Buenismo Bien | 2x02 | Baloncesto bien

bienvenidos a buenismo bien con nuestra nueva canción que se escucha mucho mejor no la escuchan mejor Quique Boris bien es un programa de radio con intenciones tan buenas que no se emite en la radio para no ensuciar el espacio radiofónico estamos de la de la SER en la Cadena SER esto es muy importante estamos en la Cadena SER Cadena Ser

Voz 1378 01:04 es muy importante visitar Youtube claro Cadena Ser cadena

Voz 2 01:06 no lo voy a decir muchas veces ahora Cadena Ser cadena se llamaba cadenas cadenas en la Cadena Ser

Voz 1022 01:13 bueno somos el único programa de de de

Voz 3 01:15 Copa que está defendiendo el buenismo estamos ganando lo tenemos ahí tenemos el arrinconado Il lo hemos hecho porque hemos seguido una táctica muy inteligente que ahí de Javi Valera ahora con criterio que es que estamos contratando influencer del buenismo para quien San campaña por el buenismo vosotros pensáis que Isabel Díaz Ayuso la candidata al Partido Popular a la Comunidad de Madrid ha puesto el PP pero no la hemos puesto nosotros porque nos está haciendo campaña por el buenismo mira qué frase más bonitas más cookies de esta muchachas que te la comes de verdad

Voz 4 01:47 no creo que el dialogo del buenismo sea la solución universal por ejemplo el se terminó con dialogó con el nazismo de haber seguido los pasos de Chamberí le Hitler se habría adueñado de toda Europa

Voz 1022 02:01 si hubiese estado buenismo bien bien clara esa si hubiese cargado a todos claro con buenismo bien Hitler estaría aquí entre nosotros si eso es el PP la Comunidad de Madrid ya te hoy están

Voz 3 02:12 manteniendo a Hitler vivo en dos mil diecinueve amigo

Voz 1022 02:15 estoy muy bien sea que me nos mal

Voz 3 02:18 muy buena campaña para el buenismo bien Ayuso es una campaña maravillosa mujer que en la misma rueda de prensa que es dijo esta cosa dijo esta otra cosa

Voz 4 02:28 prende que al asesina del niño Gabriel a la Fiscalía para ella pida tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada aquello que con esta Bildu linchamiento que creo que es injustificado

Voz 5 02:44 la recordemos no entiendo nada y si no es verdad

Voz 3 02:49 no tiene nada pero bueno para mí me lo tiene que defender a Cifuentes en normal

Voz 1378 02:53 ahí tiene que mentir como pueda claro no tiene por qué

Voz 3 02:56 que vienen los dos del mismo sitio de falsificar datos Cifuentes ella

Voz 1378 02:59 os habéis que él en los tres años lo pidió la defensa y la Fiscalía pidió prisión permanente revisable que existe que parece que lo está pidiendo Vox como que se incorpore al Código Penal ya existe le asiste la prisión permanente revisable es saque Ayuso

Voz 3 03:17 bueno no está en la lista de la semana nuestra

Voz 1378 03:19 lo hemos B de lo de la semana podemos ver en el diseño que hemos hecho paradas toda la semana lo hemos y seis

Voz 3 03:25 esto es muy radiofónico me dilatan a que la tenemos tela

Voz 1378 03:28 se ha uso yo voy a pedir un aplauso para el uso podría definir los tipos de aplausos que hay por qué hay varios tipos aplausos ahí aplausos que recompensa

Voz 6 03:39 en situaciones hay aplausos que reconfortan cuando una persona contado algo dramático hay aplausos irónicos el de ahora es irónico vamos a darle un aplauso irónico

Voz 1022 03:55 mira lo está interpretando este chaval incluso hasta

Voz 6 03:58 Duran pero pero tú eres un actor no

Voz 1022 04:01 lo habéis visto pero empezó

Voz 3 04:07 claro que si bien hay diferentes tipos de plazos amigos esto es una cosa que hemos aprendido fuerte esta semana bien Díaz Ayuso analista de la semana pirómanos Number One de este país llegaremos está muy bien me gusta la mezcla de

Voz 1022 04:18 Ana Julia Hitler leer mezclarlo mismo no meter ahí un montón de entonces yo creo que

Voz 3 04:25 otra fan recuerda con otro negocio que sí si es ese juego de reeditar vamos a ver si bien me vais a gritar amigos y amigas Weiss habitat porque claro nosotros queremos ayudar también si ella va a mezclar nombre mezcla nombres tira nombres tira por ejemplo en la proa

Voz 2 04:40 en la comparecencia que hagas pues mete yo que abarate era como párame al asesino de la catana dice que que hace de los independentistas catalanes con el asesino de la

Voz 1022 04:49 en referencia al poner música del mundo ahora lo puedan participar vosotros si queréis os voy a empieza así

Voz 3 04:58 por veinticinco pesetas el asesino del naipe un dos tres responda trae el asesino del naipe más más más

Voz 5 05:05 Pol Pot Pol Pot pero al contarlo todos Pol Pot

Voz 7 05:10 es tal está más vale

Voz 1022 05:13 no me he voy

Voz 8 05:15 le Eider dar Freire

Voz 1022 05:19 José Mourinho José Mourinho Nancy

Voz 5 05:24 hasta que digo Satán Satanás salta nada citan otras veces Satanás atrás claro

Voz 1022 05:32 que si la persona que ponen en las bolsas de frutos secos se el Ademar el que fundó el primar el derrame es Vendée

Voz 5 05:40 ya ya bastante cara ha servido no se os ha gustado aplaudió lo habéis hecho muy bien

Voz 6 05:51 nosotros seguimos en la campaña de explicar qué es el buenismo bien

Voz 1378 05:54 por qué ni siquiera en la persona que ha venido a cuatro

Voz 6 05:56 dramas ya entiende del todo entonces hay que distinguir buenismo bien de buenismo mal correcto que es al que normalmente llaman buenismo a secas nosotros somos buenismo bien que el apellido entonces hay pistas muy fáciles por ejemplo si aparece el mensaje en una taza de Mister wonderful es buenismo mal mal entonces hay que hay que saber distinguir por ejemplo eh vamos a ver casos ponme la el caso número uno casos número uno aquí lo tenemos os lo voy a explicar se ha ido bueno explicó la gente si esto es una persona que compró un VHS en Ebay y entonces le Filippo tanto que le mandó una carta de agradecimiento al vendedor diciendo que podía gracias a haber comprado el VHS pudo ver vídeos de su infancia de cuando fue la fiesta de de del Instituto de de la despedida de su trabajo le mandó una carta Meca no quería afiliada al dueño del nuevo hs eso es buenismo bien es un gran gesto un aplauso para este señor mismo

Voz 1022 07:03 habría que hacerlo más si vamos a ver

Voz 6 07:06 es un caso de buenismo mal vamos a verlo lo podemos ver

Voz 0753 07:12 pero este no es el caso del muy bonito atendamos libera liberan a un bonito duelo Olivera que ha capturado fijaos cómo se va a abrazar a su familia de ponentes que el echaba mucho de menos y les quiere y entonces se ve esa reacción tan bonita abrazando al monte

Voz 1022 07:31 de ahí un teclista de fondo en el vídeo sí sí lo suelen cada vez que liberan un mono se contrató un teclista le pone música triste este esto es muy bonito que esto quién vive de eso digo exactamente a sobreseída así este este vídeo

Voz 6 07:46 es objetivamente bueno muy precioso nunca mejor dicho es mono entonces esto no es el la referencia la referencia son los comentarios al vídeo podemos ver los comentarios al vídeo

Voz 0210 07:58 sí sí es increíble como entre los animales existe tanto amor pertenencia

Voz 3 08:03 entre los humanos no

Voz 6 08:06 caso de buenismo mal precioso

Voz 0210 08:08 todavía tenemos mucho que aprender como especie

Voz 3 08:11 cuánto sentimiento otro más por favor son mejores que las personas en todo cada vez más a los animales y esto es así porque de todos es sabido que entre los humanos cuando te secuestran un hijo

Voz 1022 08:25 lo liberan Nadia abraza ese niño

Voz 9 08:29 nadie se le escupe en la cara es el dicen que es me ha costado diez millones

Voz 1022 08:33 a Voltaire antes siga hacerla más de desgraciado

Voz 3 08:38 hombre es como si lo si los monos le faltaba yo qué sé hacer a los monos recibirlo como los presos de ETA cuando vuelven a su pueblo que les hacen pasacalles y todo eso qué quieres que haga lo monopolizado un abrazo pues normal pero las personas también abrazamos a también habrán damos a nuestro cuando lo secuestra como base mejor que era persona por esto es que de verdad te lo digo que me enervó de esto

Voz 1022 08:56 buenismo más claro bonito más bien esto es buenísima mal hemos visto buenismo bien y luego hay una cosa que no entendemos muy bien

Voz 6 09:02 tiene muy confundir esto atentos esto es un tuit Ana Morgade eh

Voz 1378 09:09 a que responde bueno pues aun tuit de vamos señor

Voz 0210 09:11 les suena un senador de Vox que por Andalucía que había pedido crear el Día del Orgullo Gay pone ya Ana Morgade derecha me lo va tiempo hacerlo dice al final vamos a tener que crear el día de la vergüenza ajena ya verás dice Ana bien respuesta de una persona de a lo masculino creo ah es tu casa ya que la vergüenza no la conoces ni de lejos añade punto seguido dicho esto me parece un disparate lo del orgullo hetero porque genera en no sé qué

Voz 7 09:35 en el mismo es increíble el mismo

Voz 3 09:37 lo mismo le dice

Voz 9 09:39 tú cállate que no tienes vergüenza estoy de acuerdo con lo que dices pero eso no has tenido vergüenza sea Esma Aleix taiwanista ahora mismo tiempo cómo se puede hacer eso que lo pasó por la cabeza en fin Ana Morgade igual luego la tenemos tenemos para quizás claro

Voz 1 09:54 no

Voz 11 10:04 voy a hacer Páramo alarmas eh

Voz 1022 10:09 nosotros no me consta estas gafas es volver bueno sabéis que hemos hecho

Voz 1378 10:15 bueno sabéis los tres que habéis venido de aquí nuestros oyentes los cien que tenemos habitual es que tenemos una lista de invitados por cierto ha dicho una redactora de A vivir que cuidado que le damos como ideas a otros programas buenos para que lo hacemos somos buenistas eso es para listos

Voz 1022 10:33 la coge ampliarnos no no porque igual cogerla hijos de puta acogerla entonces podemos podemos ver otra vez la

Voz 1378 10:41 la Wisla tenemos por aquí o no se venga la vemos aquí la tenemos queremos que es

Voz 2 10:45 la gente venga el programa bolso es Alexandria o casi cortes

Voz 3 10:49 padezco Mojica que no sabe yo tampoco pero el otro día Antonio Costa Angela Davis fenomenal Ada Colau estuvo ayer en Madrid no se ha dignado pasarse exalcaldesa muy mal no te voy a votar nada porque vivo en Madrid Barcelona pero no te voy a votar te Amaya Amaya es súper importante nuestro referente

Voz 1378 11:06 de que si no Amaya Amaya Amaya

Voz 3 11:09 la estamos trabajando en ello Jordi Évole estamos trabajando a quien Ska Keller que su Señor de Los Verdes de no sé dónde eh

Voz 1022 11:18 hoy Piñeiro Juan Antón Mora Yves Le Bron James que no

Voz 3 11:20 nos gustan los objetivos modestos aquella

Voz 1378 11:22 habla muy claro queremos que el público nos ayude con el lo sé

Voz 1022 11:26 el grado esta separación porque alguien conoce a alguien que

Voz 1378 11:28 a alguien que le puede mandar un guasa para invitarle entonces tú por ejemplo si trabajas en la NBA soy Sara retransmitiendo haciendo programas de entonces conoces a Daimiel con Jaime Daimiel seguro que conoce a alguien que conoce Le Bron hombre yo conozco

Voz 3 11:41 José Manuel Calderón que fue cuando el equipo de Le James

Voz 1378 11:44 ahí ya lo he hecho y qué te ha dicho que fuerte abrazo

Voz 1022 11:50 el abrazo para mí muy fuerte eh hay alguna gente que no ha entendido lo

Voz 1378 11:54 de seis grados de separación porque lo hemos pedido hemos podemos ver este caso de no sé no sé si son Twitter una tuitera nosotros pedimos esto lo escribió aquí lo tenemos a Alexandria o casi cortés diciéndole en inglés en un buen inglés que viniese a nuestro programa

Voz 3 12:13 dos tíos que tienen el Premio Ondas así no vendió muy

Voz 1022 12:15 ella diría yo diría a criticar era el Oscar español dijo es la antesala del sí

Voz 1378 12:25 entonces claro nosotros de preguntamos es tu prima o algo así dijo ojalá no es una cuestión de que él es un escribáis por Twitter porque no lo van a leer no lo va igual Roy Piñeiro sí porque lo ha leído y ha respondido Roy Piñeiro sí que ha respondido ya se ha comprometido a venir

Voz 3 12:41 bueno tenemos uno de lo más

Voz 1378 12:43 ay pero no lo hemos conseguido entonces se trata de que alguien con los da conozca a alguien que conozca a alguien que conozca a una de estos diremos de ahí

Voz 3 12:53 también pedimos a la gente en redes que si no queréis proponer a alguien que pole de que venga como invitado podéis proponerlo porque somos buenistas menos pero vagos jode no es y son magos entonces el trabajo que hemos hagáis nos viene fenomenal así que si pensáis que alguien puede venir a este programa lo puedes decir

Voz 1378 13:06 Stalin hay hay veto se Inda vetado nosotros tenemos vetos internas los iremos conociendo Inda está vetado por todo el equipo que lo sepáis entonces mientras no entre en ese círculo rojo e puede venir vale podéis proviene por ejemplo pudo hay dos personas

Voz 3 13:22 quieres que venían al programa si ves que se enfrentan estos

Voz 1378 13:25 de ellas Burque esto es bueno para nosotros porque los vamos a acercar duele duele es que duele porque no sabe procura de una cosa que nos ha dolido un poco que es que dos dos mujeres si queremos con el corazón se han enfrentado si lo podemos ver que tenemos que tenemos para

Voz 12 13:38 verlos primero tenemos el medio Alexandre test está de los Estados Unidos en creo que por el Bronx por noventa por ciento los votos Partido Demócrata es una mujer extraordinaria y en este vídeo en el que está cortando ella es así un si viene afrontando pide más cool cortando pilla en en su casa pues mira es decir un poco que la intervención en Venezuela que no le parecía invitándole

Voz 1022 14:03 había muy mala que te digan muy estoy opera la democracia en Venezuela la criticaba entonces alguien se enfadó alguien porque no se hospeda otra mujer que son adelante porque la podemos ver quién se enfadó muy fuertemente con Alexandria Cortés amigos no yo no yo no me lo esperaba eh porque yo yo

Voz 6 14:24 yo ni siquiera sabía aquí lo tenemos Pamela Anderson

Voz 1022 14:27 yo tuve que leer varias veces el tuit porque

Voz 6 14:29 en mi prejuicio máximo pensé que ella era de extrema derecha porque yo daba por hecho que los que salen los vigilantes de la playa

Voz 1022 14:37 entonces pues no es un actor

Voz 6 14:39 de una activista de izquierdas mucho enfado con ella y empezó a acusarla de no denunciar eh

Voz 1378 14:47 la posible intervención a los posibles intereses ocultos notan ocultos de Estados Unidos en Venezuela por el veto

Voz 1022 14:52 no les por favor no ser Pamela podemos poner aquí

Voz 1378 14:55 la infografía que hemos hecho para evitar las a las dos llevamos vías imagináis verdad esto es verdad esto esto buenismo viajamos imagináis se obligar a Pamela que hable castellano porque sino no se entendería nada sería impresionante se y aparte United Colors of Benetton

Voz 3 15:12 sentía ingresaría si necesitamos una sponsors éticos eso sí ponme una canción que viene una persona

Voz 1022 15:48 esta parte de la presentas la presenta Asturias y hoy en el programa de los rojos amigo yo estoy me siento muy honrado es la primera vez que me dejan en la SER estar con otro pelirrojo

Voz 3 15:58 sí de hecho Cela

Voz 1022 16:00 aquí sí sí juntando dos pelirrojo sí sí

Voz 3 16:03 sí son junto a otra persona más hay que desalojar el edificio

Voz 1022 16:05 el rojos edificios lo que podría haber aquí una tragedia

Voz 3 16:08 claro que el techo agarrotado bueno esta muchacha mi ídolo es María González es la capitana del del Estudiantes que mi equipo queríamos hablar un poco porque el buenismo el deporte no sólo no están reñidos sino que no está Javi que es el que inventó el buenismo no le gusta el deporte pero a mí sí que también sobre todo el baloncesto entonces bueno Mariana está estos días

Voz 5 16:27 y dan perdón uso

Voz 1022 16:30 espera espera espera ver lo bien ponme detrás la infografía infografía eso es porque para eso tenemos Arthur es uno de los medios señaló esto casi no nos frena el programa lo de las infografías te estás dando siempre ruido hay que pedirlo venga vamos hacia la tenemos ahí la tenemos si va a entrar porque quiero pedir un aplauso de los de homenaje no los de reconforta que hay Mariel planos de aplausos y entonces bueno mientras nos ponen la infografía

Voz 13 16:56 que comience el aplauso no lo notan como ahí están valorando el plan

Voz 1022 17:10 pero bueno quién es nuestra invitada en la conoce

Voz 6 17:15 eh

Voz 3 17:16 bien bien si no Finance avanza está aquí

Voz 6 17:19 claro que sí me gusta bueno Malena González

Voz 3 17:22 capitana del Estudiantes Movistar Estudiantes capitana de toda su carrera en el Estudiantes es una de las pocas personas vivas en el mundo que ha desarrollado toda su carrera en el vamos a estos estudiantes lo cual Amin

Voz 6 17:35 hemos desde pequeña y desde los dieciséis

Voz 3 17:38 Vance también toda barrera pro vamos toda su carrera profesional en el Estudiantes e Mariana en la capital estudiantes y hasta aquí primero por satisfacer un deseo personal mía

Voz 1022 17:48 a verdad que joder

Voz 3 17:49 de pívot de pivote muy soy cuánto mide

Voz 1378 17:54 bueno quieres venir a jugar Alcorcón con conmigo en mis colegas nos hacen falta Pío XII podemos mayo vas a desequilibrar los partidos pero oye pasa nada ganaremos continúa Kike Caracol poquito eso

Voz 3 18:09 bueno casitas tiene mucho tiempo libre porque Marianas once esto es fisioterapeuta del club te saque tiene tiempo para vosotros el que queráis lo que tú necesitas o pelirrojo lo que tú necesite bueno está aquí porque el Estudiantes quiere llenar el Palacio de los Deportes Huici Center el próximo día diez de marzo en partido que juegan estas señoras contra el más efectivas contra géneros que además se canario canario si quieren llenar el Palacio de Deportes por primer equipo femenino juega en ese recinto que es inmenso y la idea es Petar es gratis yo que sé que vende T b7

Voz 14 18:43 bueno pues nada lo más importante que es gratis no que va a estar muy bien que va a ser histórico porque es la primera vez que un equipo femenino va al palacio y que lo va a llenar así que Toronto cuanto son trece mil quinientas creo que por eso no se pueden puede ser puede puede vamos a intentar y yo creo que lo vamos a lograr sobre todo dar un impulso más al deporte femenino Iber que se puede que un equipo femenino puede llenar un campo de baloncesto un campo de fútbol como hizo el Athletic hay que no es corten las salas en ese sentido

Voz 3 19:16 para poder que además ahora está jugando guay si hacía falta

Voz 1022 19:19 no angular estoy jugando

Voz 3 19:22 ha ganado no ya la semana después de que se emita estos emite el martes no se buena pero la semana pasada ha ganado las primeras a tope estudiantes es digno de ver yo voy a algunas veces

Voz 14 19:32 desde que pues en qué puesto vais ahora mismo vamos estás empatadas con las cuartas y las quintas llega cuánto las primeras buf

Voz 5 19:39 bueno no eso no

Voz 1022 19:43 bueno en fin porque a vale

Voz 6 19:45 me estáis intentando solucionarlo no bien bien así me gusta bueno para ellos

Voz 1022 19:50 a ver si me animo

Voz 5 19:52 en el reconfortado estamos aplaudiendo que la tecnología vaya mal no no lo haría

Voz 1022 19:58 Annie que estas televisiones han podido construir a lo mejor niños en Bangladesh no

Voz 5 20:02 claro

Voz 1022 20:03 no sabe nada es de ánimo es un aplauso de bueno Mariana tú tienes treinta y dos años como en los últimos cuántos tienes treinta pero oye tienes treinta años joder es que me haces muy mayor del como

Voz 3 20:18 los últimos tres o cuatro ya están diciendo que éste no te retiras

Voz 1022 20:20 si le doy emociona a las cosas que todos los años hay lista para hacerme querer claro está dando tampoco te vas a retirar

Voz 14 20:28 es daño me lo estoy planteando ya más en serio pero es que esto no es que todo el mundo me dice ya está diciendo lo mismo de siempre entonces y porqué Si

Voz 1022 20:36 la NBA los treinta que a estar ya ahora quieras te empieza Molar mal vamos a Juan palabras

Voz 14 20:42 me gustan tu mejor nivel sí o sí sí sí sí pues por nuevos retos en la vida no como por ejemplo como por ejemplo dos tres D

Voz 3 20:54 bailar salsa quiero hacer cosas tenemos trabajos muy duro Mercedes claro no pero bueno yo creo que no te vas a retirar otra bueno si te retiran meter la camiseta que eso está toda

Voz 1022 21:05 esa peculiar para la ira la lista por Madrid no todavía no obstante no pero es una relación tenemos bien

Voz 14 21:13 de vernos en el club alguna vez en algún evento y demás pero bien Correa

Voz 6 21:19 sabes que a mí me entreno Hernández me entreno un campus de baloncesto en en el campus del es que yo fui con quince años au dieciséis y recuerdo que yo estaba como intentando esforzarme hiel decía hay que pensar rápido decía era un ejercicio contó reunidos alrededor cómo te llamas le dijo a uno hice no más rápido cómo te llamas Alex

Voz 1378 21:42 y claro ya no me puso a jugar

Voz 1022 21:46 con Hamás y a saber quién Estupa la lista tampoco te vale vale ahora

Voz 3 21:49 estoy muy emocionadas en el equipo porque entiendo que es un reto

Voz 1022 21:52 super guay la idea de bares del Estudiantes tú no yo nada estoy muy emocionada al equipo

Voz 14 21:57 sí la verdad es que al principio cuando

Voz 1022 22:00 lo propusieron fue como un poco de miedo no de buf

Voz 14 22:03 tenemos que llenan sino eso va a parecer que estaba muy vacío pues tenemos que sobre todo pues ahora hemos ganado más partidos y demás pero hacer

Voz 9 22:12 lo bien y estamos emocionadísima estamos

Voz 14 22:15 los todas deseando que llegue ya el ocho y el diez de marzo y poder disfrutar y sentir lo que siente jugando ante tanta

Voz 3 22:22 por ejemplo el ocho de marzo espera es ha dicho de marzo vosotras entrena seis

Voz 14 22:26 tenéis entregue eh podemos hacer lo que queramos

Voz 3 22:30 el ejemplo año pasado no seguimos claro

Voz 14 22:33 sado hicimos bueno

Voz 3 22:35 o sea el ocho huelga y el diez partido que es un claro

Voz 14 22:37 este año es un poco la cosa porque esto es importante también también es algo para el deporte femenino sino entrenas obviamente el partido pues se suponen que peor au entonces está ahí un poco la cosa reñida las que quiere en las que no entrenar me refiero de marzo me digo yo veo aquí como mucho peloteo en esta

Voz 1022 22:57 yo creo que se donde viene porque

Voz 14 22:59 pero lo podemos ver por favor el origen de este

Voz 15 23:05 la verdad es que lo comentábamos pero hay que muy cómodo se ha notado que es una persona que os niveles piano de la verdad que no sólo han contado desde fuera muy bien muy cómodo muy gracioso y me lo das muy bien

Voz 1022 23:17 de ahí ya ya está metiendo fecha no gracias eso sí sí estuvo muy explica que por expreso

Voz 3 23:27 damos la presentación del club de todas las todos todos los equipos del club masculino femenino hoy era eran el plató de Buenafuente yo hacía como una especie de ley Mariana que no les gusta las entrevistas y que lo pasa muy mal pues sí estuvimos hay un ratillo y bueno intenté hacer una cosa que el que el Mesias de tú que te te hacen el silencio incómodo Le dije qué te parece si me quedo callado mucho eso tú me lo jotas si quedarse callado es lo peor cuando alguien que sí que no le gusta tú te quedas callado y te queda fatal jeques Bages me quedo callado un minuto así facer así dijo no no pues hacemos la entrega una Tejo malo

Voz 6 24:01 oye nosotros estamos buscando patrocinio igual el Estudiantes que tenemos aquí a un representante máximo ya una jugadora Se podría con el apunta

Voz 1022 24:12 la lista programa programa

Voz 6 24:17 no porque el baloncesto mover con Quique que tú eres jugadora del estudio sea tu tienes mucho más poder que aquí que en el Estudiantes dices sí

Voz 1022 24:26 no no juego claro de seguro claro

Voz 3 24:29 el en el día a día

Voz 1022 24:32 no voy a tirar a fallar

Voz 3 24:36 bueno nunca hablaría explica puestos es un equipo Liga Femenina dos el tus compañeras eh tienen trabajo como tú y luego tal estudia que usa como es el ser jugador de baloncesto en Liga Femenina dos años

Voz 14 24:52 en Liga Femenina dos que no es la la categoría profesional por así decirlo casi todo el mundo tiene un otro oficio oí o estudia según la edad pero sí que hay algunas que sólo se dedican a esto nuestro equipo hay por lo menos dos que yo así tres que sólo se dedican a al basket estudiado hoy han decidido posponer un poco el empezar a trabajar au extranjeras que vienen y uno solo y lo juegan entonces si hay gente que sólo das les da para vivir Sales da para vivir ahora en el momento prueba tú tienes un contrato hasta abril claras Tamayo en el resto de meses

Voz 6 25:29 eso lo tienes constantemente en la cabeza

Voz 14 25:32 yo no pesó porque ya te combina estudie combina sí supongo que será por eso pero no creo que la gente lo tenga en esta categoría en la cabeza pero sí que es otra forma sea es otro punto por el que luchar

Voz 3 25:45 pues sueldos contratos más incurren

Voz 14 25:47 de fisio tú en todo lo que hacemos

Voz 1022 25:50 estudiantes también van en estudios eran estudiantes a tomar por culo ahí lo seguro para que no si ella está pero siempre

Voz 6 26:00 desde aquí a estudiantes nadie me va a decir sí pero si nosotros ayudamos a llenar en ese partido una reunión con Kiki conmigo para que nos patrocine

Voz 3 26:10 bueno pues vamos a hacerlo hemos decidido atracar a gente que conocemos y queremos para que os ayuden a llenar el Palau

Voz 14 26:17 al no

Voz 16 26:18 Ana Morgade muy buenas tardes qué tal cómo estáis borde también a como estaba hola muy bien muy contenta detrás quien buenismo bien es mi espíritu día treinta mejor persona

Voz 5 26:29 hoy en portada pero estoy dímelo te lo

Voz 3 26:32 el otro día di me me dijiste tengo contar una muy buena anécdota que tengo de baloncesto adelante es tu programa

Voz 16 26:37 contra todo pronóstico y esto sí que es Bazán a la ficción pero pero yo hice las pruebas para entrar en el equipo de baloncesto de mi colegio

Voz 3 26:44 creíble

Voz 5 26:46 toda la para ocurrió

Voz 16 26:48 lo juro pues pues mira de que amiga Marta que iban a mi super amigas que ella estaba en el equipo de baloncesto gira buenísima y entonces me dijo que no detrás prueba para la oposición fácil o alguna cosa pues ya

Voz 9 27:01 señoras

Voz 16 27:04 si finalmente nada hice las pruebas todos super bien y aquí encontré él la mejor posición para para mí es un equipo de baloncesto queréis saber cuál es twitter muy bien pues fue ven ahí perdió fui animar todos los partidos más cosas al equipo contrario era era el alma del equipo como la mascota porque además esas poca vestía bastante raro hurona yo te animaría ayuda

Voz 3 27:28 pido día diez en el Palacio de Deportes tenemos que parar a las cuatro de la tarde de domingo la jugada tarde en total levantó nunca colocan

Voz 6 27:34 hola ya que no vas ahí ir

Voz 16 27:37 espera hoy podemos poner música de gala ha apostado hoy me voy encantado

Voz 1022 27:41 correcto puedes ir de pasa a te estamos poniendo música de gala

Voz 11 27:46 el área si es muy as The Wall E

Voz 16 27:48 cuando esto el partido estamos dentro de mal me gusta y que lo está pagando lo está pasando genial

Voz 1022 27:54 el tío entonces qué les vas a pedir

Voz 3 27:56 en este partido para nosotros en nuestro We are the world vamos a tirar de todas nuestras amigas estrellas para pedirte por favor Ana te pongas un tuit atún millones de seguidores en tu redes de que el día diez de la tarde

Voz 1022 28:09 la dale que vaya al Palacio de Deportes

Voz 3 28:12 también plano de Mariana por favor María

Voz 11 28:14 ya suben mira mira mira mira que Palacios no cuenta la juventud que treinta años

Voz 3 28:20 más bien llevados tiene esta criatura es su ilusión en la ilusión de todo incluso es la ilusión de todos nosotros vas a poner un tuit para pedir a la gente que vaya al palacio el día diez

Voz 16 28:32 diciendo tuit le ha tenido dos tiros libres sabríais

Voz 5 28:34 por qué no hay manera pero

Voz 16 28:37 por supuesto que lo voy a poner

Voz 13 28:39 ves reconocimiento cara habría plana

Voz 16 28:47 mi condición especial y un story también

Voz 11 28:53 adiós a tope vamos a dejar que no teníamos dinero para nada

Voz 1378 29:05 si alguien tiene un número de un famoso en el móvil al que podemos llamar así de borrones nadie nadie conoce

Voz 1022 29:11 aún famoso tú si conoce a ver a ver qué nos vamos a cabo aquí tenemos a otro eh ella Jiménez cometió podemos llegar a Jiménez

Voz 3 29:23 a estas horas la criatura también puede ser que no está de pie

Voz 1022 29:26 tú mandaron whatsapp Maná lenguas tú mandaron Whatsapp también a atracar a atracar a mi solidaridad tenemos más gente a la que sí quién viene ahora

Voz 6 29:36 Leticia Dolera estás ahí

Voz 16 29:39 hola hola qué tal plazo para Leticia Dolera una placa entonces claro qué tal va

Voz 1022 29:52 nuestra serie

Voz 16 29:56 eso me animo

Voz 1022 29:57 o sea que a atracar te también tú sabes cuando en el partido que este domingo de marzo las cuatro domingo día diez de marzo a las cuatro de la tarde tienes que estar y tienes que animan a la gente para que ya

Voz 3 30:08 en el pabellón del Palacio de los Deportes Palacio Bicing

Voz 16 30:14 desde aquí animo tanto a hombres como a mujeres de todas las que dale profesiones Zelaya

Voz 6 30:20 vayan

Voz 16 30:21 sí descubran a esa talentosa deportista

Voz 6 30:26 pues qué vas a hacer

Voz 1022 30:28 tienen que comprometerse con algo esto ha sido muy bonito pero necesitamos y creo que lo el Twitter no es lo suyo no

Voz 3 30:37 a tu Stories una historia algo de Instagram

Voz 9 30:40 esto cara a día de aquí al año

Voz 16 30:43 al domingo a ver hoy estamos a miércoles sí

Voz 5 30:48 no no miércoles pero esto

Voz 1022 30:52 quedan dos semanas hoy es viernes

Voz 5 30:54 o sea no no están Leticia dónde estás qué ha pasado ahí hoy es miércoles y ella misma se dice sí jope

Voz 16 31:07 no de pozo de de la serie sólo bueno hoy martes no oyes más viernes no medie

Voz 1022 31:17 ah bueno desde el día que se emita el programa hasta el domingo pasado poner

Voz 6 31:21 tuit

Voz 16 31:22 entiendo entiendo yo pensaba en directo

Voz 1022 31:25 oye claro si tú qué te crees que sabes estamos en la en la de La Ser Cadena SER escúchame un tuit no un story cada día una cuenta atrás

Voz 16 31:35 María no sé si me lo pero Mandame algo no yo te mando

Voz 2 31:41 el el el el está Mariana para que se leyendo eso me va encantar a ella

Voz 1022 31:46 muchas gracias Athletic de reconocimiento tenemos a alguien que no estamos consiguiendo dinero solo tweet

Voz 5 31:57 a ver a ver Moderna de Pueblo buenas tardes cómo estás un aplauso para moderna

Voz 18 32:08 tal cómo estás muy bien acaban directa

Voz 1022 32:13 ahora ya estar más tranquila pues no eran diré que pídele pídele que que bueno él él él

Voz 3 32:21 el Estudiantes femenino el domingo día diez a las cuatro de la tarde en el juego partido y lo tiene que llenar y tú nos vas a ayudar con algo a que sí

Voz 16 32:30 es el próximo domingo si esto está sonando

Voz 18 32:34 pero es que me ha estado porque

Voz 16 32:38 yo pensé que era para ya ya va preparando las cosas bien

Voz 1022 32:46 la ilustración es increíble moderna del pueblo te tienes unas poquito seguidores a Instagram

Voz 3 32:52 además hacerle unos una ilustración al estoy femenino

Voz 13 32:55 que bueno ha hecho

Voz 16 32:58 la coña para apoyarlo porque me ascenso un poco

Voz 18 33:01 de que iba Hay yo pensaba que era especialmente porque no tenía datos ya como estoy debe ahora estoy de viaje lo dejé

Voz 16 33:12 esta como una buena chica responsable y cuando lo vas

Voz 1022 33:14 poner

Voz 16 33:15 pues cuando me digáis eso es vuestra

Voz 3 33:18 mire aquí

Voz 19 33:21 no sé

Voz 1022 33:23 el viernes el viernes antes Juno lunes el Louvre mejor

Voz 5 33:28 no lo entiendo

Voz 1022 33:30 qué ha pasado por tu cabeza para cambiar de un día

Voz 5 33:33 cosa hacer una cosa lo pones ayer vale polvo allí ayer lunes Paul lo vale porque eso les pero ayer lunes vale vale vale lo senderistas gran

Voz 16 33:45 las estrategias de de redes que vivirá en tu cuenta de Instagram no Twitter y en Stories tengamos parado

Voz 1022 33:52 venga perfecto por un aplauso eh tenemos además no

Voz 11 34:03 habéis conseguido algo vosotros tenéis hago el tuyo quién era

Voz 5 34:10 Fabio Capello a cada persona una persona que decía que con Franco había más orden en España creo que estaría encantado de esto bueno

Voz 1022 34:18 el de aquí es que también se lo digáis a vuestros amigos a los amigos a vuestros amigos Tigris inverso para que todos tienen el el Palacio de los Deportes Whiting para ese ese ese palacio tan guays que tanto las pasado que me he preocupado muy bien sí lo pasé un poco mal pero bien bien bueno pues si espera vamos

Voz 6 34:40 vamos a hacer a preguntarte cosas porque espérate un momento que abro bien aquí está yo creo que el baloncesto es muy buenista no como el fútbol

Voz 3 34:52 desplante actualiza este este corte por favor ser él

Voz 6 34:55 no me parece como es que estén listas interna mal rollo

Voz 1022 34:59 no

Voz 6 34:59 no bueno tú no haces a ratos a Rato sí a ratos

Voz 1022 35:02 el baloncesto sin embargo de alguna manera la selección natural de buen rollo no

Voz 3 35:06 puedes puedes vale te lo compro puede ser te lo copió

Voz 6 35:09 bien entonces podemos ver un ejemplo de lo que pasó hace poco

Voz 20 35:13 bueno cancha de Los Angeles Clippers quedan nueve segundos para acabar el entrenador de los Clippers mató pide tiempo muerto nadie tiene porqué coge el micro kirghize que pide tiempo muerto para que su afición

Voz 3 35:24 por aplauda a un jugador del equipo rival diurno

Voz 20 35:27 Beachy que ese supone que se retira esta temporada llegó como Mariana el de la gente da por hecho desde retira pero en nada entonces toda la grada del esté presente en la cancha donde juega aplauden evidentemente se emociona con el momento porque es una cosa muy buena bonito esto escucháis el aplauso como es de reconocimiento no se distingue de los demás se puede sacar por el contexto hoy Mariana tenga mandaron en el en el para sí

Voz 3 35:56 en dos mil puntos que había conseguido puntos con nuestros cómo fue

Voz 14 36:01 pues muy bonito Damián salía al centro mi padre me entregó una camiseta hay todo el mundo me aplaudió salieron mis compañeras

Voz 1378 36:08 los del equipo encontraría también los estaban

Voz 14 36:11 vestuario estaban en la cancha pero era de la ACB así que no sé si me conocía

Voz 1022 36:17 una aficionada

Voz 14 36:18 exacto negro que tú crees que es buenista el baloncesto yo he vivido momentos bueno sí sí sí cuál fue el que más hasta llegué sabía que voy a preguntar eso no lo saben pero no se están llenando de lágrimas hace

Voz 1022 36:33 no parece que va a hablar de algo súper emocionado

Voz 14 36:35 no no no no sé todos en calidad esa momentos buenistas el baloncesto es buen rollo en general así que Inma listas no fíjate no que yo recuerde no

Voz 19 36:47 no navajazo

Voz 3 36:52 algo como qué dijiste que feo es todo lo pasado

Voz 14 36:54 mal no no no no no

Voz 3 36:57 claro claro recuerda si no la verdad es que es muy muy bueno pero sí que bueno que te cosas vamos a buena primero tú sufrido episodios de Patxi

Voz 14 37:11 no

Voz 3 37:12 si alguna cosa te ha pasado alguna cosa

Voz 14 37:15 no jugando no

Voz 1022 37:17 dar nunca te lo he dicho no no no no

Voz 14 37:20 me viene a ver los chinos viene porque quiere venir a vernos jugando ahí del equipo contrario un aficionado que

Voz 3 37:28 no cuando iba a tirar un tiro libre digitales de machismo en general

Voz 21 37:33 no no diferentes

Voz 14 37:37 a lo mejor diferencias no entre

Voz 21 37:38 a los equipos masculinos y femeninos

Voz 14 37:41 eso se podría considerar pequeño machismo pero vamos nada

Voz 3 37:46 bueno te vamos a a un concurso que te vamos a decir frases que sí han podido decir o no en el mundo del deporte fases muy machistas y tú tienes que decir si son verdaderas o falsas vale adelante cuál es el el cuál es la primera estuvo la misma tú eres mejor que yo pero no Nadal dice que es normal que las mujeres ganan menos porque es que a mí se corta que genera menos al igual

Voz 6 38:12 o que las modelos mujeres ganan más porque genera

Voz 3 38:15 bueno esto es verdadero o falso espero que falso

Voz 22 38:19 que todos

Voz 5 38:21 pero lo verdadero tenemos música pero lo es

Voz 2 38:25 ha eso cuando ganó la Copa Davis la ensaladera será Dios Garbiñe dijo la tu eh

Voz 0210 38:31 más pues está claro tres más ponme en estos son montajes esto que te voy a decir es un montaje nuestro o ha ocurrido de verdad me te lo cuente lo que sabe a antes de que esta nuestro este no era este número que creía yo pero bueno va tú crees que es con este es las declaraciones machistas condenado al fútbol en Rumanía las poles estas declaraciones

Voz 3 38:52 a ver si son las que nosotros te vamos a decir

Voz 6 38:54 la las leo con acento o sea no no no tiene por si me obligan no voy a mí sí me obligan a tener un equipo femenino me retiro del fútbol cómo es eso de hacer algo en contra de la voluntad de Dios no hago cosas contra natura no esto va en la línea con las ideas de su tras las chicas que jueguen al balonmano al baloncesto que son deportes bonitos no

Voz 9 39:20 al fútbol dice y añade como puede jugar

Voz 3 39:22 la mujer al fútbol no está hecha para el fútbol sus piernas no están hechas para el fútbol esto se supone que lo dijo el presidente del Steaua de Bucarest Gigi Becali que sois criaturas desatar y tú siendo pelirroja sería tenga tú crees que dijo esto sus declaraciones machistas

Voz 6 39:38 el presidente de fútbol con otras crees que dijo los exaltos

Voz 14 39:41 pues sí creo que sí

Voz 17 39:44 otros que creéis

Voz 5 39:46 verdad que son de verdad pues sí es verdad es verdad es verdad es verdad

Voz 3 39:53 es triste pero es verdad

Voz 5 39:55 vamos a poner el el grafismo

Voz 3 39:57 lo siguiente a ver si esto lo hemos hecho nosotros o esto existe de verdad los temas sexistas del torneo de pádel los hombres ganan casi el doble que las mujeres y los premios son muy locos

Voz 1022 40:08 pero por qué son quinientos euros para el ganador masculino trescientos euros para la ganadora femenina correcto en Arévalo Ávila son un torneo de nada no que digas que es que generan no sé qué cargos

Voz 3 40:20 IDAE de sino que ya directamente los quinientos

Voz 1022 40:23 la mujer haciendo que viene a ser la famosa muralla salarial

Voz 5 40:26 ávila esto es verdadero es falso verdadero es falso jóvenes hombre verdadero es tan ajustado a la realidad que es verdadero bueno y ahora este

Voz 3 40:41 es un reto que yo te tengo personalmente Parade el presidente de un equipo español de baloncesto mostrase este fuerte el equipo español de baloncesto

Voz 6 40:50 dijo lo siguiente dale no me había pasado nunca tener a dos mujeres de tres árbitros creo que con una bastaba verdadero

Voz 1022 41:01 sí dijo creo que con una bastaba que pasa mal en el partido perdió perdió

Voz 5 41:05 claro sí que es verdad seguro que no hubiese verdadero es verdad es verdad

Voz 6 41:11 el el hombre estaba frustrado Il echó la culpa que hubiese dos mujeres de tres que con una hubiese sido más justo con una él piensa en su fuero interno

Voz 3 41:21 qué habrían Ana al que ya valía que conocen el vale que vale que metamos pero claro no me pidáis presidente del Iberojet Palma de la Liga vamos a decir el nombre porque ya que ese retrato la criatura que se sepa eh yo creo que con esto ya tenemos ya tenemos todo no es eso lo que quería Javi Javi

Voz 1022 41:37 si estás contento si quiere decir algo

Voz 3 41:40 yo estoy contentísimo sea todo lo que sabe sobre baloncesto caros que Javi me dijo No tengo no senda no quede con algo de esto que no sé nada que invierte en contra

Voz 9 41:50 es muy bien yo muy contento todos vosotros contento yo lo que quiero es

Voz 1022 41:52 vosotros sois felices si somos felices y tensión real readmitido una mesa a dos pelirrojo por la sociedad y la mesa nos ha desplomado no

Voz 3 42:02 dado uno de Murcia ha metido una mesa dos Pedro no

Voz 1022 42:05 y no ha pasado nada que cómo estáis activos más oprimidos por la sociedad ahí está el buenismo bien esto no se puede hacer Mariana bien muy contenta verdad crees que vamos a llena de Huici creo que importa es que que de que va a haber gentes hogar fuera creo ojo a poner pantallas era podemos poner el We are the world ponemos te lo voy a que me hace mucha ilusión

Voz 11 42:27 vamos a darte un aplauso de recompensa de reconocimiento cariño y de agradecimiento por haber así que yo ni nada

Voz 1 42:55 sí eh

Voz 1022 43:31 sí ahora el el otro programa que alguien buenismo bien que estaba en el programa de Nani

Voz 11 43:40 ahora se como sintonía comprime sintonía me voy me voy a Tenerife y pico minutos

Voz 3 43:53 lo mejor que tenga de la sección dilo en los primeros cinco minutos lo que tenga bueno que crees que yo tengo que escuchar me levante me voy pues tengo yo me quedo solo no claro claro conmigo no no pero si en este sí pero si en este rato CSIC este rato de programa en este rato de programa aunque no estuvieras tú tampoco tampoco tampoco es les

Voz 9 44:11 Nani Nani cuéntanos vale tengo una cosa muy importante que vale

Voz 14 44:14 es que has ido toda vuestra atención buena música

Voz 9 44:17 no me voy a quitar está gafas porque esto no es de risa vale no sé por qué este año apenas se ha hecho publicidad en los medios los de que este viernes el día ocho de marzo va a haber huelga hay convocada una huelga de consumo de cuidados laboral vale la gente no lo sabe porque este año no le hemos dado tanta publicidad como otros años entonces por favor todas las mujeres CIS Trans tenemos que parar tenemos que salir la manada está en su casa los políticos amenazan con quitarnos derechos desde luego yo no quiero comprobar si se trata de una fanfarrón hería siguen dando situaciones que hemos normalizado pero que no tienen nada de normal seguimos trabajando en empresas donde los hombres son jefazos mujeres las señoras de la limpieza e incluso hay mujeres lo vimos la semana pasada en este programa que tienen que contar con la aprobación de su marido su padre su hermano pequeño para ti

Voz 14 45:05 a bajar no sigan matando por ser mujeres

Voz 9 45:07 en este país se anuncia una violación cada cinco horas desde luego el ocho de marzo yo voy a llorar voy a ir a la huelga a la manifestación es muchísimo más importante que la del año pasado así que compañeras Nos vemos en las calles

Voz 1022 45:28 sí que me emocionaron en este aplauso es pero es que tengo un viaje es que tengo un viaje a Tenerife traéis me entró un imán para la nevera de Tenerife sí sí es que se lo pido a todo el mundo como si luego viajas a la gente cómo cómo ha viajado a mí no me muevo de Madrid si tú naciste en Tenerife pero no metraje nunca aclaró que me voy es Vega despedida vale es una pregunta te quería hacer el aplauso que te han dado después de tu

Voz 6 46:03 tú qué crees que quería decir

Voz 9 46:06 la Andor no era de que vamos efectivamente que vamos a ir todos a la sensibilidad mira yo primero necesito mostráis a mí a esta gente suele decir todo lo primero de todo de formarme porque tengo una semana muy mala

Voz 14 46:17 las quiero contar cómo empezó mi semana

Voz 1022 46:20 es a contar

Voz 9 46:21 por eso esto es tu programa es el programa Nani en mi programa es mi maleta es la primera vez que la escaleta venga para que veáis cómo ha ido después ya el resto de la semana

Voz 14 46:29 no bueno yo estaba bañando a mi hijo porque yo tengo un hijo y madre

Voz 9 46:33 vale entonces mi hijo cualquiera lo diría

Voz 14 46:37 esto no sé si es machista o no estos momentos bueno no es como que soy una madre muy muy guapa eso lo que quería decir está bien

Voz 6 46:44 no quiere decir que ser madre

Voz 1022 46:47 vale ya estoy pisando charcos

Voz 6 46:51 esto esto por supuesto no se va a cortar y se va a poner en Twitter o igual sí venga dale

Voz 9 46:57 vale la cuestión es que yo estaba yendo a mi hijo y mi hijo por lo que sea cuando se pasa de tiempo en la bañera se caga caiga estaba tan cómodo da gusto que se caga pero la mayoría tiene ya sabe lo que hay que darle soledad asco se pone muy nervioso y entonces empieza a decirme que me he cagado que me he cagado yo a ver tranquilo tranquilo entonces lo empieza a gritar yo papá papá Por otro lado necesito ayuda entonces Diego para que veáis

Voz 6 47:24 pero espera una pregunta él antes se cargaba porque estaba muy cómodo que por cierto lo voy a probar

Voz 1022 47:30 que igual es una sensación increíble estar en la bañera hay dejarse ir pero el está estaba tan como inconscientes cagado dejaba estar ahora la sensación le gusta pero no le gusta lo desde

Voz 9 47:41 pero no le vale pues como que me daba vida al cabo yo lo paso fatal me da asco tocar la comida mojada no era ni de coña entonces yo empiezo a Michiko papá papá ven corriendo

Voz 6 47:53 anda aparece mi novia así en el baño

Voz 13 47:58 en serio

Voz 9 47:59 sea es el cazo de sopa real de mi cocina vale óseas aparece Michiko así pero ya sabía que iba por lo que eso yo he llegado a dijo papá papá lo de siempre y de aparecer así como el de ese último soberanos aisle digo pero a políticas de la sopa hombre digo digo me lo en serio que va a recoger la mi con el tanto con el que vamos a servir para el puré y todo

Voz 6 48:30 él lo vas a hacer tú ello no podía ir a mi manera vuelo

Voz 9 48:37 en este es el caso esto es el cazo en si no estás tocando leer

Voz 6 48:42 sí claro huele a tu ADN osea con este caso el pescaba eh

Voz 1022 48:51 el orgullo sí sí además hilo

Voz 9 48:54 estáis una sopa o algo que comemos muchísimas y todos los días del que era pero lo suyo no

Voz 6 49:01 porque estos iban el humor escatológico

Voz 9 49:04 es el Bate era para con era para compensar que empezaba así como ojeras esto Así empieza a mi semana vale como siguen mi semana espérate esto es buenismo bien el la intención de la seccionar avergonzada a mi familia Rato sabes

Voz 6 49:23 el programa de Henin luego yo lo

Voz 9 49:25 gente que venía a contar yo tengo un hijo varón Mahdi a mí la oleada no pasa nada yo me he vengado contra universo toda mi madre hijo Aaron yo ni Renzi lo plástico y todo creo bueno porque yo prefería una niña pero no pasa nada ya le quiere de verdad para tú te querías una niña te tocó un niño para vengar

Voz 6 49:47 contamina si fueran arte de la naturaleza dice pues ahora te jode eso es todo se oye mira cómo se llama el programa por favor ahí salgo yo no voy a estar vale pues la cuestión es que mi hijo

Voz 9 50:08 además de que es varón pasado lo peor que le puede pasar a una madre feminista que es que es el círculo de la clase que es tiene alguien que sean padres por favor algún padre público

Voz 0753 50:22 no

Voz 9 50:25 bueno pues venga bueno pues voy a mi primer segundo padre Mi primer cumple años infantil porque afortunadamente esto siempre como que me he ido librando hasta que ya no pude dormir primer cumpleaños infantiles madre mía Sammy Jo pegando a todo el mundo sabe que había un tobogán de ese quería donde la gente estaba siendo cola para tirarse hijo iba corriendo axioma que apartar de la cola había una niña para tirarse en el tobogán gane la coge os juro hoy el avergonzada mis familiares temblando venga sea tu hijo empujón una niña no mi hijo iba no niños y niñas cosa estaba la cola y mi hijo iba haciendo así y había una niña Net para subirse en el tobogán la entidad la digo te ves de niño porque no quiero hacer cola sacos

Voz 1022 51:10 así pues de de clase alta

Voz 9 51:13 yo no tengo que esperar yo fatal lo que me has dicho que los profesor

Voz 6 51:17 de esa están preocupados

Voz 9 51:19 al Podemos a mi familia o justo Tabaré Vázquez ha hecho

Voz 6 51:23 es que es un poco como Podemos lo lo lo

Voz 9 51:27 visiones por primera vez espérate la semana

Voz 6 51:29 pasada nadie dijo que la traía mucho a los hombres de derechas y dijo que Abascal estaba bueno tu hijo

Voz 9 51:36 ya me está desea tiene comportamientos que recuerdan lejanamente

Voz 1022 51:41 no nos y Santiago Abascal