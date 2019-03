Lalalá 1x40: Rebeca Hernández

Voz 2 00:00 Castro

Voz 0335 00:17 bueno están realistas la última entrevista de la primera temporada de una serie que hemos llamado Play Gastro la la Like empezó el ocho de marzo de dos mil dieciocho una serie de entrevistas a mujeres que tienen relación con la gastronomía algunas veces una relación muy obvia e como en el caso de hoy porque tenemos a Rebeca Hernández cocinera hola Rebeca cómo estás ahora de pero la verdad es que en a lo largo de todo este año hemos hablado con personas que tienen relación con la gastronomía pero a veces no pues no tan evidente no porque hemos hablado pues

Voz 3 00:48 trabajadoras sociales con historiadora con todo tipo de mujeres que al final tienen algo que decir en tu caso no ibas para cocinera no de hecho tu antes empezaste a trabajar como realizadora de televisión sí trabajé como de televisión trágico

Voz 4 01:02 hombre era trabajé vendiendo pisos de trabajo de mucho

Voz 3 01:05 las cosas hubiera final entonces estaba mi hobby y que pasó para que decidiera dejarlo todo para cocinar pues mira Mis amigos lo que ha pasado por mis amigos

Voz 4 01:14 si la gente de Madrid no al final a casi como clandestino hijo viera a cocinar desde que soy chiquitita como el que le gusta pintar y bueno pues al final parece que no lo hacía y me dijeron oye abre algo menos cobras bueno voy más o menos es lo que dice

Voz 0335 01:27 de quién aprendió a cocinar porque es que desde chiquitita en esa época no había Google no había Youtube no

Voz 4 01:33 pues hombre en casa siempre yo tengo una familia muy gastronómica que decirlo de todo gira alrededor de la cocina a pesar de que mi familiar nadie se dedica a la cocina profesional

Voz 3 01:40 pero sí que es cierto que todo el mundo cocina bastante bien hizo como supongo educacional y cultural pues ya te digo mi marinos llevaba al mercado

Voz 4 01:47 se cocinaba en casa giraba todo alrededor de una mesa

Voz 3 01:50 bueno yo en ese aspecto pues me gustaba a lo mejor poquito más de la cuenta no nada es lo que hacía pues igual que a te digo que igual que hay niños que pintaba año cocinaba pero vamos no sabía qué era ni siquiera una salida profesional muy bien Madrid no bastante haber mi marido gallega no bares gallega tengo familia cántabra vasca mis abuelos y de Madrid pero ya te digo bisabuelos son cántabros que se trajeron las vacas y las pusieron ahí en en José Abascal las baterías la calle que sale a la calle virtudes entre el mundo Lucio bueno yo sí Chamberí nací ahí hay sigo bueno volata el restaurante que es casualidad pero bueno justamente mi barrio

Voz 0335 02:25 tienes una taberna y un restaurante y ambos negros que se llaman la berenjena pero el primero que abre este fue la taberna en Lavapiés no que además es un local histórico de del siglo XIX eso fue un poco el el comienzo de todo no

Voz 4 02:38 si un local muy chiquitito donde pulsar la calle así incómodo todo de pie solo hay dos mesas bueno empezamos a hacer cosillas ayer alrededor de las bravas y los calamares un poquito diferente Si a pesar que nos dijeron que nos íbamos a un buen golpe pues mira no fue así yo lo que encima abrimos un poco el camino a un montón de locales de una misma línea gastronómica no que hay ahora mismo el Madrid que puedes encontrar nosotros sí que es cierto que no nos gusta aburrir no que procuramos hacer cosas diferentes momento que vemos platos o cosas muy similares pues vamos entendiendo girar pero bueno sí que es cierto que nosotros hemos tenido muy buena aceptación en un local muy chiquitito que sorprendentemente bien día sigue bastante lleno aunque nuestros horarios de apertura allí sean escasos en ese Luca solo

Voz 0335 03:19 días sois os propietarias tuits socia hicieron que también vuestras madres no

Voz 4 03:23 en nuestras madres sí claro aquélla en aquella época pues abrimos en crisis en un año muy complicado al dos mil once entonces siempre tanto intentar buscar un poco a ver qué manera también puedes tener algún tipo ayuda que no hemos recibido ninguna hay que decir vamos a pagar un tirón de orejas aquí a los gobernantes pero bueno sí inicio hicimos una sociedad éramos cuatro mujeres seguimos siendo cuatro mujeres aunque sólo en la Taberna del restaurante ya sólo estamos Marta yo

Voz 0335 03:48 qué tan raro era que cuatro mujeres abrieran un bar en el Madrid

Voz 4 03:53 pues yo creo que era raro bueno ahora ahora me parece que es bastante más común pero en su día yo creo que era extraño más así que encima no venía muy ningún desgaste decía pues ya sabes mi mi sociedad Marta es ingeniera idus de diseño industrial se dedicaba al diseño web de hecho seguimos hoy en día sin tener una página web por cierto que manda narices pero eso indica un poquito el poco tiempo que tenemos disponible era difícil era difícil porque no se encontraba realmente es a la gente decía que sois que sois chicas parecía como raro no ha costado un poquillo es sí que es cierto cabeza parece que te miran un poco menos pero bueno hemos tenido suerte y sí que es cierto que no han querido montón Marta es una sonrisa permanente así que todo el mundo la quiere y nada pues ahí intentando luchar no como siempre Madrid una ciudad un poco complicada mucho Titán aquí

Voz 0335 04:35 me decías antes de empezar la entrevista que ayer triste una jornada muy larga porque empezaste muy pronto acaba esté muy tarde hoy volvería a meterte en la hostelería después de ver todo lo que implica

Voz 4 04:49 pues mira así porque me da mucha felicidad yo creo que al final hago lo que me apetece eh esto cuando sacia con pasión el auto esclavismo no que digo yo que es lo que hago yo conmigo misma pues casi que se ve con otro prisma lo con otros ojos pero sí que es cierto que en el dos mil once fuimos bastante inconscientes hará lo veo no árabe la la inconsciencia que tuvimos en ese momento pero hace falta tenerla no para para abrir porque sino en este mundo de locos no te metes por casualidad no no dice venga vaya a meter voy arriesgar aquí lo poco o nada que tenga nosotros pedimos dinero al banco en esta en esta situación la verdad que no podemos arruina la vida en pocos meses se pero bueno no salió la jugada el revés así que bien

Voz 0335 05:24 te decía que esta serie de entrevistas la empezamos justo el ocho de marzo del año pasado como te el ocho de marzo del año pasado que existe como recuerdas ese día

Voz 4 05:32 bueno el ocho de marzo el año pasado como todos lo las seis mujeres imagino que muchos de los hombres estaríamos hasta aquí en la manifestación nada luchando si es que al final es un día de voz no de de ácido el altavoz no de reclamar es decir que falta mucho para la igualdad que falta mucho para que tengamos los posiblemente las unas herramientas ambas unidades muy sueldos la misma visibilidad no he pues muchísimas cosas hay que tener hay que tener lucha Evo sobre todo porque muchas mujeres que no pueden tenerlas eso está claro

Voz 0335 05:58 en en la Asamblea en la que nació la asociación Mujeres en gastronomía en gastronomía en Valencia yo no estaba allí pero lo he visto en vídeo por por Twitter ir recuerdo que tu decías que las mujeres tienes llegaba a este momento con veinte años

Voz 3 06:12 el retraso no pero que ahora había llegado vuestro momento sólo veinte años

Voz 4 06:19 no sé si son veinte años yo creo que en cuanto a visibilidad seguro por lo menos veinte años yo creo que en desarrollo al final estamos dando pasos de gigante Se lo que te decía antes que igualdad de oportunidades a igualdad de herramientas seguramente recortamos el recortemos años rápidamente sabes porque sí que es cierto que las mujeres hemos puesto las pilas no hemos querido protagonismo Nos falta dar un paso adelante decir aquí estamos pero sí que es cierto que nos faltan muchas cosas que los hombres ya no se sacan ventaja no por ejemplo Nos falta mucho a mirarnos no entre nosotras esto es un poco Zas a nosotras también te voy a decir porque Nos falta mirad no Nos falta ponernos en la palestra Nos falta decir oye estaría es tan buena como este el otro sabes

Voz 1270 06:53 pero bueno yo creo que en la en la gastronomía estos

Voz 4 06:56 este año y el año que viene yo creo que se va a empezar a ver la evolución clara no que te queremos estará al frente que queremos ocupar los lugares que tener que debemos ocupar por derecho por decreto no porque no sea porque lo hemos ganado no porque en los estén dejando sabes que actualmente yo pienso que ocupamos los espacios que nos deja clara siento es bueno yo creo que en este aspecto va a ser importante

Voz 0335 07:14 a qué mujeres aceras bueno ya la persona

Voz 4 07:17 lo que más admiro es a mi madre eso está claro si si tengo que decir una es ya está por encima de todo no mi madre una mujer trabajadora cuando yo nací ya era jefe de Osaka no te digo más yo tengo cuarenta años la cocina yo estoy Díaz ahora mismo desde el desde que tengo treinta y tres tengo siete sea de años de experiencia ocho o hacer ahora en marzo también

Voz 1270 07:35 sinceramente yo creo que

Voz 4 07:37 que mi madre es un ejemplo de superación de lucha no ha sacado cuatro hijas adelante en un mundo de hombres dedicaba la banca ella sí que he estado rodeada nombre es constantemente y luchando en una en una profesión no quizás en la que en la que en su día pues bueno los altos cargos y todo sólo ha ocupado hombres hoy en día todavía sigue siendo muy similar pero bueno es ejemplo de superación de lucha en los de romper de cristal de un montón de cosas de este de esta índole son está en boca de todos me ha enseñado y mares de pequeña no me ha dicho nunca me ha puesto un límite a se que yo en realidad tampoco los encontrado demasiado qué puedo hacer lo que quiera y eso es lo que más añado

Voz 0335 08:14 a esas minas dentro de la profesión porque entiendo que cuando decías que al tampoco es que te das optimismo era referido un poco a la parte profesional no porque yo creo que todos admiramos bastante a nuestras madres

Voz 3 08:26 sí pues miran la

Voz 4 08:28 en el ámbito profesional admiran muchas mujeres himno todas conocida si quieres que te diga un nombre por ejemplo en las cocinas de lo mucho y admiro mucho a Elena Arzak por ejemplo es una mujer que siempre está un poquito en la picota no a veces en algunos momentos no porque parece que su nombre heredar el negocio familiar madre mía que de éxito tiene no es fácil que se reconoce no como ha sabido darle un giro no soy una mujer como Elena más o menos hereda no el es la profesión de su padre trabaja de desarrolla un trabajo al lado un restante como Arzak parece que le están regalando algo o no yo creo que a nadie regala a lo mejor cocinero del mundo eso está clarísimo y además hacerlo con esa humildad con esa tranquilidad y esa calma no y luego pues dentro de la profesión admiro muchísimo a todas las mujeres que han la huerta admiro muchísimo a todas las productoras a las mujeres que están las fábricas que seguramente en todas esas posiciones somos el ochenta o noventa por ciento de las de la de la profesión no en hostelería hoteles restaurantes seguramente seamos de cincuenta y dos cincuenta y cuatro por ciento Entonces bueno esas mujeres que no tiene que no las ve casi nadie que están luchando cada día hay que bueno yo creo que necesitan mucho más eco no mucha más tras transparencia no mucha más visibilidad que ahora mismo están teniendo

Voz 5 09:35 uno de ellos

Voz 0335 09:53 esa es la conocéis cuatro mujeres pero luego habéis tenido empleados que no eran solamente mujeres también habéis tenido hombres no tenéis hombres has tenido alguna dificultad para ejercer el liderazgo en algún momento te has sentido cuestionada aguas sentido que no se respetaba como quizás hubieran respetado con hombre

Voz 4 10:14 dentro de mi empresa no realmente sólo tiene un problemilla con chico más más que yo creo que por ser hombre o El signo pues religión musulmán entonces quizás a lo mejor una mujer

Voz 1270 10:29 ver al mando no no lo no lo contemplaba una manera logia

Voz 4 10:34 pero no porque al final bueno yo sí yo soy la jefa bueno jefes el obedece a un líder de las dos cosas que muy difícil no siempre soy una buena siempre soy una buena líder eso está clarísimo no tengo errores y me equivoco como todo el mundo pero bueno intentamos no hace diferencia de sexos nosotros yo a los trabajadores a mis compañeros y lo que es verlos la misma manera imagino que ellas y ellos a mí me ven de la misma manera también intuyo que sientas una empresa liderada por dos mujeres somos dos jefas esto es lo que hay entonces no no quiero nadie nadie tira piedras contra su tejado a nosotras en principio a priori no nadie nos ha puesto una una traba ni nadie nos ha tratado mal nadie en una cara fea más allá de lo que puede ser los problemas diarios con una plantilla no que al final es la gestión de las plantillas algo más complicado que hay en hostelería

Voz 0335 11:20 hace unos días a propósito de esto que comentabas hablando con con Rosa Tovar que es cocineras creadoras divulgador Nos decía que en el fondo el machismo está muy presente en las tres grandes religiones en la musulmana en la católica ahí en la judía hay que de alguna manera eso se ha transmitido a toda la cultura occidental no hace falta ser de ninguna religión para ser muy machista no tenemos un montón de ejemplos en España de todas maneras hablamos ahora de del tema de los horarios que tan que tantas cosas deberíamos cambiar para que la conciliación fuera de verdad fuera efectiva y fuera posible tanto para hombres como para mujeres

Voz 4 11:58 a ver yo pienso que el lo primero el respeto a los horarios

Voz 1270 12:02 nosotros por ejemplo tenemos una política

Voz 4 12:04 que si agrede a alguien es a a nosotras a Marta y a mí porque somos las únicas que trabajamos prácticamente todos los días les hola soy el descanso somos las que no tenemos mi plantilla trabaja cuarenta horas sea persona librados días tiene sus turnos tres turnos seguido dos partidos osea que las condiciones laborales son buenas en la angina

Voz 0335 12:22 bueno es lo normal en el mundo de la hostelería tengo entendido

Voz 4 12:26 no no normal pero yo pienso que porque sinceramente los seguros sociales y todos los pagos que hay son realmente escandalosos a nosotros somos el claro ejemplo de que de que no funciona el sistema hasta nosotros no no tenemos cajas ves no tenemos esa somos gente honrada ir realmente no cuesta sobrevivir somos locales que te estamos hasta arriba eh entonces estas cosas son cosas que se terminar los gobernantes porque ya te digo alquileres seguros sociales IVA impuestos todo parece que todo es un pago no es al final no hay manera de sacar un céntimo en ese aspecto que pasan más sino que muchos empresarios Anes pues mira te doy más horas eh por eso vas a ganar más dinero y son ahorros no

Voz 0335 13:05 ese es un margen no es imágenes de especial la conciliación

Voz 4 13:07 Jon pues bueno esto depende también de la de las mujeres es que esto también es una cuestión a las mujeres nos frena sal el la maternidad no frena a la hora de crecer laboralmente porque realmente somos madres es que esto sea así nosotros vamos de de mamar al niño es la crianza prácticamente en el noventa y la mujer que no lo hagas la que tiene que de que decidir no hacerlo me entiendes muchas veces el éxito profesional va ligado a la entrega no al esfuerzo sí yo me paso cien horas hemos estado durante ochenta horas noventa trabajando la semana cómo voy hasta con mi familia así es que es imposible gravísimo actualmente vamos también a mi familia prácticamente no la veo vamos mantener una pareja me cuesta trabajo no te digo más así es que pero bueno eso son cosas que tú misma te impone esa tiene pues pues lo que creas o por lo que quieras no cada uno tiene sus pasiones respecto a la conciliación creo que que sí que yo creo que sí que puede haber maneras no a la hora de distribuir horarios lo que pasa es que muchas veces las empresas se rigen por las necesidades de la propia empresa esto es muy difícil a la hora de conciliar claro está

Voz 0335 14:08 ahora que estamos casi a punto de entrar en campaña electoral creo que es un buen momento para para este tipo de reivindicaciones porque al final hablabas de la maternidad tal y como yo lo entiendo no es una cuestión solamente de las mujeres es una cuestión de la sociedad no quizá deberían implementar medidas que hicieran que redujeran esa diferencia de oportunidades en el trabajo no o ya puestos a reivindicar cosas que estamos en precampaña no sé si hay alguna cosa concreta de cara a los empresarios a a los emprendedores del mundo de las feria qué crees que se debería no se dará un pequeño empujoncito ayudar un poquito más

Voz 4 14:48 buenos respecto a esto último que estás diciendo evidentemente no deberían ayudar porque yo creo que la hostelería levanta España realmente no es tener un poquito con la soga al cuello no la la luz simplemente por ejemplo pagamos una a las eléctricas locales que te que está abiertos todos los días hay que tenemos unos gastos exageradamente altos no tenemos una ayuda no entonces al final esto

Voz 1270 15:06 la bucea en en en pagos bueno exagerado

Voz 4 15:08 los casi muchos más altos muchos muchos locales más seguramente que hasta los alquileres cuando ya los alquileres altos las luces exalta y todo es alto pues imagínate la lo difícil que se hace yo creo que los los gobernantes tienen que estar mirando un poquito y entender que aunque España hasta tenga mucha crisis aquí dineros que desaparecen y que el Austria llano cuando por todos esos un punto uno y luego el punto dos pues bueno yo creo que respecto a la conciliación la mujer la empresa no sólo ocurre la hostelería ocurren muchísimas profesiones sea esto simplemente intentar mirar que de qué manera se puede solucionar yo no sé hoy política ni estoy gobernando Ny tal seguramente se sentará a una mesa pensase ocurrían ideas lo que tengo claro es que el año pasado me parece que dijeron que fue el año con menos natalidad de la historia de España también es cierto que fue el año que más lugares donde de España en la historia también ochenta y cinco mil me parece si hacemos un balance de las dos cosas a lo mejor de todo tiene sentido no vamos a intentar comprometernos no a que la gente viva un poquito mejor cuando está un poquito más de soltura Mika a la hora de pagar alquiler los alquileres desorbitados la lista es las compras pues lo mismo está todo muy caro los votos son bajos al final que son muchísimas cosas los impuestos altísimos creo que somos un los otros países de Europa que más impuestos pagamos en la mayoría de las cosas vamos a mirarlo porque al final lo que tienes una sociedad asfixiada entonces pues bueno nada las elecciones son el veintiocho abril que es mi cumpleaños por cierto y entonces a ver si tenemos suerte y no me toca estaré mesa que suple con curvas muy bien

Voz 0335 16:33 vamos a hablar un poco de la oferta gastronómica de de la berenjena hay una frase tuya que he leído una entrevista en la que hablas de cómo es finalizado a vuestra clientela me parece muy ilustrativa porque comentas que tenía es semen de bacalao ya lo había de Tolosa la gente pedía el semen de bacalao hasta ese punto confiaba en en vosotras

Voz 4 16:54 sí la verdad es que yo a veces digo mucha dice vivencial reavivar el hace ya mucho cocido porque ahora de repente todo el mundo va a vueltas con el cocido cocido arriba cocido para bajo a mi me gusta el cocido yo lo veo muchos guisos a mediodía de cuchara pero a veces pongo el cocido y me lo pide yo digo joe al final terminamos comiendo la plantilla sabes al final sí que es cierto que hago platos donde incorporó el cocido la tengo dumping de Gordillo con una crema de cocido sale muchísimos entonces yo qué sé al final es un poquito la línea que tú trabajas si la gente busca por eso no nosotros la tradición Nos cuesta Nos cuesta mantenerla pero es cuando la gente dice Juan está escandaloso entonces me gusta por lo menos que la gente se dé cuenta de que nosotros trabajamos todo de base sofrito os caldos fondos y a partir de ahí pues a lo mejor vamos un poquito de locura nuestra cabeza hay donde llega nuestra imaginación puestos posible mientras te bueno claro

Voz 0335 17:39 siempre hay berenjena en el no no te sale

Voz 4 17:42 no no no que va no tengo un plato de berenjena a veces meto Fuera de carta me platos con berenjena pero pero sólo tenemos uno abrimos remiso que es una versión de un plato típico japonés es que realmente la berenjena se llamaba porque ya se llamaba así es nada romántico me gustaría inventarme una historia algo y poder contarla pero no

Voz 0335 18:01 tras llegó a identificar con el productos

Voz 1270 18:03 llamarlo o o a veces estás cansado poquito

Voz 4 18:06 bueno no me gusta lo que pasa es que tampoco es un alimento que me apasione este que creo que es un mes muy polivalente que están buenísimas no sólo a las clásicas berenjenas fritas que tenemos aquí de Córdoba no con mi ajenos a nuestras madres yo al fin a otros creo que en todos los países si te vas a yo que sé a Turquía sabes que tienes no se la la berenjena para Millán a Italia un montón de platos de berenjena en todas partes no las pasadas que hacen los argentinos es cabe echadas ellos mismos también hay muchísimos platos interesantísimos con berenjena pero bueno al final no es un plato mío fetiches no es un producto fetiche para mí pero bueno sí que lo utilizamos eh

Voz 0335 18:45 hace unos años pues hasta chef mucha gente te conoció gracias a ese concurso de televisión pasado el tiempo que que recuerdo que ha quedado desea que experiencia

Voz 4 18:54 bueno la verdad es que ya tengo bastante agradecida porque yo estaba en la cocina de la berenjena sabía que existía es cierto que la famosa ayer a Marta

Voz 1270 19:02 que era la que todo el mundo veía hay ya

Voz 4 19:04 daba lugar pues hablaba con ella no yo pues estaba en la cocina llamas realmente ni salía de ahí es más cuando Toché llamó a la berenjena pregunto por Marta ahora cocinera en mi sociedad dijo no o Marta o la cocinera la misma no es posible y entonces pues nada ya pasaba el teléfono me invitaron bueno aunque es cierto que esto si no no se me pudo ver mucho no no tuve la ocasión de demostrarme demasiado para mí sí que fue una oportunidad muy buena porque a nivel personal conocía muchos cocineros me puso un poco en el mundo de la gastronomía que yo no tenía ningún foco en ese aspecto sea así que lo tenían un local lleno sí que tenía la bueno por lo menos la suerte de tener detener el cliente no el favor del cliente el boca boca no al final es lo que ha sido nuestro marketing desde el principio pero no eso no

Voz 0335 19:43 te has te haría

Voz 4 19:44 no no yo soy autodidacta hombre de yo te digo una cosa con veintiséis años ya estaba yo con alta cocina eh que los libros enseñan mucho y si tienes interés y te y te te pones con ello al final es que lo que tú quieras aprender lo aprendes lo que no no me sirven al imagínate que que no hubiera querido que yo estuviera estudiara cocina me ya vas a una escuela y no me gusta por mucho que me están enseñando sino me gusta no lo voy a aprender al final uno aprende lo que quiere en la vida hay muchas cosas de las que se que no estudiado a me gusta arquitectura he leído mucho hay muchas cosas que al final suman eh sea la gastronomía y la hostelería y la cocinan en concreto es la suma de muchas cosas eh te sirve las matemáticas Jemima estaba muchas matemáticas te sirve todo lo que ha baje todo lo que hago es decir cuando sube la librería ejemplo trabajando que fondo deja el cine en la tele me cae muy bien porque porque allí había un montón de libros de los que rodearme de cocina bueno me hacían un descuento los libros del grupo Ignacio en un cincuenta los otros otros libros me hacían quince un veinte al final en las habilidades crees tan joven que los libros de cocina son tan caros oye pues a mí me vino fenomenal pues me comprar libros o no me los compraba poder hojear los apuntarme cosas sabes

Voz 1270 20:45 no sé al final uno uno

Voz 4 20:47 es lo que quiere ser yo creo te buscas el camino de tu casa tu destino

Voz 0335 20:51 en un mundo de la alta cocina con tanta predominancia de hombres no de un estudio de la Universidad de Valencia decía que solamente el diez por ciento de las estrellas en España son de mujeres el hecho de que los concursos de televisión hayan puesto en la picota a tantas mujeres que además hayan ganado esos concursos tanto Masterchef como en Top Chef no que ha tenido varias ganadoras tu crees que ha contribuido un poco a equilibrar esa imagen de de la profesión

Voz 4 21:20 hombre algo habrá hecho eso está clarísimo sea lo que nos hace por lo menos es ponernos a los mismos niveles que quieras o no se agradece si es que al final tú piensa que la mujer es que hace nada no nadie sabía nada en ninguna osea salvo

Voz 1270 21:32 Elena Carme Ruscalleda fina

Voz 4 21:35 Macarena de Castro ahora en Mallorca o sea al final cuatro cinco nombres son los que están por encima no mujeres a las que admirar ha habido pocas desgraciadamente os a tú creces al final muchas veces la gente cuando crece está mirando dónde reflejarse donde aquí admirar no y al final admiradas lo que tienes delante eso crecido he leído libros he estudiado muchísimo y ninguno ninguna mujer salvo a digo española por ejemplo extranjera Fabio más no pero sí que es cierto que que que no han faltado referentes yo ahora estoy muy contenta porque creo que las chicas a las mujeres y los hombres que vienen detrás quieren muchas mujeres referentes a las galas que observar nacional las mujeres somos muy trabajadoras osea yo creo que al final estamos muy muy muy muy metida somos como estamos metidas en nuestro trabajo nos desarrollamos estamos a un nivel muy superior del que la gente se piensa eh creo que tiene que tener un poquito de miedo

Voz 0335 22:26 hace una semana se presentó la nueva Guía Repsol a Macarena de Castro Le dieron el tercer sol Repsol el Nasdaq también lo tiene ya te dieran el primero no

Voz 4 22:34 el primero estamos super contenta la verdad porque mira ir por una ciudad como Madrid sin marketing sin nada no ser no tener un grupo inversor detrás nadie que te miren y que te contemple ya ya te digo críticos que ahora parece que sólo se mueven si si si les mandan las agencias y tal la verdad es que no sorprendió eso dice mucho de Repsol es la vida Repsol dice que están observando que están al tanto de las de las líneas de trabajo que hay ahora nosotros llevamos dos años en Chamberí y han sido años muy difíciles a nivel personal es bueno falleció mi padre falleció mi tía han sido las dos las años de hospitales todo un poco un poco locura hay bueno la verdad que detrás de un sol hay muchísimo sudor muchísimo trabajo de muchas personas y al final que la gente te mide te valore te reconozca joe es una cosa que que te emociona verdad están muy contentas

Voz 0335 23:21 tienes la sensación de que la Guía Repsol se está transformando de que algo está cambiando porque durante muchos años para

Voz 6 23:27 mucha gente no ha sido una referencia este tío

Voz 7 23:42 ah no

Voz 4 23:56 sospecho que es son no sólo se está reformando está cogiendo las líneas de trabajo sino que lo he comprobado en San Sebastián Isaba respiró un ambiente maravilloso e ha sido increíble es cierto que es cierto Repsol la veces muchas veces ha quedado eclipsada quizás por Michel y no para finales no sabía referentes a estamos en España final aquí detrás hay muchos críticos gente muy muy muy muy cualificada y yo creo que es la renovación un poco hay que están haciendo ahora mismo en Repsol es un propio esta no me da sensación no sé si es que ya estaban ya era mayor la gente bueno con la Academia los académicos lo que yo creo que estar haciendo una alineados un poquito abriendo la cocina ha tomado muchísimas líneas diferentes yo creo que hay que valorarlas en su justa medida no antes parece que sólo se podía contemplar una ahora porque creo que lo que están haciendo es abrir campo yo creo que dentro de las las aperturas de campo lo que hay es muchísimas opciones entonces lo que están haciendo eso dentro todas las opciones valorar positivamente pues lo que más consideran ellos me imagino que más vale estoy encantada yo

Voz 0335 24:54 hace un par de años me llama mucho la atención porque una clienta de la berenjena dejó un comentario entre Advisor un comentario homófobo y desagradable en general al que tú respondiste también en Trip Advisor con él Tasca épico podríamos decir del que luego muchos medios de comunicación no sentimos eco no sé si ese tipo de situación les siguen sucediendo a día de hoy sí sí eso ya ha quedado atrás en la verdad es que sí

Voz 1270 25:22 pues adiós a quién sea esto fue algo

Voz 4 25:26 exclusivo o sea no no ha ocurrido antes ni ocurrió después y además es que esta mujer mujeres vino a la berenjena un domingo a cenar yo no estaba siquiera debió haber una una quedada alguna fiesta o algo de chicas justamente ese mismo domingo por la tarde es lo que se encontró ella bueno si vienes a las ocho de la tarde a veces tienen está ya en el japoneses no sé yo lo que digo es que la berenjena es un lugar plural donde la gente lo que tiene que hacer es respetarse está casa está abierta para todo el mundo que es así sabes que respeta pues nosotros no tenemos un problema con ningún tipo de religión política raza por supuesto muchísimo menos condición sexual sea eso es una cosa que vamos me parece de la época de la prehistoria vamos entonces pues nada yo lo que hice esa señora fue contestarla buena verdad que estaba allí en León en la en la estación de tren y me tenía cuarenta de fiebre y el tres me lo habían sacado el revés en vez de León Madrid me lo habían sacado Madrid Leoni estuve allí tres horas sí bueno la verdad es que me he metido

Voz 8 26:19 yo estoy imaginando arremangarnos te sacan del móvil

Voz 4 26:22 sí sí Ledger completar dirige alas no me lo pensé contesté además fíjate que dijo fue una captura de pantalla porque ni siquiera llegaba a a publicarlo borraron en fíjate la repercusión que tuvo tuvo muchísimo eco antes de que los sacar el comunista ya lo había ya ya había sido Trending Topic en y todos a simplemente con mi tweet muy bueno el Facebook fue como una cosa masiva muy bueno es cierto que me acercó a mucha gente de todas partes del mundo bueno no se fue fue la verdad es que fue común Nava una cosa con mucha repercusión me hubiera gustado que que que la repercusión hubiera sido un plato pero castidad así pero bueno espero que este tipo de cosas no ocurran Ghassan y en la casa de nadie que nos olvidemos ya de bueno de problemas no en la hostelería pues bueno pues condiciones sexuales razas editó este tipo de historias que no tienen nada no la a de del interesa

Voz 0335 27:08 ha acabado siendo bueno de todas maneras ese episodio ha tenido repercusiones positivas al final

Voz 4 27:13 bueno desgraciadamente sí sí desgraciadamente sí porque al final te ponen el ojo del huracán te ponen el ojo de mira de la prensa al final tú piensas que nosotras no no tenemos marketing estoy contando entonces todo lo que sea salir en medios al final es una es han conocimiento no de tu casa no al final muchísima gente esa acercado a conocernos es hacer para conocernos justamente por ese comentario no es decir pues yo sí quiero ir a la berenjena no fueron Pío no por empatía suyo que

Voz 0335 27:38 el PSOE ya ha pasado algo parecido después de de ese comentario en el que dijo que no quería que no aceptaba a gente de Vox centro restaurante no que también le pusieron los y seguramente mucha gente habrá ido para para apoyarle

Voz 4 27:52 sí yo me imagino que a Pepe nueve me he hablado con él estuvo con el otro día no ha hablado con el al respecto sí que lo voy cantar y tocar allí fantásticamente en la en la fiesta de los soles Repsol en Donosti

Voz 1270 28:02 sí pero bueno él es un cocinero como la Copa un pino muy buena persona cada uno hace un poco lo que quiere con

Voz 4 28:08 esos ideales y yo creo que cada uno en su casa recibía que me apetece sea de acuerdo con él yo no soy una persona de no tengo problemas con nadie Soccer es decir en los ideales políticos de cada uno no me interesan demasiado a lo que me interesa que es una cosa que los políticos deberían mirarse es cuando nos afecta a a la vida cada uno no el por qué necesitamos prohibir a los demás porque a nosotros algo no nos gusta Vox en este aspecto desde el punto de vista debería mirarse no no porque yo no entiendo porqué de Bossi paga los mismos impuestos son muchísimos más seguramente que todos ellos eh porque no tengo los mismos derechos según sus ojos no simplemente por ser mujer lesbiana o poseer lo que sea yo me entiendes entonces bueno eso no cosas que

Voz 1270 28:49 con las que yo no lidió no no no participo pero bueno Dios me libre de ir en contra de uno de otro o no dejo

Voz 4 28:54 para entrar mi casa una idea al yo lo que necesito es personas que se comporten que respeten y que bueno al final alrededor de una mesa podemos estar sentados personas muy muy diferentes esta super a gusto que plato el probar si yo sí sí

Voz 0335 29:07 vamos a comer a la berenjena

Voz 1270 29:11 me

Voz 4 29:11 cuesta mucho dar este tipo de respuestas ha propuesto este es tu momento

Voz 0335 29:15 mí me va a mí me cuesta apartar

Voz 4 29:17 porque creo que todos los platos que tenemos el nivel muy alto y además me pienso mucho lo que saco es que siempre te voy a decir que tome se acaba esa acabo de poner en Fuera de carta o algo no pues por ejemplo tenemos unas hojas de ternera al aseada un aseado es muy bueno pero yo que sé nosotros hacemos muy en los dumping tenemos hits no de toda la vida que son la ensalada que no es pues un poco en el mapa una ensalada que a veces digo que es indignante para la cocinera pero bueno final nos dio ese punto popular no tenemos un rodaballo en su piel que también es un hit estos que es muy populares pero bueno yo no soy una carta móvil hacemos ponemos quitamos y yo recomiendo de qué que es que nos visite mucho y coma pareado que no elijan siempre los mismos platos porque al final se van a perder otros muy buenos no digamos si quieres así un poco divertido pues ya te digo estos los dumping por ejemplo a mí me gustan montón son son interesantes de comer

Voz 0335 30:11 desde preguntaba por cómo dieciocho cómo vas a vivir el ocho de marzo de dos mil diecinueve

Voz 4 30:17 en qué va Samuel Flores ha manifestado

Voz 0335 30:19 no sé si vas a hacer huelga de Rice el restaurante

Voz 5 30:24 Clay ves

Voz 4 30:54 me gustaría cerrar el restaurante pero es difícil pasó un viernes complicado intentar trazar las menos mujeres posible eso está claro a mí me toca trabajar seguro también es una manera hacer huelga pero pasaré por la manifestación el momento otro eso tengo claro aún muchos actos este mes sábado también está haciendo una una charla en Villaviciosa por la noche estar en auto cine también hubo una charla de mujeres sube poderosas porque es estrena la película de Marvel no van a ir a lo largo del mes tener un montón de actos no sólo es el día ocho bueno sí que sí que invito o no a las mujeres a que hagamos un parón no un páramo social que entendemos no visitar bares ni restaurantes ni compremos nada que estado a la huelga a los niveles es que podamos evidentemente yo pues bueno intentar que casi todas las mujeres de la berenjena no trabajamos hay muchas que me han dicho que quieren Hague trabajar trabajar pues bueno cosas que quieren trabajar pues que trabaje

Voz 1270 31:47 pero bueno yo intentaré que que sea lo menos posible hay nada no

Voz 4 31:52 haremos como siempre es es que esto al final no es un día sino el ocho de marzo es trescientos de cinco días al año si es que reivindicar unos es una cosa que deberíamos intentar hacer cada día pero es que además con ayuda no necesitamos son los decanos nosotras yo creo que los hombres por ejemplo digamos que digan también queremos que esto sea así no cada día se ve más hay todavía personas que se lleva las manos a la cabeza el otro día no sé dónde estaba leyendo yo que decía que las mujeres que no cocinados igual que condenamos peor hoy ojo como habrá que Pina o que hoy se este señor como obra comida en su casa yo lo pienso grupos decidió porque en realidad nosotros nuestras abuelas nuestras madres nuestras tías no

Voz 0335 32:30 tú has presenciado en vivo en persona alguna situación de este tipo algún comentario machista

Voz 4 32:35 sobre todo en redes más que bueno es que en persona me largo yo normalmente escuchos tipo cosas yo hago así me voy porque es que no es que no me interesa absolutamente nada mantiene conversaciones con personas que en esos niveles culturales

Voz 3 32:46 en red

Voz 4 32:46 que encuentro sí que encuentro chino encontró comentarios intento tirar por ironía no impera ejemplo a este señor de los le dije ay qué pena pobrecito digo es que has tenido que tener una han tenido que tener una infancia difícil digo yo te apoyo muchísimo vende aquí cuando quiera siete ensayamos cómo cómo funcionamos que se es que tampoco no puedes enseñar donde yo no voy dando lecciones a nadie no puedo ni dar lecciones ni ni ni ni enseñar de base a la gente ni el respeto ni la cultura ni nada yo al final creo que lo que la cultura es una cosa que se adquiere no que unos pueden ser uno puede no tener una educación pero se puede aprender y pueden se puede leer a lo largo de su vida no entonces yo al final tampoco podía hay enseñando a nadie yo puedo decir lo que yo opino yo no creo que las mujeres estemos pidiendo la vez a nadie

Voz 0335 33:29 qué libro Le recomendarías a estos haters que te encuentras a veces con por las redes sociales

Voz 4 33:35 un libro de cocina o un libro de social un libro de lectura

Voz 0335 33:39 si un libro de lectura no está pensando que Canarias

Voz 4 33:41 hay una ahora feminista algo para que se

Voz 0335 33:44 es el estreno en poquito bueno yo a mí

Voz 4 33:46 vientos feministas están los clásicos pero bueno yo te voy a recomendar una editorial que es reciente dos chicas estupendas sobre todo

Voz 1270 33:52 una que está al frente llama Sol Salama van a Dona tiene tiene Générale diseño y hacen llevan

Voz 4 33:59 otro libros editados y la verdad es que son libros maravillosos editan de momento a mujeres en libros muy pensado se duros duros pues mira por ejemplo la memoria el aire puedes leer primera persona de ellas la azotea son libros interesantes editorial tránsito lo recomiendo

Voz 0335 34:16 bien quede P dirías a tus clientes son poco a al prototipo de de cliente español o incluso a a tus colegas hombres a los cocineros españoles que les pediría es aprovechando que estamos en la semana de del ocho de marzo que gesto que paso adelante tienen que dar

Voz 4 34:35 les pediría que ellos mismos exigiera paridad por ejemplo mira Un día me di cuenta de que era una cosa que me llama un amigo íbamos un montón de amigos para bueno para una cena ahí se supone que la de cobramos y luego con el tiempo como les pagaban salió en el mismo grupo deje oye pero ser resulta que no es todo menos yo que sabes cuando al final a lo mejor tú tienes mucha más relevancia que otros en fin es lo único feo que encontraba sí pero bueno normalmente me tratan súper bien sí que les pediría que bueno que exigieran paridad que en una mesa de jurado no pueden ser doce chicos y una chica no podemos ir a congresos y calla de ciento trece ponentes ciento siete hombre sí seis dos siete mujeres estas cosas no pueden ocurrir no pueden ocurrir porque ellos tampoco deberían querer que ocurriera no eh justamente una crítica o una mujer de un crítico muy importante dentro de un grupo de estos de mujer de gastronomía en un momento determinado además uniendo no uniendo a las mujeres y de repente escuché la frase Bolegi la frase de su boca que decía no es que las mujeres no están a la altura de los hombres si yo claro yo aluciné es que escribía ahí deje el grito en el cielo elige como que no estaban las mujeres los hombres claro que estamos no porque es que para los congresos dije no mira vamos a tener también un poquito de cultura muchos de los hombres muchos de los hombres exponen muchos trabajos en congresos de mujeres científicas como ejemplo del CSIC que sus trabajos no desarrollan con estos cocineros para que les den voz a los expongan en congresos en ese por ejemplo en sitios de investigación ochenta y cinco por ciento de los puestos de trabajo están ocupados y copados por mujeres entonces al final es una cuestión cultural es consiguió ahora voy digo oye mira me pongo a trabajar con CSIC les digo voy a desarrollar yo este proyecto eso yo la que lo voy a presentar me entiendes al final vamos a ver vamos a hacer un poquito claros las mujeres lo primero que tenemos que hacer es saber poner el nombre a las cosas y nos juntamos por la visibilidad en los contamos para Prada mucha igualdad son momentos llaman feminismo vengan de donde vengan ya no tiene absolutamente nada con la política sabes ahora mismo no es ni de derechas ni de izquierdas es de la mujer de del hombre es un problema de la sociedad esos punto uno y luego puntos cuando las mujeres luchamos y queremos hacer una lucha todas las mujeres que estamos dentro de esa lucha tenemos que saber porqué es la lucha cuáles son los objetivos de esta lucha si ideada inicio consideras que las mujeres no estábamos a la altura que está luchando pues no señores yo voy a igualdad de oportunidades a igualdad de herramientas las mujeres estamos muy muy muy capacidad de hacer las cosas estos ha demostrado de siempre si no que se lo digan a América y por ejemplo en su día ya otras muchas

Voz 0335 37:04 usted habla de hacer las cosas muy claras muchas gracias por haber venido a a la Cadena Ser y compartir este ratito de radio Play Gastro

Voz 9 37:12 gracias

Voz 10 37:29 sí

Voz 11 37:39 no no no

Voz 5 37:44 la

Voz 12 38:20 sí

Voz 13 38:25 va a

Voz 14 38:44 eh

Voz 15 38:46 no no no

Voz 7 38:51 sí

Voz 16 39:11 sí

Voz 17 39:16 eh

Voz 5 39:24 hola a todos

Voz 18 39:30 no

Voz 5 39:33 ah sí

Voz 10 39:50 eh

Voz 11 40:01 ah

Voz 5 40:02 la la

Voz 19 40:13 de un no

Voz 20 40:19 a mí

Voz 21 40:25 uno Un

Voz 20 40:27 a y

Voz 22 40:36 no