El Larguero: La previa del Real Madrid vs Ajax y hablamos con Seedorf y Tagliafico (04/03/2019)

muy buenas noches bienvenidos al larguero aquí vamos a estar acompañando te hasta la una y media de la mañana ya sabes con todo lo que tenga que ver con el deporte inunda semana de Champions donde ya se van a conocer a los primeros cuarto finalistas de la Liga de Campeones esta semana hoy al Real Madrid mañana en el Bernabéu contra el Ajax de Amsterdam e resultado en la ida uno dos enseguida vamos a estar con Romero con Gallego con Javi Herráez con Pepe Sámano Icon Clarence Seedorf que vamos a saludar ya ex del Madrid Zelaya bonos contra Mario Torrejón la última hora de los holandeses íbamos a tener también a un jugador de ellas en el Larguero con Bruno Alemany así que ni te muevas para conocer toda la previa del partido en el que el Madrid se lo juega todo adiós a la Liga adiós a la Copa y un año más llegamos al mes de marzo con el Madrid a Rando sea la Jonah como única tabla de salvación de la temporada volverá a ser la tabla de salvación bueno de momento no pinta mal después del uno dos de Amsterdam

Voz 1 01:37 mañana la vuelta en el Bernabéu

mañana la vuelta en el Bernabéu estaremos en el Carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo de deportes de la Ser enseguida la previa del que va a ser el gran asunto de

Voz 2 01:47 eh el larguero de hoy pero ante este recuerdo que aquí

Voz 1375 01:49 va a determinar la jornada número veintiséis de Liga en Primera División le ha ganado el Leganés uno cero al Levante ha marcado Óscar en el minuto tres es soledad los tres puntos a los de Pellegrino que a lo tonto a lo tonto e están ahora mismo un décimos con treinta y tres puntos vaya subidón vaya escalada está haciendo el Lega eso sí en la segunda parte ha habido un gol anulado a Koke por falta de Mayoral a Cuéllar jugará bastantes colega para mí no es falta para mí falta de Mayoral al portero salta hacia arriba choca collar con él pero eh han anulado las Wade por tanto el gol de Koke no es válido pega en el larguero vota entra pero no alía lo anula el árbitro evita por falta de Mayoral a Cuéllar así que en Leganés con treinta y tres puntos el Levante se queda con treinta y siete por encima del descenso en el puesto décimo quinto está por ahí Óscar Egido todavía en Butarque hola Óscar muy buenas

Voz 1415 02:45 hola muy buenas pues una vista debutar

Voz 3 02:47 que

Voz 1415 02:48 donde Leganés celebra esta victoria como tú estabas contando es importantísima con tres de tres puntos se pone diez por encima el exceso y hombre esto no está hecho pero a un paso de gigante de cara a esa tercera permanencia en Primera División gol de Óscar casi nada más empezar el partido y en Leganés ha hecho tres dice que estos buenos y luego los todo encuentro estado es sufriendo con oficio defendiendo y aguantando las embestidas de el Levante que incluso la segunda parte ha merecido empatar la mala noticia para alega que si vas sea lesionado veremos lo que tiene sí puede estar en el Metropolitano detuvo no bastar porque vio la quinta amarilla que la forzado y casi fuerza La Roja se cuida y además han visto amarilla también Oscar Rodríguez la he visto Recio también Cuéllar tampoco

Voz 4 03:29 próxima semana contra el Athletic que jugará Andre

Voz 1415 03:31 en ante el Atlético de Madrid y el cabreo en el Levante por que Cuéllar hacer una mala salida Mayoral no le hace falta marca Koke un golazo el árbitro si siquiera recurrir Ademar anula de San Juan

Voz 3 03:41 primero que Bravo Costa Palacio con la gente bastante

Voz 1266 03:44 cita está por ahí no me extraña que esté en cabreado no sé qué ha dicho

Voz 1375 03:46 con López que es un entrenador que siempre está bastante comedido pero que ha dicho hoy después de ese gol que debía haber subido al marcador hola a Palacio

Voz 1415 03:53 hola qué tal muy buenas Manu sí la verdad es que siempre es comedido Paco López pero la verdad es que en el Levante ya son varias las acciones de la que se quejan de la arbitraje y sobre todo vienen calentito el pasado fin de semana ahí ese penalti que pitaron al Real Madrid el acción de con Casemiro y hoy se junta con esta acción de de Cuéllar con Mayoral pues parecía que no quería no quería rajada del bar pero al final sí que ha hablado y hablado contundente Paco López el míster del Levante sobre el uso que está haciendo del bar en España

Voz 5 04:21 como la radio hoy el Leganés no se puede Hare no se queja haría es que no se dejaría como la semana pasada en Madrid no se queja bien porque es más evidente es clara es que hay no hay interpretación que son jugadas claras por lo tanto esa herramienta y la tenemos porque no la utilizamos de verdad sea pero de M

Voz 3 04:39 pues muy cabreado Paco lo que razón de todas las semanas estamos con la misma vainas Luis qué protocolo ni leches Bethesda USAL usa Loire que consultan hoy que te digan algo desde arriba pero bueno

Voz 1415 04:50 claro nosotros en en directo la retransmisión Carrusel Madrid no hemos visto que hubiera falta lo pasa que luego hemos visto imágenes Inger las imágenes son una entonces lo mismo le pasa ahora al árbitro que lo normal es que fuera a verlo a la televisión por cierto aquí ha salido economista que el Levante se va rápido ya

Voz 1372 05:06 para Valencia ha salido también Borja Hamás

Voz 1415 05:09 oral que lo hemos también en las teles él no ha querido hacer sangre con el arbitraje no ha dicho que ya ha dicho que para nada del Vestuario estar todo de arbitrajes

Voz 3 05:17 un abrazo Palacio un abrazo hasta luego Oscar adiós hasta luego María Victoria para Leganés uno cero ante el Levante enhorabuena para el equipo de Pellegrino no hay nada como aguantara un buen entrenador para que al final acaben dando buenos frutos enseguida se ponen nerviosos en algunos clubes llevaban por el tercer entrenador íbamos a ver cómo acaba la historia en el Leganés

Voz 1375 05:35 han sabido tener paciencia cuando no estaba pintando muy bien la cosa inició temporada y ahí están ahora mismo diez por encima del descenso bueno además ha jugado también el Deportivo de la Coruña Alcorcón partió que cerraba la jornada veintiocho en Segunda ya han empataba dos eh Depor dos Alcorcón dos el Depor es quinto con cuarenta y nueve Alcorcón décimo con cuarenta y dos gramos con todo lo de el Madrid de mañana en el Barça B yo día libre otro día además por cierto que hoy hemos contado en SER Catalunya que los jugadores del Barça celebraron mucho pero mucho el triunfo del sábado especialmente Leo Messi IED el Atlético nueva lesión muscular otra más para Filipe Luís esta vez en el sóleo tiene mala pinta para que llegue

Voz 2 06:18 que el martes que viene la semana que viene

Voz 1375 06:21 al partido de vuelta en Turín contra la Juve hoy ha sido presentado Fran Escribá e como nuevo técnico del Celta tú

Voz 2 06:27 tercero ya en lo que llevamos de temporada

Voz 1375 06:30 después de la argentino Mohamed del portugués Cardoso es cuarto por la cola dos puntos por encima del descenso y hasta dentro de un mes no va a volver a contar con e Iago Aspas también ha habido cambio entrenador en Las Palmas Paco Herrera ha sido cesado ha sido relevado por Pepe Mel están a nueve puntos del play off de ascenso a ver qué tal ahora en el equipo de Miguel Ángel Ramírez con Pepe Mel en el banquillo y fuera del fútbol cierra la portada del Larguero con la noticia de la NBA ya encontrábamos anoche que la oficial Pau Gasol a los Bucks de Milwaukee podría debutar esta noche esta madrugada a las tres en el partido que enfrenta a su equipo su nuevo equipo los Bucks el mejor ahora mismo en la NBA contra los Suns de Phoenix sino debuta esta noche debutará el jueves

Voz 1201 07:10 bueno pues preparados Romero Gallego Pepe Sámano Javi Herráez pero no está esperando claro

Voz 1 07:15 han sido los ex del Madrid ex del Ajax

Voz 1375 07:48 quedan veintidós minutos para llegar a las doce hora menos en Canarias si hoy yo creo que era un buen día para charlar con Clarence Seedorf que ya estuvo aquí en El Larguero cuando fichó por el Depor se acordáis verdad que estuvo hay entrando al Deportivo de la Coruña en esa aventura en los banquillos y ahora está en otro banquillo en el de la selección nacional de Camerún está por ahí en Sidrón hola Clara es muy buenas

Voz 3 08:11 hola buenas tardes cambia mucho de Coruña Camerún Gambia esperado

Voz 7 08:16 hombre a que aquí en buscar las oportunidades interesantes

Voz 8 08:20 yo que si se vive

Voz 7 08:23 Iber Iber el Mondo

Voz 1375 08:25 país organizador para la Copa de África dos mil diecinueve aunque la la CAF ha cambiado la sede por conflictos e del país como está ahora mismo la situación en en Camerún Clarence

Voz 7 08:36 bueno yo no tengo idea cómo está ahí sinceramente pero yo creo que fueron también por otros motivos que cambió no lo va a ser en dos mil veintiuno que Camus a ser tener la Copa de África en Camerún

Voz 8 08:53 el base en Egipto

Voz 7 08:56 de digamos que con nosotros ahora cambia que tenemos que clasificarnos que antes sexto vamos ya clasificados

Voz 8 09:05 el acto ha acabado

Voz 7 09:07 ar es digamos el último partido pero estamos estamos con confianza el equipo ha crecido mucho y claramente digamos queremos dar también a la gente está alegría no dista en una Copa de África

Voz 1375 09:24 pues estaremos atentos e a la Camerún de de Clarence Seedorf que es la nueva aventura en los banquillos de de Lex del Madrid del ex del Ajax que no sé si mañana lo vas abren el Bernabéu porque en la ida estuviste en el estadio no en el Johan Cruyff Arenas

Voz 7 09:37 sí sí que hayas que es un tantos años que en donde citaron para la Champions después jugar conforman un equipo importante como Madrid me invitaron una cosa que suele nacer ahora mucho me dijeron cuando invitan los le digamos de de del club el pasado entrenador esos jugadores cuando han tenido también pasado que juega

Voz 1375 10:04 la tú sí que ha habido

Voz 7 10:06 eh Fran GAL fue cuando jugar contra ahí ya sí adelante no y bueno digamos para mí es un poco complicado

Voz 1375 10:15 sí

Voz 7 10:15 sí tiene el corazón no poco partido no porque los dos dos pases

Voz 8 10:20 pero quién prefiere como siempre

Voz 7 10:22 no es como siempre yo pienso yo yo me gustaría que el que lo mejor que yo creo que el deporte es así como lo de siempre pitido esta claro que los dos equipos que yo he vivido épocas muy muy buenos delitos con ellos si vamos exportar seguramente era un partido muy tenso porque uno llega con moral otro está en no lo que tiene que salir de después unos derrotas Madrid sabemos ya que tiene esa capacidad de no de sorprender a tener esa serie de volver a ser bien expresamente cuando la Champions llama

Voz 8 11:01 entonces vamos a ver lo qué va a pasar mañana eh

Voz 1375 11:04 en uno dos pero no sé si te pareció

Voz 8 11:07 el resultado acorde a lo que pasó en el campo el uno dos

Voz 1375 11:10 del Madrid

Voz 7 11:11 si no Madrid fue así muy cínico conseguido matar matar el partido con dos ocasiones que han creado con los pocos ocasiones también Ajax que no ha conseguido hacer gol sólo uno y el juego manera fácil porque han hecho una presión yo creo que casi desesperado que no aguantaron por noventa minutos pero por otra parte yo di un mejor Madrid con todos los dos partidos contra masona

Voz 8 11:41 sí verdad yo y yo creo que

Voz 7 11:44 no va a ser la misma que hemos visto en Amsterdam y El otro lado vamos a ver cómo están los chicos de da es porque ahora también tienen más confianza Hay entendido que algo podemos sacar no de Mariquita esta confianza ellos tienen nada

Voz 1375 11:58 los madridistas fíjate a pesar de los dos batacazos en en la Copa y la Liga los dos contra el Barça se quedan sólo la opción de la Champions y a pesar de eso que que que te toca la moral porque que te gane el Barça en la Copa que te gane la Liga sin embargo el madridista ésta no le pasa a la cabeza que mañana pueda haber un tropiezo en el Bernabéu contra el Ajax que tendría que ganar cero dos aquí meter dos y que el Madrid no marque tú es a estos chicos osados valientes atrevidos capaces de asaltar el Bernabéu mañana

Voz 7 12:29 no pero no tiene digamos no tiene nada que perder tienen un equipo que está con buen moral Galatto ganando teniendo muchos goles tiene mucha hambre de de este consiguiese digamos de cuartos de final es un equipo muy peligroso

Voz 3 12:48 el el Madrid

Voz 7 12:50 pero Madrid tiene toda la experiencia hay calidad para también preparada para esto habrá dos partidos van jugado no con la palabra pero el campo de los dos partes entonces vamos a ver quién mañana va a ser lo que necesita para sacar el resultado digamos ellos

Voz 1375 13:08 en tú ganaste Clarence dos Champions con el Milan una con el Ajax en el noventa y cinco y otra con el Madrid en el en el noventa

Voz 2 13:17 hay ocho no eh

Voz 1375 13:22 qué le falta a este año para volver a ser un grande

Voz 7 13:28 bueno yo creo que creer en las propias posibilidades no en aceptar la diferencia de facturación de que viene con los demás clubes opta porque Bélgica todos los años está ahí por todos los años hay entonces yo creo que para tampoco de convicción y una un poco de cambio de cultura como mentalidad de buscar el resultado eres votado no siempre hace con un juego fluido bonito eh es solamente concreto no saber dar pocas ocasiones actúa vestuario matar cuando tienes ocasión esto esto hace parte de fútbol y hace parte poco parte de la cultura holandés no me quiere crear días ocasiones a gol por partido entonces cuando tienes esta mentalidad pienses tanto vamos a crear otro vamos a crear otro veremos así nos ya no es tan tan tan fácil no es definir el reto

Voz 1375 14:30 no es de alabar lo que hacen en el Ajax es una es un ejemplo para el fútbol europeo siempre jugando de la misma manera desde eso eso ni se discute el mismo estilo en las categorías inferiores los niños ya saben cómo van a jugar cuando llegan al primer equipo pero falta colmillo no eso preocupa o o no pasa nada de en el Madrid estas tres años sin ganar bueno tres años tres meses y la que se monta en el Ajax eso se perdona

Voz 7 14:58 bueno digamos que es también ha de ser entre estar en Madrid también Ajax no cree que hay tanta tanta presión cuando sales fuera de tu son Kikes Holanda viene siendo edita ha llevado a España a base en Inglaterra y otras cosa que cuenta no es otras cosas que hay que mantener ten alto hay que mostrar de sobrevivir no sólo en campo mantener fuera del campo si esta parte de mentalidad uno puede ganarlo cuando sale de es pero yo creo que en Holanda se debería también concentrar un poco más en esas cosas cuando hacen crecer los jóvenes yo cree que ya está partes que en Holanda se podría mejorar señaló ayer no esta parte no quitar nada de lo que están haciendo que siempre muy buena parte técnica táctica pero esta parte yo creo que es lo que podría añadir

Voz 1375 16:01 y al Madrid como leves porque al Madrid le pasa esto en los últimos años que se desenganche a tan pronto de la Liga cae en la Copa y sin embargo ve la Champions los ojos no lo evita a los ojos

Voz 7 16:17 bueno yo creo que no es tan fácil hablar de un equipo que ha ganado tres Champions seguidos yo creo que Madrid fue competitivo todos esos años yenes Fomento no es importante mira para atrás es importante mirar a mañana a pensar solamente al futuro porque esto que te va a dar estímulos no pasados desiste hace ver las cosas en manera Herat yo creo que Madrid tiene un paso tiene los jugadores tiene el ambiente para puede girar las cosas si con todo lo que ganaron yo creo que también siguen competitivo ojo obstante serios no es que están octavos quiero decir que no es

Voz 8 17:05 y y digamos

Voz 7 17:07 desastre después lo que han hecho los últimos cinco años pasar un año con un poco más figurar de estar han hallado a los primeros no en general pero

Voz 1375 17:20 pero no pero no da la sensación Clarence que lo que motiva la Champions por encima del resto de cosas no sé cuando tú jugabas ahora más en estos años no parece que la Champions está muy por encima del resto de de objetivos y que el jugador salen mucho más motivaba en Europa

Voz 7 17:36 bueno esto vale para todos no sólo Madrid yo creo que todo el mundo cuando juega para un club máximo para ganar Sonsoles la la Champions no por doquier un mundo entrena ahí sueño con estos después la Liga valen tantos otras cosas es la después un Mundial gente que fueron hasta el final como motes que es un jugador fundamental y de otros situaciones donde te deja el entrenador donde te te un jugador importante como Cristiano hay que construir de nuevo para construir necesitas pero yo creo que cuál es el equilibrio no lo están buscando oí espero que muy pronto los pueden encontrar

Voz 1375 18:30 ha sido clave la marcha Cristiano ignoro la Martín Cristiano no fichar a un goleador

Voz 7 18:38 pero para que crear ocasiones ya que sean Ronaldo en Italia está haciendo goles pero tanto cuanto era en Madrid porque Juventus crea menos ocasiones que que que Madrid creaba yo creo que el equipo hacer diferencia ya que la estrella del equipo pues de no ser Socós ahí hice mejor que Cristiano digamos tienen en el IBI para marcar goles pero también para meses complicados el equipo no genera ocasiones que a ver el equipo así como Cristiano con todo el respeto que yo tengo para el yo no creí que iba a cambiar tanto la situación yo creo que si el equipo no no encuentra un equilibrio en las jugadas para crear ocasiones con la contuviera que han hecho ha pasado cualquier fenómeno como Cristiano Ronaldo también iba sufrido poco más igual poco más goles ser pero yo no sé si va a cambiar totalmente

Voz 1375 19:46 ya fíjate que hoy ha dicho Modric ha hablado Modric en la rueda de prensa ya ha dicho que él esperaba

Voz 3 19:52 algún jugador ahora lo vamos a escuchar y lo vamos a comentar esperar

Voz 1375 19:56 que algún jugador hubiera dado un paso al frente no sin decir nombres pero sí que ha faltado eso no que alguno de los pesos pesados asumiera lo que ha hecho Cristiano Ronaldo desde el punto de vista de los goles no que es que al final es lo que te marca la diferencia

Voz 7 20:12 sí ya se ha hecho Cristiano es muy complicado ahora marcar goles importantes también depende el momento yo ya sé cómo va a ser de todo el mundo buscando los porqués siempre que lo que hay que ser tiene mucha tranquilidad sigue trabajando confiando en el trabajo de área yo he visto un equipo que lucha por los balones que no que no les da igual entonces hasta que hay es Espírito no no hay mucha preocupación y se puede tensar de ganar siempre compró todos siempre en todos los la la las copas no funciona así sería muy aburrido además eh yo creo que es justo tener una reflexión pero por el momento hay la posibilidad de sacar energía con la Champions si Madrid han mostrado años después

Voz 10 21:11 cuando entra cuando entro en Champions

Voz 7 21:13 hay algo especial por eso lleva a los doce siglos los ya eh y me copas no

Voz 1375 21:20 en busca de la catorce va hoy la última aclares te sorprende el papel de jugadores como Bale como Isco como Marcelo como Asensio que de titulares indiscutibles están pasando un papel casi residual algunos prácticamente sin jugar

Voz 7 21:38 bueno es una gestión del entrenador que tiene la situación no no quieren entrar en esa parte hay que respetar el el enterados está haciendo simplemente que cree que la cosa mejor para el equipo el equipo experto y si no son profesionales todos y yo creo que el momento que va a necesitar de dar todo lo que tienen

Voz 1375 22:05 te parece Bale un jugador desaprovechado en el Madrid o o dado las suficientes oportunidades en tu opinión

Voz 7 22:15 no yo yo no miro hacía al fútbol digamos de un equipo muy como yo dijo antes el equipo tiene que funcionar para que todos pueden dar digamos susurró

Voz 3 22:31 mejor versión no paras

Voz 7 22:34 no es buscar a encontrar una buena que tiene la culpa siempre es la cosa más pase mala cosa más cerrado en absoluto en ese es un siempre

Voz 1375 22:46 hora fíjate la pitada del Bernabéu el otro día

Voz 7 22:51 se veía oído también aplausos y bueno yo creo que cuando uno pierde contra el Barcelona en ese momento no lo ha hecho una prestación digamos de sufrir el no pero yo creo que ve el es un jugador importante para el Madrid que todo el mundo lo sabe yo creo que todo mundo y uno diez Piera para él para que pueda

Voz 8 23:16 volver a sus niveles lo antes posible es pues nada Clarence disfrutar el partido

Voz 1375 23:21 mañana hay como dices que quiere que triunfe el fútbol no

Voz 8 23:24 pase el que lo merezca exactamente muy bien un abrazo un abrazo Clarence un abrazo Clarence Seedorf Faith del Madrid y es de hayas

Voz 1375 23:32 viendo y contándonos cómo ve al equipo holandés y cómo voy a al Real Madrid en la previa de ese partido en el que mañana se la juegan los blancos estaño por ahí Antonio Romero la Antonio muy buenas hola qué tal mano muy buenas a narrar el partido va estar Javi Herráez ahí en el inalámbrico o la Hadi qué tal muy buenas hola qué tal buenas no a Jesús Gallego o la Gaye enseguida o y con él está Pepe Sámano han seguido también ya está Pepe el jefe de deportes de El País hola P

Voz 11 23:57 buenas hola Manu buenas ir ya está hola Gaye qué tal hola buenas noches Manu pues nada Romero Gallego

Voz 1375 24:04 el Javier y Pepe Sámano una pausa y analizamos el Madrid hayas de mañana escuchemos lo que han dicho Solari y ojo lo que ha dicho Modric

Voz 3 27:39 consecutivo para los madridistas después el de Copa después del de Liga pero que

Voz 2 27:43 es una incógnita Romero Gallego Javi Pepe

Voz 1375 27:47 que Madrid vamos a ver mañana el Madrid motivado de la Champions el Madrid de la Liga que está a doce del Barça el Madrid de la Copa que mostró momentos buenos pero momentos en los que se nota que no da más de sí porque quiere pero no puede vamos a ver mañana cómo llegan no sé cómo les habéis visto hoy que caras habéis visto en los de los de Solari

Voz 0239 28:06 hombre yo creo que en Madrid motivados sólo faltaba no es la última bala la la que le queda al Real Madrid que terminó la temporada sí que es verdad que es complicado hacer clic y cambiar de competición sino encuentras una buena racha es resultado llegas a la Liga de Campeones y a lo mejor es complicado cambiar pero en eso hay un club especialista IS club es el Real Madrid

Voz 1266 28:26 yo te pongo Nati un eh seguramente un pero en la primera frase yo yo sí que sí que noto y me parece raro que hay una parte del

Voz 22 28:35 madridismo que después del bajonazo de la Copa del Rey después del bajonazo del partido del campeón pero sí paga

Voz 1375 28:39 sí yo lo tomo en Cancelo yo yo noto en

Voz 0239 28:44 buena parte de la afición no hecho encuestas una por una a pie de urna no pero

Voz 1375 28:48 sí noto demasiado

Voz 0239 28:50 sí mismo teniendo en cuenta el rival que tienes enfrente que es un equipo que juega muy bien pero que creo que no pasa una eliminatoria hace un montón bueno creo no seguro no pasó la eliminatoria en un montón de años en el primer partido en el partido en Amsterdam Le Pen ahumado futbolístico al Real Madrid y aún así es incapaz de embocar la y al final el resultado favorable para un equipo con colmillo como es el Real Madrid sin hacer ni mucho menos un buen partido frente al Ajax en el partido de ida ignoto de una manera extraña

Voz 1266 29:14 a la gente con nervios cuando hay que

Voz 0239 29:16 con qué repito el Ajax tiene problemas sobre todo de cara con los partido gordos y que el Real Madrid tendría que perder por dos goles en el estadio Santiago Bernabéu eso no pasa hace muchísimo en Liga de Campeones yo noto presión

Voz 10 29:28 bueno

Voz 1375 29:29 bueno te haga llorar en el viernes no no dale dale gay

Voz 3 29:33 el gallego

Voz 10 29:34 bueno yo yo lo que creo es que aquí el problema no es el haya ir mucho menos hace cuarenta años no en eliminatoria el problema es el Real Madrid las dudas vienen de el estado anímico de fútbol del Real Madrid teniendo en cuenta que acaba de decir Romero el has le pegó un baño al Real Madrid en el partido de ida claro pero entonces no lo ha metido metieron pero quién no te garantiza que mañana mete un gol si mañana el Ajax mete un gol en el Bernabéu se ponerse nervioso Lari ir hasta el del tercer anfiteatro yo lo que creo es que teniendo en cuenta el el estado actual de fútbol del Real Madrid mañana puede ser cualquier cosa porque los chavales haya jugado bien al fútbol si son jóvenes físicamente mejor es que el Real Madrid Si Si el Madrid mañana vuelve a tener el problema que tiene con el gol Se puede complicar la eliminatoria insiste complica la eliminatoria en el es menor

Voz 7 30:29 esto XXX de la segunda parte en el Bernadeu

Voz 10 30:32 está igualado el Madrid va a sufrir porque lo que es es seguramente imposibles que el Madrid pase de los últimos cuatro partidos de jugar al fútbol a dar una exhibición futbolística de de cabo a rabo ir yo creo que la gente no es tonta y la gente es consciente de ello

Voz 1375 30:49 Pepe cómo lo ves y ahora nos cuenta Javi lo que han dicho los proetarras

Voz 24 30:52 bueno yo yo estoy de acuerdo con Gallego en que el problema hasta en el

Voz 1266 30:56 en el propio Real Madrid no que es un equipo que esto

Voz 24 30:59 en combustión permanente pues porque como todos sabemos digiere muy mal muy mal la derrota no es capaz de convivir con una derrota y entonces cuando no es un comentarista que ha dicho no sé que entonces es Modric que alude a los compañeros de entonces es que el otras veces el bar sale a la gente de Bale lo uno que se va del campo con morros el otro que no calienta en fin es un equipo que está en permanente combustión y cuando está así pues claro puedes perder con el hayas puedes perder como el CSKA de Moscú o coger el Girona

Voz 25 31:33 es verdad que yo no veo a este a este haya llamándole cero dos al Madrid no no no lo veo eh pero pero es verdad que allí de allí les crearan problemas no no yo creo que está el Madrid está en la Champions saben lo que es mejoran y yo no no no imagina ese escenario mañana pero es verdad lo que decir es que

Voz 3 31:46 lo lo peor que le puede pasar al madridista más allá

Voz 1375 31:49 que sea optimista o pesimista es que no sabe que Madrid va a haber mañana es que mañana el Madrid puede ganarle cuatro cero al Ajax o lo que dice Romero o gallego te ponen cero uno y te entra el miedo y en los llega a los cinco minutos yo creo que sobre todo es la la poca fiabilidad que ahora de moda el Madrid que vine de un desastre temporada luego empieza a remontar con haciéndolo bastante bien ganan en Barcelona

Voz 2 32:09 ya y ganan al Atlético de Madrid

Voz 1375 32:13 Amsterdam pero de repente entrar otra vez en un momento que dices bueno fuera de la Copa fuera pierdes con el Girona entonces claro que Madrid va a salir mañana el Bernabéu pues que es imposible predecir

Voz 10 32:23 pero mano humano cuatro cero cuánto hace que el Madrid no gana cuatro cero un partido en el Bernabéu

Voz 22 32:28 mucho que lo necesita ya mañana no necesita ganar cuatro veces más

Voz 3 32:32 no tiene que perder vuelos pero estamos hablando de un mal

Voz 10 32:35 sí seguro que le ha llevado cuánto hace que no ves un Madrid seguro que polea no pasar apuros nunca es que han pasado muchos meses de temporada

Voz 1375 32:44 no lo hemos visto no no lo hemos dicho es que no no

Voz 10 32:47 hemos visto pero que le metió cuatro al Melilla es metió cuatro los yo creo que es un claro uno cuatro la mañana en el Ajax juegan saben que tienen veintitrés veinticuatro años es su partido no tienen presión ninguna porque si caen eliminados para ellos no va ser ningún fracaso van a salir relajados a tope el Madrid va a salir con una serie de exigencias brutales y en un momento de fútbol de muchas dudas con lo cual el Panamá seguro de tranquilidad no puede ser imposible

Voz 1375 33:16 Javi tú cómo lo ves

Voz 22 33:17 bueno pues mira os voy a decir que que un poco presionó sí que veo al equipo esta mañana bueno estaba en el Bernabéu

Voz 1375 33:24 sí con Torrejón el entrenamiento y viendo como si vale

Voz 22 33:26 equipo en el autobús Luz Gargallo el cámara capta pocas Solari hablando con alguien de la expedición como tensionado preocupado porque momentos muy muy difícil esta mañana los fuerzas han reunido antes del entrenamiento han aparecido a las once y cuarto momento capital porque hay que pasar como sea esta eliminatoria eso mediación futbolista

Voz 0239 33:45 de pasar como sea

Voz 22 33:46 están reunidos ya buenos ruido su su preocupa porque saben que mañana es un más ball que no puede ocurrir que caigan eliminados en octavos de final de la Champions en el mes de en el mes de marzo por ese motivo y todo puede ocurrir aunque voy a ver vamos a ver a un equipo súper motivado quizá eso puede venir iba a decir en su contra nunca no porque si hay equipos que son capaces de revertir situaciones ese es el Real Madrid y como decía hay Luka Modric el que dé por muerto pues se puede equivocar en Madrid se levanta siempre así dice su historia pero es un momento si eso es verdad y lo palpado tanto esta mañana en Valdebebas a la tarde en entrenamiento de él hayas y luego cuando el equipo se marchaba hasta Valdebebas momento muy muy delicado y hoy Luka Modric ha dado en el clavo una vez más la verdad es que uno está viendo la rueda de prensa de Luka Modric ya los tres minutos asienta Solari cree que ha cambiado de país de historia de club de mundo Luka Modric habla claro cómo juega dice las cosas como son al equipo le falta continuidad al equipo le falta gol al equipo le falta evidentemente ser reconocible y hoy sí quiénes escuchamos dicho creo que ha estado imperial ha hablado el croata y él tampoco se ha excusado dice que comienza jugar bien desde el Mundialito de Clubes que fue hace dos meses el tampoco se pone entre los bueno sino que son todos entrecomillas culpable deportivos de que el Madrid esté como está

Voz 26 35:06 Cristiano no está aquí no podemos vivir quejándose ahora Cristiano ha metido cincuenta goles sino puedes encontrar a alguien que me te tanto puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante aquí no meter si cuenta pero por lo menos lo que nos falta Twente goles de dos tres jugadores que me te quince veinte el diez goles cuando se fue Cristiano intentaba que que otros jugadores intenta encubrir sumó su función lo que ha hecho como Garrett como Asencio como como Karim ha traído a Mariano está Vinicius aquí que está haciendo muy bien que que tiene aquí

Voz 27 35:55 las alguna de estas no cosas no salen como como queremos levantar la voz no hace falta decirlo más alto simplemente así de clarito al Marine falta continuidad hay futbolistas que no han dado el paso

Voz 22 36:07 adelante el el primero y esto es el Real Madrid que al final uno no puede vivir de la historia de Cristiano ni decidirían Zidane que fue un grandísimo técnico que Cannes consiguió tres Champions en dos años y medio eso ya es historia reciente prehistoria ya a partir de ahora Madrid tiene ante sí una ocasión de meterse en cuartos de final

Voz 1375 36:24 menos mal que esto no lo ha dicho Álvaro Benito ha dicho lo ha dicho Luka Modric pero más claro no puedo decir que Cristiano se fue no ha venido nadie que haga tantos goles como él y luego esperaba aquí dos o tres jugadores dieran un paso hacia adelante sin decir quién pero pero evidentemente una crítica de de de una realidad Romero

Voz 0239 36:42 no lo primero primero quiero decir que actuó no es capitán de la plantilla ha actuado como capitán y como balón de oro me dice que la gente lo califica de rajada yo lo califico de realidad a radiografía perfectamente lo que le está pasando al Real Madrid el inicio de temporada ha puesto al frente del pelotón como dice Javi porque ha reconocido que hasta el Mundialito viniendo del Campeonato del Mundo hasta el Mundialito prácticamente no encontró el golpe de pedal ha dado nombres propios sí pero yo no creo ha observado y la escucha entera ni un ápice de maldad en la manera de decir eso nombres propios simplemente ha sido la descripción de una realidad y creo que en un club acostumbrado de Mas creo en la derrota a echarle la culpa al empedrado a los calendarios a los bares a los árbitros a la afición contraria y todo esto me parece que este tipo de autocrítica hace reflexionar y probablemente haga crecer a mí me sonroja Un poco escuchar la rueda de prensa de Solari rajar de manera bueno incluso tirando la piedra de Hong tiendo la mano del calendario en alguna otra ocasión que si no metemos gol no sé qué bueno ya te digo el empedrado ha llegado Luka Modric en la previa de un partido de momento el partido más decisivo de la temporada para el Real Madrid ha hecho sin ponerse colorado una radiografía perfecta de lo que le ha pasado al Real Madrid desde el inicio de la temporada hasta este partido o el partido del otro día frente al Fútbol Club Barcelona sin buscar ninguna excusa ni ningún responsable fuera de la plantilla no ha buscado todo dentro y me parece que es el primer paso para intentar crecer intentar mejorar las setas

Voz 1375 38:08 no

Voz 10 38:09 yo yo yo lo que los qué es la normalidad de de análisis no oido lo hace el Balón de Oro y el tío que dirige el juego de ataque del del equipo que él tiene que sufrir todo eso él tiene que ver en el campo que que las las ocasiones el juego no no se no se transmiten goles no se transmite en resolver los partidos

Voz 1266 38:31 lo ha hecho desde un punto de

Voz 10 38:33 esta tan natural y tan normal que que que cae por su propio peso es decir que es imposible que Gareth Bale metas este año treinta goles porque estamos en la jornada veintiséis de Liga lleva diez goles yo empiezo me más llevan veinte en todas las competiciones María no no sabemos nada del Asensio se ha caído quién va a meter este año treinta goles en el Real Madrid es qué es ese algo es algo normal algo que se veía que iba a pasar algunos tenían la esperanza de que pudiera ser de otra manera ya Sensio metiera diecisiete veinte XXXII Benzema treinta y cinco pero al final estamos en el mes de marzo y eso es imposible

Voz 1375 39:11 para mañana sprays alguna sorpresa en la alineación no está cantado Lucas Benzema Vinicius no hay más no y Nacho Aranda porque Ramos está sancionado Javi

Voz 22 39:20 es una Imaz me más es que son son habas contadas osea con lo que está contando lo que está tirando ahora mismo Solari a mí me sorprende que cambiará nada el dibujo no lo va a cambiar evidentemente ya no estar Sergio Ramos Nacho Sergio hoy iban a ser la la pareja de centrales vete hemos a renglón porque se lo ha ganado antes decíamos quizás hace unos días que propiamente la Marcelo pero a mí me sorprende ya que estuviese brasileño con Carvajal Courtois en portería

Voz 0239 39:45 ya

Voz 22 39:46 está al tema de cross pero no lo va a sentar en un partido de Champions en Mestalla marcando ya lo ha cambiado veces lo está marcando alemán pero de momento no se atreve a sentarle Modric y arriba Lucas que es lo que les gusta porque trabaja también en defensa con Vinicius y Karim Benzema

Voz 1375 40:01 por cierto que mañana va a volver al banquillo y me imagino que todos conocéis

Voz 1201 40:06 a esta hora de la noche la la rajada

Voz 1375 40:09 se ha pegado el representante la gente de Gareth Bale que flaco favor que le hace Gareth Bale después de que el otro día le pitara el Bernabéu cansado de ver algún Gareth Bale el pues desapercibido partidos y otro también cansada la afición de ver tantas veces son

Voz 2 40:25 el transparente invisibles

Voz 1375 40:28 los partidos del Real Madrid le pegara una pitada hoy Jonathan Barnett la gente de Gareth Bale ha dicho francamente deberían sentirse avergonzados de sí mismos habla de los aficionados del Madrid la cantante deberían sentirse avergonzados de sí mismos Gareth merece el mayor de los respetos la forma en que los aficionados del Real Madrid lo han tratado es una desgracia esta generación de aficionados del Madrid hablará sobre los objetivos de Gareth durante los próximos años deberían besarle los pies se ha quedado tan a gusto eh esto lo que ha hecho el agente de Gareth Bale que insisto favor favor no lo ha hecho ninguno al galés que en lugar de estar pendiente de si la afición te pitan día o te aplaude otra porque es verdad que también lo decía antes Hydro a Dylan pita pero también han aplaudido dar y lo que debería preocuparse de jugar bien ya está y que aprovechar las oportunidades que le han dado no aprovechó ni una oportunidad esta temporada ni con Lopetegui ni con Solari es normal que la gente te pitan en el Bernabéu pero la rajada está yo tampoco lo entiendo

Voz 24 41:27 no pero mira Manu si me permites hilando esto con lo que ha dicho hoy Modric y yo recuerdo en el mes de agosto tener una conversación con altos mandos del club y entonces por arte de magia esta temporada iba a meter treinta y cinco Benzema treinta y no sé cuántos Asensio bueno venía que si no llegaba a treinta y cinco se quedaba los veintiocho pero es que yo llegue a escuchar que Borja Mayoral por qué se partía la cara según me dijeron al Borussia Dortmund y el Sevilla sí dos equipos como estos se partió la cara por Borja Mayoral desde luego era el suplente

Voz 1375 42:08 todo para este Real Madrid de cara al gol luego vino

Voz 24 42:11 Mariano se les dio el siete con lo que eso significa se presentó como si fuera Pelé luego llegó Brahim que era ya eximio se puso la propaganda en marcha que se lo habían birlado a Guardiola al City de Guardiola debimos dos ratito volvió a desaparecer a partir de ahí como bien ha dicho ahora Antonio Romero empezaron todas las excusas y Solari con el otro con el más allá cuando a mí me parece que un equipo que viene de ganar tres Champions que Potts que por cierto si cogemos la última década me parece que en relación al Barça Sumando Liga Champions y Copa es un dieciséis ocho a favor del Barça dieciséis ocho pero la Champions iba solapando problemas estructura les y entonces no sale nadie a ponerlas sensatez es decir miren señores ganó tres Champions seguidas pero evidentemente este curso parece que nos hemos equivocado confiamos demasiado nos pasamos de optimismo con los treinta y tantos que iban a meter cada uno el año que viene intentaremos planificar mejor o decir que igual en el mercado efectivamente no había un Cristiano por supuesto que no lo había ni nadie que sea la aproximada para ficharlo darle normalidad al error de no entiendo porque no puede ser no porque el Real Madrid puede no equivocarse alguna vez

Voz 0239 43:31 cuando además Pepe lo tenías que tener

Voz 1372 43:33 la barriga llena la barriga llegan a la afición

Voz 0239 43:36 no estaba con la con la Copa de Europa y hubiera sido el año más fácil dentro de que en el Real Madrid nunca es sencillo explicar que te has equivocado pero hubiera sido el año más fácil para decir mira cómo vamos a meter el bisturí en una plantilla que no son tanto las últimas temporadas el entrenador se nos ha ido prácticamente nos ha pillado de sorpresa a la estrella de la última década el jugador con Alfredo di Stéfano más decisivo en la historia del club bueno pues lo hemos intentado así no ha salido vamos a pelear hasta el final y el año que viene intentaremos mejorar pero no hay una figura en el Real Madrid no hay una figura en el Real Madrid que tengan y la personalidad ni el cargo ni la entidad como para salir públicamente ante los medios de comunicación e intentar hilar un discurso parecido a ese lo más parecido que ha hecho el Real Madrid esta temporada un discurso similar es llevamos ya dos tres

Voz 22 44:22 desde temporada lo que ha hecho hoy Luka Modric en la sala de prensa claro salas prensa

Voz 24 44:27 dado todavía más la razón es que igual futbolísticamente podríamos dejarlo programa discutirlo aquí pero es que igual futbolísticamente es decir mira quitaos obviamente Messi Neymar y en papel que no había manera de sacarlos por mire elevan dos que tiene treinta no sé qué años Cavani tiene treinta y pico años Harry Kane por mire la historia dice que no ha habido un solo inglés prácticamente eh salvo el gigante bueno a galés que haya triunfado fuera de Inglaterra por mire cómo no vemos qué jugador puede haber por ahí que esto pues confiamos en los que hay aquí no pasa nada

Voz 1375 45:07 bueno yo creo yo creo que sí

Voz 10 45:09 ese discurso que que hacéis al final del Temporada no va a quedar otro remedio que hacerlo porque salvo un milagro inaudito aquí van algunas temporadas ya con mirador este año la Champions es complicadísima porque aunque mañana se elimine al Ajax que puede ser luego vendrán cuartos de final en los cuartos de final te puede tocar el Barça

Voz 1201 45:30 bueno ojito eh por favor de un respingo alguno por favor o el Oporto Roma o el Oporto la red claro es que yo en la historia

Voz 10 45:40 yo voy a una situación que el el Madrid aunque aunque pase al Ajax ahora luego en cuartos va a tener un toro muy difícil de día y creo que el Madrid tiene que empezar a preocuparse y algunos asustado ante lo que digo es meterse entre los cuatro primeros de la Liga

Voz 23 45:56 porque aunque el Sevilla

Voz 10 45:58 este mal aunque el Valencia venas desde muy atrás aunque el Getafe sea un outsider que nadie confía en él la pelea por la cuarta plaza la tercera y la cuarta plaza bastar complicada y si el Madrid sigue la dinámica el Madrid sigue en la dinámica que está ahora mismo tiene dificultades para ser cuarto en la Liga bueno