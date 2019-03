"La juventud vive en la sociedad española y es un fiel reflejo de ella"

y evidentemente la juventud tiene esa doble función no por decirlo de alguna manera por un lado repiten evidentemente lo que ven en la sociedad pero por otro lado también son las personas que pueden dinamizar mejor ese cambio no yo creo que aquí vemos un claro sin atisbos de esperanza muy constatada que que hay un cambio no y que realmente quieren el es está muy polarizado no pero ese cuarenta y cuatro por ciento lo tiene muy claro ven las desigualdades ya abogan por hacer cambios activos y luego tenemos ese cincuenta y seis por ciento de la población te realmente se ha quedado como muy atrás no entonces cómo conseguimos igualar hacia ese cuarenta y cuatro por ciento en en una sociedad más equitativa no es es el gran reto

se diecisiete por ciento y la sociedad española es decir que son negacionismo negacionistas no es decir que niegan que realmente haya una una discriminación por género que niegan que realmente los hombres tengan una serie de ventajas sociales que las mujeres no tienen no yo creo que ahí es donde hay que hacer muchísima incidencia que hay que hacer todavía más evidente que hay existe esa desigualdad de género ellos por ejemplo digo ellos porque son mayoritariamente hombres no si piensan que con con una diferencia muy significativa no el permiso de paternidad no debe estar equiparado con el de maternidad por ejemplo no o que las empresas que pagan menos las mujeres no deberían ser sancionadas y yo creo que eso es algo que tenemos que seguir poniendo en evidencia y tenemos que seguir convenciendo no vaya en ese sentido y hacerlo más transparente incluso más evidente para que haya un cambio de actitud claro