Voz 5

04:47

con mucha carga de manera fácilmente asimilable hay gloriosos ejemplos que os he disfrutado como espectador no sabes cómo cómo es hereditaria Grau eh Brin sea hereditaria en trata sobre los conflictos entre padres e hijos pero la película vaso una secta satánica es que me parece maravilloso parece glorioso porgue es capaz de llegar ni el mensaje que me está dando