Emma Suárez: "Rodar ha sido muy divertido"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 2 00:05 no yo por el año dos mil dos y llegada de la moneda única introdujo en nuestra naturaleza económica una especie esquiva hay peligros aunque muchos los han buscado con ahínco todos hemos aspirado encontrarlos muy poco han tenido la suerte de contemplar en libertad a uno de esos raros ejemplares

Voz 1995 00:22 estas dato casi todo lo que se puede cazar pero éstos

Voz 3 00:25 son rápidos como el guepardo durante años

Voz 1995 00:27 sus miembros se ha movido en las zonas más frondosas oscuras y opacas de la jungla económico que esté totalmente cubierta

Voz 4 00:34 su decisión se basa en el movimiento

Voz 1995 00:37 a comienzos de este año esta especie se encuentra al borde de la extinción yp pronto podrían desaparecer para así que nosotros no lo echemos de menos pero sin duda dejará un hueco difícil de llenar en los corazones en las carteras de los especuladores y mafiosos de todo el continente

Voz 1 00:53 no hemos reparado son

Voz 4 00:56 los billetes de quinientos euros como algunos no

Voz 1995 01:02 daban las Bin Laden nos ven la mañana cuando Emma Suárez muy buenos días buenos días placer saludarte matones una actriz de éxito consolidada aconsejan consagrada en un entorno muy hostil tú has tenido la suerte de ver alguna vez un billete de quinientos euros

Voz 5 01:19 en la película en la ficción

Voz 1995 01:22 a los de la peli serán de de palos dijeron

Voz 5 01:25 a pesar de que trabajamos con mucho rigor en esta película te diré que desgraciadamente eran de palo sí

Voz 6 01:30 sería que el presupuesto asciende la producción en este caso no nombre no billetes de verdad de quinientas no vamos a poner será difícil encontrarlos y aparte que era un riesgo porque hubiera sido tentador tanto

Voz 1995 01:45 pero como casi curiosidad antropológica por ver cómo son comprobar el TAC tocarse bueno dicen que cuente que hay un antes y después de ver uno de esas billetes dicen que Santa en la programación todos los demás son muy grandes entonces tenía un billete de quinientos euros si bueno sí dos otra través inmediatas eh

Voz 6 02:04 son para para bastante no

Voz 1995 02:07 siempre dan para mucho por ejemplo setenta Bin Laden tan

Voz 5 02:10 dan para hacer una película fíjate dan pero me

Voz 1995 02:13 se estrena este fin de semana setenta Vila

Voz 7 02:17 ha levantado señores aznarismo de futuro llegamos al postre

Voz 1995 02:25 a ver con deferencia esa parte de la audiencia enorme audiencia de la cadena ser menos familiarizada con la especulación Emma que es un Bin Laden un billete de quinientos euros se llama Bin Laden por

Voz 5 02:42 qué se sabe que existe pero nadie los ha visto

Voz 1995 02:46 es un poco también dentro de poco esperemos como el terrorismo islámico también estará fuera de circulación porque como sabes hay muchos lugares donde pretenden hacer desaparecer de la circulación los los Bin Laden imagino que la una

Voz 5 03:00 película protesta por eso no no no la película no es un brote

Voz 6 03:08 Bin Laden es para todos

Voz 5 03:10 de todos modos yo hace no sé no es no es fácil ver los no ni siquiera en los bancos

Voz 6 03:16 no tienes que pedir los algo sospechosos sobre si no es es curioso es una un billete con cualquier otra pero de un valor que te hace ya todos los tocan un poco sospechosas

Voz 1995 03:29 la cuestión este fin de semana una mala

Voz 5 03:32 pues miren a El día ocho El día muy buen día para estrenar una película de atracos en la que las protagonistas son mujeres

Voz 1995 03:38 fantástico muchas muchas muchos van a ir el nueve haberla pero el ocho ya se estrena pueden ir a la última a la últimas define en cualquier caso pero déjame vamos a centrar la acción porque es verdad que es una peli que nos viene fenomenal para hablar de unos billetes que empiezan a desaparecer el Banco de España ha dejado de emitir las el pasado mes de enero así que si si si no sabemos cuál es el futuro inmediato así que si te parece vamos a hacer un alto en el camino de la peli más hasta el corazón económico de Europa para hablar con la corresponsal en Bruselas la Cadena SER risotada Pastor muy buenos días Griselda buenos días

Voz 6 04:14 hola muy buenos días

Voz 1995 04:17 yo he dicho en el el corazón icono Mona ahora ahora te escuchamos la existe un nombre ya sabes que en España los Bin Laden son esos billetes de quinientos euros conoces algún otro nombre cariñoso para definir esos billetes en Europa

Voz 1 04:34 qué suspense pero aquí daba igual le llaman también Bin Laden tampoco ha visto prácticamente nadie

Voz 1995 04:43 cuál es a día de hoy la la situación de los billetes de quinientos euros

Voz 0738 04:51 bueno en la práctica hay diecisiete bancos centrales que han dejado de imprimirlos ya pero en todos los bancos europeos en todos los bancos centrales se pueden ir a cambiar si alguien tiene uno en su casa hay que decirlo porque no tienen no tienen moratoria para el cambio lo que sí tienen esa fecha de caducidad que es ya una realidad en diecisiete bancos centrales con dos excepciones hay que pensar porque una en Alemania y otra en Austria allí la gente se quejó cuando se enteró que esos billetes se querían retirar por su protesta se les ha permitido que su banco central siga imprimiendo sus billetes hasta

Voz 1995 05:29 eso quiere decir eso que en Austria Alemania utilizarlos los billetes de quinientos euros

Voz 0738 05:35 pues no usted me dicen que la gente está mucho mucho más enganchada al ahorro que en otros países europeos lo que sí que sabemos porque es un ejemplo que sea utilizado mucho para para explicar el porqué del billete finalmente bueno ahora con las gracias que se han hecho a partir del momento en el que se retira es que si uno tiene un millón de euros dicen en en billetes de quinientos el paquete pesa dos kilos doscientos pero se lo tiene en en billetes de cincuenta acarrea con veintidós kilos a cuestas

Voz 1995 06:04 no está nada no está nada mal el peso parece evidente que prácticas se pretende combatir con la con la retirada de los billetes de quinientos euros pues todo está dicho paquete no

Voz 0738 06:16 digamos que el lavado de dinero negro eh crimen organizado en fin hay muchas prácticas que desde el principio hay que decirlo fueron objeto de debate como fue objeto de debate la inexistencia por ejemplo de un billete de un euro sabéis que en Estados Unidos sí que existe el billete de un dólar y aquí se preguntó muchas veces pero por qué no ese billete de un euro por qué ese billete de quinientos son opción de opciones que tomaron esos padres del euro a ellos justificarse

Voz 8 06:47 si el la la la no impresión ya

Voz 0738 06:50 la moratoria de ese billete de quinientos creo que hay que entenderla como el reconocimiento de un error

Voz 1995 06:56 bueno he algunos no los vamos a echar de menos otro si eso ya depende de cada uno dice la muchísimas gracias Griselda Pastor corresponsal de la Cadena SER en Bruselas muchísimas gracias son besos y mis alumnos no falló animal siete Dávila de son treinta y veinticinco mil euros que es la cantidad exacta quienes Inter miden menos de veinticuatro horas tu personaje en la película verdad

Voz 5 07:18 eso es

Voz 1995 07:19 no es fácil pensar XXXV mil euros en veinticuatro horas no parece sencillo bueno por eso

Voz 5 07:25 necesita ir a un banco y pedir un crédito

Voz 1995 07:28 y eso es falso y ahí se acaba la peli verdad

Voz 6 07:30 con la mala suerte de las punto de concederle el creo

Voz 5 07:34 editó entran dos atracadores a dar un palo al banco y hay empieza a complicarse la historia bueno esta este personaje Raquel Crespo comienza a gestar toda una estrategia de manipulación para aliarse con estos atracadores y conseguir a costa de lo que sea esos setenta de la densa

Voz 1995 07:58 tú has tenido que pedir un crédito en tu vida personal sí tienes claro contarle de todo demostrar lo más es que tienes que demostrar que tienes suficiente como para devolver esto pero pero es que si tuviera el dinero suficiente como para devolver recuerdes malos tiempos vamos a hablar de cine se estrena este viernes setenta Ávila es es la última película el director Koldo cierra este viernes llega a los cines Tom con toda probabilidad es del Master que que vas a estar nunca de ver Emma es una pequeña bolsa enseguida noruego

Voz 1 08:35 Toni Garrido Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 08:44 Koldo Serra define su última película setenta habilidades como un thriller de atracos de andar por casa es decir una peli con un golpe de los gigantes en los que no hay comunicadores última tecnología genios de la informática hackeado sofisticados sistemas de seguridad ni atracadores elegantes descolgándose desde el techo de una sucursal con una fina cuerda sin embargo tiene un plan perfecto que la película salga Emma Suárez

Voz 1 09:06 cinco solares dos furgones sin camuflado a Kadaré también hay francotiradores yo he contado seis puedo ir al baño a saber donde está no puede ser solo

Voz 1995 09:24 bueno más y pozas Ivo Silva y Bárbara Goenaga Emma Suárez buenos días buenos días estamos muy acostumbrados a a escucharte a verte en papeles dramáticos claro hoy te hablar de maderos y francotiradores no es lo habitual

Voz 5 09:40 bueno tampoco es un género que se haga mucho Aquino no se hace muchos thrillers la verdad nos hace muchas pelis de acción he tenido la suerte mira de hacer una antes de retirarme con Koldo Serra estoy muy orgullosa de la pelota

Voz 9 09:53 de retirar tenía retiró a ver de qué

Voz 5 10:01 bueno hombre puede hacer pelis de acción hasta cierto punto quiero decir es

Voz 1995 10:06 pero ese contexto te lo pasas yo imagino que en lo personal debe ser divertido no muy divertido con otro tipo de periodismo

Voz 5 10:13 muy divertido muy divertido es verdad que es un personaje curioso ambiguo es una manipuladora una mujer con un coeficiente de inteligencia muy elevado entonces es alguien que el el trabajo de composición de este personaje ha sido de mucha concentración en en los ojos en la mirada es alguien que es una observadora hay está constantemente bueno inventando inventando un plan para llevar a cabo entonces se convierte en un personaje extraño extraño que que provoca también mucha curiosidad en el espectador porque no sabes en qué está pensando el constantemente va sorprendiendo y a lo largo de la película vas descubriendo quiénes pero es un personaje ambiguo y una de las cosas que que bueno que que en un principio me atemorizado a pensar que quizá no empatizar con el espectador esta esta protagonista

Voz 4 11:14 la sorpresa

Voz 5 11:15 ha sido la reacción porque a al al público les gusta que les sorprendan Le gusta Le gusta no que les provoca curiosidad y estos personajes novedosos que no sabes muy bien de qué van no

Voz 1995 11:28 a menos que saque es una mujer una actriz una profesional muy metódica has visto muchas pelis de atracos para documentarse

Voz 5 11:35 pues mira tengo la suerte de que Koldo Serra es un gran cinéfilo un apasionado del cine iraní un apasionado del género y me recomendó en películas que me que me sirvieron y me ayudaron mucho como por ejemplo te hablaré de Tarde de perros

Voz 1995 11:48 espera espera dar

Voz 5 11:49 momento tarde de nuestra

Voz 1995 11:52 además tiene algunos referentes como esta película de Sidney Lumet

Voz 10 11:55 venga te la vida pasos haría intento de atraco a mano armada bueno a mano armada

Voz 6 12:02 además habrá dicho reales además Sí exactamente

Voz 5 12:05 con un gran John casaba Ali Al Pacino claro

Voz 1995 12:08 pero quema referente este dio Koldo Serra Jackie Brown o Tarantino está enlaces

Voz 4 12:14 lo hicieron pero

Voz 5 12:17 otra otra otra importante Sospechosos habituales cuando un gran reparto

Voz 1995 12:23 para nosotros lo hemos tirado más fíjate tenemos aquí algunas películas y atracos lo hemos tira más hacia lo nuestro por ejemplo hemos teorizado ese pedazo de película de La estanquera de Vallecas debe de la Iglesia

Voz 8 12:41 son tal y corazón

Voz 1995 12:43 por la importancia de papeles también en Todo por la pasta de Enrique Urbizu La trama era perfecto

Voz 10 12:50 allí treinta kilos

Voz 1995 12:54 a mí Robles Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto una mujer sale

Voz 4 13:02 nada nadie una mujer desesperada vamos a entrar ello entra en esta bolsa todo decirte Carlos que lucía

Voz 1995 13:12 todo como en este ejemplo los las protagonistas sois femeninas viene el género salvo honrosas excepciones como acabamos de escuchar tus tradicionalmente ese tipo de cine está asociado a los hombres

Voz 5 13:26 así es eso ha sido una una apuesta de Koldo a así que estoy muy agradecida ahí bueno también está Hugo Silva en la película que también hace un personaje son supervivientes no la hace él interpreta un yonqui que una de las cosas que ultimamente le han dicho es que por primera vez sale feo en una película

Voz 1995 13:49 no sólo ya por eso merece la pena eh eh

Voz 5 13:54 bueno y Nathalie Poza hace un trabajo a alucinante aparte que la caracterización es es impresionante y ha sido ha sido divertido el rodaje estábamos rodando en Bilbao en un en un antiguo banco que ya no estaba en uso ay bueno teníamos la la la suerte de poder mover Paredes no el espacio se ha recreado conciertos aromas de los años setenta en los colores

Voz 11 14:21 en los muebles en él

Voz 5 14:23 todos de la iluminación también de Unax Ugalde una Ax Mendía perdón el de fotografía hay esto también permitía los cámaras moverse con con cierta soltura con cierta libertad por el espacio la película comienza con un plano secuencia alucinante que que os sorprenderá y luego hay vamos los rehenes cada día tirados en el suelo con las manos en alto mientras nos apuntaban con la pistola Nathalie Poza y Hugo Silva que son dos locos de los que te puedes esperar cualquier cosa

Voz 1995 14:58 no como tú decías el estreno de la película coincide con el Día de la Mujer tú has nota una evolución en la realidad de la mujer en tu sector en los últimos años

Voz 5 15:06 sí muchísimo muchísimo yo empecé con catorce años en un equipo en el que prácticamente el único la única representante femenina era La Script el ayudante de montaje y ahora por ejemplo en esta película la mayoría del equipo éramos éramos mujeres is se nota muchísimo en departamentos de cámara ya hay mujeres de hecho en el setenta Bin Laden Eva era la Fox lista el en departamentos de eléctricos e ir la verdad que se agradece muchísimo ver esa transformación funciona muy bien

Voz 1995 15:45 qué bien te diré que además

Voz 5 15:47 hace justo la película se estrena el día ocho de marzo que coincide con el con el comienzo de rodaje de la película comenzamos a rodar el día siete de marzo Si este bueno este día siete hará un año osea mañana que mañana nos vamos a Bilbao donde estrenamos

Voz 1995 16:05 no es una anécdota menor pero los billetes de quinientos euros a morados lo digo si son sí morados tumorales nos Rosa Xavier camaradas atletas así más Émile es que tienes tienes una acerca no pero tengo documentación que me iba lo vamos a hacer una cosa Tom puedes jugar en esto también vez claro eso es billetes sobre los Bin Laden setenta Bin Laden concretamente son los que necesita Emma Suárez en la película que se estrena el próximo viernes día ocho vale yo sigo vosotros simplemente decir verdadero falso ha con eso me conformo mal él de quinientos es el billete más grande del mundo

Voz 4 16:43 Emma se pregunto de haber homónimo abre de falsa

Voz 1995 16:49 ver el verdadero mire dieciséis centímetros de largo por ocho coma dos de alto no cabe ninguna cartera ahí es más grande que el billete norteamericano más valioso que es el de les vale siguiente mucho es el billete de mayor valor del planeta no verdadero o falso y falso falso pedante verdadero tiene razón el sueco existentes billetes más valiosos el de diez

Voz 6 17:21 mira

Voz 1995 17:22 dice el día diez diez mil dólares de Singapur que equivale a sesenta y seis mil euros y el de mil francos suizos que que vale coma novecientos

Voz 12 17:30 hay un billete de ese ante sesenta y seis mil euros sesenta y seis mil trescientos finta aislada la próxima película sí es estaba pensando

Voz 1995 17:40 su ilustración quinientos está dedicada a homenajear la arquitectura de finales de siglo XX y comienzos del siglo XXI

Voz 13 17:49 era correcto lo digan a verdadero aunque teniendo en cuenta que nadie los ha visto el homenaje pues lo mismo en dos mil

Voz 1995 17:58 siete cuestión está fabricado de pura fibra de cáñamo para dificultar su falsificación está hecho de fibra de algodón puro de eso

Voz 5 18:12 a ser ecológicos los afortunados que los antes

Voz 1995 18:14 dicen que tiene un tacto ligeramente has pero se puede lavar presos de al lado no España ha sido otra afirmación o negación España ha sido en algún periodo el país europeo que más los a los utilizaba así Ravelo los años dos mil seis y dos mil siete justo antes de la crisis saquen ustedes sus propias conclusiones altamente última cuestión más de la mitad alguien debe tener

Voz 5 18:38 todavía billetes de quinientos hombre post Mou pues ya sabe que tiene que ir a cambiarlos

Voz 1995 18:44 cuanto antes pero todavía no hay fecha sea no caducan ha dicho que si no ha dicho que no que los van a dejar de fabricar pero por el momento no caducan

Voz 6 18:53 enviarlo guardarlos no habrá que ir a Alemania no

Voz 1995 18:57 Alemania o Austria Vente pa Alemania Pepe la última más de la mitad de los europeos jamás han visto

Voz 12 19:04 además suena verdad según las estadísticas atentos

Voz 1995 19:11 esto va a ser mucho más la gente que va de la película que lo Oviedo de deseo horas el cincuenta y seis por ciento de los habitantes del continente asegura que no ha tenido nunca uno en sus manos el cincuenta y seis por ciento según estos datos Emma base más gente la que va a llenar los cines para ver la película sobre lo Bin Laden que lo que han tenido Bin Laden

Voz 9 19:40 en fin hay que ampliar cine

Voz 1995 19:43 cultura van de la mano una vez más siempre siempre siempre es una buena idea ir al cine y siempre siempre siempre es una buena idea el cine si sale Emma Suárez la película Eva un beso muy grande gracias como siempre gracias a las empresas

Voz 4 20:02 sí van

Voz 14 20:06 la eh

Voz 15 20:10 el eh

Voz 1995 20:14 sí

Voz 15 20:16 no

Voz 14 20:22 gente bien