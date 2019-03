Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos con la llegada de los testigos propuestos por la Fiscalía el juicio del proceso entró ayer en una nueva fase la más peligrosa para los encausados en la cual ya se apuntó directamente al núcleo duro de la causa la violencia la desobediencia se dijeron muchas cosas inculpatorias unas exculpatorias otras que el tribunal tendrá que valorar pero hubo un comentario del ex secretario de Estado de Interior que me llamó poderosamente la atención que describía la profundidad del problema político social que padecemos esto dijo en las reuniones de los representantes del Estado con los de la Generalitat en las de los mandos de la Policía Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra se evidenciaba una brecha insalvable no nos topamos con desacuerdos con divergencias o con puntos de vista diferentes sino con una realidad paralela es decir hablaba de una visión integral propia de la situación que hacía dificilísimo cualquier entendimiento calificó la reunión es como surrealistas dos realidades diferentes y además paralelas añadió eso es lo peor de todo pues si son paralelas ni se encuentran y se podrán encontrar por supuesto tendrán que converger en el juicio unificadas en la realidad legal pero me temo que en la sociedad y en la política esas realidades paralelas ya están cuajando lo cual explica lo infructuoso de los diálogos pasados Hinault esperanza mucho sobre los diálogos futuros