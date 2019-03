Duran i Lleida: “Es una falta de respeto y un insulto considerar a Puigdemont como un exiliado”

Voz 1727 00:00 Duran Lleida Josep Antoni Duran Lleida bon día buenos días hacía tiempo que no se prodiga mucho en los medios más allá de alguna colaboración periódica y es que estaba volcado en el riesgo de la verdad sus memorias políticas que salen hoy a la venta y que publica Planeta en estos tiempos a hablar de la verdad eso sí que es un riesgo uy peligroso no

Voz 1 00:23 bueno eso es la razón que motiva el título no que concede fue sugerido por la editorial después de leer el texto a mí me pareció un título muy adecuado tanto por lo que significó y tiene que ver con los últimos años de política como con lo que significa seguramente va a significar el libro en estos momentos muy desacertados

Voz 1727 00:42 el libro dice cosas muy sencillas como que ya Donés no es Waterloo por ejemplo no verdades y dos

Voz 1 00:49 es muy distintas con las que juegan por otra parte dentro de la confrontación que existe en el bloque independentista quiénes están liderados guiados por quién está prófugo de la justicia viviendo pero lo que no es la situación mejor idílica porque a uno le gusta vivir en su casa con los suyos pero que evidentemente es muy distinta y mucho mejor que no la de cuando estás en prisión

Voz 1727 01:12 prófugo de la justicia y no exiliado como se dice todavía en el mundo independentista

Voz 1 01:17 bueno yo respeto todo el mundo pero yo creo que hay que respetar sobre todo y por encima de todo a quienes han sufrido la verdad este país sufrió el exilio mucha gente fue el exilio mucha gente republicana por tanto dejó este país es una falta real estoy un insulto verdadero exilio considerar al señor Puigdemont con todos mis respetos a las personas pero no a su actitud y actuación política común exiliado

Voz 1727 01:44 libro en fin no se anda con paños calientes Puigdemont un iluminado sin conciencia de los riesgos

Voz 1 01:52 bueno no no no es lo que pretenda pasar cuentas atacarme personalmente creo que hay ciertas cosas que hay que decir las razones por las que yo escribo este libro formaba parte de una pequeña historia una pequeña historia que seguramente la historia en mayúsculas deberá estudiar muy profundamente para saber cómo hemos llegado hasta aquí pero que pues igual que estos días algunos con mayor sinceridad otros en una sala del Tribunal Supremo están diciendo en contando lo que vivieron la última etapa de de lo que ha conocido como otros es pues yo también tengo hoy siento la obligación de explicar ciertas cosas no es una falta respeto decir que el señor Kusa pues me pareció siempre un iluminado no iluminados refiere quería persona a mi entender y juicio que que no tiene un proyecto claro y que tiene una serie de actitudes que no se correspondan con la razón de la racionalidad racionalidad que por cierto ha desaparecido de de de la política tanto en España como en el conjunto de Europa los tiempos lo que obligan son los sentimientos eso que obliguen son las pasiones y por eso estamos donde estábamos

Voz 1727 02:56 cómo está viendo el juicio señor Duran Lleida el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo

Voz 1 03:01 bueno yo con gran respeto soy abogado aparte de que me considero persona demócrata con todas las imperfecciones en uno y otro caso yo lo veo con mucho respeto yo yo soy de los que cree en la separación de los poderes independientemente de que evidentemente la política ha hecho mucho para judicializar la isla justicia para politizar el P yo yo veo un desarrollo con un juez que es una garantía se ha hablado muy positivamente el juez Marchena el magistrado Marchena el excelente profesional lo que me no acaba de encajar es la actitud de la Fiscalía al menos las primeras amaban ha seguido no es un poco el horario es de lo que ha sido el Estado frente al independentismo no ha tenido relato oí el correlato que imperaba el fuera de España era el relato independentista pues que da la sensación de que la Fiscalía que es que hubo en su día a la presentación de la querella Iker acuérdense de esa presentación dejó algún cadáver con perdón de la expresión deforme yo la propia Fiscalía pues debiera estar más preparada y no me ha parecido eso en la primera parte la primera semana especialmente del juicio en la segunda pero bueno supongo que la fiscalía tendrá sus datos si tendrá su capacidad de probar aquello que acusa con lo que yo nunca he creído yo nunca he considerado lo dio con el máximo respeto a la Justicia que los hechos pueden ser calificados como rebelión ni tan siquiera como selección ni opiniones pobres en ese sentido otras personas mucho más calificadas que yo le han expresado en los mismos términos

Voz 1727 04:28 uno de los testimonios más impresionantes del juicio fue el de Iñigo Urkullu por la precisión con la que contó su tarea de mediación usted cuenta en el libro Un intento verdad de mediación en aquella semana durísima que precedió a la declaración de independencia un intento de mediación con Miquel Roca que no prosperó

Voz 1 04:45 bueno tanto de mediación e quede claro porque ahora todo el mundo se apunta mediador tiene claro que yo conozco bien lo que hizo cuyo externos una referencia crítica hacia él sino todo lo contrario ese pues lo agradeceré lo agradecí como acabo de decir que en el futuro no vamos a ver si es cierto que la situación íbamos a hacia el barranco ir el fin de semana previo a la no convocatoria de elecciones mil llamé por teléfono Miquel Roca parece que nosotros no hacemos un documento este documento que ha dirigido al presidente Puigdemont pues lo participamos para que lo suscriban otras personas del mundo de lo que se llaman sociedad civil de Cataluña finalmente eso no se hizo consideró mejor que intentar vamos a hablar los dos personalmente con Puigdemont me dijo que hablara con Artur Mas lo hizo y Artur Mas muy respetuoso aunque hacía dos años y pico que no hablamos por teléfono dijo que daría la gestión después me explicó que no pudo hacerlo no se acreditó hacerla Visca la tensión que había en el entorno de pulmón Miquel tenía que hablar con Puigdemont no sé si habló o no habló el caso es que no hubo ningún tipo de entrevista entre dedica el rock ahí servidor con el presidente Puigdemont por supuesto documento alguno como era lo que yo en principio tenía intención de intentar poder articula

Voz 1727 06:03 delgado ha muerto

Voz 1 06:06 bueno está herido de gravedad pero yo catalanismo tendrá que hacer una revisión profunda yo en los años dos mil ya tenía hice alguna conferencia de Barcelona que recojo en el libro tenía artículos de los años noventa muy crítico respecto al nacionalismo que tenía que adaptarse a una realidad del nacionalismo a partir de los Balcanes especialmente en Europa es un concepto maldito la gente cuando se oye hablar de nacionalismo desde fuera de España entiende que es un factor de egoísmo divulgador y hay que adaptar los discursos y las posiciones de los tiempos yo creo que la experiencia que ha vivido el catalanismo durante estos últimos años debe servir de algo también leyó por ejemplo nunca sido independentista pero considero que que vivido en un marco más o menos para independentista en algunos líderes a sectores no yo creo que el cataclismo en el futuro tendrá que ser claro muy nítido en este aspecto porque si estamos en España y se va a continuar en España volvió otra posible solución de la continuidad otra cosa seamos capaces de encajar mejor esa continuidad para bien de todos porque éste no es problema catalán es su problema español se equivoca no es dicen o consideran que sólo un problema catalán como desde el de Cataluña lo consideran sólo un problema español es un problema de todos en este encaje nuevo catalanismo que ojalá resucite porque es fundamental y es un centro que que ha desaparecido con la exposición de Convergencia i Unió a mi juicio deberá dejar muy claro porque eso lo exige la propia España que no estará para aventuras en el futuro como la que hemos vivido los últimos tiempos más allá porque siempre lo considera sino el pasado yo creo que el capitalismo debe implicarse de lleno en la gobernabilidad de España no simplemente a través de pactos parlamentarios es que no tiene sentido que tú tengas el veinte por ciento el veinticinco de acciones en un consejo de administración lo digo en referencia al Producto Interior Bruto en torno al veinte por ciento ir anuncias a estar en el consejo de administración de esa empresa en este caso España no todos Catalina es necesario que vuelva a aparecer hoy hay pequeñas agrupaciones sino hay una conjunción de todas ellas una unión de todas ellas no serán capaces de empezar a andar cuando regresa a recoger la experiencia ese par de particularidades que acabo de comunicar

Voz 1727 08:23 tenemos un par de minutos pero Ignacio Ruiz Jarabo el quiere preguntar algo buenos días señor Durán muy rápidamente unos días a ver si me explica por qué pasa lo siguiente todos aquellos políticos catalanes que resultan atractivos a los que recibimos al otro lado del Ebro acaban siendo trillados en la política catalana pasó con Miquel Roca pasó con usted lamentablemente no dos casos en otro aspecto ideológico pasó con Joan Puigcercós recientemente Santi Vila gustar a este lado del Ebro es un hándicap para para triunfar por encima del Ebro

Voz 1 09:00 lo ha sido durante un tiempo y en momentos especiales yo creo que son distinta es la razones las de Mikel básicamente yo creo que bueno puedo hablar en boca de Mikel por supuesto pero creo que es público es notorio que Mikel tenía una percepción muy como la mía respecto cuál debía ser la implicación del catalanismo en la política española en los gobiernos no yo creo que suele costo por qué porque Pujol no aceptó esa vía y finalmente después de intentar ser alcalde de Barcelona Miquel ya estaba cansado yo creo que no es víctima del proceso independentista es víctima de esa apreciación determinado catalanismo ha tenido en tiempos pasados el resto Puigdemont hay Puigdemont de Puigcercós tampoco Santi Vila así lo aguantó hasta el final yo por supuesto soy una víctima del proceso que la atención también lo digo en el libro una víctima del proceso a la actitud de los gobernantes de España no porque cuando a veces gente del entorno del PP mucho cariño no me dicen oye pues cómo te añoramos lástima ha sido víctima del independentismo de lo no no de ellos vuestra porque sí

Voz 1727 10:09 pues yo defendía en Cataluña que no eran

Voz 1 10:12 no tenía ningún sentido y que harán viable que no era cierto que será mentira que la Europa Nos esperaban con los brazos abiertos no hubiesen hecho caso cuando pedía que la única solución al diálogo pero en Madrid nadie se podía al otro lado del teléfono en Cataluña se han abierto tío recabadas lo que cuenta es de que eso de diálogo es lo que le interesa Catalunya no te das cuenta que la otra parte no hay nadie es es también el esas también la razón por la que yo no estoy en Poniente

Voz 1727 10:36 la portavoz del guber el sarta di defiende que España será ingobernable mientras no afronte el problema de Cataluña y usted en el libro dice la solución para Cataluña exigirá un reconocimiento específico los ciudadanos el conjunto de España deben meterse esto en la cabeza de una vez en esta haciendo esa pedagogía

Voz 1 10:55 y también los de Cataluña del meterse en la cabeza tras cosas respecto a España no no menospreciar la y considerar que España es una nación y los otros entender que son hacen pues quizás como entiendo yo está compuesto por naciones culturales y que esas deben tener un respeto que quiero está haciendo esta pedagogía hoy por hoy nadie falta precisamente es lo que más la hace por supuesto a mi juicio en estos momentos el PSG el resto de fuerzas políticas no no no es tan por esa labor no vemos el futuro las elecciones cuando los hay en Catalunya cómo van estas elecciones el veintiocho de abril qué qué que mapa político deja yo no creo que sea un mapa político muy distinto por tanto en ese sentido sí suscribiría las palabras de la señor hartar y otra cosa es que ella puesto por la solución de muy distintas

Voz 1727 11:39 el riesgo de la verdad Josep Antoni Duran i Lleida gracias y suerte buenos días