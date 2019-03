Batistuta: "Para mí que mis que mis hijos trabajen es regalarle dignidad a ellos"

Voz 1

00:00

el ICO trabajaba como fotocopiadoras que sigue trabajando si la gente dice pero sí dijo de latitud en una fotocopiadora conectaría haciendo algo indigno pero lo llamativo es para mí el hijo trabaje no es regalado de dignidad sobre el sueldo no porque darle el auto eso podría tranquilamente el auto si compraron que no sé si se sentirían felices no sé cuántos cuanto le duraría esa felicidad porque esos cuando se suena decente las chicas lo miran la Laudo eh esos incendios vende saben que las dos o sea yo estoy yo me dirijo en cambio yo entiendo que tiene otro sabor cuando él va en un auto y menos me ha valido me lo la miraban suelo