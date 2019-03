"Cualquier analista con un poco de objetividad hubiera dicho lo que Modric y nadie piensa que vaya en contra del Madrid"

Voz 1 00:00 pues están por ahí los cuatro jinetes de El Larguero

Voz 1201 00:07 Narváez muy buenas hola Carreño muy buenas está Santi Cañizares hola Cañete buenas noches don Gustavito López Gus qué tal Manu muy buenas Álvaro Benito hola Álvaro

Voz 1375 00:17 buenas noches con gusta oír son los cuatro Gavà cada lunes

Voz 1201 00:21 normal que de normal normal normal cuidar por ahí pero cuidadito con lo que decís eh eh cuidadito con lo que decís

Voz 2 00:31 aquí somos muy prudentes y por eso tenga cuidado

Voz 1201 00:34 a sé si voy a seguir hablando claro esto no siendo toda la vida eh va a saque bueno bueno mira mira lo que ha dicho Modric lo que ha comentado a Madrid estaba claro no es que tienes que no cabe dudar piar Grimes ahí tienes ahí el sonido de Modric mira solo a los cuatro GMT

Voz 3 00:57 Cristiano no está aquí no podemos ir a quejándose de ahora Cristiano ha metido cincuenta goles sino puedes encontrar a alguien que mete tanto puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante y aquí no meter sí pero por lo menos lo que nos falta veinte goles de dos tres jugadores que me te quince veinte

Voz 1375 01:22 hoy no tenía que haber dado un paso adelante que no meter cincuenta como cristiana pero sí meter veinte

Voz 4 01:27 quince y tal pues se equivoca las reflexiones de cualquier analista está curada si de pretemporada en otoño

Voz 2 01:36 año nuevo ya en invierno cualquiera una lista con un poquito de de objetividad dice eso que que Cristiano no está ya no te pues acordada él y que efectivamente pues el esperaba otros jugadores

Voz 1266 01:49 esperaba que otros compañeros de quince

Voz 0104 01:51 que nadie piensa y nadie piensa en este caso que Madrid vaya en contra de lo que hizo en contra de los compañeros ni nada bueno son es habla de fútbol de lo que está sucediendo oí bueno pues en el corazón y ya está no pasa nada

Voz 1266 02:07 sí y nadie pensaba que iba en contra de de nada hay mejor que nadie no Álvaro lo conocen Modric vamos respeto que le tienen en el vestuario de suma ahora mismo no tiene mucho menos para dar un palo ni sino simplemente como Alvarito desde el corazón es un tío que da gusto escucharlo a a hablar dice lo que comentaba Cañete lo que cualquiera puede seguir otro les sonará hombre pero como compañero le estaba tirando a los leones no que conociendo a Modric en El Vestuario lo conocen mejor que nadie lo compañero a nadie ha sonado absolutamente mal seguro lo que ha comentado Modric seguro que sí lo comenta otro Manu pues te puede pero yo de verdad al croata me parece que aunque ni mucho menos el cargo pero

Voz 0749 02:51 con bien sí si vamos árida que tiene en el campo y la tiene también a la forma de todo durante una rueda de prensa

Voz 1266 02:56 es una obviedad en lo que decía Cañete de de la pretemporada que sabía infravalorado ahora que se lleva mucho eso de Mourinho no con lo de Rakitic Instagram pero era el tema de de Cristiano es cierto que algunos jugadores deberían de haber dado un salto y todo esperábamos pues eso gol de de de Asensio mayor protagonismo de Isco también sobretodo de Gareth Bale pero es que el Real Madrid hiciese lo que hiciese de verdad un jugador como Cristiano si va a echar en falta Manu porque es que no hay un jugador dime qué jugador de la plantilla actual del Real Madrid se acerque a lo que es cristiano también a día de hoy el ayuno es que no hay ninguno

Voz 1375 03:34 acabo de decir gallego antes en el Sanedrín que hemos tenido llevaba Bale diez goles en todas las competiciones diez

Voz 0749 03:41 pero es que claro pero aparte Manu de lo que es Cristiano Ronaldo para el equipo lo que condiciona al rival no es lo mismo marcar a Cristiano en un en una jugada en una estrategia en un tiro libre lo que condiciona lo que tiene que está preparado para eso que lo que puede con cualquier otro de su contra negros potente

Voz 2 03:57 este tipo pero no al rival pero reconocer todos que se les subestimó a Cristiano Ronaldo que estamos hablando ahora en marzo todo el mundo bueno claro después de dos clásicos ciento ochenta minutos sin marcar en el Bernabéu todo el mundo piensa en Cristiano pero se les sube estimó muchísimo en verano primero porque se le vendió porque es de esos jugadores que dices bueno sí ya sé que económicamente la oferta es interesante pero hay que pensar en lo que perdemos seis en marcha segundo porque no es el es sustituyó porque no era para sustituirlo por un goleador era para sustituirlo por dos goleadores mínimo bueno beso hablado

Voz 1375 04:32 esto el dedo en la llaga Luka Modric en la previa al partido de mañana con edad

Voz 4 04:35 se la juegan los blancos después de después de los partidos contra el Barça de estos dos últimos clásicos en una semana que no sé qué valoración hacéis os pregunto a los cuatro tan superior ha sido el Barça como habéis visto al Madrid visto al Barça en estos dos clásicos ganando en el Bernabéu los dos el Barça Gemma Cañete tú a ver

Voz 2 04:56 es un equipo que no hace ningún gol en ciento ochenta minutos no pues eso es superior a nadie ya como mucho puede ser igual entonces es un equipo que no es capaz de definir que en el último partido tire consigue hacer veintidós centros no sé cuántos remates pero solamente tres entre los tres palos Issam disparos desde fuera del área que cuando uno dispara fuera de que decir que no puede esperar más cerca no eso es una buena defensa con disparan de fuera lares que estar defendiendo bien entonces no puede ser superior a a nadie no esto es fútbol y luego hay otras cosas que que que se pueden hablar del dominio del juego de la posesión de la creación del juego dejó ATA que jugó defensa etcétera pero si tú no tienes gol no puede ser superior a nadie y en eso yo creo que es donde el Barça sí que ha sido muy superior y es por eso que hemos visto un parcial de cuatro cero

Voz 1375 05:45 se ha sido superior sólo en la definición sobre todo

Voz 2 05:48 todo en la definición en defensa evidentemente ha sido mucho mejor porque si consigues tener tu portería a cero en el Bernabéu dos veces seguidas eso quiere decir que has tenido que hacer un buen partido en defensa también

Voz 1375 05:59 que es que este este Barça B Valverde que llevó a veces Le critico también porque pues a lo mejor les falta sabría antes que ha tenido a lo mejor no le falta esa brillantez que ha tenido el Barça B años pasados y el estilo y tal pero hay una cosa que es indudable que es la la solidez defensiva que le ha dado Valverde a este Barça es que ni ni Guardiola ni el Barça

Voz 1266 06:15 sí que tienes que mirar al Real Madrid mano yo no sé si el Real Madrid con treinta y uno treinta y dos goles no sé lo que lleva en contra pero si está el séptimo octavo noveno de equipo que más goles tan bien le les han metido no que que es lo que ha ganado el Fútbol Club Barcelona que muchas veces le puede falta vistosidad pero es cierto que han desaparecido jugadores muy muy importante que era que lo que les daba al equipo el ser reconocible hay un paso adelante para mí en cada vez que juega Artur en el centro del campo comparándolo con Coutinho con el propio Vidal Alinha au Sergi Roberto que marca la pausa

Voz 1201 06:48 el octavo que más recibe yo estoy el octavo sí

Voz 1266 06:50 le presionan en campo propio y se gira a la toque rompe la línea de depresión yo creo que puede marcar un poco la diferencia pero es cierto que la vistosidad que tenía el Barça en la época de los Xavi

Voz 5 07:02 de Neymar de Messi

Voz 1266 07:05 Iniesta yo creo que va a ser muy complicado pero lo lo llevamos diciendo que que que la fiabilidad kárate niño ser saltito que que ha dado Valverde en la regularidad mano que al final lo que te da la Liga y no sé si la última temporada ha ganado siete do el Madrid una el Atlético de Madrid eso yo creo que deja bien claro lo que es

Voz 4 07:23 sí también sólido el fiable

Voz 0104 07:26 bueno yo creo que para mí en la lectura de los clásicos hay hay dos lecturas completamente diferentes una la el partido de la vuelta de la Copa donde donde sí se notó que había mucho en juego que es el pase a una final y encima contra el máximo rival donde sí creo que el Real Madrid hizo un buen partido por momentos muy bueno e IU tuvo opciones claras de de llevarse el pase a la final si si hubiese estado acertado en el área rival a partir de ahí lo que el Barcelona tuvo una una cierto y una contundencia que que no es habitual dos disparos tres goles pues eh al final está claro que el resultado condiciona todos los análisis es el cero a tres y te lleva a un escenario completamente diferente en mi opinión a lo que pasó en el terreno de juego y luego otro escenario que para mí fue el sábado el sábado creo que el que Valverde corrigió cosas en relación al miércoles Ike Ike el Real Madrid estaba un poco tocado no venía un poco con el con el descabello prácticamente hay innoble moralmente no no le di con la capacidad de darle vuelta al partido no cuando cuando el Barcelona encontró el cero uno con con Rakitic y si el vial Barcelona bastante más cómodo mucho más cómodo que lo que el partido de Copa se sí

Voz 0749 08:32 yo voy por la línea de Álvaro Manuel y creo que el partido de Copa el Madrid falló en las áreas tanto defensiva como ofensiva sobre todo ofensiva porque no acertó tuvo ocasiones clarísimas sobre todo en el primer tiempo y en parte también el segundo cuando iba con el marcador adverso pero no acertó eh ni Vinicius ni Benzema ni gente de calidad como tiene el Madrid no no acertó a portería contraria después en el partido de vuelta creo que la entrada de Arthur y las correcciones que hizo Valverde respecto a lo que había pasado el partido anterior ha mejorado mucho eso el Fútbol Club Barcelona tuvo más volumen de juego administró mejor los espacios tuvo más tranquilidad a la hora de gestionar la pelota estaba la desesperación del Madrid no sabiendo que había perdido la posibilidad llevará final sabiendo que había endosado tres goles en el Bernabéu hoy jugó con esa desesperación y no buscó la soluciones que podía tener a los primeros presentado al Barça pero son dos partido totalmente diferente uno creo que faltó en la definición y la otra voto

Voz 2 09:29 pues no juega contra el Barça alguna vez no cuando has contra el Barça hay que hacer dos cosas fundamentales hay que hacer muchas pero dos cosas fundamentalmente primero ser muy sólido en defensa que el Madrid no lo fue en ninguno de los dos partidos y luego cada vez que llegue este fervor porque algún gol te va a hacer no porque es el Fútbol Club Barcelona que tampoco lo hizo el Real Madrid es verdad que el primer resultado es abusivo pero perfectamente y fue corto a lo mejor también el otro día el libro uno o sea que en el global en el global hay una evidencia que el Barcelona se protegió muy bien del ataque del Real Madrid corrigiendo sobre todo en el segundo partido con las ayudas que le llegaron a Sergi Roberto más el control del juego que ejerce en el primer tiempo sobre todo con Artur I y II supo hacerle daño al Real Madrid cosa que el Real Madrid ni supo ni supo defenderse del Barcelona ni supo finalizar hacer daño al Barça

Voz 1375 10:24 luego otra cosa que ellos pregunto ahora por otros protagonistas de la Liga que hay unos cuantos pero por acabar con el Madrid base luego un denominador común en estos partidos bueno en en todos es que se fue Cristiano es verdad que eso fue Cristiano ya está pero es que parece que según va avanzando la temporada parece que se hubiera ido Isco también que si hubiera ido medio Bale y que se ha ido Asensio porque Marcelo porque es que Solari justa o injustamente por méritos propios por lo que se al final acaba echándose en manos de los chavales de los jóvenes otro día a Vinicius partiéndose la cara Arregui Lon peleándose como si fueran veterano Kolontar y achaca al final Kiko los jóvenes sacando las castañas del fuego de de Madrid también

Voz 1266 11:01 es que habrá que ver el día a día a mano oí los entrenamiento porque es obvio que si tenemos a a un disco al cien por cien aún Marcelo y aun Gareth Bale sin jugar otra cosa claro es otra cosa a mí lo que me parece inmune me gustaría destacar con lo de Solari de que sí

Voz 0749 11:18 sí seguramente no lo han hecho los entrenamiento

Voz 1266 11:20 pues ha tirado de unos chavales que al final nos ha sorprendido gratamente como R Quilón

Voz 6 11:25 inicio de cómo está la mano izquierda con el capote Hay

Voz 1266 11:29 también la muleta a la hora de saber gestionar un vestuario decidí olla Gareth Bale por aquí por allí a ti si te dejo hacer esto esto lo otro y sin embargo a Isco a la primera de claro ya no existe de fue también el tema de ascenso yo eso ya es verlo el día a día pero para entrenar a un club a un equipo grande donde hay mucho ego

Voz 6 11:46 aparte de tener una gran capacidad técnica de pizarra de estrategia tiene que ser un grandísimo

Voz 1266 11:52 como gestor a la hora de saber en su momento ir llevándolo porque estamos hablando de auténticos crack que que no están dando todas basar esta temporada ha dicho que los

Voz 1201 12:01 pues ahí apartados en desde fuera no tengo ni lo que decía Kiko en la mano izquierda

Voz 0749 12:09 capotes de un entrenador lo pudo tener Valverde con DVD recordemos todos los problemas dotar de asiento se hizo en los entrenamientos bueno lo dejó fuera en un par de ocasiones y de pueblo recuperó lo recuperó para también es verdad que el jugador quiere quiere hacerlo quiere recuperarse también el propio jugador por eso en el día a día también hay que está para saber qué es lo que quiere el jugador sabiendo que el entrenador puede tener ese capote

Voz 2 12:33 la mano izquierda esa relación con el futbolista y el entrenado pues Enrique Ponce fantásticamente bien

Voz 0749 12:40 con capote muleta y con todo tipo picado también el cañas cuenta con Gustavo P

Voz 2 12:44 pero el partido de Ramos el partido de Kroos el partido de Casemiro llevo tres el partido de Benzema

Voz 1201 12:50 no hablemos en lo que es verdad

Voz 1266 12:53 a Cañete cuarenta y tantos partidos bueno bien pero

Voz 1201 12:56 queremos hacer una porque por allí

Voz 2 12:58 que viene jugando extraordinariamente bien pero de momento son los Ojos del Guadiana no yo sí que soy manchego se lo que pasa ahí con el Guadiana que aparece y desaparece el partido de Bale fíjate que cinco jugadores he nombrado es la columna vertebral del equipo el partido yo no sé cómo he visto jugar muy bien esos cinco hombres no puede no creo que alcanzaron el quince el veinte por ciento sobre si siempre posible para M

Voz 1201 13:21 la Liga no es por el partido del otro día obviamente es sumar de cosa ya

Voz 1266 13:27 si esta gente aportan durante mucho más partido evidentemente un Real Madrid no puede estar ya fuera de la Liga como están realizando que tienen unas exigencias Kiko

Voz 2 13:36 que yo el otro día antes del partido con Yago en el programa El Larguero a mí me preguntó si Si bueno pues qué pasaba si ganaba el Madrid ganaba el Barça hay tal aún ganando el Madrid yo me atrevería a decir que yo no veo al Real Madrid campeón de Liga porque un campeón de Liga te oye Leo Hypo que mejor también que mejor juega durante el año y el Real Madrid no está siendo el mejor equipo en ningún momento el año pueda ser dos semanas a lo mejor pero nada más

Voz 1375 14:03 han sido ha sido la semana de los clásicos llega mañana la Champions porque pasaba lo comentaremos mañana y luego en el larguero pero ha sido también la semana o la jornada del como decía el año en el estilo de Bordalás

Voz 7 14:15 lo que se tiene

Voz 2 14:19 por segunda semana consigo

Voz 1375 14:20 yo en Champions el Getafe y el Villamarín diciendo Quique vete ya Quique vete ya

Voz 1266 14:26 hombre Quique vete llave hermano evidentemente hemos dicho muchas veces que la complicidad y el feeling de de Quique Setién y sobretodo trabajando mucho más en la rueda de de prensa con lo que es el aficionado no ha caído de de pie de puede esta semana Si te vas a la puerta número ocho oí después de caer eliminado con el Rennes de puede Palmar en Valencia de puede Palmar con un auténtico baño contra el Getafe en el primer tiempo todo el mundo va decirte que que coja puerta pero ya sí o sí a mi me gustaría mirar un poquito más atrás pensar de dónde viene el Real Betis Balompié que quedó la temporada pasadas VI esta tiempo dada la eliminado el Rennes pero ha llegado a las semifinales de la Copa del Rey yo pienso que en el aspecto de de equipo Quique Setién lo está haciendo bien con su defecto pero de cara al futuro la afición mil agentes Real Betis Balompié no se debe de olvidar de dónde viene porque le pregunte a Cañete con el Valencia con un año en su día y como otro equipo que después se mete en un lío oí te metes ahí otra vez

Voz 1375 15:27 claro que te cabrea porque te entiendo hay que tener en Europa lo entiendo pero hay que estar en Europa ya que estar en semifinales de Copa

Voz 2 15:33 porque que efectivamente que lo has dicho perfectamente bien que es inmerecido deportivamente hablando que vete ya es inmerecido es precipitado pero todo tiene un porqué no cuenta con lo deportivo claro el porqué es que no ha conectando nunca con la afición del Betis el otro día a Santi Ortega el pero bueno nos contaba la escuché el partido frente al Girona me acuerdo es bueno pero que le pide la gente al a Quique Setién no sabes es lo que responde Santi Ortega que es el que más sabe del Sevilla el Sevilla dice que se haga del Betis eso es lo que quiere la gente del Betis con Quique Setién entonces ese tipo de conexión por ejemplo aquí la salvó al pescuezo a Marcelino por ejemplo a Marte de Mateo Alemán ejemplo aquí lo ha cantado el Marcelino vete ya y Marcelino Isaac cantado con otros técnicos con y mucho muchísimo mejor bagaje que lo que estaba haciendo en el Valencia la primera esta temporada pero Martín no tenía un crédito Marcelino había conectado con la afición Marcelino había llegado Valencia bueno pues ha agradecido de que el Valencia le firmar allí eso caló en el en el socio del Valencia

Voz 1375 16:44 el Betis no ha calado en el momento de las

Voz 0104 16:46 lo vas a abordarlas ya llega o no yo

Voz 1201 16:49 domingo a esa olla Alvarito toca Álvaro Álvaro ya está antiguo al Bordalás

Voz 1375 16:57 es un tal Jorge Molina que con treinta y siete Taco La Madre de Dios está para que lo llevé Luis Enrique a la selección

Voz 0104 17:03 y tanto que sí pero lo del otro día lo comentábamos con con Cañete también lo he dicho ahora mismo Kiko en el primer tiempo del Getafe el otro día en el Villamarín fue espectacular no hay hilo ya hemos hablado mucho este año yo creo del Getafe y sigue creciendo para mí es el equipo más en forma de los que está peleando por la Champions en este momento y aunque ayer comentó el míster en rueda de prensa que que ni lo piensa que le parece algo todavía muy lejano yo creo que que que que es algo que cuando te ves ahí o es dulce demasiado apetecible bueno como para que el partido se queda tanto quedan doce y él y es que además el equipo está muy en forma al equipo yo creo que va más en una en una línea buenísima en muy fiable sí se ha reinventado Bordalás no no era un técnico que que defendía muy bien que articulaba los los ataques de los equipos contrarios pero es que este año defiende en campo contrario con una agresividad robando atacando los espacios yo creo que es un equipo tremendo porque tiene tiene un mérito tremendo se quedan

Voz 1375 18:04 tres minutos Gustavo pero te quiero preguntar por el portugués Celta hoy nuevo entrenador Fran Escribá Se va Cardoso preocupado evidentemente no muy pronto

Voz 0749 18:12 bado pero por lo menos trajín un entrenador que conoce la Liga

Voz 4 18:14 española sabe que viste es si saben que viste de celeste no

Voz 1201 18:19 bueno sabe dónde está buena ido con quién se va a enfrentar donde están los campos rivales las islas de calor claro

Voz 0749 18:26 dónde se come buen marisco y donde se un buen albariño por lo menos con con la Liga española conoce los rival econó se la gracia de de del club o a empapar de ella Isabel qué qué clase jugadores tiene y no como los anteriores entrenadores que desconocían seguramente por más que lo voy a hacer en televisión lo que era

Voz 4 18:43 el Celta lo que era esta Liga

Voz 0749 18:46 bueno preocupado tiene que estar porque la sensación de trámite el equipo son buenas es un enfermo está muy muy enfermo y la medicina está fuera también que guapa es el líder natural Iggy creo que va a oler a finales de marzo principio de abril entonces

Voz 1201 19:01 claro que sí exactamente se complica

Voz 0749 19:04 mucho más si el calendario que tiene también es complicado porque dentro de una fecha viene el Real Madrid así que está la situación complicada de esperemos que Fran estival nuestra feo la pueda levantar y lo único que le puede salvar al Celta que hay dos o tres equipos peores dos ahora mismo el Rayo y que es el Huesca pero que viene ni

Voz 1375 19:22 el Huesca Villarreal ahí está el Villarreal exactamente porque se bueno

Voz 0749 19:27 está complicado la hora de complicado pero por lo menos se trae a un entrenador el Celta que que conoce la liga y eso ya es importante dos minutos uno para un minuto para el Villarreal Cañete que repasa el Villarreal que no sale Nesterenko

Voz 2 19:38 lapso el mejor jugador del año es Santi Cazorla lo único que quiere la flota pero que tiene carácter en el campo que levanta al equipo que quiere jugar al fútbol que tiene ganas de que da la sensación que que que es el que tiene ganas de que el Villarreal el año que viene en Primera División la baja forma general del equipo durante el año ha sido tremenda pero además sobre todo lo que le veo es una depresión competitiva brutal los estos chicos están ahora mismo se irían de vacaciones un mes y medio y le vendría mejor aunque perdieran sus dos

Voz 1375 20:09 los partidos no volver frescos se vuelven

Voz 2 20:11 con con mentalidad de competir es que se les que es el ska el estadio encima

Voz 1375 20:16 Kiko amoratado viene como están

Voz 1266 20:17 Morata es Paco Juan Sebastián el el catálogo de lo que es un nueve teniendo hoy asumiendo todos los recurso que debe tener de pelotazo arriba aguantando la yendo al espacio provocando la falta rematando yendo con convicción me decía él El Piolín Cañete con el tema de de Benzema que no sea único en la cara a PSOE que aparezca mucho más Cholo hace esto con Morata pues otro milagro más pero es para para ser optimista de tener ilusiones no porque el niño tiene unos mimbres y tiene una capacidad que lo ha demostrado por momento pero en cuanto gane regularidad estamos hablando de que otra vez se puede postular como delantero de la selección española de cara al futuro yo creo que ha caído de pie porque tiene compañero Iggy entrenador que que se fían del cien por cien y ya la afición ya sabemos cuando marca ya algún algunas

Voz 7 21:09 esto no lo quería a Madrid