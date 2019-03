Julieta Serrano: "El teatro me llenó de vida en la España gris de mi juventud"

Voz 1 00:00 Olga preguntamos siempre a nuestros invitados cuál es su relación con el mar qué relación tiene esta Olga con el mar he vivido siempre cerca del mar

Voz 0823 00:13 cuando era pequeña era joven

Voz 1 00:17 que no sé nada porque fue una época muy turbulenta no conseguí aprender no ir nunca lo intentase mayores intenté

Voz 0823 00:34 pero tampoco aprendí mucho te quedaste con el agua

Voz 2 00:37 las rodillas a de las rodillas

Voz 3 00:42 naces en un lugar con Mar Barcelona has dicho alguna vez que somos de donde pasamos la infancia yo quería preguntarte si tu infancia está más vinculada a esa Barcelona o a la huerta valenciana

Voz 0823 00:58 estos lugares porque Barcelona nazi ha vivido viví muchos años allí y lo que pasa es que en mis ancestros de algún modo son valencianos Mis abuelos paternos Mi madre me ese caso como una valenciana aunque había nacido ya en Barcelona y entonces para mí la huerta valenciana era en la época en que yo era pequeña y que la viví cuando era muy pequeña la Valencia era para mí un paraíso en la cómo salía en un poco de un lugar donde vivía en una situación un poco oscura entonces yo la naturaleza la las esas vivencias tan infantiles las viví mucho con la en la libertad de de de la huerta ya entonces claro ya en la posguerra al volver a mi casa de Barcelona era una situación dura difícil era en el lugar que yo viviera peligroso salir a la calle entonces me sentí un poco encerrada

Voz 1 02:04 porque Julieta Serrano

Voz 0446 02:05 no utiliza el seudónimo de Olga porque tiene relación con el que yo admiro mucho

Voz 1 02:17 pues a mi hijo cuando descubriste hace

Voz 0823 02:25 lo descubrí bastante tarde porque yo toda mi mi educación yo soy era analfabeto

Voz 1 02:32 eh

Voz 0823 02:32 quiere decirme educación fue muy caótica hay fluyen los colegios pues muy modestos aunque me encantaba ir al colegio pero mucho no aprendí lo todo lo aprendían poco los que me iba cayendo en los libros lo me ya más mayor

Voz 2 02:52 a a adolescentes

Voz 0823 02:55 ante más de con los amigos que iba tratando con la gente que se encontraba en el trabajo con las amistades con mi hermano que siempre trataba de de saber más sentía una gran curiosidad por todo mi padre también porque mi padre que murió muy joven murió a los sesenta años nos traía libros de la biblioteca con la idea de que sus hijos aprendieran porque no tenían medios y económica y socialmente hablando no entonces que la lectura les despertara eso Mi padre y mi hermano

Voz 4 03:31 mí me ayudaron me me

Voz 0823 03:33 me enriquecieron mucho actriz

Voz 0446 03:36 lo que tu padre murió joven a los sesenta él brilló como te convertidas en actriz él vio algún éxito Mi querida señorita o entre tinieblas yo algo

Voz 0823 03:45 pero mi padre murió en el año cincuenta y nueve a saquen entonces yo hacía dos años que había venido a que me habían traído a Madrid ya había empezado lo que yo no sabía ni ni nadie sabía lo que aquello empezaba a ser una carrera de actriz pero realmente

Voz 1 04:04 que me parece muy o que yo estaba en Canarias

Voz 0823 04:06 de gira con Tamayo murió así muy repentinamente

Voz 0446 04:13 por tanto no supo que su hija que decía no me falta

Voz 0823 04:17 falta algo para ser la interpretación

Voz 0446 04:19 es muy tímida hizo bueno sí

Voz 0823 04:22 yo cuentan es que me había caído de todo ese esa afición que ella tenía hay que hacía teatro de aficionados teatro con con porque Miguel Narros estaba en aquel momento viviendo en Barcelona con otra gente que todos tratamos de hacer cosas pero yo trabajaba

Voz 5 04:38 mi tío

Voz 6 04:45 no

Voz 0446 04:52 no hemos hablado de de tu padre cómo era tu madre tu madre era costurera móvil

Voz 4 04:58 y si mi madre era era un artista de la aguja Mi madre era un artista era una modista excepcional ya estoy dio con una maestra en Valencia

Voz 0823 05:10 luego se fue a Barcelona a trabajar y entró a trabajar en Santa Eulalia en el a el Atelier de Santa Eulalia que era continuar siendo en la casa muy importante llevárselo Barcelona lo que pasa es que luego seca

Voz 1 05:24 eso se casó muy joven

Voz 0823 05:27 entonces tuvo dos niños condenó cosiendo en su casa cosió siempre era una persona de una fuerza una luchadora una persona excepcional como tu madre Julieta como yo

Voz 0446 05:43 da ella sí que vio tu éxito como actriz porque sí porque ella me envió yo casi se lo diré tres años entre tres años y que te guía de de tu he sido yo por ejemplo me llama la atención entre tinieblas que son otros grandísimos papeles aunque después han venido muchos pero de repente pero Almodóvar con esas monjas excéntricas lesbianas en fin las redentora sorprendo claro es cómo estoy

Voz 7 06:09 la orden de las horas

Voz 0823 06:11 a la redentora humilladas

Voz 0446 06:16 ahora

Voz 4 06:17 hay que ella ella ella no lo veías nadie lo veía un poco poco que no le gustaba mal porque a ella me encantaba aquí o fuera actriz P

Voz 0823 06:31 yo he suele

Voz 5 06:36 sí pero ya me has no se la mejor bien sin los aviones criadas

Voz 0446 06:59 me gustaría que contarás a los oyentes quién fue para Víctor García el argentino Víctor García

Voz 0823 07:06 bueno Víctor fue el miércoles pasado ya veinte si el día veinte cree que era cincuenta años que extraigamos la Script

Voz 1 07:14 sí

Voz 0823 07:15 sí significó yo creo para para todos los que participamos en este en este hecho hiló ego puede Fran lo que significó para para el mundo del teatro eh yo creo que significó realmente muchísimo porque porque Victoria ya era una persona genial esa palabra se usa mucho y a veces que el apuro decirlo pero era una persona especial excepcional con una intuición con un conocimiento de de las personas que tenía alrededor de la situaciones entonces será alguien diferente era alguien que te ponía cabeza abajo y que exigía

Voz 0446 08:00 mucho Julita dirías que has cumplió sueños que tenías

Voz 1 08:04 a lo largo de tu vida pues eh

Voz 0823 08:08 pues sí sí yo creo que he tenido una

Voz 1 08:11 era como dice esta

Voz 0823 08:15 Violeta Parra Gracias a la vida que me ha dado tanto pues yo creo que no puedo quejarme Be ha sido dura en muchos aspectos he trabajado

Voz 1 08:25 sí

Voz 0823 08:26 muchísimo he trabajado una barbaridad no y entonces pues trabajar en el teatro me daba aunque fuera precario aunque como era éramos poco que los medios eran insuficientes claro es decir hablando de con el principio no pero el principio para mí se abrió una luz se abrió como me enseñó muchas cosas de la vida de cómo se debe ose puede vivir no encerrada en esa represión que vivíamos no porque yo sí sentido mucho la represión en todos sus aspectos

Voz 0446 09:03 sabes que este programa hoy gira sobre los pájaros IT hemos traído a propósito para preguntarte si tú ha sido como un pájaro una mujer libre he luchado mucho para ello porque mi carácter tan tímido

Voz 0823 09:18 era como una niña perdida en el Bush que yo era una niña asustada la gente cree que he sido muy valiente yo creo que era muy vi yo me sentía como que tenía miedo todo el rato y de que tenía miedo pero pero es tenía en contraste una necesidad de libertad de curiosa la curiosidad que sentía hacia las cosas los libros que leía me despertaban tantas cosas que podía vencer esa timidez IS miedo detenía la vida que me se me había ido creando con esa infancia de algún modo triste y oscura no entonces eso me sirvió de acicate para vencer estas dificultades de mi cara

Voz 10 10:04 el único que sin sí

Voz 0446 10:27 cuando estábamos hablando antes de la entrevista acerca el seudónimo de venía hubo la cabeza que me llamaba la atención que era Lucy sombra

Voz 0823 10:35 al por qué porque soy muy contradictoria a veces no en mi casa lo más importante de mi educación que era una familia

Voz 1 10:47 sencilla pero muy buena gente pusiera la bondad

Voz 0823 10:53 entonces es siempre me aferraba a que había que ser buena buena buena entonces eso también me producía un desequilibrio de algún modo Julian

Voz 0446 11:03 ahora está a punto de estrenarse la última película de Almodóvar dolor y Gloria cuanto de dolor y cuánto de gloria ahí en una vida pues yo creo que

Voz 0823 11:12 hombre depende de que las circunstancias no porque hay mucha gente que el es la parte del dolor es muy grande no iría a lo mejor no tiene nada de gloria no

Voz 0446 11:26 Julieta Serrano quién diría es que ha sido el Faro de tu vida

Voz 1 11:31 el fallo de mi vida

Voz 0823 11:35 ha sido especialmente yo creo que

Voz 1 11:41 la amistad la

Voz 0823 11:44 la la relación con los amigos así un poco el Faro de mi vida fíjate que no hablo de amor pero el amor y la amistad es amor

Voz 1 11:54 no

Voz 0823 11:55 pero me ha guiado y me ha ayudado muchísimo

Voz 1 12:00 los pájaros te gustan los pasajeros no enjaulado Efe los puedo soportar pero me produce mucha inquietud

Voz 0823 12:12 me asombra no

Voz 1 12:14 pero pero me producen admiración y hay inquietud eso de que bullen de esa manera esa ese poder no admiración pero me producen me gustan mucho los gatos

Voz 4 12:32 cuando yo vivía

Voz 0823 12:33 en otro piso que tenía una gran terraza tenía gatos esto los gatos sabes qué les les produce como una especie de de locura verlos pájaros

Voz 0446 12:44 y cazaban pájaro será la región trataba de salvar lo hicimos un faro década los gatos estómago y mira aquí y arrasó ese programa bueno todo lo hablando de sus gatos ya que los gatos son honestos tuve uno

Voz 0823 13:03 bueno he tenido diferente sí pero uno que me duró que lo tuve mucho tiempo que es clara se creó una relación entre nosotras que es que no entendíamos a la perfección es que juzga Amos es un gato muy simpático le gustaban las visitas la música era un gato muy divertido claro porque cada los animalitos tienen su carácter es dice ella

Voz 0446 13:28 Julieta Serrano ha sido un placer tenerte aquí esta madrugada en el faro que te gusta mucho la radio

Voz 0823 13:34 me encanta que la existe

Voz 0446 13:36 cuando era joven no Barcelona España eres noctámbulo ahora es diurna

Voz 0823 13:43 sí se puede decir que aunque bueno pues mi trabajo fíjate me levanto tempranillo Ximo pero tengo una una cierta tendencia hacia

Voz 1 13:53 nocturna por mi naturaleza se

Voz 0823 13:57 aunque luego me levanto para no me no me levanto nunca a las dos de la tarde aunque me haya costado aunque me haya costado tarde quiero decir que que pero mi naturaleza por la mañana cuando me levanto qué hago muchas cosas por la mañana pero por la mañana cuando me parece que es que están poco arrancar en cambio de noche me voy como despejando podría no Acosta mira llega un momento que digo oye vete a dormir sino mañana tienes que ir no vas a estar con la energía suficiente Julieta

Voz 0446 14:30 esta energía la has heredado de tu madre

Voz 0823 14:32 de de de Julieta a las dos Julieta tela padre fue un padre que cuando volvió de la guerra yo nunca lo he visto sus enfermos habían vuelto enfermo pero volvió enfermo o estaba enfermo

Voz 1 14:44 me volvió entonces pues eso ese estuvo en mí

Voz 0823 14:50 Nando su vida hasta que murió anoche sí