción de la Cadena Ser en la web en Cadena Ser punto com con Iván Álvarez en la producción Icon Carlos Díaz Marjaliza en la parte técnica un saludo de Óscar Egido desde Butarque donde va a comentar el último partido de la jornada veintiséis en primera división este Club Deportivo Leganés Levante Unión Deportiva además por primera vez en Carrusel Madrid vivimos también en directo un partido de la Liga el porque en Riazor va a comenzar el encuentro que enfrenta al Deportivo de la Coruña ya en la Agrupación Deportiva Alcorcón con los dos partidos apunte documentar a esta hora son noticia cuatro aficiones unidas por un brote está cuatro aficiones que semana a manifestar en los dos campos así que por ahí vamos a empezar esto es Carrusel Madrid texto suena en la cabeza

Voz 0277 01:05 Baxter

Voz 3 01:08 Air

Voz 2 01:20 ha comenzado el partido en el estadio de Butarque le momento Leganés cero Levante uno en

Voz 1269 01:25 abortiva cero novedades alineaciones de ambos equipos y noticia ahora mismo

Voz 0277 01:29 agrada juego habitual muy buenas olas

Voz 1038 01:33 qué tal muy buenas oscars a los oyentes de Carrusel Madrid la noticia en las gradas porque estaba prevista la protesta de las aficiones del Levante y sobre todo del Leganés que no iban a entrar hasta el minuto cinco protestando por los partidos en los lunes en este caso al igual que lo hiciera ya el pasado viernes la afición del Rayo Vallecano y la del Girona y la verdad es que veo pocos asientos libres sobre todo si una parte la de la grada de animación en la que están desplegando también ahora una pancarta está protestando por el fútbol en tres semanas en cuanto los once tenemos novedades tres cambios en el once del Club Deportivo Leganés con Cuéllar en portería Nyom y Kravets van a ser las bandas con Diego Reyes que es uno de los cambios centramos lesionado y o hubo ICIO base los tres centrales por delante Rubén Pérez quien entrar Recio por Miquel Berga Éste es el único cambio por decisión técnica que ha hecho Pellegrino con Óscar Rodríguez ahora otra banda y arriba Guido Carrillo que entra por el sancionado en Siri se hace pareja de delanteros con Broadway y en cuanto al Levante forma con Aitor Fernández en portería también línea de tres centrales con Cavaco vez Robert Pierre banda para Mou Cecil una Jason campaña en el centro del campo y arriba Morales Illa novedad Borja Mayoral

Voz 1269 02:47 en Butarque casi dos minutos de esta primera mitad domina bien el conjunto blanquiazul domina los locales domina el Lega en Riazor comenzó el partido novedades en el once del Alcorcón de ese Deportivo de la Coruña Alcorcón Iván Álvarez fue buena Óscar qué tal saludos oyentes carros

Voz 0684 03:02 el estadio de Riazor todo comenzó el partido de momento tres minutos de juego continuamos con el empate a cero inicial leí la noticia aquí en Riazor está en que también ha habido protestas la Federación de Peñas que propuso no entrar al campo hasta el minuto cinco para mostrar su descontento con los horarios de la Liga y la afición de momento lo está apoyando pobre entrada en Riazor hoy lunes de Carnaval aunque seguro que veremos las gradas bien pobladas cuando termine la protesta el Deportivo que es quinto busca la victoria para asaltar la tercera plaza el Alcorcón que piensa la permanencia aunque si gana puede quedarse a tres puntos del play off el once de Parra lo que regresa a Riazor a su casa y lo hace con Dani Jiménez bajo palos Lauren el lateral derecho Ali en el lateral izquierdo el Bali Esteban Burgos pareja de centrales con Dorca Eddy Silvestre en la en el doble pivote San Gali por la derecha no no por la izquierda y arriba Juan Muñoz y Jonathan Pereira ya rueda la pelota en Riazor cuatro de partido Deportivo cero Alcorcón cero

Voz 1269 04:00 vaya falta que ha recibido jugador del Levante en Butarque Palacio si falta dura la que

Voz 1038 04:05 tímido jugador del Levante ha pitado el colegiado por cierto arbitra El extremeño Gil Manzano en el bar esa Prieto Iglesias pero bueno no ha tenido no han necesitado asistencia se que continúa el juego

Voz 1269 04:16 por que hemos presentemos ya casi todo el equipo no queda uno el último presentar no porque sea el último es el menos importante

Voz 1415 04:22 de sino que es el que más a mi derecha en la cabina debutar que está Quini Álvarez la tiene muy buena hola buenas noches no se ha dado cuenta de una cosa que ha sido el máximo el último no es decir no no digo que no parece que sea el último es más importante se pasa lo deja para para el final es que es el máximo goleador de la historia del Leganés en Segunda B era máximo goleador de la historia del Alcorcón y Leganés

Voz 4 04:45 eso yo creo que soy máximo goleador de la historia de la col col íter cero más espectaculares de la historia de del Leganés

Voz 1415 04:52 por casualidad que nos juntamos en Butarque unos a las nueve y esté jugando los dos equipos el Leganés el Alcorcón lo dos cuyo sabes llegaron los dos no claro que sí pero cantamos en la victoria de los dos equipos como hicimos ayer con el que

Voz 1269 05:01 en el campo del Betis partido importante para el Leganés

Voz 1415 05:04 Quini porque de ganar hoy diez puntos sobre el descenso

Voz 1269 05:07 eso es una ventaja importantísima sí a falta de

Voz 4 05:09 doce jornadas está la diez puntos la verdad es que que le daría un un saltito no de de calidad y un saltito de calidad a este a este

Voz 5 05:17 el galés que que la verdad es que dentro de casa es es es increíble ya lleva diez partidos sin sin perder es un Leganés que que se está haciendo fuerte en casa y afinar la tabla clasificatoria que está sin apuros en ello

Voz 1269 05:32 vamos a continuar con el juegan ambos el campo porque hay Falta peligrosa a favor del Lega Palacio

Voz 1038 05:38 sí falta dura a la que ha recibido Recio se quejaba de un codazo de Jason Jason está diciendo que nada pero ahí está el ex del Málaga todavía protestando al colegiado

Voz 1269 05:47 pues la falta aproximadamente unos veinticinco metros de la portería que defiende Aitor Fernández preparado Oscar Rodríguez el Louvre XXVII Club Deportivo casi cinco minutos de la primera parte en Butarque Se marcha de ahí Rubén se queda tan sólo Oscar vamos a ver si la

Voz 1038 06:03 a que este aplauso esa flor que está entrando la gente sobre todo el fondo de animación están entrando y están preparando algo ve protesta

Voz 0277 06:11 me he pegado al larguero no chuta voladora veintisiete

Voz 1269 06:16 la la pelota el travesaño Aitor Fernández en el cinto de la primera parte llega la primera ocasión del Club Deportivo Leganés ojo porque sigue el ataque Ana Recio línea de fondo tras el paso más toca atrás para el griego taconazo agradeció al bueno tienes ayer la pierna Moses será corre a favor Deportivo Leganés vamos a mantener la conexión con el saque de esquina Pedro hacer la primera pausa y continuar ya con el partido hasta que llevemos al descanso el saque de esquina Óscar lo pone también no

Voz 1038 06:43 sí ahí está Óscar es primero para el Leganés ya estoy viendo mucha gente entrar en ese fondo de animación cantando ahora el Tebas vete ya Icon sábanas blancas con cartulinas blancas para protestar

Voz 1269 06:55 preparado que Rodríguez Adelante de la afición del Levante la pone la Óscar bola corazón velar el primer palo llegó sí vale queda muerta Griego la pela arriba para hacerle debutar que va a sacar la defensa del Levante por la parte derecha intenta Óscar saca la pelota de P al Levante en Butarque seis minutos primera parte ahora así hasta el descanso este es el partido de la jornada este es el partido de carros en Madrid ítalo contamos el la cadena

Voz 6 07:20 van a ser

Voz 1038 07:23 ah sí

Voz 1284 07:25 ya que nos hemos venido hoy para vivir con ganas estén le Cannes levante ya hablando de ganas no medidas que tú no tienes ganas de tener tu propio coche o cambiar ese viejo que tienes en el garaje pues es muy sencillo sólo tienes que acercarte a Nord Gate ocasión y seguro que encuentras eso que estás buscando en ocasión tienen turismos y vehículos industriales con kilometraje certificado y garantía de un año y ahora con un veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados cuanto sí sí absorbido bien un veinte por ciento de descuento recuerda Noor Gate ocasión en Getafe polígono de Los Olivos ven Von tu vehículo en marcha

Voz 1 08:08 mi

Voz 7 08:12 con sobres combate los síntomas de la gripe y resfriado Scott

Voz 1038 08:15 con la música la secreción nasal

Voz 7 08:17 Dolor fácil disolución Icon un agradable sabor limón regidor sobres de Parma Sierra laboratorios no administrar a menores de catorce años

Voz 8 08:25 le a las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 2 08:38 si en la primera parte en al Levante lo hace por banda derecha ahí están esperáramos es seguir adelante

Voz 0277 08:44 luego por la izquierda el remate Marbella

Voz 2 08:47 pero dice el colegiado Palacio que no ha pasado absolutamente nada

Voz 1038 08:50 dice que nada estaba protestando Ennis Vardy diciéndose lo hará línea yo creo casi hubo mano a mano clarísima eh

Voz 1269 08:55 en la frontal del área del agregó el Lera Ana vuelva a jugar ahí campaña para el Levante las saque sin embargo la gane rápido para Broadway este con Guido Carrillo una de las novedades hoy en once sustituyendo al pichichi Agnes Siri droga atrás para Diego Reyes este para Nyom se vio nacer dentro lateral el Leganés deja para Rubén Rubén tiene que tocar atrás para posición a través del mexicano Diego Reyes apoyándose en Óscar Rodríguez la pones la pide más en el lado contrario pero deja Óscar para que sea que tuvo el nigeriano el que toque a la derecha para Reyes este para que cae al suelo vamos a verse contra la pelota al danés lo hace lo consigue bien arriba madre mía qué poderío se marcha de Bardi y ahora sí por la par de Izquierda Robert Pierre Le Robert Shapiro nota cuando el juego está parado por falta sacará la bola

Voz 1415 09:38 el Club Deportivo Leganés me gusta cómo ha empezado Quini el Lega intentando

Voz 1269 09:42 el partido de la primera ocasión teniendo la pelota sí

Voz 4 09:44 le haga final yo creo que lo he buscado peregrino no con ese centro del campo con Recio con Rubén Pérez y conozca si que quiero ver yo

Voz 1415 09:53 con un poquito más desvinculó de defensa

Voz 4 09:56 iba hace ahora mismo con con esa protección que va a tener por detrás de tanto de Rubén Pérez como de Recio y bueno en la primera jugada cariño hosca ya lo que no tenía acostumbradas el año pasado y falta salvos del área que solían acabar en gol o o muy cerquita de ellos y en este caso en el larguero

Voz 1269 10:13 es un especialista en el foro de Castilla La marcaba el año pasado luego le falta la segunda B estaba lo intentan primera Keith lleva dos uno de ellos se lo marcó al Fútbol Club Barcelona la ocasión va saldrá retrasa para la posición del Pichu Cuéllar apertura la derecha para él debutan hoy como titular Diego Reyes porque ya había jugado minutos pero hasta ahora no había estado de inicio en el once de Pellegrino bola para Rubén Pérez campo lega dejando para Óscar de primeras este para arreció este toca de nuevo para Óscar tiene por delante a Carrillo a la izquierda graves para ganar la pelota la mete abajo dudaba

Voz 0277 10:46 para remate ve Martín Bright Quaid pedazo de jugada del Leganés la grada ya está toda en Butarque para fió casi celebra el primer gol

Voz 1038 10:57 si el primer gol del partido que ha estado a puntito de llegar que pena el remate Martin Broadway porque la jugada había sido escandalosa de Óscar que había dado un paso al un pase a lo Laudrup le un pase sin mirar los buenísima la llegada de Kravets el remate bueno bueno de Bride por cierto alguno aquí en Butarque a lo mejor mañana tiene que tomar remitido le porque hace un viento tremendo

Voz 4 11:17 que hace frío que ha querido de temperaturas serán

Voz 1269 11:20 torna doce pero el viento aquí con edificios alrededor lo peor

Voz 0684 11:22 sí claro Óscar porque hay penalti favorable al Alcorcón en Riazor eh

Voz 1038 11:26 vamos penalti favorable al Alcorcón Semes

Voz 0684 11:28 sí no no dentro del área la agarró David Simón el ex jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y tiene la ocasión en la

Voz 1269 11:36 Carrillo nadas abre mucho la pelota se Pérez poner el fondo sigue van ya

Voz 0684 11:39 ahí va va a golpear el centrales Esteban Burgos el argentino pierna derecha que ya marcó la semana pasada les pega gol a gol gol gol gol gol con con Mar Esteban Burgos salta la sorpresa de momento en Riazor sí adelanta el conjunto madrileño el equipo de Cristóbal Parralo en el doce de la primera penalti cometido sobre no hoy Esteban Burgos que la pegó con pierna derecha fuerte al centro imposible para Dani Jiménez que se venció ha hablado doce de la primera gane al Alcorcón en Riazor Deportivo cero Alcorcón uno

Voz 1415 12:13 no se empiezan a llegar los goles en la tarde noche

Voz 1269 12:16 para la Comunidad de Madrid para el sur de Madrid

Voz 1415 12:19 imagine estás aquí en diez minutos no ha visto

Voz 1269 12:21 no son de verdad de la corpore litos bonitos

Voz 1415 12:24 que nos da la vida no es esperemos a ver el golito el Lega

Voz 4 12:27 sí bueno y hay que recalcar la afición del Leganés eh como siempre como animando como apoya un lunes a las nueve anoche con este frío el estadio lleno sea eso que realmente lleno ni yo pondría por encima las once mil personas estado estado antes con el presidente hablando y me ha dicho que que ustedes no hay billetes así que

Voz 1415 12:47 en principio estadios llenos esa protesta de fondo en la falta de Craven sobre hemos hecho con la que estos once mil espectadores no están de acuerdo Palacio brote

Voz 1038 12:56 está Recio protesta los once mil mucho también Pellegrino eh que está hablando ahora con el cuarto árbitro no le ha gustado nada esa falta porque además es muy peligrosa ahí tiene a un hombre como es seis Bardi que tiene un guante aunque bueno se va a oponer campo

Voz 1269 13:09 vaya García Gómez el cuarto árbitro lo que con la que está dando Pellegrino

Voz 4 13:12 como me gusta comida como como me gusta que esté del cuarto árbitro hablando tranquilamente con divino que no le diga calles se está hablando normalmente pueden hablar perfectamente me encanta que los árbitros hablen con los entrenadores y con los jugadores

Voz 1269 13:23 esta campaña y el otro es Jason me parece no el otro que puede ponerla con la izquierda luna luna luna pues el uno con el veintidós con el XXIV campaña vamos a ver quién de los dos esa pelota área levanta la mano el brazo derecho puede ser jugada ensayada hay vale una tapones raza frontal del área que hay lista de Rubén P Pérez el capitán robando en la frontal saliendo sólo absolutamente el auto pase se marcha Rubén el largo para Oscar pues poca que se pudo quedar sólo va a salir Aitor gol acabó

Voz 0277 13:47 ETA B o porque se la para rematar Carrillo Parot hoy he

Voz 11 14:06 eh

Voz 0277 14:22 por todo salió hoy por a despejar con la cabeza su la ruta Carrillo la puso para estar en el punto Peralta y según la avenida la colocó dentro trece y medio lo primero parte mutar que se eleva los bares uno es el primer gol que Elia en primera Levante Levon te espero marcó Óscar Rodríguez

Voz 12 14:47 eh

Voz 1415 14:49 eh

Voz 4 14:50 qué qué maravilla de gol como como primero lucha

Voz 1415 14:53 a esa esa pelota un balón dividido

Voz 4 14:56 en el portero lo lucha y luego al final de quedar balón dividido Ike bien la mete con la izquierda que era era súper complicado el gol de

Voz 1038 15:03 eh han tenido ha tenido Quini tres padres este gol el Hereu yo creo que uno sobretodo Rubén Pelé en es agachado ahí no sé si ahí fijar la celebración sí agachado en el en el centro del campo ha golpeado el césped diciendo sí sí nos ha salido de lujo todo hay que recordar una falta ensayada horriblemente ensayaba para su por por fortuna para nosotros de Levante que le ha luchado de lujo Rubén Pérez y tercer gol de Óscar Rodríguez

Voz 1415 15:29 ha sido en la leche porque de una ocasión peligrosa para

Voz 1269 15:32 el Levante que podía haber sido el cero uno en Leganés ha sacado petróleo con Rubén Pérez con el capitán cómo ha visto la jugada como he leído la falta ensayada y como has salido en velocidad autopase llevándose la bola viendo a Carrillo ha sido la perfección al contrataque del Leganés con tres tíos ahí y luego el error de Aitor Fernández mira de peaje falla completamente

Voz 4 15:52 en principio este partido dos entrenadores que habrán dicho no quiero falta al borde del área que tienes al aquí en este partido está todos los mejores lanzadores de de la Liga tanto Vardy como como hosca no queremos falta al no ha faltado el área verde meten la dentro intenta jugada ensayada Rubén el más listo de la clase al final sale con ella jugada ya Oscar Al Bano cagas espectacular como como la luchado y al final como la izquierda

Voz 1038 16:15 es que todos los canciones que saber que era un golazo pues buenos días es para que sabe de fútbol aquí que es que Quini cuánto ha tenido que ver el viento en esa salida de Aitor porque yo he visto que hay que medir que no tan se ha quedado a medias no

Voz 4 16:28 sí sí sí es verdad que el viento o tiene que ver porque no sabe no mide es no mide es el el bote sobretodo no sabe si ha sido a votar rápido algo tan lento

Voz 5 16:37 es verdad que que que sí que tiene que ver

Voz 4 16:40 sí pero yo le puedo achacar un poco al portero que no no haber ido a por toda no en la la da con el pecho no no no ha salido a por todas bueno vamos a darle ese margen de error por el viento

Voz 1269 16:50 a los quince minutos que gana en Leganés

Voz 1415 16:52 no cero como sigue con Alcorcón en Riazor Iván

Voz 0684 16:55 pues sigue dominando y con la ventaja que lavado ese gol de Esteban Burgos desde los once metros el Dépor que está intentando ganar metros llegar al área defendida por Dani Jiménez pero de momento gana el equipo alfarero diecisiete primera parte Deportivo cero Alcorcón uno

Voz 1269 17:09 vamos a coger aire vamos a parar treinta segundos vamos a seguir buscando goles ganan Leganés gana el Alcorcón y te lo está contando quién el Carrusel deportivo Maricel donde en la Cadena SER cuando ataca pero levanta el esperamos gol beso pueden disparo ha sido un centro que se pierde por banda pero contamos en el carrusel Madrid en la sintonía de la Cadena SER

Voz 1280 17:31 sabes que el ochenta por ciento de la información nos llega a través de los ojos por eso es tan importante que acuda esa revisión al óptico letrista al menos una vez al año te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales no te la juegues con tu visión acude a tu óptica de confianza o visita revisa com punto es Colegio Nacional de ópticos Optometría estas

Voz 1415 17:53 no sé qué ha hecho Moses en ese saco

Voz 4 17:56 lo Quini pero nos ha venido muy bien yo creo que se han fijado un poco lo que Vinicio no en Sudán

Voz 1038 18:01 ha claro cuando cuando la pegaban al córner siempre

Voz 4 18:04 gol que yo no sé vacía pero bueno la verdad que les salía bien bueno al final son tiros que intenta dale con los tres dedos típicos que que como lotes Avalos los tres dedos quedarse en ridículo delante todo estadio bien en este caso han sido así

Voz 1415 18:15 eso los que demuestre debo yo tengo uno que es el gordo funciona no no tengo más pie Palacio que juega la línea en la Liga de medios

Voz 4 18:21 seguro que es un poquito mejor que yo Palacio eh

Voz 1038 18:23 yo yo lado y con la izquierda pero la de peso Javier mucho a sus filas al lateral si la edad

Voz 4 18:29 metralla ya ya tiene que ser bueno Volvito siempre siempre tenemos

Voz 1038 18:32 Palacios Cantarero lo lo lo zurdos como lo bueno la gente la gente sí

Voz 4 18:37 me me decía pero ojo eh tú no lo ve difícil algo que para los zurdos no difícil lo lo difícil para los derechos que tiene que dar otras formas lo zurdo lo mismo de otra forma

Voz 1038 18:45 cada no lo zurdos tenemos una pierna muy buena que es la zurda y otra buena miel a diestra y lo digan pero no tengo una pierna buena y la otra muy regular claro claro

Voz 1269 18:52 por eso yo seremos lo tengo eso siempre ha sido el portero de la Liga en medio de la hasta que tienen muy me jubile

Voz 1038 18:59 Kenny aquí el tapado es Iván Álvarez fe que le tenemos ahí en Riazor y ese ese sí que debo medio centro

Voz 1415 19:04 no me mereciendo más cuando J

Voz 0684 19:07 a a presionar que luego con el balón en los pies me quemo poquito eh

Voz 1415 19:09 ver a vale vale

Voz 1269 19:12 no eso es que como Ángeles muy bien estamos

Voz 1415 19:15 no todo esto porque en el partido de votar caímos está la cosa tranquila no pasa nada ganar Leganés el Lega lo tiene completamente dominado

Voz 1269 19:21 y la pelota para el Pichu Cuéllar que la saca con peores queda ya fallado mira se contagian los toros uno de los porteros sin embargo llega bien a corregir con pierna izquierda la pone arriba al hacerle debutar que tan larga que va a llegar mira qué listo Unión para el sexo

Voz 1038 19:32 otra vez se quede en el balón pegado por el aire

Voz 1269 19:35 claro que esto iba fuera

Voz 4 19:36 pero hoy hoy tienen que están listos los dos equipos saben que que el balón se queda al final el aire es décimas Ci hostil mirando los los banderines de los y lavanderas son son rachas de aire que empató lados entonces Sara cualquier bote y demás y en Lleida por todas que que miran puede provocar como como el primer gol ya estaba espabilado torneo

Voz 1269 19:54 toda la pelota que ha dejado que le tocara que luego tocará el lunes que se marchara por fuera de sacar un saque de banda para Madrid a que gana la línea de fondo caía al suelo opinen falta yo dar puerta vaya traje lo había hecho

Voz 1038 20:04 sí de tacón espectacular

Voz 4 20:06 decidido a principio partido lo hemos dicho no que hoy vamos a ver a un Oscar más más liberado no de las tareas defensiva ya que va a tener a dos a dos perros defensivos como son

Voz 5 20:16 el Recio hoy Rubén Pérez Di está

Voz 4 20:18 moviendo en estos primeros quince minutos espectacular gol

Voz 1269 20:21 a pasa que lo había dado Rubén Pérez demasiado largos sua a perder por línea de fondo está muy activo Óscar Rodríguez la verdad que lleva dos o tres partido en los últimos mejor pero ha estado un mes prácticamente desaparecido en el Leganés me ha recordado un poquito al marcar el gol a falta cuando ha dicho en la rueda

Voz 1415 20:38 se dice que tiene que pedir un paso adelante un paso más pues Oscar en Leganés es uno de esos al que se le tiene que pedir un paso adelante

Voz 4 20:43 sí pero recordemos que os olvide de segunda B de un equipo que que afinar es un acierto de la dirección deportiva en fichar a gente de segunda B que que sabe que lo va a hacer bien en primera jugadores que le cuesta más la segunda B y la segunda que la primera y en este caso Oscar es uno de ellos

Voz 1038 20:58 la juega el Levante lo intentaba aparcar robada uno de los tíos que para una arroba de la Liga Rubén Pérez

Voz 1269 21:03 capitán del Lega que ha caído al suelo y ahora sí Palacios falta

Voz 1038 21:06 sí falta clara de Morales del comandante que está desesperado el novato con un balón y eso es una grandísima noticia para alega hoy está jugando Morales con Mayoral eh no está

Voz 1269 21:16 Roger Martí se quedó en el banquillo el hombre quemar gol

Voz 1038 21:19 el lleva en el Levante se ha quedado de suplente otra cosa que al igual

Voz 1269 21:23 ha sacado la falta malignos ha venido bien también viene bien

Voz 4 21:26 si al final según goleador al final el tener en el campo gente que que sólo con mirarle va va va a meter gol en este caso tenía diez fuera ex pero bueno al final tienes ahí a Morales si tienes gente con mucho gol no yo creo que es un acierto en Leganés que todavía no hayamos nombrado a Morales ya pelotas para que la intente jugar

Voz 1269 21:45 de izquierda por allí el elevado

Voz 13 21:47 de él a pierde Luna va a sacar de banda rápido

Voz 1269 21:50 ante el Lega todos pasan por Óscar Rodríguez que es el hilo conductor hoy del ataque del Club Deportivo Leganés tiene que retrasar Oscar para hubo campo Elena que viene aguanto delante de Morales Ömer hubo dejando la pelota para Diego Reyes este amaga tiene a Rubén sin embargo la jugar arriba para aplaude que toca de tacón para comparación la intención era bonita la intención era buena pero el atado el defensa del Levante aunque va a recuperar el Leganés en defensa deja salir Diego Reyes será el lateral para alega

Voz 1038 22:17 la pelota para que ha jugado a Pellegrino el pase atrás de Óscar Rodríguez te estaba muy cabreado quería que los balones fueran hacia delante y no acabaran en números

Voz 1269 22:25 ojo mira parlante la conexión vas buscando pelea ahí por la parte derecha contaba con tabaco que se hace con la bola que es que tiene que quitar de encima para regalar

Voz 1415 22:34 el saque de banda para el Lega el partido está

Voz 4 22:37 otro larguísimo sí y encima bueno a finales de los delanteros están luchando sacan petróleo cualquier jugada bien fíjate este balón que que no tenía nada y al final sacan un saque de banda

Voz 1269 22:46 ahí está intenta poner el centro toca en Moses otro saque de banda para Leganés poquito a poco con tranquilidad te a punto de llegar al ecuador de esta primera mitad en el estadio debutar que gana el Club Deportivo Leganés con gol de Óscar Rodríguez el primer gol que levante la historia en Primera nunca había marcado no les marcaba el Leganés al Levante desde el año dos mil dos en Segunda División así que Palacios un gol histórico para un equipo que como el Girona se le atraganta le

Voz 1038 23:09 era sí esperemos que se rompa otra racha porque son siete partidos que ha disputado primera división el galés con el Levante ha perdido cinco ya empatado dos Si a la octava va la vencida

Voz 1415 23:20 yo estoy convencido hoy está aquí en la cabina de

Voz 1269 23:23 en la Cadena Ser yo estoy convencido de que hoy Ganar Alcorcón lega de momento nos va bien en los dos campos como le al Alcorcón cómo aguanta ese cero uno en Riazor

Voz 0684 23:31 pues ahora está resistiendo porque está avanzando líneas Sela el Deportivo ha tenido una ocasión muy clara con un disparo de falta de Fede Cartabia una gran mano de Dani Jiménez que por algo es uno de los guardametas menos goleados de esta segunda División resiste el Alcorcón que gana gracias al gol de penalti de Esteban Burgos veinticuatro de partido en Riazor Deportivo de la Coruña cero Alcorcón uno

Voz 0277 23:51 ojo que se viene Mayoral arriba por la parte izquierda que el Levante va corriendo con Homero calle jugador del Leganés aguanta por ahí Mayoral recorte la pone el centro por allí a donde ella vaya a mano a mano para veo que acaba de sacar el pecho paradón espeta

Voz 1038 24:07 hablar del Pichu y ahí está la ovación de la grada debutar que al Pichu Cuéllar que acaba de salvar el empate madre mía que blandito ha estado también hubo en esa acción con Borja Mayoral porque el cuerpo le gana pero la gana Oporto tanto Mayoral y ahora el que se duele de un golpe yo creo que ha sido el autor del pase ha sido Ellis Vardy está tendido ahora en el suelo y otra vez la ovación al Pichu Cuéllar tomar

Voz 1269 24:28 gritado Guiness que lo que ha hecho es para celebrarlo como un gol

Voz 4 24:31 sí a Jesús gol es un gol porque ahora mismo sino sino llega hacer esa parada estaríamos hablando el empate a uno espectacular como adivina la intuición que tiene al final Pichu que que muchas veces decimos Juan pero como la parado que que está a un metro del jugador y bueno al final un penalti movimiento que que lo ha parado

Voz 1269 24:47 para que la gente S'Agaró idea ha sido casi como la de Luis Suárez con el Camp Nou casi a bocajarro sale Goya a los pies de del delantero pero esta Benet patadas tome la saga consumo que hay no empatada negó

Voz 4 24:58 normal que los de patada claro y además ya

Voz 1269 25:00 sacado perfectamente la manos arriba ya hecho para

Voz 1038 25:03 lo no es muy de Josefa Hombrados

Voz 1269 25:05 todo de piernas el levantó los brazos arriba perfecto el Pichu Cuéllar que hace una temporada espectacular que no ha renovado y que además tiene cuatro

Voz 1415 25:12 ellas

Voz 1269 25:15 la pelota apercibidos salir unos cuantos

Voz 1038 25:17 el de leganense huella Óscar Recio

Voz 14 25:22 UJI lo hizo todo ese titulares eh

Voz 1415 25:24 mi cualquiera ya se puede perder el partido del metropolita

Voz 1269 25:27 Dana el próximo sábado cuatro cuarto contra el Atlético de Madrid Falta peligrosa a favor del Lega está preparado graves no me parece que es uno de los hombres con la izquierda y el otro Oscar

Voz 4 25:36 Oscar

Voz 1269 25:36 pues vamos a ver si os pega o a ver si lo ucraniano no sorprenden lanzando faltas

Voz 4 25:39 al final

Voz 1269 25:41 ya es capaz de meter la desde ahí estamos en el XXIV primera parte canta Butarque lo estamos contando en el carrusel Madrid puede llegar el segundo del Club Deportivo Leganés de pie Pellegrino dando indicaciones y voces

Voz 1038 25:53 sí está como loco e fuera del área técnica dando indicaciones a los suyos en este balón parado

Voz 1269 25:57 cuando diga el colegiado Gil Manzano pasa graves ahí estábamos Karra sita la pelota

Voz 0277 26:01 abajo ya que apoyado en boca de gol el argentino del Leganés lloro que era más difícil hallarlo cometerlo el alumnado

Voz 1038 26:12 al menos al menos ha pitado fuera jugó de por lo menos Le queda ese es el consuelo no pues ese es el consuelo dos delanteros cuando fallamos eh mirar corriendo a ver si a plataformas

Voz 4 26:21 no bueno al final no era el tan malo

Voz 1269 26:24 es que si no tiene que lamentar pero creo creo que ha tocado

Voz 4 26:26 en el primer palo no jugador del Levante que creo que por eso confundido poco a Carrillo

Voz 1269 26:29 ahora ese balón envenenado de Óscar Palacio Ras sita a media altura mostrados por Cape bueno bueno ojo ahora lo que Rubén para marcharse con Moses vamos a ver si lejano tormenta como separamos es como la puesto Oscar ha sido es un busca pieza espectacular también

Voz 1038 26:44 y el engaño otra vez porque parecía que iba Craven si yo creo también ha descolocado a la defensa del Levante un balón tan tan cerrado y metido por un diestro para psicólogo perfecto el balón de sí

Voz 4 26:54 al final a meter un zurdo y un derecho pues se te hace dudar no la defensa si tiene que salir no tiene que salir en este caso siempre suele salta en el primero es zurdo y el segundo la suele la suele poner

Voz 1269 27:04 la pelota Baraka Leganés saque de banda ha caído por ahí Carrillo eso es otra cosa

Voz 1038 27:09 Messi ha pitado bueno bueno es que él estaba haciendo una llave de yudo yo creo de de Cavaco ha al delantero argentino en Lega

Voz 1269 27:16 pues no al suelo Carrillo y dice Gil Manzano que no ha pasado absolutamente nada de hecho la pelota va a sacar puerta al Levante ha dejado salir de puerta para que saque Aitor protagonista en el gol de Leganés por la pifia pero el portero del Levante como en la pelota larga arriba no llega Jason sí que llega va a meter la cabeza Mayoral que deja atrás páramos es Se bien arriba por la derecha se apoya en su compañero Mayoral tiras Rasa bajo para Jason intenta cambiar el juego a la parte izquierda para la subida de Luna aguanta para el carrilero le presiona neón once en el una el centro pase interior a la frontal del área para que la juega para allí Morales ahí está el comandante buscando a Jason bien Aranburu ha estado bien antes la falló con con Mayoral pero hubo ha cortado perfectamente la pelota ya ha caído Carrillo través da suelo y el colegiado sí es es decir que había que no hay falta nada ahí sí que no había nada aunque la de antes no se tenía que haber sido Falta peligrosa a favor del Leganés protege la pelota Diego Reyes el INE de fondos en la quita de encima pero vienen y el apoyo para rifar esa pelota arriba para que la Burque Carrillo recupera sin embargo las levanta la frontal del área caía solo Levante y ahora sí que pitó falta

Voz 1038 28:20 sí esto es media falta de lo que había hecho al contrario Cavaco ahora le ha pitado falta a Rubén pero yo creo que era al CAP y sobre Jason y otra falta peligrosa pero esperemos que termine como la del primer gol delega pues que la ponen muy bien uno es el Macedo

Voz 1269 28:35 digo Bardi y el otro José Campaña yo no

Voz 1038 28:38 Alcorcón le he visto meter también bueno huele desde lejos

Voz 4 28:40 los distintos supongo yo o no si la poner campaña seguramente la ponga pon remate la Vardy seguramente vaya directo a portería

Voz 1415 28:46 pero vamos a ver porque Vardy ya le marcó un golazo al

Voz 1269 28:49 Getafe en el partido de el

Voz 1038 28:51 misión yo es el macedonio Palacio que está con lo de la bola eh si tiene un guante en la pierna diestra ahí va el número diez el dorsal número diez del Levante estamos Enel

Voz 1269 28:59 veintiocho obra de la primera parte en Butarque campaña hay viene barrio pues echaba portería Cuéllar junto al palo derecho a media altura atrapa siete problemas el portero del Leganés que está muy muy seguro en las dos quienes peligrosas en las que ha tenido que hacer frente

Voz 1038 29:14 por cierto no lo ve nada claro Paco López y ya manda calentar a los tres primeros hombres a Ruggeri a Coke Andújar que el otro es Chema

Voz 1269 29:22 pues la pelota arriba para Clemente bajar la toca de cabeza a la corre Carrillo protege cava con la frontal Se la quita de encima regala saque de banda muy cerquita del banquillo de Paco López quitando ese remate que ha tenido Jason a bocajarro

Voz 1038 29:36 no

Voz 1269 29:36 no sufro en Leganés y tenía el partido controlado hola para Rodríguez el autor del gol a punto de perderla la pierde pero vamos a ver si la recupera no va a ser bola saca banda Brabante

Voz 4 29:45 en esta jugada mira en esta jugada estamos viendo para los oyentes que no que no está viendo la televisión os está jugando por la derecha de la línea de tres de centro el campo estaba moviendo Óscar o sea presionar en banda izquierda arriba Ossa es el la liberación es total para Oscar con los dos mediocentros K puesto por detrás

Voz 1038 30:01 claro tenía dos golpes de calor suyo va a ser una locura eh

Voz 4 30:04 sí sí sí sí luego lo veremos en el descanso

Voz 1415 30:06 tiene dos coches como son recibió hoy

Voz 1269 30:09 pues dos dos hombres que roban lo que tiene que hacer es buscar el último pase tanto para Carrillo como para dos que remata perfectamente la jugadas de ataque la pelota para Cuéllar que saca la Izquierda Passió vas a esto agregó pegado a la línea de banda la conexión más arriba buscando en aras a eso falta de Cavaco el podía ser hasta amarilla

Voz 4 30:29 Manilla ahora sí que saca cartulina

Voz 1038 30:31 amarilla al central uruguayo del Levante la primera cartulina amarilla es para Cavaco

Voz 1269 30:37 pues estamos en el veintinueve y medio ya son las nueve y media enseguida hacemos ronda enseguida citó como marcadores en el carrusel Madrid pero primero esa falta

Voz 1038 30:46 muy lejos están protestando tres hombres del Levante a Manzano cuerno hace una amarilla que maravilla no la quita ya será además en amarilla en clara la de protestar

Voz 4 30:56 entiendo ya las saca la tarjeta amarilla porque siguen protestando no

Voz 1038 30:59 a alguna de esas áreas tuvo que estaba Pedro

Voz 4 31:02 si bien ya no lo decía bueno nada se entre sí es dudosa piensa te esta pero vamos

Voz 1269 31:07 pues vamos a ver que la pone porque otra paradoja Rodríguez pierna derecha ICREA vez para colgarla con la izquierda puede colgarla para que la pelota vaya abierta pueden colgarla para que la pelota verdad cerrada pues no caben las dos opciones

Voz 1415 31:18 gané como antes en la falta

Voz 1269 31:20 en cuanto Gil Manzano diga ahí va ha pasado por encima daba para de graves pelota segundo palo para sido vas no llega pero va a ganar la nieve la frontal la tire atrás para hubo para el semicírculo ataca el Leganés por la parte derecha otra vez la bola para Nyom la está pidiendo el larga por allí siguió vas la baja el gigante Lin no aguantó la pelota pegado a la línea del noble intente el autor base se marcha en saque de banda son las nueve y treinta y uno es tiempo de en el que

Voz 1038 31:45 los en Madrid

Voz 2 31:55 todo marcha el partido en Butarque Palacio tren

Voz 0684 31:58 da y uno de partido buena noticia paralela que gana contando de Óscar Rodríguez Leganés uno Levante cero

Voz 2 32:05 al Leganés en Butarque gana el Alcorcón en Riazor Iván

Voz 1284 32:07 domina el equipo amarillo de Cristóbal Parralo que está creciendo con el paso de los minutos treinta y dos de la primera parte Deportivo cero Alcorcón uno

Voz 1415 32:15 nueve y treinta de la noche hasta aquí la ronda caros

Voz 2 32:18 Marie

Voz 1284 32:22 pasan los minutos en Butarque tenemos una cosa clara si el Leganés quiere aumentar la distancia de marcar el segundo tiene que meter las ocasiones y no desperdiciar ni una sola Si buscas coche no desperdicie esto tampoco el descuento que representa norte la ocasión veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados turismos y vehículos industriales con kilometraje certificado y con la tranquilidad que otorga la garantía de un año recuerda Noor Gate ocasión en Getafe polígono de Los Olivos ven ir con tu vehículo en marcha

Voz 15 32:58 un seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la policía me gusta MMT Seguros sí porque nos gusta ser transparentes para que esté es donde más te guste

Voz 16 33:06 Vine MMT Seguros punto es ir decide tú mismo

Voz 1269 33:11 treinta y dos minutos de la primera parte en Butarque gana uno cero Club Deportivo Leganés con ese gol de Oscar Rodríguez fíjate cero uno en Riazor vivimos dos victorias de equipo en el sur de Madrid para que juegue el Levante ahora presiona Bray Guaita hizo la posición de Robert Pierre que la rifa arriba va a recuperar el Lega bien en la banda izquierda eso puede hacer falta el una

Voz 1415 33:30 poco la verdad que el colegiado

Voz 1269 33:33 está siendo permisivo con las embestidas de alguno de los jugadores del Levante y ahora mira no pitó la falta de Rubén eso nos viene bien a esta Rubén Pérez canta la bola que la tira para Recio en el semicírculo campo del Lega deja la derecha para Nyom éste tiene que retrasar la pelota para Reyes Reyes con Perú abierto la parte izquierda está axiomas delante de Pellegrino para Griego a la pelota espero que larga hoy que había estado Kravets avenida corregir y ha conseguido que esa pelota no saliera fuera la toga para hubo esté presionado ahora por Eric Vardy tiene que tirar la pelota tras para Cuéllar pues que la tira larga arriba pero la cabeza de Kravets llega el ucraniano aunque la ventaja por allí era para Eric Ábaco que la pone arriba la pelota para esto parece un frontón de un lado a otro y al final el en Leganés la tira fuera

Voz 1038 34:15 en esta pedía fuera de juego Recio en ese pelotazo que iba en dirección a Morales pero Morales no hace intención de jugar al balón despeja Perú pero aún así pero sí estaba el el Landaluce

Voz 4 34:25 esa Palacios esa esa regla esa de porque si la deja pasar si la alejado pasar en este caso pita fuera de juego lo que pasa es que como la daga no no pita fuera de juego el saque de banda a favor del Levante eso eso tendrá que cambiar esas reglas Cate que esas son dos haciendo muy parecidas que protesta el Rayo Vallecano

Voz 1038 34:42 el los goles y sobre todo en el de Morata de Griezmann en el derbi ante el Atlético de Madrid que Morata parte una acción similar a no y luego también en la del Coliseum en la que se aprovecha full que es un error claro de Aller Moreno es una es verdad que es una medida hay una norma un poquito extraña

Voz 1269 34:59 ojo arriba Cavaco para Morales mete la cabeza Meré hubo va a sacar la central del Leganés presionados por Mayoral la baja con pierna izquierda la rifa para que intenta el Levante nada la plata esa perder no por fondo no porque ha llegado Cuéllar versión saque de puerta pero prefiere portero Elena aguantar la pelota hay perder unos segunditos hoy está bien que cuya espera tiempos Si quiere no como otros días que con empate incluso perdiendo

Voz 1415 35:19 en ella lleva un chip en la cabeza que pierda tiempo y hay mucha gente que no que no lo entiendo pero hoy hace bien es pronto todavía pronto no

Voz 1269 35:26 la pelota larga del Pichi arriba buscando a Guido Carrillo ahí está el árbol del Lega que la baja para Broadway el danés que presione al afrontarse

Voz 0277 35:34 droga a Robert Pierre y a punto ha estado de Sperling lío Aitor Fernández

Voz 1269 35:38 has sacado el portero del Levante pero

Voz 0277 35:41 vivir en la presión el danés Palacio

Voz 1038 35:45 el permiso los oyentes como una mosca cojonera Brouwer a su pareja va presionando va comiendo la moral a los defensas es un espectáculo el danés

Voz 0277 35:53 bajo la pelota a la izquierda para luna ataca Levante en análisis

Voz 1269 35:57 el fondo de la pone al área salta Mayoral sale en falso poco la pelota para Morales su disparo fuera se ha marchado a la derecha de Cuéllar el dispar de Morales hoy en Leganés está jugando de una forma diferente normalmente puede jugar el balón en largo para me Siri para que lo baje el marroquí que se vuelca banda derecha hoy el fuego otra forma hoy Kinney buscan a Carrillo arriba y ese que la tiene que bajar para para el XXV para el danés

Voz 4 36:18 es un jugador que tiene que tienen un porcentaje de duelo ganados interesante a bueno está empujando a Carrillo las peonadas y luego pues como hemos dicho la mosca cojonera que siempre siempre está ahí siempre estorba siempre pasa algo siempre mete la pierna sacan amarilla en este caso bueno una peinada mientras que otros se quedan quietos en el sigue Aído ya está a punto de marcar el segundo

Voz 1415 36:42 no jugaba Carrillo se de dime

Voz 1038 36:44 no perdona te dice que en esa jugada que ha hecho una mala salida Cuéllar rápidamente cuando ha visto que el salón el balón salía fuera ha pedido perdón a su compañero sea los defensas le ha pedido perdón porque no ha estado bien ahí ahora el portero Lehmann

Voz 1415 36:57 el portero de Leganés de Carrillo que no juega titular desde el día doce de enero ante el Huesca el día que si esto él

Voz 1269 37:03 esguince de tobillo que le ha tenido siete semanas fuera

Voz 1415 37:05 del once en el Club Deportivo Leganés aunque había jugado ya en los últimos dos o tres partidos hoy Palacio ha sido asistente en el gol de Óscar Rodríguez

Voz 1269 37:13 lesiona un tiro a puerta o un pase pero lo que no ha salido una asistencia para buscar

Voz 1038 37:17 sinceramente sabe perfectamente seguro mejor Quini que actuaba como delantero que ahí lo primero que mira Espinar a portería si que sale luego viene el pase pues mira te apuntas como asistencia pero yo creo que ha tirado de

Voz 4 37:28 que es buena gente Oscar

Voz 1415 37:31 no no no ha invitado tira

Voz 4 37:34 algo algo como como yo hubiese intentado yo cualquier delantero esos final tenemos ante la CGT High hielo intentado con la suerte que hemos tenido que la caída dos claro

Voz 1415 37:42 le ha salido a buscar una prolongación

Voz 1269 37:44 pero de Carrillo que el río a lo mejor no hubiera llevado a portería

Voz 4 37:47 la ayuda se yo sé que ha llegado así que medio gol

Voz 1269 37:49 a cada uno ya que la jugada Oca Rodríguez de la Izquierda para axiomas treinta primera parte no le gusta a la afición del Leganés

Voz 1038 37:57 volvió el lunes pero lo están disfrutando Palacio de lo lindo incriminó lo están disfrutando porque están ganando un equipo que todavía no han visto ganar aquí en Butarque eso sí no les gusta a los lunes con el frío que hace hoy yo voy a insistir estatuaria Gavín hasta calentito

Voz 1269 38:10 la ponía segundo palo para Carrillo bueno nosotros tenemos aquí

Voz 0277 38:13 y en la cabina sin chaqueta ni nada

Voz 4 38:15 estamos sin camiseta no

Voz 0277 38:18 pero lo colgó Dogo

Voz 0684 38:22 con el gol un Dépor en Riazor a empata a Quique González centraron desde banda derecha metió la manopla muy bien Dani Jiménez pero la pelota que quedó suelta área pequeña ya hay metió la cabeza el delantero del Depor marca Quique González empata el partido el conjunto gallego treinta y ocho de la primera en Riazor Deportivo uno Alcorcón uno

Voz 1415 38:49 con mala noticia la gallega es de Riazor bares empate del Deportivo Grace empate de Quique González

Voz 1269 38:55 le decía aquí en Butarque sigue ganando el Lega uno cero