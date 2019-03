Las consultas de fisioterapeutas se llenan de personas que han intentado transportar cachopos ellos solos

Voz 1 00:00 nuestra patria una marca yo no veo yo españoles es el mercado para ella y que más natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no

Voz 0699 01:02 hay jubilar con lo que se ve con lo que se oye Toni Martínez buenas tardes Especialistas secundarios Iñaki de la Torre sigue aquí aquí se Pilar de Francisco Marta este de guía José Antonio Páramo que más que está aquí

Voz 2 01:19 he conocido

Voz 0699 01:23 hoy en la Academia sueca ha anunciado que este año concederá dos premios Nobel de Literatura

Voz 2 01:29 el gran Isaías

Voz 4 01:38 dos premios Nobel entendemos nuevos Premios Nóbeles nidos Premio Nobel esto último que dos Premio Nobel mola no que se encargará un premio Nobel es un premio Nobel

Voz 0230 01:51 el II Premio Nobel de Literatura que por cierto dos papas si tenemos dos papas reyes etapa también tenemos ya hay dos presidentes en Venezuela pero qué paso con el verdel de Venezuela que no no no acaba de arrancar e iba a ser una cosa de Pedro

Voz 5 02:08 no

Voz 0159 02:14 yo ahora mismo

Voz 0230 02:15 no twiterías hicieron de verdad

Voz 0159 02:17 es

Voz 6 02:18 vale pues vaya venga vamos llevamos unos días malos ya sabéis de fallecimientos de famosos por eso yo creo que es pertinente esta reflexión de vasos aún siempre se van los mejores así que vosotras tranquilo

Voz 2 02:32 Rolling Store

Voz 6 02:34 robos sobre uno de estos momentos mágicos que vivimos siempre con nuestros hijos

Voz 0159 02:38 Manolo el niño ya anda pero no llore mujer algún día tenía que dejar el ordenador lo videojuegos para levantarse

Voz 6 02:48 consejos para el orden doméstico a cargo de Don Díaz a que no es Marie cuando ya os lo digo

Voz 0159 02:53 bueno cómodo hablar una sábana bajera en cuatro sencillos pasos doblar por la mitad juntar los extremos hacer una bola como se pueda guardar

Voz 6 03:03 tuit DJ pintor que yo creo que por ahí hemos pasado todos eh bueno pues después de dos horas de tener enchufado al móvil procedo

Voz 0159 03:10 vender el interruptor de la regla

Voz 6 03:13 ya acabamos con Casino Royale que él sólo quiere un un electrodoméstico que le

Voz 0159 03:17 ayer una báscula de baño que diga tú estás bien

Voz 0230 03:38 adiós

Voz 11 03:40 son incluso

Voz 4 04:04 una cosa del juicio del llevamos semanas oyendo a políticos que hablan y hablan y hablan entendía

Voz 0230 04:10 explica ni hablan y hablan y hablan y sí que hay general coincidencia en que esto esta situación política no está bien que no era algo deseable cada cual pensar pero asombrosamente de todos los políticos que hablan ninguno ni uno solo

Voz 12 04:31 ha dicho me equivoquen en esto en mente Belletti de que David Pérez

Voz 8 04:35 le habrá hecho algo

Voz 12 04:38 cuál

Voz 0230 04:38 no por cierto que Rafael Gómez El que fuera legendario concejal de Córdoba ha salido de la cárcel esta semana ha rememorado su libertad para ser condenado por unos delitos contra la Hacienda Pública ya ha salido de la cárcel hablando bien de los funcionarios bien de la comida de la cárcel avión poco de viento en el momento en el que lo contaba pero se le oye bien

Voz 13 04:59 dicho funcionario con los compañeros en definitiva la acogida excelente la que ponen aquí como aquí

Voz 0699 05:13 oye oye buena crítica tripa la cárceles así unos salen otros entrante

Voz 4 05:25 una exconsejera del Gobierno de Puigdemont que dimitió en los días crítico

Voz 0230 05:29 los Neus Munté ha dicho hoy en el Tribunal Supremo

Voz 4 05:31 que dejó su cargo en el Gobierno cuando vio que se intuía un escenario de desobediencia

Voz 3 05:36 en lo único escenario que ya se podía intuir era una desobediencia

Voz 0230 05:40 los acusados dicen que ellos no cometieron desobediencia poco el testigo estrella de hoy ha sido el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha hablado hoy de cómo vivió aquellos días ha abundado mucho en la desobediencia en el engaño que según él tramaba en los Mossos d'Esquadra con una actitud pasiva para permitir el referéndum ilegal aunque no puede explicar por qué viendo tan clara esa actitud de boicot no se tomaron medidas donde está el lío con esto de la pasividad de los Mossos no

Voz 8 06:09 país muy lejano

Voz 0230 06:12 en aquel momento el Gobierno catalán anunciaba que se abrirían los colegios electorales como siempre que hay elecciones

Voz 14 06:18 ah muy bien la fiesta muy vean es muy guay un mucha gente y la gente muy divertida bailando bebiendo

Voz 0230 06:26 muy bien el fiscal dio una instrucción esto es ilegal y que ese precedente en todos los locales que se impida la circulación en un perímetro de cien metros

Voz 15 06:38 vamos a llevarnos bien porque si no van a Perón donadas

Voz 0230 06:41 pero una juez anuló esa orden del fiscal ir rebajó la exigencia del fiscal a la jueza ordenó que no se impidiera la actividad de fin de semana en los colegios que pasó entonces que comenzaron a organizarse actividades extraescolares de fin de semana

Voz 2 06:57 para ganarlo todo

Voz 4 07:16 todo el mundo a los colegios en fin de semana el domingo cuando venga la policía ya no se encuentre dentro decía no íbamos

Voz 0230 07:22 los en actitud festiva pero cuidado porque por más que vayas con guitarra Si vas a impedir la acción de la policía puedes estar cometiendo un delito que el hecho de llevar guitarra de ser una actitud festiva no impide que sea atracar un banco con guitarra dos una traga con Obama es decir que en el hecho de ser feliz

Voz 0035 07:42 vivo no no impide pues no

Voz 0230 07:44 en lo que hubo fue muchas actividades extraescolares ese fin de semana que dice no vamos a ver vamos a ver cosas así lo ha explicado Enric Millo ex delegado del Gobierno ante el Tribunal

Voz 1747 07:53 pero es decir hubo ahí pues una en fin una necesidad expansiva de actividad extraescolar durante ese fin de semana absolutamente inusitada desconocida en la historia de la humanidad

Voz 0230 08:04 este follón este follón es el núcleo de la discusión sobre si los Mossos d'Esquadra impidieron el referéndum o fueron pasivos las acusaciones dicen que los Mossos fingía han colaborar

Voz 16 08:15 venga

Voz 0230 08:18 las defensas sostienen en cambio que los Mossos no actuaron porque ya había mucha gente y el ex gobierno dice que eso era una excusa así lo dijo ayer el ex secretario de Estado José Antonio Nieto

Voz 1747 08:30 excusas que justificara que no se iba a hacer

Voz 0230 08:34 pero excusas o criterios policiales distintos es el debate formalmente es el debate jurídico que hay bajo nuestros ya dijo pues no consta pero había tensión en las en las reuniones que que convocaban a aquellos que querían impedir el referéndum con aquellos que lo habían prometido y convocado todo esto de ir a los colegios electorales para encontrarse la provincia es desobediencia o es una acción organizada para impedir a la policía cumplir la ley que sería un poquito de sedición ir eventualmente impedirlo con violencia que sería un poquito de rebelión hay que disgusta el testimonio del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo sobre la violencia en Cataluña ha comenzado así

Voz 1747 09:21 géneros empiezo generar en Cataluña un clima

Voz 17 09:23 eh de conflictividad y que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios realmente de fin de de de de de acoso de hostigamiento de violencia

Voz 0230 09:36 como veis la secuencia es acoso hostigamiento violencia ha empezado a explicar cómo había una situación podía se producían situaciones de acoso de hostigamiento y a partir de aquí ha ido explicando una violencia creciente hasta prácticamente un terremoto siete en la escala Richter él ha descrito mucha violencia esto puede ayudar a la fiscalía o puede ser contraproducente porque habrá quien diga aseguró que hubo tanta

Voz 11 09:59 a a la verdad

Voz 0230 10:01 que no puede ser engaño porque declara bajo juramento y mentir sería delito pero Enric Millo ha contado cosas que ciertamente nadie conocía

Voz 18 10:08 ha hablado de artefactos Tíncer

Voz 0230 10:13 diarios

Voz 18 10:14 ha hablado de agresiones múltiples

Voz 19 10:18 si bien es verdad que no ha concretado

Voz 1747 10:22 dónde ni cuándo ha explicado que visitó a los policías después del uno de octubre visitando en lo en el puerto de Barcelona en los barcos donde estaban todavía alojados policías y guardias

Voz 20 10:34 les visité y que vio sí la verdad es que

Voz 1747 10:37 los testimonios eran estremecedores estremecedores descripción de

Voz 0230 10:43 eso de lo que vio lesiones no

Voz 1747 10:45 deber dedos rotos pude ver alguna fractura de pierna pude ver

Voz 0230 10:53 alguna fractura de pierna bueno no detenemos tenemos un momento porque llamativamente el día anterior el ex secretario de Seguridad José Antonio Nieto había dicho que ningún policía había tenido que coger la baja ni dejar de trabajar que ninguno fue hospitalizado

Voz 1747 11:06 a mí no me consta que ninguno cogiera la baja no me consta

Voz 0230 11:11 bueno al final esto es un poco absurdo porque es o es más mediático que jurídico porque que sepamos no existe ningún artículo en el Código Penal

Voz 0035 11:17 tal que diga si lleva barba San Antón Si hay una pierna rota rebelión esto no es así pero se va creando un clima sobre la violencia que ha relata

Voz 0230 11:28 va Enric Millo ha explicado otro otro episodio de violencia que ya podría calificarse de brutalidad porque incluía patear en la cabeza a los policías

Voz 1747 11:37 gente ve explicó que le había caído en la trampa del Fairey yo pregunte qué es esto no es bueno posee en verter detergente la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinar han cayeron al suelo y luego les patearon en la cabeza lo que esto es lo que me explicaban me explicaban ellos no

Voz 0230 11:54 el el uno de octubre de dos mil diecisiete en ese momento en la sala ha habido murmullos y suspiros como lo sabido aquí ahora allí el presidente del tribunal ha tenido que llamar la atención a la gente diciendo por favor no me opinen Fidel ha dicho no no no podemos hacer comentarios sobre ETA según Enric Millo el uno de octubre de dos mil diecisiete independentistas catalanes catalanes patearon la cabeza de policías y no se tomaron medidas por cierto en aquel momento había una acción organizada de Fairey pateó de cabeza no hubo reacción policial nadie sacó su arma reglamentaria para defender al compañero no habido investigación por este acto de auténtica brutalidad a un policía le rompieron el chaleco antibalas con un arma blanca

Voz 1747 12:35 pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo y esto evidentemente con una uña no se puede hacer esto hay que utilizar un objeto punzante no para hacerlo

Voz 0230 12:43 todo esto genera un contexto de relato violento incluso brutal pero sí puede ser contraproducente para la tesis de la rebelión ya que la propia inadecuación del material podría hacer pensar que nadie va a una rebelión con Heidi

Voz 1747 12:59 bueno Icon artes marciales la utilización de artes marciales para golpear también en la nuca

Voz 0230 13:05 todavía ha habido un episodio más curioso con Enric Millo y es que le han preguntado por una entrevista en TV3 en la que el pidió disculpas a los ciudadanos catalanes que habían sido golpeados por la policía y la Guardia Civil una cosa que a lo mejor no se sabe allí un juez investigando si la policía tuvo con fuerza desproporcionada ese día ese juez ha dicho hoy que va a estudiar si hay responsabilidad de los jefes operativos por lesiones causadas en esas intervenciones policiales es decir que esa eso sí que está investigado por el juez Enric Millo ha explicado por qué pidió disculpas El el día seis en una entrevista en TV3 ha dicho que sí que pidió disculpas pero que era en nombre de Puigdemont no era que esto no es fácil de seguir dice Enric Millo que como Puigdemont se había ido de Cataluña y el presidente de la Generalitat quién es el máximo representante del Estado en una comunidad autónoma y el culpable de la violencia era Puigdemont como Puigdemont no pedía disculpas El el delegado del Gobierno pidió disculpas en nombre de Puigdemont

Voz 19 14:11 Pilar de Francisco no mantenido mira él él

Voz 0230 14:16 lo que ha explicado Salgado es que un poco se puso ante la cámara de televisión dijo hola soy Puigdemont y quiero disculparme por lo mal que me he portado eh porque pidió disculpas el como Puche pulmón asumiendo a asumiendo la culpa de Puche Mono así lo ha dicho bajo juramento ante el Tribunal Supremo ha ayudado por el fiscal

Voz 1747 14:33 entre veinte quién debería pedir disculpas era el presidente de la Generalitat que era el responsable representante del Estado al no hacerlo él me arrogó esa representación y lo dice también no en nombre de disculpa eso es un hombre

Voz 0230 14:45 claro claro pidió disculpas en su nombre

Voz 0159 14:48 el fiscal

Voz 0230 14:50 claro responde el testigo ha dicho Millo que si en las hemerotecas porque ponemos en Google ni yo pide disculpas figura Millo pide disculpas por la actuación de la policía fue porque la pérfida TV3 convirtió sus disculpas en nombre de Puche

Voz 1747 15:05 con en unas disculpas en nombre de los policías guardias civiles titular desnaturalizado mi mensaje no claro si será perfilado

Voz 0230 15:15 TV tres que todavía se pueden encontrar en Internet esa disculpa que ahora vamos a escuchar en esa disculpa dice las imágenes me producen tristeza y lo único que puedo hacer es pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron

Voz 21 15:30 yo pues no ve escala disculpas en una onda dentro que es escavar intervenir para las posibles consecuencias Kathryn

Voz 11 15:41 diga la verdad

Voz 0230 15:43 nos está engañando porque declara bajo juramento sobre equivocado hoy puede ser el idioma también porque el equipo el equívoco puede estar que en catalán Puigdemont se Jens que van a intervenir a veces uno quiere decir pido disculpas en nombre de Puigdemont en catalán se traduce por da Manu disculpas no han Dawson Jens Cavani Cabanyal esto es así pero además pedía disculpas dirigidas a unas personas armadas con faire que patrullaban cabeza y núcleos mediante artes marciales por lógicamente era imposible pedir disculpas

Voz 2 16:23 frutas que Paca Paca seis en un ratito

Voz 0699 16:30 de Mariola Cubells con una cosa mucho de la tele ante estos temas debatidos sobre sin este hiciera cine cine tenemos una cosa Tele sino ya veremos un aperitivo con Marta este lunes la competencia lo así una verdad muy bien cojonudo ha dicho a James no has dicho

Voz 23 16:48 los lunes la competencia televisiva por la noche está entre la voz en Antena tres y Got Talent en Telecinco y la distancia lo cierto es que cada lunes se va acortando bueno en este último programa voz Talent se ve a gente como el cejas que es un mallorquín de diecisiete años que revolucionó el talent con su Placa placa así es que bueno yo digo que talentos como estos no sé si es necesario descubrirlos

Voz 24 17:15 Chati tienen novio tiene método placas que lo lo que a mí que ya las seis

Voz 2 17:31 cómo te paga marmita contra el himno del ocho M

Voz 0699 17:44 marmita con todos los es un poco sí sí sí es un poco yo ya no sé si es un poco caro no es que Talent

Voz 19 17:57 el plan luego la aplaca le dieron todos no

Voz 8 18:03 al menos Paz Padilla pero te digo que es gente que va cantando verdad apelar es muy famosa

Voz 0699 18:10 la plaga aún hay esperanza menos mal

Voz 0230 18:16 Nos hemos quedado con cosas inesperadas que nos contaban Nerea Aróstegui que ahora no sé si es la del Bridge

Voz 19 18:21 o la de la eh el viaje de Sevilla

Voz 8 18:27 ese sumó Rajoy unos jóvenes Starosta este viernes cogieron el tren de alta velocidad en la estación de Delicias con destino Sevilla el caso es que descubrió en un rostro conocido Llera Mariano Rajoy así que le pidieron si podía posar con ellos y eso hizo el presidente tomó por un hombre al por nombro

Voz 19 18:41 al final no mira a ver si

Voz 8 18:47 pero por sus cargos el jardín cucaracha con lo cual podían confundirse y por otro lado a un compañero hoy pues ahora sonrientes aseguran los jóvenes en las redes sociales que a Rajoy como presidente parecía no muy alegre pero que en las cortas distancias ha ganado mucho se tomó un whisky con ellos o al menos eso

Voz 19 19:04 lo dicen pero no hay fotografía de esto así que no se sabe si Balbino

Voz 2 19:13 no

Voz 0699 19:22 José Antonio Páramo recuperado micrófono ya estás aquí a Radio bien que hoy ha visto te he visto hace poco Busquin he tenido que llamar a un abogado para que

Voz 2 19:30 a ella ya le colocaban

Voz 0699 19:35 claro cuántas veces cuanto situación

Voz 26 19:38 es que no sabemos actuar frente a nuestros derechos

Voz 0699 19:41 pero el contrato de alquiler reclama

Voz 0699 20:27 Pilar de corresponsal en virtud en forma de combinar oye daremos la tele ya está estoy me levanté Eva Nasarre

Voz 8 20:36 área Eva Nasarre bueno para para podría quedar incluso lo hago bueno pues como era eh guapa merienda la novena ya estaba lo que te quedas ahí estaré yo tengo se prepara para el ocho de marzo Día Internacional de la Mujer en la SER haremos huelga para que lo entienda mi peñista has ta las mujeres paramos y algunas saldremos a la calle a gritar por la igualdad y otras lo harán susurrando

Voz 0159 21:09 Mr bayana Muñoz

Voz 8 21:12 ella dedica su último vídeo al ocho M

Voz 29 21:16 pero estoy dijo hoy es el día de la mujer trabajadora eres una mujer increíble tienes claro

Voz 19 21:27 no hace falta gritas es así bueno y un programa de radio sí

Voz 8 21:42 bueno pues por qué no mitines si yo creo esta chica Jasen vetar claro es parte de la relajación no

Voz 0230 21:48 con estas

Voz 8 21:49 a juicio del proceso no no no no entiende Casado Iceta bueno cambiar los políticos en precampaña lo van a pasar fatal gente que va a tener que trabajar ellos sí son un colectivo desfavorecido teniendo que trabajar siete días a la semana como ha hecho Pedro Sánchez Pablo Casado ya lo hace en su Instagram gente pasándolo muy mal teniendo que memorizar muchísimos textos para eso está escuela de memoria va ayudarte a memorizar tu discurso en mitin aprenderse un texto literal vamos a empezar por artículos de la Constitución se hace así

Voz 30 22:23 hoy voy a explicarnos cómo hay que almorzar la Constitución es de unos quince minutos en memorizar un artículo básicamente hacemos es hacer una asociación que incluyan la imagen mental que incluya el contenido o imaginar como un montón de diccionarios sea Vilas de malas lenguas españolas desprende hemos juegos pretendemos juego sube una columna de humo giga cuanto mayor sea la musicalidad cuanto mayor Sara entonación incluso

Voz 8 22:52 pues esa es la imagen mental un diccionario se queman un poco discursó BOC y no sé si lo condicionaría no se bueno haría no que la gente se separa constitución de memoria y en los conciertos la gente lo pidan plan artículos dando un vista hay cambiemos a ciencia El canal Val Val Pat Steam tiene ochocientos suscriptores pero va a pegar fuerte yo lo veo vale lo lleva Valeria una niña de nueve años que quiere ser ingeniera ella hace vídeos de robótica con su profesora Si con esto hace nueve años con quince pues irá a Silicon Valley con treinta no gobernará todos con su ejército de robots asesinos cosas sencillas que hace Valeria

Voz 19 23:35 programar una ballesta electrónica ni nada

Voz 8 23:41 ahora nos falta Dora Maar

Voz 15 23:44 así que esto es que al pulsar el sensor Button cree que sí

Voz 31 23:48 a dar el motor ahora voy a probar como a para del mirada de poner la pelota en su sitio entonces hemos programado que han el este Jenson pues que saliera disparada vale

Voz 0159 24:05 el acaba de lado

Voz 19 24:10 eso era un niño programado una valla

Voz 8 24:12 esta electrónica ha puesto la pelotita justamente pasar a su hermano por delante y echa vamos a probar es el que sirve la ciencia así no puedes hacer un ensayo

Voz 0699 24:21 estos colaterales

Voz 19 24:25 pero es hora es

Voz 8 24:28 bueno Álava enseñando y hay una especie legos que son así científicos que tú puedes programar que te un Software y los niños pueden aprender a programar ya te llama una Llesta Física Electrónica de tu con el ordenador pues decir quiero que vaya esta velocidad que gire a tanto que haga tanto daño hizo efectivamente dedicada a mi hermano te deja varias

Voz 19 24:48 hemos y tiene distintas variantes no

Voz 8 24:54 pues a afear ver que las cosas que aprender miércoles son útiles así es como se te quedan vamos escoja cosas más referentes las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y El músico Jaime Altozano ha hecho una campaña colaborando con el Parlamento Europeo el invito a todo el que quisiera a versionar el Himno de la Alegría el resultado sorprenderá escuchemos ahora estas X versiones cilindro a la alegría empezando por Saúl Martín

Voz 2 25:21 el cuerpo

Voz 0159 25:27 no

Voz 32 25:34 no todo esto

Voz 16 25:38 salimos

Voz 0159 25:55 claro

Voz 8 25:56 Versión rosa que ya no podía faltar

Voz 0159 25:59 tras la versión Rosana

Voz 8 26:01 si hago pero bueno ya conseguido más unida que que Theresa May en todos estos meses con recintos más que Eurovisión ha conseguido que la gente fine otro reto más humilde que no sencillo el canal escupiendo purpurina

Voz 0230 26:13 escupiendo purpurina de una madre

Voz 8 26:15 la hija y han conseguido el reto de pasar el día entero en Mercadona cierto que este reto no lo estaba pidiendo nadie pero mira los patines eléctricos igual si ahora les va bien vamos a ver si consiguieron esto de pasar el día en Mercadona

Voz 19 26:31 se me acaba de ocurrir que podíamos pasar veinticuatro horas es decir todo el año de mercado abierto

Voz 34 26:37 desde la puerta hasta que las tierra como de vuelta su deporte por darme más pero ya no me hacen tanta gracia la compra estamos hablando muchísimo a la cabeza si vamos no hablábamos tenía media hora para que el mercado

Voz 35 26:57 son las dos y media Jaime

Voz 19 26:58 no

Voz 0159 27:01 pero

Voz 2 27:05 a ganar no

Voz 0159 27:09 el futuro esto Tosar no está negro

Voz 8 27:12 harto Biden yo te y te vas a Mercadona encerrarse

Voz 36 27:18 ah tengo coche viene de esta ola

Voz 2 27:24 pero de América bueno luego lo no

Voz 6 27:27 hacía mucho tiempo que no se ha pasado por aquí nuestro chef particular Francisco

Voz 0159 27:32 bien susurra Hornillo

Voz 19 27:36 no no son pero bueno la plata

Voz 0159 27:45 no

Voz 6 27:49 es genial de bueno Francisco Hornillos líder del mundo la cocina que Francino otro día te colocó en el mundo

Voz 0159 27:54 no

Voz 32 27:56 a ver vamos a ver jamás poca broma porque es la cocina del Bosque muchas ocasiones van de la mano yo por ejemplo siempre que con ello me aparto aparto la piel de conejo para lo hacen eso sí

Voz 6 28:09 pero claro era otra clienta dice

Voz 32 28:11 unas unas con Gates preciosas con unas cabezas de gamba chupar Nacho Valle que desde que chupa la oreja del empleo

Voz 0159 28:23 bueno fíjate porque eso es bueno aquí es está muy liado la verdad es que se ha abierto es fusión y físicos

Voz 37 28:31 prisión prisión la fusión fusión fisión

Voz 0159 28:34 con la central nuclear de Vandellós Amira

Voz 6 28:43 bueno en qué otro lugar justificado oye Francisco te apetece que habremos consultorio porque tenemos un montón de consultas

Voz 0159 28:52 de cartelería por ejemplo Mira da echarían pegadito al Juliana Vargas que ha dicho que ya lleva Juliana Juliana mira ahora Juliana Aíto Juliana

Voz 6 29:08 que hay email que nos llega desde Valladolid de un tal Michelin hice la Francisco un chico de veinte de años estudiante de informática quiero invitar a cenar una chica que me gusta a mi piso de estudiantes aprovechando que este fin de semana esta es sólo porque he matado a todos mis compañeros pregunta cuántos un mínimo de marisco que para poder llamarlo en puridad salpicón de marisco gracias Francisco creo que tú Rosalía estas eh creo que entre Rosalía estáis cambiando de este país para viejos

Voz 32 29:34 bueno a ver la pregunta es muy pertinente porque hay muchísima contra berciano la OMS dice una cosa la Fiscalía

Voz 0159 29:42 otra la Abogacía del Estado

Voz 32 29:45 su estado de bueno agrega criterios dispares sobre esto que pregunta pero yo hago cocinero creo que con un mejillón sólo un trocito de palito de cangrejo es suficiente es más si coges un par de fallos en las pintas unos ojitos con Robin van para parecer angulas y quedará el salpicó mucho más Vinton yo creo que eso tú le puedes perfectamente ilegalmente salpicón de marisco melocotón trocito

Voz 0159 30:12 eres grande venga juega una ultima

Voz 6 30:13 la consulta es desde eh

Voz 0699 30:16 es Malki abajo la cocina

Voz 6 30:21 lo que cobra bueno Hornillos Gines canté cuento el otro día entré porque quiero comprarme una bicicleta pero describe escribí mal bicicleta y me salieron fotos de chopos

Voz 0159 30:32 yo no quería comprar

Voz 6 30:34 la chopo pero al ver las fotos mientras estoy pensando enviarme uno que venden por quince euros si tiene muy buena pinta solo está mordido por un extremo la pregunta es

Voz 32 30:44 es un cachorro lo pudo buscar yo solo

Voz 6 30:47 de un amigo que medida transportarlo es que por la foto tiene pinta de besar mucho gracias y felicidades por el programa supongo

Voz 0159 30:53 más interesante muy interesante pero es necesario puede por sí solos au claro a ver yo creo que poder solo

Voz 32 31:03 si ya de una carretilla con carretilla en absoluto a pretende llevar un chopo en brazos tú solo vale estas las consultas de los fisioterapeutas están llenas de gente que ha intentado levantar un cachorro de las tres tras ir todas ellas

Voz 6 31:23 pues no hay tiempo para más muchísimas gracias Francisco vaya

Voz 32 31:25 complacer placer un placer me vuelvo a la central nuclear que las merluza con tres ojos

Voz 0699 31:33 López pescado enfrente de la central nuclear de Vandellós he hecho pesca submarina sus comido lo que estás

Voz 0159 31:42 aquí te sienta mandando a casa a lomos de pescado

Voz 0699 31:47 pues sabía cacharro que no veas Cacharro en argot grande como algo lo cual agotamiento

Voz 0159 32:06 luz

Voz 2 32:12 no

Voz 36 32:30 sí

Voz 0699 32:51 no estoy acostumbrado a esta quietud en Todo por la radio que ronda por aquí Iñaki de la Torre

Voz 0788 32:56 bueno sí la y la quietud de Jos Harrison que ya sabes que decían que era el Beatle tranquilo aunque luego resulta que el tiempo era bastante más rebelde de lo que parecía primero en sus ideas digamos íntimas segundo que luego no tenía tampoco ese buen encaje que se decía que tenía de buen humor no le importaba que los que estuvieran al frente de los Beatles fueran más bien Lenon McCartney a escribía hace unos años para nosotros para Rolling Stone Diego Manrique un artículo muy interesante sobre la personalidad bastante peculiar de George Harrison pero si te acuerdas la semana pasada estábamos ahí buscando canciones de los Beatles que no fueran tan famosas de dije yo que dijese pero vamos a discutir disputamos porque dije yo el que verdaderamente entiende de los Beatles entiende de ellos Harrison tampoco puedes tú tampoco estamos los dos por esta sede yo Toxo tu se vamos pasando muy bien bueno canciones de George Harrison que es lo que decía que no son tan conocidas pero es una pena porque tiene rinconcito de la discografía muy bonitos esto lo conoce todo el mundo este es el Something pero hay una que es con la que él debutó como cantante que fue el primerísimo disco de los Beatles que se llamaba The Secret on

Voz 40 34:23 una voz más

Voz 0699 34:24 sí de Follini muy graciosa y aparte era el más joven

Voz 0788 34:29 dos de los Beatles pero es muy gracioso porque bueno él cantaba un modo muy normalito y también con mucho acento norte se reían mucho de él porque los Beatles Lennon y McCartney eran un poco digamos más cuidadosos pone el acento ir luego había esto es del sesenta y tres ya digo del primer disco de los Beatles luego el como compositor se y se hizo ya digamos que presente dentro de la discografía de los Beatles en el Tomb Raider Micra un disco que salió casi en el mismo año creo que también el sesenta y tres y que era así era muy gracioso porque ya tenía un aire raro como le gustaba a Jarvis aunque luego notaremos que eso sea Honda mucho

Voz 38 35:17 solo a leer

Voz 0788 35:31 Don es no me molestes que antes hablábamos en la primera hora de los políticamente correcto o no correcto de letras sobre todo de los sesenta muy muy machistas esto de la chica lo me molesta es que el importante soy yo sí es verdad es que hay un montón de carrera así mira me gusta el estribillo sube sube Alicia ya tiene un ritmo un poco especial esta canción con respecto a lo que hacían los Beatles que todavía era muy rectitud quemaron el Chelsea Pitt Mercy es el río que pasaba por Liverpool Lviv era el tipo de música que tocaba en ellas no el esquife el también que era una especie de folk country hecho en Reino Unido y ahí ya empezaba él a asomar la cabeza como alguien que hacía cosas un poco peculiares y luego hay una canción que me encanta que están me parece que en el disco de de A la Ajax Days Night que es el amor es una canción de lo más alegre muy poco famosa de él pero es la verdad maravillosa ya encima dice eso estoy encantado de bailar contigo

Voz 2 37:11 Luis Aragonés ya es tan nada

Voz 0788 37:26 no hay nada más que yo quisiera hacer en este mundo que no fuese bailar contigo y luego tiene este aire melancólico el estudio escuchan

Voz 2 37:33 de todos

Voz 0788 37:41 aunque la canción que a mi más me gusta de Harrison con los Beatles era una que estaba en El Aaiún Lakshmi Too much es una maravilla de tranquilita también empieza a asomar el rollo Dylan que decía el otro día

Voz 0699 37:52 bueno el disco de gente

Voz 0788 37:53 pues maravilloso al mismo es bueno muy bueno habla mucho de el del otro del revólver pero me parece a mí que éste también es de los maravillosos hay tenía una canción que más me gusta muchísimo y es como una cosa entre el folk entre Dylan y los propios Beatles originales y me encanta

Voz 38 38:18 todo ello aquí ya

Voz 2 38:48 solo

Voz 38 38:52 María

Voz 0788 38:57 y a él le gustaban mucho los estribillos así sentimental clones mira cómo son habrá siempre se ponen poco mustio en los estribillos les gusta pero es que él era un tipo así especial curioso y luego de una muy bonita que le delata mucho de Paxman qué es el hombre de los impuestos la Stax es piel se quejaba mucho de eso

Voz 42 39:20 pero hay otro psicodelia tocarle déjame que te diga cómo va a ser para mí diecinueve para

Voz 0788 39:46 soy el hombre de los impuestos daba bastante obsesionado con ese asunto porque luego hay otra canción en el Magic lista de tu que se llama olía no son osea he compuesto solamente otra canción de la editorial nos den que es la que dotar a sus canciones porque total al final la canciones más de ellos que mía que llevaban un montón en impuestos llegó a ser la cosa del noventa y tantos por ciento que es por lo que los Beatles los Stones también se exiliaron llegaban Cy Mestre esto era realmente por la letra más que nadie el rollo psicodélico pero quiero que oigáis él solo a ver si llega porque es muy curiosa la historia

Voz 43 40:34 pues que les Paul McCartney el que sólo te dicen al magistrado lo de repente mejor

Voz 0788 40:39 hay una casona también preciosa en Álbum blanco que se llama long long long que es de las que a él le gustaba hacer mucho más sensuales bueno maravilla saberes como canta el de

Voz 42 40:49 necesito ir a verlo

Voz 0230 40:57 poco susurro no

Voz 45 41:02 eh

Voz 0788 41:10 luego él se fue de los Beatles como todo el mundo ya estaba grabando antes de abandonar los Beatles lleva años setenta sacó un disco donde estaba aquello tan famoso de My sweet Lord donde también grabó este wadis la cómo se va bien con todos los Beatles todavía sigue ayudando a John Lennon a grabar algunas guitarras ir en solitario quiere decir iba a Ringo Star le compuso destaca foto cobrar cada vez que veo tu foto de Al me acuerdo de los sitios los que estuvimos juntos y cuando murió George Harrison e hicieron un concierto homenaje salió a Ringo Star hizo la voy a cantar pero esta vez la cosa cambia el significado cambiar porque no es de una pareja es de mi querido amigo George línea grandes Iñaki de la Torre muchas gracias cuando vuelve yo ya creo que la semana que viene no puede la bebé de viaje cito saludar desde Londres que el hotel también

Voz 0230 43:27 Ana