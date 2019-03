Tagliafico: "El Real Madrid en la Champions es diferente, ya sabemos que para ellos es especial"

Voz 1 00:00 antes de irme con El Sanedrín de los futbolistas saludamos a jugador de Araya es que a esta hora de la noche Nos atiende atienden el larguero uno de los jóvenes que salió hoy a dar la cara en la sala de prensa ahí está ya por ahí es el argentino Nico Thalia Zico que mañana va a ser tituló

Voz 2 00:13 en el Bernabéu Nico hoy buenas ahora buenas noches como Stand by había que llevamos entrevistas eh sí sí hoy son ya un poco largo pero bueno esa mañana solamente enfocada a partir bueno se puede eliminar al Madrid

Voz 0500 00:26 sí sí seguro lo último que se pierde la fe así que íbamos estamos abajo en el marcador pero estamos confiados estamos con ganas de hacer un gran partido oí la posibilidad de dar vueltas

Voz 1375 00:39 es todo esto que le ha pasado a al Real Madrid Nico de la Copa y la Liga con el Barça y caer en los dos partidos sí Isabel que ahora ya sólo les queda la bala de la Champions

Voz 3 00:49 a vosotros os gusta más o no

Voz 4 00:53 pasa que en Champions diferentes si bien han perdido los últimos todo los clásicos ahí han quedado fuera de la Copa del Rey prácticamente la Liga también la Champions es algo especial llevan a creer de cualquier manera para que clasificar lo mismo que nosotros así que va son cuatro Montejo yo creo que los primeros tomos que nada bueno éstos van a ser muy duros pero bueno nosotros con nuestras formas tenemos que que has sólo quisimos creo que en en Amsterdam y obviamente ser un poco más eficaces creo que esa es la la solución

Voz 1375 01:27 la habéis dado muchas vueltas a ese gol que que fue anulado que encima la marca este tú el que hubiera supuesto el uno cero

Voz 4 01:34 sí sí llevamos en ese momento y después al día siguiente como que no me queda muy claro en las cosas él ya había sido una lástima porque podía haber cambiado

Voz 0500 01:46 el resultó el partido pero bueno eso es cosa del pasado

Voz 4 01:50 tenemos que

Voz 0500 01:51 pensar en hacerlo lo mejor posible ahora ir porque no es fácil hacer dos goles en el Bernabéu yo estamos con ganas para para bueno para revertir la situación

Voz 1375 01:59 hacer dos goles Iker que ninguno de ellos no

Voz 0500 02:02 euro seguro pero bueno y yo tengo fe que vamos a convertir me parece que es más importante estar muy atentos enfocados

Voz 1375 02:11 en convierta prefieres que juegue Bale mañana dime la verdad es que me han dicho que es un tío muy sincero

Voz 0500 02:19 no preferí preferí no digamos son dos característica crítica diferente Bayle Lucas Vázquez una más que uno quiere más la pelota y el otro es más por ahí corredor juegan más a las espaldas

Voz 1375 02:32 si te dieran a elegir quién prefieres que juega

Voz 0500 02:36 oye no no no tengo un preferido no dos son muy buenos pues mi yo tengo son las cosas bien tengo tengo bien bien la característica de cada una así que que juegue bueno

Voz 1375 02:48 haré lo mejor posible ha visto muchos vídeos de ellos

Voz 0500 02:52 he visto muchos partidos son jugadores muy reconocidos Si los últimos partidos Real Madrid lo vi de caso no sé si ahora no recuerdo si Lucas que jugó Basic y pero puedo si se ingresó pero bueno los me ha tocado enfrentado a los dos en el partido de ida porque ingresó Lucas Vázquez esposa final así que un poco lo conozco a los dos Si miro total se lo mejor posible

Voz 1375 03:15 y que no este Ramos

Voz 0500 03:18 bueno yo creo que es es como el pilar de la defensa ese es importante esa que bueno creo que en el partido de ida Jason hizo un gran trabajo defensivo

Voz 4 03:29 y cuando el falta

Voz 0500 03:32 jugador así quizás en la defensa se siente entonces tenemos que aprovechar tengo provecho de ese momento tenemos que aprovechar de que bueno de falta capitán data de todas lanzamos posible con patearon situaciones por con qué tal

Voz 3 03:47 crees que este equipo echa mucho de menos a a Cristiano Ronaldo le tan favorito a la Champions sin Cristiano

Voz 0500 03:55 pero cuando son jugador así de esas características es difícil de suplantar porque a mí ya sea como Leo son jugadores totalmente es diferentes al resto son son las mejores cuando sitúan jugar así eh no es fácil no es fácil tener cómodo que eu críticos o tratar de de armar el equipo de la mejor manera

Voz 4 04:22 sí

Voz 0500 04:22 como para para seguir generando lo que sí nada pero bueno al principio creo que no fue fácil después acomodaron ahora con estos cuartos

Voz 4 04:30 los que perdieron parece

Voz 0500 04:33 me estoy como que está en el equipo pero encontrar yo creo que sí que tiene ese plus por algo son son los vía móvil móviles Champions

Voz 1375 04:45 ayer tú eres amigo de Messi no

Voz 4 04:49 soy compañero amigo amigo yo creo que es el el Kun Agüero por ejemplo hicieron toda la la selección Jude justo pero sí sí

Voz 1375 04:59 a que seguramente muchos oyentes no sepan que te agradezco jugó en España estuviste en el en Argentina luego en el Murcia y luego te fuiste independiente donde ganaste como capitán la Copa Sudamericana antes de irte al Ajax y hay mucha gente que te recuerda de tu de tu etapa en España no que no fue muy larga no

Voz 4 05:16 por qué no no fue muy larga encontrar un acuerdo que en ese momento había sido una sesión solamente un año más hasta creo que fue en menos un año y vago muy muy corto y era muy joven y sirvió para te para sumar experiencia en conocer un poco más de la cultura que tenía que lo diecinueve veinte y me vine a vivir solo vista algo diferente la verdad que en ese aspecto me sirvió tanto

Voz 1375 05:41 y ahora tienes veintiséis fuiste a finales de dos mil diecisiete desde entonces te conviertes en titular indiscutible en bien por esta temporada fuiste elegido mejor jugador de la Liga en Holanda el defensa que más goles llevas en Champions tres eh también Castell al Madrid presente la anuló el bar como te define como un lateral izquierdo tipo Marcelo tipo Filipe Luis ya sé que las comparaciones son odiosas pero qué tipo de lateral izquierdo está gráfico

Voz 4 06:08 y yo creo que mi etapa me encontré no no encontrar sino que está pendiente mi etapa goleadora cada año porque venía en toda mi carrera creo que tenía cinco seis y en este año que son el las hice otros cinco goles digamos la misma cantidad de lo que hice entonces carrera entonces creo que me ayudó muchísimo la salida ido juego posesión el encubrió y los espacios como para tener la posibilidad de meter por dentro llevar a llegar a Igor no me no me comparo con nadie si bien característica mente creo que suelen como te están soy un lateral más de sorpresa más que voy de diversidad dentro de Marcelo el mismo Felipe a un lateral brasileño generalmente siempre estuvieron esa técnica que el de ofensivo a poder jugar estás extremo en ese caso no no me siento tan identificado por ahí Alba donde donde les más sorpresivo que que trata de los espacios por dentro por fuera

Voz 1375 07:14 creo que el más más nacía Jordi Alba que hacía Marcelo Filipe Luis y y me han dicho Nico que al Cholo le gustas mucho

Voz 4 07:23 bueno bueno saber eso quiere decir que el que uno está haciendo las cosas bien y es importante que que no entrenador como hecho lo piense eso de mí así que contento o

Voz 1375 07:38 te gustaría volver al fútbol español

Voz 0500 07:40 bueno sí sí me puedo pensar en eso ahora

Voz 4 07:43 ya estaría equivocado Tariego caminan por qué pasa lo debo por el estilo el futuro y no no a la hora de no me gusta hablar sobre lo que puede pasar te solamente enfocado en el partido de mañana en que la verdad es uno de los partido más importante de mi carrera así que tengo que pensar solamente en esto de lo que viene para

Voz 1375 08:07 bueno cuando tenga poco no es otro has aprendido bien día lo has dicho eso de ahí no te saca de ahí que saca a nadie qué es la realidad en un poco no pues enfocarnos en lo que sí lo pero pero pero al fútbol español ahora que volver no algún día no digo ya sé que mañana has con edad en el Madrid pero Talia Fico un argentino tuvo lateral izquierdo que no hay muchos se que no abundan los buenos laterales izquierdos la Liga española es que bueno tienes que volver

Voz 4 08:34 hoy hoy en día el lateral izquierda lateral es una posesión que escasea y eso eso moda

Voz 5 08:43 sí bueno la Liga sale listo

Voz 4 08:45 a mí también me gusta la Premier League Sony él creo que son las la liga más competitivas pero dejemos de pensar en el futuro

Voz 1375 08:54 no vale la última de futuro entre la premie entre la Premier y la Liga que fútbol te va mejor para tu estilo no me gustan las lo frente decirle cómo te gustan las dos bueno venimos a ver qué pasa mañana de momento al Bernabéu para jugar contra el Madrid oye lo veremos en el Barça el año que viene buen fichaje ha hecho el Barça

Voz 4 09:16 que si se moja un fichaje es un gran jugador creo que el primer día Ése es el jugador que más me impactó sumó su elegancia para jugar como va para adelante su control sumó su inteligencia era juega la verdad es que que bueno muy bueno oí yo la habilidosa increíble

Voz 1375 09:36 ha soñado con marcar mañana pero que no te lo anule Éluard sí

Voz 4 09:40 sí sí hace antes del partido el señor fea a uno de los chicos dije que el trasero tenía a ser vencido porque ese había hecho dos uno con Real Madrid que me lo Lar

Voz 1375 09:50 después si se una en contra

Voz 4 09:53 hay personas se sino con fe en él pero bueno estoy en esta etapa viste que cuando uno Malaria me siento como las entidades hemos visto estoy sé que cuando actúo y ahí puede caer la pelota hay algo puede pasar entonces tengo periodistas de momento oí incidió quiere mañana cero Un gol sería increíble

Voz 1375 10:10 es un placer escucharte te vaya que te vaya muy bien aunque mañana entiende que vamos con el Madrid nosotros mañana vamos con el equipo español pero pero que te vaya muy bien a partir de mañana

Voz 4 10:20 bueno muchísimas gracias si yo veo al sería que sea un