"El debate consiste en decidir hasta donde es cine"

con el presidente de la Academia ya hay que empezar por algo de lo que comentaba Isaías en tu en su enunciado que es lo de competir en igualdad de condiciones y es lo que dice Spielberg que además es lo que denuncia se está produciendo un desequilibrio ahí Mariano está jugando con ventaja

Voz 1404 00:21 bueno a ver es que sabes lo que pasa con esto es lo malo y lo bueno es eso que todo el mundo tiene razón

Voz 1404 00:28 no se acababa nunca he nosotros a nuestro nivel tenemos el mismo debate he dicho justamente ayer tuvimos una una reunión para ver qué ocurre con esto es decir de Spielberg de ocurre igual a muchos cineastas españoles me están en la misma factura de alguna manera estamos divididos porque es verdad que la que la que el modelo de la industria porque que ha venido según el que ha venido funcionando hasta ahora es el que todos conocemos pero también es cierto que muchas ciudades en las que la gente no tiene pues la gente de la gente no tiene acceso a ver determinadas películas gentes depende de lo que estemos hablando estamos hablando en nombre de espectador que estamos hablando desde los productores y directores cada cada persona tiene una perspectiva diferente todas

Voz 1404 01:25 no hipotética tercera vía bueno en Estados Unidos lo tienen lo tienen definido así la Academia de Cine solamente reconoce como películas aquellas que cumplen con los requisitos que que que dicen que tiene que estrenarse en salas Roma ha estrenado en salas con lo cual cumple los requisitos exactamente lo mismo que ha pasado aquí romance ha estrenado en salas hay quién dice bueno eso sólo un paripé bueno pero sido cumplen nadie es quién como para negarle el derecho a acceder a a la carrera los Goya en nuestro caso en pleno qué ocurre con esas películas que no se estrenan en salas y que quiere acceder no sabemos lo que va a pasar en tres cuatro o cinco años pero ahora mismo hay mucha gente que reivindica el derecho de esas películas a a ser consideradas sí me es verdad que fíjate yo estoy ahora mismo localizando en Bilbao para una serie de una plataforma pero el viernes estuvo en el cine viendo un peliculón disfrutando lo de esa manera la disfrutas en una sala en compañía de mucha gente entonces en el debate caro consiste en al menos han definir hasta dónde es cine

Voz 1404 02:35 como mira como presidente de la Academia de la Academia de cine pero es el cine pero también dicen muy claramente lo que cine son aquellas películas que se estrenan en salas es verdad que cualquier película puede que tiene acceso a estrenarse en salas y cumplir con ese requisito es relativamente relativamente fácil es decir que no lo cumple puede ser realmente porque no tiene no tiene capacidad para convertirlas en una película tal como se entiende en la Academia de eso eso es del Nos legales fíjate en Inglaterra distinto porque nos basta incluyen películas de cine películas de televisión incluso videojuegos Design lo tienen más claro y es todo mucho más abierto pero también es una estructura mucho más compleja a la que tiene la Academia

Voz 1362 03:18 claro que el debate debates que es cine os que que medio es el mensaje ego solamente el lugar es el mensaje que se estrena en una sala pero lenguaje cinematográfico los códigos el estilo que es lo que lo que bueno pues el el común de los mortales entendemos como cine

Voz 1404 03:33 puede puede exhibirse

Voz 1362 03:36 cualquier en cualquier plataforma hombre yo creo que sí

Voz 0827 03:38 sabes que esto es premio claro los entrega la industria cinematográfica y la industria cinematográfica empieza en un despacho y sigue en un estudio termina en una sala de cine después llega a la televisión no entonces claro yo creo que lo que defiende Spielberg es hombre a lo mejor nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado porque resulta que está los premiando desde la industria cinematográfica a un producto que elimina una de las patas importantes de la industria cinematográfica como son las salas de de exhibición y aquí estaría la clave hasta el momento María no quiero decirlo los criterios eran claros uno hacia una película tenía una vida comercial en las salas de cine después llegaba la televisión y desde luego a ese pueblo en donde no había una sala de cine o el señor o la señora que no se podía permitir a ir a una sala de cine pues después ya la avería en abierto o en una plataforma excelente no y sin embargo esas normas y que esa regla yo creo que sí que están intentando romper

Voz 1574 04:36 yo creo que esto es como si los Premios Ondas no hubiera nunca ha incorporado una categoría de podcast por ejemplo porque como no es la radio tradicional entonces Nova como uno Además se han dado premios a pocas que no están dentro de plataformas de radios convencionales como José aquí dos saques como negarse a que esto ha estado ocurriendo al final es lo que dice Luz esto es radio o no es radio esto es cine o no es cine luego ya que la financiado o no que también es una visión pecata porque ya no es ese carril que volviendo a lo de Michael Jackson en la industria musical si funcionaba antes así empezaban un despacho oye tú me gustas Gramanet yo te graba un disco que de hecho lo pago yo basal el estudio hacemos la promoción de forma no formamos los dos ahora no ahora hay gente que ya con su maqueta que ha pagado ellos su maqueta iban a un sitio dice me la distribuye es hacemos un acuerdo tal cual son decidió también está pasando ya con lo cual es intentar quedarse con un astuto tampoco avejentado

Voz 1404 05:23 fíjate fíjate que no es casual que sea Spielberg no porque es tu amigo íntimo Scorsese va a estrenar su próxima película producida por mezclen este hecho se anunció el tráiler se anuncian los Oscar ya como diciendo allá vamos bien en los próximos Oscar de vamos a estas no pero no es casual que sea Spielberg porque justamente es a los directores y productores con más reconocimiento dentro de la industria entre el público a los que más les interesa conservar lógicamente su modelo de su modelo de cine porque lo que dicen lo que dicen algunos colegas españoles es es que en el momento que abra puertas se acabó se acabó lo demás acabó el cine tal como lo entendemos lógico que se resista que es algo que muchos de nosotros lo respetamos a dar ese paso ocurren los festivales en el Festival de Cannes ávidos la misma polémica en el festival debe revertir en la península e Isabel Coixet se estrenó con un patrio antes de que empiece la película porque producida poner en fin es un debate que está al rojo vivo ahora mismo y que y que bueno que van a pasar cosas ir seguro que la ola va va a decidir por todos nosotros pero mientras tanto hay tenemos que

Voz 1362 06:33 estaría igual nos faltan palabras porque las nuevas realidades yo siempre digo que nos faltan palabras y en este caso no es una película en es una serie no es un pájaro es un avión habrá que buscar nuevas películas para un producto cultural que se parece sospechosamente al cine en el sentido del lenguaje cinematográfico todos los planos cinematográficos pero no es cine porque no se exhibe en una sala cinematográfica quiero decir que que bueno que nos están pidiendo yo creo todos los carritos de todos los helados a todas las profesiones no nos faltan Nos faltan nombres Nos faltan realidades que faltan ordenamiento Mariano

Voz 0313 07:03 tema para enredar roto todo un poquito más la Academia tiene ya decidido si en los Goya del próximo año habrán a categoría de cada series

Voz 1404 07:11 lo tenemos decidido y no vamos a hacer público pronto pero pero es muy difícil encaje porque fíjate por varias razones una porque la Academia de Cine tiene una capacidad muy limitada sentir de repente en el volumen de producción de series de de cine para plataformas duplica al volumen de producción de cine ah y la Academia de Cine una que son muy muy limitada en cuanto a medios y a ya personal y demás eso por un lado y no por otro hay muchas sensibilidades ahí dentro ya no estrenar mi favorito es integrar a todas ellas que no vamos a hacer es dividir se de el ejemplo pero muy pronto vamos a vamos a seguir en cuando se reúna también la junta directiva que se llaman once en la junta de gobernadores

tenéis que venir muy muy bien Mariano Barroso presidente de la Academia un abrazo muy grande amigo

