Yamila Badell: "Que una niña me tenga a mí de referente, a tantos kilómetros, es impresionante"

Voz 4 00:11 servicio una historia hoy de estas que bueno siempre digo todos los nuestra historia es buena pero la de hoy es que de verdad me encanta Raúl hoy muy buena muy buena usted dirá mal

Voz 1806 00:19 no sólo traigo la historia sino que tuvo muchos protagonistas ese lo vemos en el estudio lleno de gente muy interesante te voy a contar un poquito de Abel

Voz 1 00:29 pues ya porque como están los protagonistas

Voz 1806 00:31 mejor que lo cuenten ellos vale hace unos meses el nombre de malla a Macías empezó a sonar en en todo el mundo porque rompió barreras es una niña de tan solo siete años eh siete años uruguaya espera hola vaya

Voz 1179 00:47 vamos a ir introduciendo los personajes esta niña

Voz 1806 00:51 dicho tiene siete años se llama Maya uruguaya como te digo es decir la primera niña en jugar en el equipo masculino de Nacional de Uruguay juega con niños ella roto barreras hasta ese momento en que en el que maya sea vistió la camiseta nacional ningún niño había ninguna ninguna niña viajó a miedo no

Voz 1179 01:11 pero no sólo eso sino que además he empieza a jugar juega de maravilla ha visto hoy

Voz 1806 01:17 y mete un gol el gol decisivo en un clásico clásico contra Peñarol y aquello dio la vuelta al mundo empezaron a hacerle entrevistas etcétera etcétera y en una de esas entrevistas le preguntan en qué equipo quieres jugar

Voz 1179 01:32 dice en Club Deportivo TAS con que a España que preside Ana Rosell a no ser buenas noches las buenas noches

Voz 3 01:43 se va quedando bien bueno hay más personas bueno gracias por venir a Larguero ahora te dices tú por qué en Club Deportivo ataco me preguntan a Amaia

Voz 1179 01:53 por porque juega ya con la llamada ola buenas

Voz 1 01:58 el desmayo al larguero Juan

Voz 1179 02:00 Deportivo para conseguir mi en selección de Uruguay es pues fan auténtica maya de ella mira la malla estás hombre bien cuántas entrevistas ibas montón ya no te acuerdas perdió la memoria

Voz 5 02:20 ya hoy que nada que eh bueno la única vez que radio que era haciendo Uruguay me echaba la directora me puse mal

Voz 1179 02:30 es que me dices te dentro los nervios un poco

Voz 1 02:33 pero

Voz 1179 02:34 todo bien

Voz 1 02:37 ya está aquí cómo estás

Voz 1179 02:39 bien yo te veo muy bien muy tranquila

Voz 1 02:42 oye podrías contar los oyentes que te están escuchando en toda España y en Uruguay también cómo fue ese gol porque estamos jugando con Peñarol Peñarol los va ganando uno cero empataron a uno cuando el partido está a punto acabar el árbitro dice Dos minutos de descuento

Voz 6 02:58 y hay que pasa eh

Voz 5 03:01 el juez Montero

Voz 1179 03:05 sin querer

Voz 5 03:06 es uno en los nosotros es es la tirón lo de Peñarol pero se le fue la pelota y la pasó uno en nosotros después era pasó eh uno el nosotros a otro que estaba casi en la esquina de córner Mela tiró hizo la pared

Voz 1179 03:24 golazo madre mía y hay que pasa a la gente que hace la gente se vuelven locos todos

Voz 1 03:33 no falla espectacular

Voz 1806 03:36 y a partir de ahí la locura y eres la primera niña que juega en el equipo de niños y encima el brazalete de capitán Raúl primera capitana en la primera niña que marca un gol en un clásico o sea lo lo lo ha roto todas las barreras y aquello es lo que dio la vuelta a un poco al mundo empezaron a hacer entrevistas dijo lo de Club Deportivo tacón y luego pues birlibirloque yo no sé cómo es

Voz 3 03:59 pero Ana como a las que se entera todo tiene cuesta tiene los cinco continentes lo de Maya como como te llego

Voz 1249 04:06 sí efectivamente pues no llegó porque alguien no etiqueta en Twitter

Voz 5 04:11 bueno pues decidimos

Voz 1249 04:14 poner a Amaya en búsqueda y captura y al final contactamos con con su padre Hay nos hacía ilusión que Vinyes

Voz 1 04:22 a cumplir su sueño con su padre que está ahí está aquí buenas noches no

Voz 3 04:28 ah vale vale ojo nervios de tanta entrevista Fabio

Voz 1 04:31 joe oye que era

Voz 6 04:33 ocho en

Voz 5 04:36 pionera de todo

Voz 1179 04:38 así lo día más

Voz 1806 04:41 ya con Club deportivo tacón jugó y también Kungun irritó mucho tu padre

Voz 6 04:46 se puso un poco lo quito se ve que sí claro

Voz 1179 04:54 ahora lo que pasa

Voz 1 04:55 qué pasó en ese en ese momento en el que marcó tu hija al gol el dos uno S porque haya dicho nada pero yo creo que sí

Voz 7 05:02 exacto la locura porque había más de mil personas en una cancha chico infantil pero había mucha gente

Voz 8 05:11 bueno cuando cuando haces sigo y lo primero que hago es alto una barrera habrá delictivo era de infantil es él me he dicho es directora de Peñarol lo hacer

Voz 7 05:21 cuando la otra empatamos que teníamos que ganar sí sí para salir campeones que lo miro Leo cuanto a me estamos en ahora juez dice dominio tropa domingo la temporada tiempo nada me diciendo minuto puede pasar muchas cosas cuando a su iglesia saltó la barrera ahora el beso hasta que caigo en sí si lo miro y digo disculpaba disculpa el tipo me dice está bien

Voz 1179 05:45 estate tranquilo esto está ganado oye de que conocía esto ahora espera pero

Voz 1 05:50 sí

Voz 5 05:50 contravenía que capítulo en la clave como EE

Voz 9 05:56 no

Voz 1 05:57 a la media vuelta porque esto no

Voz 10 06:02 no salieron salió con una arma y diesel que mandar a los niños

Voz 1179 06:13 por favor por favor pero no pasó nada no

Voz 11 06:15 pero sería de fogueo sería de mentir de juguete de estas que a veces

Voz 5 06:19 no sé porque son las eh a ver

Voz 11 06:22 lo mejor mejor esas cosas vamos a ver las cosas mejor vivirla por favor padres eso ya lo que faltaba por favor

Voz 1 06:30 de que conocías a a Club Deportivo tacón como tú di sabes que está a la jugadora uruguaya hablo con ella de cómo va el equipo

Voz 5 06:37 que no sea el soberanista lo mote se mostraba en los vídeos como le que los goles de me lo pasaba mirando ya está

Voz 1179 06:52 tú eres tú letradas con la derecha no pero ya mil absurda quién venga mejor y a mi lado

Voz 3 06:59 pero de verdad de verdad dime la verdad no no pero

Voz 1 07:02 quién mejor diseño pero quién mejor dime una mejor

Voz 12 07:05 eh no

Voz 1179 07:09 ya había dado por lo mejor oye Amira increíble no que tengas fans allí en el en Uruguay

Voz 1 07:14 tan pequeñita ya que te admiran no por tu forma jugar

Voz 13 07:17 sí la verdad que todo eso un poco asombrado de esto sí que una niña tan pequeña me tengo así como como referente y cuente esas cosas que voy a amigo

Voz 14 07:28 o partidos o como jugara o

Voz 13 07:31 esas cosas es increíble es increíble Imaz que que tenga referente a una mujer porque es un poco lo compró por ejemplo tengo como referente a Suárez es un nombre y que una niña tan pequeña me tenga mi esté acá sentado al lado mío incluso el charco hay tantos kilómetros tanto para cumplir un sueño la rueda es muy emocionante

Voz 1179 07:54 no extraña claro cómo están caro evidentemente ha venido quién ha hecho posible todos claro al ha hecho posible

Voz 1806 08:02 pues eh una entidad el Banco Santander se hizo eco de esto y además tienen una pues un una serie de cosas que hacen es por lo aviso tutorizado Nacho como se llama el el fútbol fútbol Come fui volcán entonces dijeron Yes we can yes we can con Kaká claro que se puede que ya había que hacer cumplir el sueño a Amaya era venir aquí a jugar con Club deportivo tacones conocer haya mira entonces pues a través de del Santander la han traído aquí Isaac producido todo esto oye además de Ella Baila quién es para Ci U referentes Camilla una mujer como he dicho yo pero quién es para ti y tu fue el mejor futbolista del mundo

Voz 1179 08:43 a mí me gustaría conocerle muchísimo no ahora está en en Italia se fue de Madrid a a la Juventus y ese es el mejor el mejor no te gusta Messi para nada vale vale para nada Suárez

Voz 1806 09:04 claro pues uruguayo todos los uruguayos

Voz 1179 09:07 un argentino que te guste ninguno para qué vamos a andar con leche voy yo lo que

Voz 1806 09:16 todo esto lo que también empecé a pensar digo como está el fútbol que ya mira lo lo ha practicado allí como está el fútbol femenino en Uruguay porque de estas edades pues sabrá es que hay pocos equipos femeninos tienen que jugar con niños la primera que juega una niña con nacional es es complicado el fútbol femenino allí ya Mila

Voz 13 09:37 sí a estamos hablando un fútbol totalmente amateur estamos hablando de que de que niñas tan pequeñas tienen la dificultad de poder practicar deporte con de mismo sexo sea tan pequeñas tienen que ir a equipos con más masculina mixtos en este caso entonces es lo que se está trabajando que mediante organizaciones que están en en Uruguay estamos tratando impulsar eso de que de que los clubes tengan la posibilidad de que todas las niñas practiquen deporte en en un mismo camino decir que todas las mujeres con las mujeres porque sea una una determinada que

Voz 1179 10:14 la marca la diferencia

Voz 13 10:17 a un montón de cosas es verdad que que está tomando ventaja maya de estar puede practicando con niños porque a La Razón otro otro tipo de contacto y otras cosas que a futuro eleva le va a servir pero estaría bueno de que de que tomen conciencia de que todos los clubes tengan femeninos no sólo en Uruguay sino en todas las partes

Voz 1 10:36 el chamán las otras oye qué tal vais en la Liga por cierto país bastante bien no Ana Ana presidenta ahí ya mira jugador hasta el año pasado se queda Stills a esto del ascenso os faltó nada pero este año cómo están los ánimos muy bien no bien

Voz 1249 10:50 hay que mirar hacia adelante no podemos mirar atrás porque fue un palo duro pero bueno el equipo ha salido reforzado yo estoy segura que la la experiencia que tuvimos del playoff del año pasado no servirá para para llegar a este más fuertes y de momento la cosa pinta bien

Voz 1179 11:07 es bonito estar en la Liga Iberdrola e bailarina verlo sabes

Voz 1806 11:11 qué significa Club Deportivo tacón no

Voz 1 11:13 pues me lo contó en alguna ocasión hemos hablado no me acuerdo que no no me acuerdo no digan ganar tu sabes mejor que nosotros

Voz 1249 11:21 física trabajo atrevimiento conocimiento organización notoriedad tacón Pablo repitieron cinco trabajo atrevimiento conocimiento organización notoriedad

Voz 11 11:35 algunas me faltan una tenemos falta faltan bar

Voz 1179 11:40 días hay siete grupos si estáis hay primeras

Voz 1 11:43 el grupo cinco paran pero de momento no ha perdido ni un partido no de momento ninguno dicta invitas cincuenta

Voz 3 11:50 cuatro goles a favor cuatro cuatro en contra sólo han hecho cuántos y cuántos goles

Voz 1 11:53 no tiene no lo sé todos pero un poquito eso

Voz 1806 11:58 padres jugaba fue futbolista profesional pero él era defensa a mí email

Voz 6 12:05 cómo eres como futbolista

Voz 1 12:09 te gustan regate te gusta regatear te gusta tirar a puerta te gusta pasara a las compañeras

Voz 1179 12:13 sí

Voz 5 12:14 lo único que me gusta que pueda ser pasear pero a mí me gusta meter goles no

Voz 1179 12:25 la le pegas fuerte y potencia eh

Voz 1806 12:30 cuando metes un gol dile a Manu qué qué hace

Voz 1179 12:35 es bonito porque Un corazón pues que es

Voz 5 12:39 que se lo dedico a mi familia

Voz 1179 12:42 qué bonito me has quedado tu padre es así que eso a ver cómo es el corazón que hacer

Voz 5 12:54 claro

Voz 1 12:56 no te digo una cosa y sobre todo ya te verás luego en la radio fíjate tendrás que luego luego mañana cuando te levantas cabreado un poco tarde pero mañana hubiera servido

Voz 1179 13:06 trabajo aquí un poquito un poquito poquito tampoco oye en el cole qué tal es buena estudiante si entrenas mucho todos los días todos los días bueno no todos los días el entrenamiento entrenar al fútbol

Voz 1 13:23 joe que hay grandes saca dos días mejore una cosa un poco

Voz 10 13:35 yo dije que en el auto no

Voz 1 13:38 acá así que asimismo cierto

Voz 3 13:42 pero ahora como meta

Voz 1 13:45 otro gol tu hija de esos emocionantes cáscaras para lo que queda de año

Voz 7 13:49 cómo voy a otro así que me me pongo moño de la cancha es que a veces me dicen disfrutada disfrutaba pero no me pongo nervioso pero esto

Voz 1 14:00 de esta niña de siete años que juega al fútbol como los ángeles que habla mejor que juega y eso que está está aquí tranquilita pero tiene un poquito que no veas sea que no se da futbolista o periodista puede ser cualquiera de las dos cosas en cualquier otra cosa y que sobre todo representa lo que venimos ya hablando muchas veces Raúl que el fútbol femenino ha tenido un antes y un después sí que en este país sí sí es imparable la evolución de fue pero ya no porque lo digamos nosotros sino por el interés de los aficionados efectivamente nosotros podemos hablar aquí más o menos del fútbol femenino pero luego vemos

Voz 1806 14:29 hay veinte mil aquí cincuenta mil ya cuarenta mil aquí jugadoras como yo a mi lado como hay mucha gente que ha peleado por por por el conseguir y romper barreras aquí en España barrer Ana Ana es una ejemplo Lana Rosell y hay muchas que empezaron a jugar cuando todo no iba también como ahora fueron las primeras pioneras ese están consiguiendo muchas cosas esta siendo ejemplo para otros países que que que se fomente el futbol femenino como decía haya Mila en Uruguay etcétera etcétera yo estoy muy contento de cómo está evolucionando evolucionando en España el fútbol femenino

Voz 1179 15:04 no pues nada cuando te vuelves a Uruguay

Voz 5 15:07 el miércoles a las once

Voz 3 15:09 no es sólo dos días queda bueno uno Marte a las once de la noche a noche bueno quedan dos días todavía tienen que hacer alguna excursión y ver a alguno algo algo de ahí juega esta sí cumpleaños mi pubs y bueno

Voz 1179 15:23 que XXXV muy bien mira cuántos tiene

Voz 5 15:29 ya me lo tienes veintitrés veinte

Voz 1179 15:31 tres tú tienes

Voz 1 15:33 once no con siete estaba que no estaba claro cuando estaba calculando siete cuando tú te

Voz 1179 15:40 venga más yo qué sé diez más diecisiete pues ella tendrá igual jugáis juntas quién sabe si hubiera tendrá XXXIII

Voz 1 15:54 ella pues ella XXXIII tú diecisiete es jugar juntas en algún equipo deportivo patagón quién sabe hay jugadoras de treinta en tu equipo ya habían sí

Voz 5 16:05 no está el hombre que me dijo Alois me soltó

Voz 1 16:10 pues nada Oye que esto va bien eh es un buen fichaje no es un buen fichaje para el equipo dentro de la tengo el departamento de fichar pues nada Raúl buena historia tú te has podido uruguaya no Hall

Voz 1806 16:22 hola yo ya venía hablando con Fabio que no conozco Uruguay no está en mi vida y me encantaría

Voz 1179 16:27 yo no sólo tus bueno total este voy muy poquito menos pero

Voz 1 16:33 no nos vamos todos a tu vas vocal mucha cosa que es un peligro ir allí porque es mucho mucho que en seguridad bueno pero tiene a cosa muy bonita a comparencia punto negro pero son cosas gallina pero hay que tener cuidado no nos conduzca que sea sincero que no todo es tan bonito que soy mayor todo parece que dicen acá fue era una Santander hago tiene me dije

Voz 9 17:00 yo no

Voz 1 17:03 el arriendo riendo con Nacho

Voz 11 17:07 es que te diría que vaya vaya a Nacho había hecho bueno gracias al esfuerzo de Santander es también hacer posible esta historia está encuentra entre

Voz 8 17:15 la gente no tiene filtro entre mayo dentro no va a

Voz 11 17:21 los siete años está está bien que no tenga filtraron ya tendrá tiempo de diálogo demasiados filtros tenemos luego ya todos así que así está

Voz 1 17:29 esa esa eso fue otra vez exacto Fabio gracias por venir Camila mucha suerte lo hubiera temporada muchas gracias también a beber tenían haber hecho nunca a ver tienen invita si es bien el ascenso en esa pues mira por ejemplo estaría muy bien Maya algo que quieras es decir para despedirte algún mensaje que tú quieras transmitir a alguien

Voz 5 17:52 se ven

Voz 1806 17:53 nacional

Voz 5 17:54 a mi compañero él él y a los de las cuales ya me huele que Lehman ensayo me duele que ella este año

Voz 1 18:06 mira si quieres decisión ahí mañana vas a ver el vídeo colgado en la página web de la Cadena SER audífono

Voz 14 18:12 que mi abuela que era

Voz 5 18:14 no era mi perro como si como si usaba rito

Voz 1179 18:24 ah yo mañana va a haber al Madrid no

Voz 11 18:28 esas cosas no estuviera Cristiano sí pero si no está Cristiano

Voz 12 18:32 sí