Clarence Seedorf: "Para hacer goles hay que crear ocasiones"

Voz 1375 00:00 pues quedan veintidós minutos para llegar a las doce una menos en Canarias hoy yo creo que era un buen día para charlar con Clarence Seedorf que ya estuvo aquí en El Larguero cuando fichó por el Depor se acordáis verdad yo estuve entrenando al Deportivo de la Coruña en esa aventura en los banquillos y ahora está en otro banquillo en el de la selección nacional de Camerún está ahora que en side of all es muy buenas hola buenas para cambia mucho de Coruña Camerún Gambia esperado

Voz 1 00:28 hombre hay que buscarlo buscar los oportunidades interesantes no se vive ver ver ver el Mondo

Voz 1375 00:36 sí señor país organizador para la Copa de África dos mil diecinueve aunque la la CAF ha cambiado la sede por conflictos del país como está ahora mismo la situación en en Camerún

Voz 1 00:48 bueno yo no tengo idea cómo está ahí sinceramente no yo creo que fueron también por otros motivos que no han cambiado ahora va a ser en dos mil la atención no qué va a ser tener la Copa África me en Camerún

Voz 1375 01:07 en Egipto

Voz 1 01:09 digamos que con nosotros ahora tenemos que clasificarnos que antes esto vamos ya clasificados a ganar a ver digamos el último partido pero estamos estamos con confianza el equipo ha crecido mucho claramente digamos queremos dar también a la gente estar alegría no de estar en una Copa de África

Voz 1375 01:36 los estaremos atentos a la Camerún de de Clarence Seedorf que es la nueva aventura en los banquillos de de Lex del Madrid del ex del Ajax que no sé si mañana lo vas a ver en el Bernabéu porque en la ida que estuviste en el estadio no en el Johan Cruyff Arenas

Voz 1 01:49 sí sí que hay es que es un tantos años que no no se clasificaron para la Champions después jugar conforma un equipo importante como madre me invitaron a una cosa que suelen hacer ahora mucho me dijeron cuando invitan los lea digamos desde el del club el pasado esos jugadores cuando han tenido también ha pasado con el club que juega a lo están GAL fue cuando jugar contra ahí así adelante no y bueno digamos para mí es un poco complicado tiene corazón no poco partido no porque los dos dos pases bien

Voz 1375 02:32 prefiero como siempre

Voz 1 02:34 no más como siempre yo pienso yo me gustaría que el que lo mejor gane porque yo creo que el deporte es así como lo de siempre pitido esta claro que en los dos equipos que yo he vivido épocas muy muy buenos hemos Benito con ellos sí vamos a aportar seguramente era un partido muy tenso porque uno llega con moral otro está en una situación que tiene que salir de después unos derrotas Madrid sabemos ya que tiene esa capacidad de no de sorprender a tener esa serie de volver a ser bien expresamente cuando la Champions llama entonces vamos a ver lo qué va a pasar mañana

Voz 1375 03:15 eh allí en Ámsterdam uno dos pero no sé si te pareció un resultado acorde a lo que pasó en el campo el uno dos del Madrid

Voz 1 03:24 no Madrid fue muy el síndico conseguido matar matar el partido con más ocasiones que ha creado con los pocos ocasiones también Ajax que no ha conseguido hacer gol sólo uno en el juego manera fácil porque han hecho una presión que casi desesperado que no me aguantar noventa minutos pero por otra parte

Voz 2 03:49 eh yo digo mejor Madrid con todos los dos partido de Conthe persona es verdad yo creo que yo creo que no va a ser la misma que hemos visto en Amsterdam y El otro lado vamos a ver cómo están los chicos de edades porque ahora también tienes más confianza Hay han entendido

Voz 1 04:05 que algo podemos sacar no de Marita esta sí

Voz 2 04:08 sean ellos tienen a los Madrid

Voz 1375 04:10 listas fíjate a pesar de los dos batacazos en en la Copa y la Liga los dos contra el Barça se sólo la opción de la Champions y a pesar de eso que que que te toca la moral porque que te gane el Barça en la Copa que te gane la Liga sin embargo el madridista está no le pasa por la cabeza que mañana pueda haber un tropiezo en el Bernabéu contra el Ajax que tendría que ganar cero dos aquí meter dos y que el Madrid no marque tú ves a estos chicos osados valientes atrevidos capaces de asaltar el Bernabéu mañana

Voz 1 04:40 no pero no tiene digamos no tiene nada que perder tienen un equipo que está cumbre inmoral Galatto ganando teniendo muchos goles tiene mucha hambre de de este con siquiera digamos cuartos al final es un equipo muy peligroso momento para el para el Madrid pero Madrid tiene toda la experiencia hay calidad para todos en estar preparado para esto ahora dos partidos han jugado con la palabra pero el campo de los dos partes entonces vamos a ver quién mañana va a ser lo que necesita para sacar el resultado digamos a favor de ellos

Voz 1375 05:20 en tú ganaste Clarence dos Champions con el Milan una con el Ajax en el noventa y cinco y otra con el Madrid

Voz 3 05:27 en el en el noventa Hay

Voz 1375 05:29 ocho no

Voz 3 05:30 sí sí sí sí

Voz 1375 05:35 qué le falta a este haya es para volver a ser un grande

Voz 1 05:40 bueno yo creo que creer en las propias posibilidades no en aceptar una diferencia de facturación decía que tiene con con los demás clubs en Europa porque Benfica con los años está ahí por todos los años esta ahí entonces yo creo que tampoco de convicción así una un poco de cambio de cultura con mentalidad de buscar el resultado eres no siempre con un juego fluido bonito ya es solamente concreto saber dar pocas ocasiones estuvo adversario matar cuando tienes ocasión estuvo esto hace parte del fútbol y hace parte poco parte de la cultura holandés no quiere crear diez ocasiones a partir de entonces cuando tienes esa mentalidad piensas tanto vamos a crear otro vamos a crear otros veremos así no nos ya no es tan tan tan fácil no es definir él

Voz 1375 06:41 claro es que esa es de alabar él lo que hacen en el hayas es una es un ejemplo para el fútbol europeo siempre jugando de la misma manera desde eso eso ni se discute el mismo estilo en las categorías inferiores los niños ya saben cómo van a jugar cuando llegan al primer equipo pero falta colmillo no eso preocupa o o no pasa nada porque en el Madrid

Voz 4 07:02 estas tres años sin ganar bueno tres años tres meses sin ganar la que se monta en el Ajax eso se perdona

Voz 1 07:10 bueno digamos que es también es diferente estar en Madrid también Ajax no yo cree que hay tantas tanta presión cuando sales fuera de tu son Kikes la viene sin editar llevas a España en Inglaterra y otras cosas que cuenta no es otra cosa es que hay que mantener ten alto hay que mostrar de sobrevivir no solo en el campo esta parte de mentalidad uno puede ganarlo cuando sales de es pero yo creo que en Holanda se debería también concentrar un poco más en esas cosas cuando hacen crecer los jóvenes yo cree que esta parte es una cosa que en Holanda se podría mejorar soy Ander no esta parte no quitar nada de lo que siempre muy buena técnica táctica pero esta parte yo cree que es lo que podrían añadir

Voz 1375 08:13 y al Madrid como leves porque al Madrid le pasa esto en los últimos años que se desenganche a tan pronto de la Liga cae en la Copa y sin embargo ve la Champions los ojos ponen no lo evita a los ojos

Voz 1 08:29 bueno yo creo que no es tan fácil hablar de un equipo que ha ganado tres Champions seguidos no yo creo que Madrid fue competitivo de esos años y Fomento no es importante mirar para atrás es importante mirar a mañana a pensar solamente al futuro porque esto que te va a dar estímulos no ha pasado dos veces te hace ver las cosas en manera Herat yo creo que Madrid tiene un equipazo tiene los jugadores tiene el ambiente para pues a las cosas así con todos los que ganaron yo creo que también siguen competitivo ojo obstante terceros no es que están octavos quiero decir que no es eh digamos un desastre después lo que han hecho los últimos cinco años de pasar un año con un poco más han hallado a a los primeros no en general pero pero no pero no demasiado

Voz 1375 09:33 nación Clarence que lo que motiva la Champions por encima del resto de cosas no sé cuando tú jugabas y ahora más en estos años no parece que la Champions está muy por encima del resto de objetivos y que el jugador salen mucho más motivado en Europa

Voz 1 09:48 bueno esto tampoco para todos no sólo Madrid yo creo que todo el mundo cuando juega para un club máximo para ganar Sonsoles la la Champions no por doquier un mundo entrena ahí sueños con estos después la Liga en tantas otras cosas después un Mundial gente que fueron hasta el final como motes que es un jugador fundamental para el Madrid otros situaciones donde te deja el entrenador donde es un jugador importante como Cristiano hay que construir de nuevo para construir necesitas un poco pero yo creo que igual y equilibrio lo están buscando oí espero que muy pronto lo pueden encontrar

Voz 1375 10:42 ha sido clave la la marcha Cristiano no y no fichará un goleador

Voz 1 10:50 Nos pero para hacer goles a que crear ocasiones que sean Ronaldo en Italia está haciendo goles pero no han tanto cuanto era en Madrid porque Juventus crea menos ocasiones que que que Madrid creaba yo creo que el equipo a ser diferencia ya se sabe que la estrella del equipo puede no ser Socós ahí hice mejor que Cristiano digamos tienen el para marcar goles pero también para meses complicados el equipo no genera ocasiones yo creo que sí y que siempre ver el equipo así como Cristiano con todo el respeto que yo tengo el yo no cree que iba a cambiar por tanto la situación yo creo que si el equipo no encuentra un equilibrio las jugadas para crear ocasiones con la contribuirá que han hecho en pasado cualquier fenómeno como Cristiano Ronaldo también iba sufrió poco más igual poco más goles iban a ser pero yo no sé si va a cambiar totalmente

Voz 1375 11:59 fíjate que hoy ha dicho Modric ha hablado Modric en la rueda de prensa ya ha dicho que él esperaba que algún jugador ahora lo vamos a escuchar lo vamos a comentar esperaba que algún jugador hubiera dado un paso al frente no sin decir nombres pero sí que ha falta o eso no que alguno de los pesos pesados asumiera lo que ha hecho Cristiano Ronaldo desde el punto de vista de los goles no que es que al final es lo que te marca la diferencia

Voz 1 12:23 si no se ha hecho Cristiano es muy complicado ahora marcar goles importantes también depende del momento yo ya sé cómo va de todo el mundo buscando los porqués yo creo que lo que hay que ser tiene mucha tranquilidad sigue trabajando confiando en el trabajo de área yo he visto un equipo que lucha por los balones que no son un equipo que les da igual entonces hasta que hay es Espírito no hay mucha preocupación puede tensar de ganar siempre control todos siempre en todos los la la las copas no funciona así sería muy aburrido además eh yo creo que es justo tener una reflexión pero el momento hay la posibilidad de energía ya con la Champions matrícula mostrado Agnes

Voz 1375 13:21 pues desde luego cuando cuando

Voz 1 13:24 tren Champions allá por eso lleva a los dos los tres copas no

Voz 1375 13:32 en busca de la catorce va oye la última aclares te sorprende el papel de jugadores como Bale como Isco como Marcelo como Asensio que de titulares indiscutibles están pasando un papel casi residual algunos practicamente sin jugar

Voz 1 13:50 bueno es una gestión del entrenador que tiene imán la situación no no quieren y entrar en extra aparte hay que respetar el letrado está haciendo simplemente es porque cree que la cosa mejor para el equipo y patentes un equipo experto y si no son profesionales todos y yo creo que el momento que van a estar dar todo lo que tiene

Voz 1375 14:17 si te parece Bale un jugador desaprovechado en el Madrid o o peleando las suficientes oportunidades en tu opinión

Voz 1 14:27 no yo no yo no miro así a al al fútbol digamos de un equipo muy como yo dijo antes el equipo tiene que funcionar para que todos pueden dar digamos su subida

Voz 1375 14:43 mejor versión no es parte

Voz 1 14:46 entonces buscar a encontrar una una que tiene la culpa siempre la cosa más pase mala cosa más cerrado en absoluto en ese es un vientos siete

Voz 1375 14:57 pero fíjate la pitada del Bernabéu el otro día

Voz 1 15:03 sí pero yo oido también aplausos bueno yo creo que cuando uno pierde contra el Barcelona en ese momento no lo ha hecho una prestación digamos desfile él es normal pero yo creo que él es un jugador importante para el Madrid y todo el mundo lo sabe yo creo que todo el mundo lo bueno para él para que pueda volver a sus niveles lo antes posible

Voz 1375 15:31 pues nada Clarence disfruta el partido de mañana ahí como dices que triunfe el fútbol no y que pase el que lo merezca

Voz 1 15:37 exacto