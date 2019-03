¿Roma merece un Óscar?

Voz 0827

con la polémica que podíamos titular Roma Se merece un Oscar que bueno sería retórica porque ha ganado tres pero resulta que es que el director de cine Steven Spielberg estaba dispuesto a dar la batalla para que películas que producen Netflix y otras plataformas de vídeo bajo demanda no puedan optar a los premios Oscar según su visión una película como Roma que bado tres no debería haber concurrido a estos premios prejuicio no se basa en la innegable calidad del producto sino en que el modelo de negocio de estas plataformas televisivas con estrenos simultáneos masivos en la televisión testimoniales en los cines rompe las reglas del juego de la industria cinematográfica es un debate muy interesante así en trazo grueso Spielberg defendería que la industria cinematográfica debe llevar a los espectadores a las salas secundaria mente difundirse producto en las televisiones mientras sostiene que su modelo acerca el cine a quiénes no tienen acceso a las salas porque a lo mejor no las hay en suciedad en su pueblo o no pueden permitírselo y frente a esa audiencia mil millonaria los secundarios sería llevar el producto a las salas de cine Spielberg plantea llevar el asunto a la próxima junta de los gobernadores de la Academia de Hollywood el próximo mes de abril y la batalla se vislumbra emocionante y además con final incierto como una buena película de Spielberg o crítica