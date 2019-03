¿Hay que censurar el arte de los abusadores?

Voz 0313 00:00 tomamos café en La Ventana con Luz Sánchez mediada compañía del diario El País hola Luis buenas tardes Roberto Isaías como todos los días compañeros qué tal lo que teníamos que imitar en esta a primera hora de programa nuestro crítico a nuestro prescriptor musical Iñaki de la Torre cómo estás amigo buenas tardes un placer GAL ahora comentamos la jugada pero lo primero sería saludar a nuestra corresponsal en Londres a Begoña Arce Begoña buenas tardes hola Begoña estás ahí estoy aquí hola hola perdona están hola oye lo primero lo primero la decisión de la DC con la música Michael Jackson es el para siempre

Voz 0273 00:31 por Albert o o es un poco equívoco porque oficialmente no hay censura en la lo ocurrido es que esos son los peores si lo que ocurrió es que es desde el sábado veintitrés de febrero y Radio dos de la BBC emitió entonces rosco de Güiza ese día no se escucha en la sonda es una canción de Michael Jackson pero un portavoz de la BBC ha respondido a quienes afirman que los temas de cantante han sido vetados en Radio dos eh por el contenido de eso documental ha dicho textualmente nosotros no próximos canciones artistas las canciones de Michael Jackson como las de otros artistas se pueden radicar en la BBC valoramos cada pieza de música por sus méritos y la decisión de cual se va a poner en diferentes cadenas siempre se ha tenido en cuenta lo adecuado para las audiencias el contexto pues quizás es el contexto ahora con ese documental que aquí se emite por cierto mañana pasa dado en en Channel Four no aconseje el momentáneamente poner temas de Jackson pero suponemos que será una ausencia temporal en esta cadena de nuevo

Voz 0313 01:37 una parte del argumentario que acabas de leer del portavoz de la BBC coincide en el fondo con la definición de censuras iba la en el que tiene que ver con los posibles efectos dañinos o perniciosos que tengan un público por razones políticas morales religiosas hoyo por cierto la radio de la BBC que qué tipo de emisora es cuál es el perfil de audiencia ya es una emisora

Voz 0273 01:59 básicamente de música los cuarenta clases

Voz 0313 02:01 ex por donde los seis meses que sería

Voz 0273 02:04 bueno es una mezcla un poco de todo porque hay también comedia hay documentales pero está muy orientado a un público más joven de entre quince y veintinueve años Yuri es la emisora con más oyentes del Reino Unido con una audiencia de unos doce coma seis millones cada cada semana

Voz 0788 02:22 la gran potencia no que digo que la BBC en todo es una gran potencia pero en música también a lo mejor aquí estamos menos enterados pero pero realmente es una grandísima escritora en el Reino Unido y en el resto del mundo cosa que en España de radio musical hay algunos programas prescriptores algunas emisoras con algunos locutores pero no una cadena completa que esto es lo que manda es lo que no entonces el caso es grave para un lado para otro luego lo discutimos pero es que un señor muy importante te diga aquí no entras

Voz 0273 02:53 sí aquí también ha habido polémica pero

Voz 0313 02:55 darte Begoña sí sí sí sí bueno

Voz 0273 02:58 pero el diario The Guardian de ha estado consultando a diversos críticos de música de gente de la espectáculo ya ha habido un poco de todo algunos piensan que Jackson es demasiado grande

Voz 0313 03:07 para borrarlo del mapa de la música pop reducirlo

Voz 0273 03:10 silencio afirman que aunque Apple similares vetara en su catálogo siempre habrá copias de sus canciones por todo el mundo podrá haber en todas partes otra gente dice bueno su canciones forman parte de la vida de miles de millones de personas ha sido un fenómeno cultural que ha inspirado a muchos jóvenes sobre todo a jóvenes de color otros piensan que sería necesario en este y en otros casos separar al artista al hombre o la mujer de sus trabajos cantantes actores de cine o escritores y pintores separar las cosas para que no ocurran estas censuras au de pronto una figura como esta que puede desaparecer

Voz 0788 03:46 bueno lo de que sean un una figura más importante pero es importante también tiene doble dirección porque porque es importante una figura como la de Michael Jackson o como la de muchos otros porque sea radicado mucho por que sea rayado mucho no siempre como todos sabemos es porque su calidad sea la mejor de hecho hay mucha gente que dice que la mejor musa la de Michael Jackson es la de los Jackson Five no la de Michael Jackson

Voz 0313 04:07 yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno es sería otra discusión

Voz 0788 04:10 bueno pero quiero decir que también habría que analizar

Voz 0313 04:12 sí eso es fruto es un producto también de alguna forma un criterio es simplemente que es un señor que forma parte de la vida

Voz 0827 04:18 mucha gente todas las maderas y habría que volver al concepto contexto no que a mí sí que me parece importan eso es decir qué sucedería si Michael Jackson no hubiera muerto y qué sucedería si en estos momentos estuviera sentado delante de un tribunal respondiendo a la acusación de haber abusado de uno diez veinte no sé cuántos niños la BBC pondría una canción de Michael Jackson abriendo un programa lo pondría la Cadena SER es decir el contexto yo creo que sí que es importante parece que como ha muerto y que como es historia pasada y que como esto nunca llegó a los tribunales a lo mejor ya no estás de tener solamente al cantante y al mito situado en el en el olimpo de de los músicos no pero yo estoy convencido que en un contexto diferente con un juicio ahora en estos momentos contra este individuo yo creo que muchas emisoras de radio y de televisión harían algo parecido a lo

Voz 1362 05:07 Josip por por por preservar la sensibilidad de las personas que el estuvieran acusando entre otras cosas porque sería un vis a vis nunca mejor dicho en directo en los tribunales no quiero ni imaginar cómo estarían las redes au cómo estaría la opinión pública con este con este asunto Michael Jackson Nos guste o no es un clásico absoluto desde el momento en que está muerto está muerto me refiero a su obra estrés es inmortal es un legado es un legado entonces creo que que que el contexto como dices tú es es diferente pero nos lleva a pensar en en en lo mismo que que hay

Voz 0313 05:38 juzgar la obra o al hombre o la mujer cuál es lo importante que son los dos sentidos creo que son dos me toreros distintos y que no tiene porqué en este caso es alguien que ya no está aquí y que además en fin dejadme decirlo tan bien no puede defenderse para entendernos oye pues si un documental que además está muy bien mira ayer estuvieron en en Hoy por hoy Jorge Ortiz que ex jefe de facto Alia actualidad Movistar Plus y que es la persona responsable de que de que hayan comprado los derechos de emisión del documental que se podrá ver este este fin de semana y Luis Martínez que es crítico de cine del diario El Mundo estuvieron con Toni Garrido y contaron cosas el documental como que no te puedo

Voz 1 06:14 de dejar indiferente de ninguna manera vamos el documental no es ningún juez

Voz 2 06:18 el documental simplemente lo que trata de escuchar son a las a las víctimas a estas dos personas que ahora mismo tienen treinta treinta y pico años que durante muchos años de de los siete de los diez manifiestan que que fueron abusado sexualmente con Michael Jackson el deslumbramiento la fascinación y cómo Ellos poco a poco entrando en la dinámica de hacerse amigos de Michael Jackson y como Michael Jackson entran en sus casas conoce a sus familias todo se cuenta con con mucho detalle y no sólo eso sino toda la parte de abusos y luego toda la parte siguiente que es la de sentirse rechazados por la estrella sentirse abandonados como entre ellos su familia sus mujeres entran en en la dinámica de depresión y salir de ella a través de denunciarlo

Voz 3 07:11 es imposible salir indemne del documental porque sí que toca bastantes bastantes de las de de todas las ideas que tienes un poco de optimismo no porque al final el cabo todo el mundo tiene incorporado Michael Jackson sea de una forma absolutamente fanática o menos pero todo el mundo lo tiene incorporado a su ADN no forma parte todas nuestras vidas de una forma u otra vez el retrato que hace este documental sobre todo la primera parte las dos primeras horas que son las que se centra en las acusaciones por decirlo así de forma puntual pues sí claro que sí te deja tocado y entonces pues realmente dices claro esto lo compuso lo canta lo a tu vernos unos alguien que hizo lo que hizo fue lo hizo de una forma tan sistematizada como muestra el documental no fueron casos puntuales

Voz 1 07:54 Begoña hay algún hay algún precedente en ahí en Reino Unido de de algún

Voz 0313 07:58 otro músico que en fin que por mor de su conducta fuera eliminado de las listas son no radial a sus canciones algo así pero bueno sí sí sí sí ocurrió con con Gary clic o foros

Voz 0273 08:11 era una estrella del pop años noventa figuran como ya sabéis he aquí fue número uno tres veces en el Reino Unido pero cayó completamente en desgracia cuando se descubrió que era un pederasta de hecho fue encarcelado con una condena de dieciséis años de cárcel por haber mantenido relaciones sexuales con un fan de doce años y por tratar de violar a otro de ocho cuando todo esto salió a la luz simplemente su música desapareció de las emisoras de radio de los programas de televisión pero no fue prohibida oficialmente simplemente se cubrió de silencio SL vetó y nunca más se supo del de todas maneras

Voz 0788 08:47 invitaría al o a los directivos de la BBC entonces también a vetar los discos de Chuck Berry Chuck Berry estuve en la cárcel varios años por haber estado manteniendo relaciones eran consentidas pero eran ilegales con menores acabó en la cárcel por eso luego James Brown también no pongamos discos de James Brown porque es un mal ejemplo porque era señor que fue a la cárcel también por maltrato de mujeres y luego también fue

Voz 4 09:09 va a la cárcel por hacer

Voz 0788 09:13 evasión de impuestos quiero decir con esto también que es una nueva deriva que es hemos decidido que hay delitos que ahora no suenan peor lo que decía contexto Isaías que de repente lo de abusar de niños es peor que otros delitos lo hemos decidido digamos que socialmente pero gente que no paga impuestos también causa un gran daño a la sociedad de también fabrica pobres lo que queramos de ello entonces qué delitos hemos decidido que son suficientes para dejar a alguien sin radar su música y luego gente que tiene los mismos delitos que Michael Jackson porque ponemos sus días

Voz 0313 09:41 a mí me da a mí me da a mí lo que me da pánico es es lo del verbo censurar que decir al principio es decir es naturalmente libre libérrimo para dejar de comprar música de Michael Jackson escucharla o no ver la peli de no sé qué es lo que te dé la gana y una emisora de radio puede por menos como el caso de Gary Glitter que en fin que no es Michael Jackson que comentaba Begoña mira desapareció algún día de vez en cuando cuando habla del Grammy tal Se recuerda su gran éxito de rock and roll que fue número uno efectivamente pero claro la la la el decreto oficial y además una emisora Poole creo que también es un es un añadido de decir prohibir lo borro no existe esto no a mi a mi no

Voz 1362 10:20 es muy peligroso la la reprobación social no

Voz 0313 10:22 proponemos el límite el el bueno pues no

Voz 1362 10:25 queremos comprar este o escuchar este tipo de música o ver este tipo de espectáculo porque las personas autoras se están inmersas en un proceso de este tipo es legítimo pero decir no desde un desde desde el episodio no emite no se consume no se consumen osea es es el círculo vicioso pero siguió bajando el nivel al al tema por ejemplo de de lo que eso no políticamente correcto acordaos de las polémicas de radial o no radial reggaetón programar o no programar reggaeton en fiestas populares y no estamos hablando de delincuentes estamos hablando de personas que tienen bueno pues una producción musical presuntamente machista

Voz 0788 11:02 claro es que el límite dónde está claro es ver lo que decía yo creo que el límite en este caso lo han puesto digamos no no me gusta decirlo de este modo pero para que se entienda la moda social hay delitos que resulta que en ciertas etapas son mucho más admisibles y otros son menos admisibles a lo mejor hace quince años si hubiera sido por cosa de niños como sus juicios fueron hace quince años pues no no parecía tan grave y no la dejaron de poner y eso que estaba al juicio en marcha como decíais ahí pagó una pero resulta que sí

Voz 0313 11:27 una pasta por librar si vemos que en ese momento millones

Voz 0788 11:30 yo estaba más en boga al defender los derechos de la mujer entonces por detrás de mujer si dejamos de poner discos es que es muy complicado y luego si es por cómo la música de alguien en sus letras como decía luz transpira en una cosa que no nos parezca bien para que llegue a la sociedad pues podríamos entonces eliminar a mitad de la discografía de la mitad de los músicos últimos años

Voz 0313 11:50 Begoña tú si tienes algo más que decirlo dice sean no te quedes hay mucho más que lo que estaba acordando ahora de que ficha que aquí es como un gran santo que quiere perdón Cliff Richard así sea claro

Voz 5 12:01 sí no perderé pero bueno aquí es un aquí

Voz 0313 12:04 es un Miguel Ríos allí

Voz 5 12:07 donde y es mi estoico y entonces

Voz 0273 12:09 hace unos años no demasiados hubo una acusación no sospechas de que podía haber cometido abusos sexuales y solamente hubo esas sospechas pero estábamos en un ambiente de histeria colectiva bastante grave en aquel momento ir a la vez no lo ocurrió mejor cosa que mandar unos helicópteros y sobrevolar la casa cuando estaban haciendo el registro de Chris Richard bueno simplemente con esto después se demostró que no estaba involucrado en nada hay pero un poco largos meses de investigaciones policiales y demás pero simplemente esas imágenes le hicieron un daño como artista absolutamente terrible porque se creó como una especie de sospecha generalizada en un que esta figura que hasta ahora ha ya digo que la sacrosanta había quedado y él lo ha dicho totalmente totalmente manchada por esto de hecho llevó a la BBC a los tribunales de hecho ganó claro sí sí sí

Voz 0788 12:59 yo diría que en este caso me nada menos pena porque realmente ahora a los que están llevando el dinero son herederos que no es que no tengan derecho pero no dejar a alguien sin comer a alguien sin carrera

Voz 0313 13:07 cuánto dinero son unos cuatrocientos millones al año brota calculado claro

Voz 0788 13:10 el el yo creo que es el segundo fallecido músico fallecido más rentable de la historia el primero sigue siendo Elvis Presley sin ningún tipo de duda

Voz 0313 13:18 no no es es Michael Jackson sí porque ha comprado los derechos de muchas canciones de los Beatles si eso se suma lo lo suyo propio a lo mejor sí que es el segundo pero con todo eso su familia esos Cd2 están cobrando

Voz 6 13:29 tuvo cierta visión como dice Gabilondo tienen la luz pagada una veterana tampoco tampoco

Voz 0827 13:36 existe una obligación de programar la música de Michael Jackson desconozco de lo que se trata aquí es de que uno libérrima mente pone la canción y la música y al artista que bueno por los intereses que sea o sencillamente porque le gusta lo pone la radio no y entonces vuelvo otra vez al contexto yo creo que en un contexto concreto seguramente a muchos no veríamos oportuno

Voz 4 14:00 programar ha determinado artista o de tres

Voz 0827 14:04 mira la música pues eso en el contexto en el que está siendo juzgado o que acaba de ser condenado por abusar de niños por ejemplo o por haber asesinó da su mujer y a sus cuarenta vecinos a lo mejor por otros delitos que no es que estén de moda o que no estén de moda sino que sencillamente no padece un poco deleznables y además como sabemos que poniendo esa música estamos generando derechos de autor para el homicida o para el abusador pues miel sobre hojuelas todavía yo creo que el contexto es muy importante no tiene que ver con la censura tiene que verse activamente con opciones que cada uno toma en un determinado momento no y hay momentos que son yo creo que especiales para hacer según qué cosas

Voz 0313 14:44 este este caso comprende censura puro y duro e este es

Voz 0788 14:47 estoy aquí intentaría Kothari diría vamos a ver cómo puedo yo por ejemplo a Bárcenas podría opinar de si tiene un grupo de música o no si lo pongo en la Cadena Ser o no pues hombre como músico no tiene pasado con lo tanto no tengo nada

Voz 0313 15:00 es un ejemplo también si no pero voy a de ahí

Voz 6 15:03 mañana mañana director de contabilidad de la cara

Voz 0788 15:06 a ser diríais joder está dañando la la la imagen y además estábamos entrando en peligro de que haga cosas ilegales no pero va grababa discos es que la cosa por la que nos parece mal Bárcenas Sport como hacía la contabilidad por llamarlo finamente no entonces ahora vamos a lo contrario a Michael Jackson le sigue tenemos que me por su música dejen de ponerlo porque por ejemplo tiene un par de canciones que perdió sendos pleitos por ejemplo con un belga por plagio de declaraciones entonces en ese caso a lo mejor yo ese día así dejaría de ponen son no generen derechos con una canción que o con muchas canciones que es una cosa

Voz 0827 15:36 pero el ejemplo de Bárcena vamos me viene al pelo porque quiero decir si Bárcenas mañana escribe una novela nos hemos enterado que nos ha robado cientos de millones de pesetas a todos los españoles pues como hay una lista de novelistas que escriben seguramente mejor que Bárcenas pues uno tiene la libertad para decir hombre quizás pues no voy a contribuir a hacerle el negocio

Voz 6 15:56 yo no porque no podía hacerlo o alguien evitarla pero no se puede entrar el libro me parecería muy mal gusto duda no

Voz 0827 16:06 pero como medio de comunicación desde luego sí que por lo menos entraría digamos en el criterio de selección cuando debatimos en las reuniones este personaje tenemos a que no personaje ese sería un argumento de peso para decidir pero si traemos a Bárcenas para promocionar su novela cuando nos ha robado a todos

Voz 0313 16:22 pero como medio de comunicación público que es la BBC no es como si hubiera secuestrado la música de Michael Jackson

Voz 0827 16:29 bueno es que es que ha dicho Begoña Begoña también nos ha dicho que no ha sido una censura explícita no hay una carta diciendo está prohibido emitir la música de Michael Jackson no

Voz 1362 16:39 luego entramos al tema de la rehabilitación que esa es otra porque hoy tenemos una noticia a los periódicos que una una acusada y condenada por asesinato es candidata si tenemos o y luego otro escudo extra que el tema es lo intentaba

Voz 0788 16:53 vamos a intentar medir a la gente por si lo que hace dentro de su profesión en al día siguiente en esa misma profesional nos parece bien o mal pero así es de viniendo de otros ámbitos lo que digo pues no pongamos discos de Chuck Berry no pongamos directos de James Brown no ambos discos de de gente de grupos españoles que ha defraudado a Hacienda ha tenido que pagar quinientos millones de pesetas

Voz 0827 17:13 canción es exactamente la misma ayer que hoy sin duda pase lo que pase lo que pasa es que la decisión que uno tiene para emitir la canción I pues a lo mejor no es la misma hoy que ayer

Voz 0788 17:23 pero última cosa te digo lo de los derechos de autor es complicado y hay canciones muchas canciones de Michael Jackson que no están compuesta por Michael Jackson estás vetando a un señor que compuso una canción porque el intérprete resulta que uso de niños es complicado siempre desde luego dentro de de la cultura en ver qué quitas y que pones

Voz 2 17:40 sí

Voz 7 17:43 yo haré