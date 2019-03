Flash Deportes SER de las 10:00 (05/03/2019)

no Karim ha traído Mariano está Vinicius hay algunas veces cosas no salen como queremos

a Jutta ante New Orleans ciento doce ciento quince y Juancho Hernangómez con Denver entre San Antonio ciento cuatro ciento tres sin españoles victorias de Sacramento Clippers Miami hilos Netsky de vuelta al fútbol se completaba anoche la jornada veintiséis en Primera con el Leganés uno Levante cero quejas del técnico levantinista Paco López por un gol anulado por el colegiado que no revisó luego con el bar como

Voz 5

01:49

Juan de hoy el Leganés no se podía que Hare no se queja haría es que no se que dejaría como la semana pasada en Madrid no se queja habían porque es más evidente evidentes clara este hay no hay interpretación que son jugadas claras por lo tanto esa herramienta y la tenemos porque no la utilizamos de verdad pero dinero