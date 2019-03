El centenariazo, un cumpleaños muy bien organizado que salió fatal

Voz 1

00:00

por raro que me pueda parecer Amin hay gente a la que le gusta hacer fiestas para recordar al mundo que han cumplido un año más peros fiestas de cumpleaños como cualquier celebración tienen un elemento de riesgo muy elevado los invitados sino que se lo pregunten al Real Madrid cuando empezó la temporada dos mil uno dos mil dos el Real Madrid consiguió convencer a la Federación Española de Fútbol de dos cosas de que la final de la Copa del Rey se celebrase el día que el club cumpliría cien años el seis de marzo la final se jugará en su casa en el estadio Santiago Bernabéu una vez decide la fecha y el lugar al Madrid le faltaba lo que podría parecer lo más difícil llegar a su propia fiesta pasando todas las rondas de la Copa del Rey la verdad es que no tuvo un camino muy difícil hasta las semifinales que jugó contra el Athletic de Bilbao pese a que perdió el partido de ida remontó la vuelta ganó efectivamente el derecho a disputar esa fina esa final soñada el único que podía arruinar la diversión era inevitable rival que había resultado ser el Deportivo de la Coruña pese que no era un rival pequeño pocos habrían apostado por los gallegos ese seis de marzo de dos mil dos en Madrid esperaba a echar mano del miedo escénico para tener una fiesta de cumpleaños perfecta pero la historia a menudo tiene un fino sentido del humor en el minuto seis el Madrid ya perdía ya media parte lo hacía por cero dos esa marcar en la segunda parte no pudo completar la remontada tuvo que ver como el invitado se lleva el regalo de su gran fiesta así que si hoy es tu cumple alguien te lo Rubina piensa que más lo amargaron al Real Madrid hace diecisiete años