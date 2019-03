Si en el feminismo todo vale, nada vale

Voz 2 00:00 si buscas encontrarás

Voz 0313 00:41 oye esta Ventana de la filosofía vamos a abrirla con una voz muy muy especial muy singular

Voz 4 00:47 la de Simón de Beauvoir

Voz 0313 00:54 no es un hecho natural es el resultado de una historia

Voz 4 00:57 la civilización china a su mujer

Voz 5 01:14 ella misma que determina cómo se ahonda

Voz 0313 01:24 este fragmento que acaban de escuchar es es pertenece a una entrevista en la televisión francesa en la que Simón de Beauvoir explica las ideas centrales de de su libro El segundo sexo que es uno de los grandes referentes del feminismo y es que las mujeres no nacen sino que se hacen y ese es el punto de partida de este espacio que hoy quiere llegar desde la filosofía al tronco común del feminismo si es que lo hay Pepe Rubio buenas tardes

Voz 6 01:48 sí bueno estaré porque estamos en unos días previos al ocho de marzo en un momento en el que se habla mucho de feminismo y a todos y a todas las preguntas y son o no son feminista tales En Marea de definiciones que una compañera Nerea os Aróstegui que es una chica de la relación muy abanderada del feminismo pues ha entrado en un estado de Qatar sino incluso el otro día la vimos cómo

Voz 7 02:10 de ese empaquetado un paquete de

Voz 0313 02:12 lo que llegaba de de Amazon donde

Voz 6 02:15 no aparecía el segundo sexo de Simón de Beauvoir dos libros de Nuria Varela el feminismo para principiante y cansada la habitación propia de Virginia Woolf Fini feminismo para torpes de Nerea Pérez de las Heras

Voz 0313 02:28 o neoliberalismo sexual de Ana de Miguel dicho

Voz 8 02:31 Nerea no que yo creía que era la que estaba más más puesta en la que lo teníamos claro de todo el equipo no lo tiene clarísimo pero ahora mucho más

Voz 0313 02:37 qué le ha pedido si era capaz de contrastar declaraciones recientes con lo que dicen estos ensayos que ha leído y claro es lo que tiene ponerle un reto a una mujer de Bilbao

Voz 10 02:54 últimamente escuchamos mucho hablar sobre feminismo resuena otra vez

Voz 11 03:05 ya basta vamos a poner un poco de orden en algunas frases de la actualidad con mujeres que han escrito sobre ello éste feminista soy femenina no nos valen los eufemismos Nerea Pérez de las Heras feminismo para torpes esa feminidad de la que se habla forma parte de la educación sexista que no se asocia con ser las guapas las buenas madres cuidadosas

Voz 12 03:27 es feminista apoyar la revolución de la mujer entonces lo sería el feminista algunas cosas que hacen algunos grupos no

Voz 11 03:35 hay variables Nuria Varela en feminismo para principiantes feminismo es la teoría y práctica política que se basa en la justicia en que mujeres y hombres somos iguales en derechos y libertades y esto lo tiene que entender hasta el Papa

Voz 13 03:48 a la cine un feminismo pero es seres

Voz 11 03:53 como como explica Varela el machismo y el feminismo no sólo no es lo mismo sino que no tienen nada que ver el machismo consiste en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres aunque sus argumentos cambian dependiendo de la época hay algo más feminista

Voz 14 04:09 que una mujer ayudando a ser más

Voz 11 04:11 por otra mujer escuchará Rivera nos hace pensar en el mito de la libre elección Ana de Miguel en neoliberalismo sexual legitimar leyes costumbres opciones porque son producto de la libre elección deja a los que no tienen poder en manos de los poderosos el feminismo es la batalla por poner límites para que no puedan justificar todo con ella lo consintió

Voz 12 04:32 creo que es bueno que las mujeres que se vea una incertidumbre sepáis simplemente sepa lo que llevan dentro

Voz 11 04:39 eso ya lo decía Virginia Woolf mirar a uno donde mirara los hombres pensaban sobre las mujeres para Abascal para para vamos a dejarlo aquí que vamos a ir terminando y es mejor cerrar con una cita de Simón de bobo a el feminismo es una forma de vivir individualmente de luchar colectiva

Voz 0313 05:03 Ana de Miguel buenas tardes bienvenida La Ventana hola buenas tardes Ana de Miguel es profesora los Sofía moral y política en la Universidad Rey Juan Carlos la radio todavía no se puede ver pero sería muy gracioso si yo pudiera describir les la reacciones de ganar tal cual iban apareciendo fragmentos de esta reflexión que nos hacía Nerea algunos de sorpresa el otros extrañeza otros de no estar muy de acuerdo otros otros de que si había muchas cosas en este repaso oro

Voz 15 05:30 pues una ventaja de la radio frente a la televisión de este puede hacer esta gama de gestos si no no saben lo que estás pensando pero verdaderamente estamos en un momento en que está apareciendo un feminismo a la carta en que personas que jamás han mostrado ningún interés por el feminismo sino todo lo contrario de repente comienzan a darnos lecciones comienzan a hablar de que el feminismo es lo que a cada uno nos parece con lo que habría tantos feminismo como personas como tantos feminismo como partidos políticos con lo que es una banalización y un intento de dejar sin sentido una lucha una perspectiva teórica y tan interesante sobre lo que es el ser humano Sobrequés lo valioso en la vida sobre aquello por lo que merece la pena levantarse cada día tan interesante que lleva trescientos años esta tradición planteando a la sociedad qué tipo de sociedad queremos no es la resuelven con muy el feminismo que tú quieras ese porque no va a tanto feminismo como personas

Voz 0313 06:39 porque la Historia de la filosofía que está absolutamente plagada de de de grandes pensadores del ser humano con una profundidad intelectual brutal hay tantos y tantos y tantos que olvidaron a la mitad del mundo a las mujeres porque la Historia de la Filosofía está tan llena de nombres de estos de debo haré aunque fuera como contrapeso pero por qué

Voz 15 06:58 pues fíjate es tan interesante investigarlo y estudiarlo en realidad no no olvidaron parecía que sí pero no mira Platón no olvidó Platón dice doy gracias a los dioses por tres cosas la primera por no haber nacido mujer claro que listo sin embargo luego aunque bueno la Atón diseñó una república en la que habría cierta igualdad entre hombres y mujeres osea que no se le pasó revista pero él de alguna manera dijo bueno pues menos mal que yo he nacido hombre y algo así como A vivir que son dos días mis matemáticas que me encantan mi filosofía Amis y mientras las mujeres energía y entonces y los hombres Un filósofos Se que decían yo todo lo voy a mover la filosofía todo lo cambia pero nunca cambiaron la relación entre hombres y mujeres no fueron los filósofos tuvo que ser el feminismo que aparece en el siglo XIX y ahí sí habría filósofos varones y filósofa es mujeres que ya fueron capaces de comenzar a articular en profundidad El cómo era posible que nuestros hermanos los hombres no se hubieran asignado con la generosidad que les caracteriza el espacio de lo privado para nosotras como nuestro único sentido de la vida para ellos se auto designaron se auto designaron todo lo demás ingenieros pintores filósofos viajeros caminantes a ver esto es que alguien nos debe una explicación a los filósofos ahora Se la preguntamos cómo asignar dispara vosotros Illa más propio de varones lo que era propio de seres humanos como viajar conducir leer y como nos dejaste Isaí encerrada

Voz 0313 08:47 no es la respuesta a esa pregunta si es que estamos traicionando está muy serio

Voz 15 08:53 y la respuesta es un poco triste es mira un gran filósofo cartesiano un varón que era clérigo dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres era el prejuicio de los prejuicios el prejuicio que ni los grandes filósofos eran capaces de enfrentarse a él idea tal se estaban enfrentando a muchos prejuicios los filósofos ilustrados y sin embargo querían dejar todo como estaba en las relaciones entre hombres y mujeres es que te voy a decir una cosa tú no Pi no pintas la Capilla Sixtina ni va a descubrir América ni escribe es el Quijote Si estás cuidando a tus padres a tu madre mayor a tus hijos a tu entonces yo creo que los hombres de alguna manera y los filósofos que tienen esa cabeza y esas antenas para percibir cómo se organiza el mundo percibieron que en fin para ser un creador un artista un viajero necesitas disponer de todo tu tiempo pero es que bueno ya me voy a callar pero en los hombres es como es

Voz 0313 10:00 qué es lo que han querido

Voz 15 10:02 quedarse no es sólo el viajar no es sólo el hacer películas buenísimas no es sólo es al mismo tiempo tener una familia a la que llegar por la noche ideal que los adoro para mí los hombres han querido quedarse todo lo público con todo lo que lleva consigo que saca lo mejor de ti mismo hilo privado donde han encontraban el reposo del guerrero si ellos mismos lo decían están maravilloso el sueño de tenerlo todo claro las mujeres para eso se tuvieron que subir a nuestros hombros para a pillar pintar la Capilla Sixtina es metafórico y luego encima además tener varias mujeres que decir no a usted que le gusta a mí pintar la Capilla Sixtina y las mujeres que me escuchan me cuidan cuidan mis hijos cuidan Mi casa cocinan

Voz 0313 10:55 qué dice la filosofía de es que has hablado de sueños que decía la filosofía de la brecha de sueños entre niños y niñas es que hemos hablado esta tarde de eso hay una campaña hoy están Verne en el país una campaña que se puso en marcha en octubre del año pasado que ha rebotado estos días con motivo del del ocho m que a partir de los cinco años ya las niñas en función del trato que reciben de los regalos que se les dan de las ideas que se retransmiten Diana sueñan muchas astronautas o científicas o del Gobierno ya los diez eso está consolidado halló a una bifurcación hoy en dos mil diecinueve que dice la qué qué qué respuesta tienen la filosofía para esto mira quiero decir que no hemos avanzado nada porque no es verdad pero poder tienen monta

Voz 15 11:38 les dé respuestas mira lo apasionante de la teoría feminista actual es que hay tantos libros tantas publicaciones cada una hemos investigado lo que más nos interesaba y hay montones de respuestas yo lo que creo es que un niño o una niña cuán a los dos tres años cuatro ya tiene completamente interiorizado para cómo manejarse en el mundo dentro de ese cómo manejarse si nos lo dicen Nos dicen los niños las niñas son esponjas porque están mirando todo fíjate que la lengua castellana con lo compleja que es a los dos y pico ya pueden hablar pero vamos y eso es mucho pues igual teorizado los valores aquello por lo que se les premia aquello por lo que se les mira con una cara que no sale aquí en la radio pero es una cara de eh bueno sí pero no

Voz 0313 12:28 el pero no ya están total mente

Voz 15 12:30 construidos yo te voy a decir un ejemplo ahora bueno que estoy muy interesada como tantas otras compañeras por la mitología griega Amelia Valcárcel me ha hecho ver que las religiones son muy importantes que tenemos que dedicarles más atención que ella es una especialista entre otras muchas cosas tú piel la Navidad un niño varón por no hablar del fútbol pero en Navidad el niño aunque no tenga educación religiosa dice bueno vamos a celebrar la Navidad y la idea de Dios sílaba a aprender interiorizar cuál es la idea de Dios es lo más lo más de lo más que te puedas imaginar sumamente bueno sumamente inteligente es sumamente omnipotente

Voz 0313 13:10 sumamente poderoso todo lo es es

Voz 15 13:13 ese Dios bueno pero él sabe perfectamente que Dios es un varón que además decide encarnar Salvatierra y lo hace en otro varón que podía haber dicho bueno ya que me van a sacar con barba en los libros de recesión y él sabe que que nace es el Niño Jesús que le llevan unos regalos quién tres señores también mira ahí el multiculturalismo Sally porque uno es de una parte otros de otra de las nacionalidades Aldrin pero mujeres ni una entonces claro yo la idea de Dios que es lo más potente que tenemos si los niños varones saben que se identifican con Dios pero las niñas están aprendiendo interiorizado que ellas para nada yo una cosa que ahora he dicho en algunos sitios es las niñas que hoy iban a hacer la primera comunión a hacerla no levantan la mano al hacerla que si dicen por favor me podría usted explicar por qué las mujeres no pueden ser cura sacerdotes ahora que ya igualdad como nos han enseñado en el colegio que no tienen aturdida al colegio con la igualdad si no levanta la mano para hacer la pregunta porque la filosofía es lo que te cuestión las sino las levantan es que ya han interiorizado perfectamente niña no molestes hija Tula igualdad está en la ropa que te vas a poner a la venga dale vueltas a la ropa pero entonces es que es muy fuerte decimos ahora que hay igualdad ahora que hay igualdad las niñas saben perfectamente cuál es su sitio al hacer la primera comunión una metáfora que del fútbol las tengo mucho más eficaz vas porque claro si luego Cristiano yo en el colegio de mis hijos un hijo y una hija tengo que leer un día a ver en el patio un cartel que pone todo los niños quieren ser Cristiano Ronaldo Diego todos o la mitad estáis utilizando el neutral el genérico nos queréis volverlo caso que el truco de todos los hombres nacen libres e iguales significaba todos los barones nacen libres e iguales pero se usa el neutro se usa neutro para es por eso tenemos un tema con el lenguaje se usan neutro para que ahora te identificas con el concepto hombre no va para Ci tú no vas a tener derechos hemos dicho todos los barones nacen libres e iguales pero para que tenga la fuerza de la universalidad nos vamos a poner todos los varones por eso tenemos que cambiar muchas cosas porque no hay derecho a que las niñas tengan que seguir asumiendo que en la ontología ellos situarse aquí ellas aquí porque luego esto al final correlaciona con todo hasta con la Biolay

Voz 0313 15:57 no pero pero con yo con este yo con este con con todo este discurso que estamos escuchando con con muchísimo interés y que está muy cargado de de de

Voz 7 16:06 liso Moi de Bono y idea

Voz 0313 16:08 este desánimo que a mí me parece haberlo sí sí sí la lucha Si el camino por la igualdad fuera somos de letras todo se Fórum de cero a cien donde estamos ahora más o menos

Voz 16 16:19 bueno pues vamos a poner que estamos en el fin cuenta exactamente lo que que no estaría mal no está mal vamos a trescientos Ramos era dinero de venimos claro que sí venimos de miles el mejor de los casos en el cincuenta cincuenta Pero conseguido en cuanto tiempo

Voz 15 16:36 esto es trescientos desde que

Voz 8 16:39 pero no ha sido progresivo no quiere decir que a lo mejor hemos en los últimos años y que hemos subido de treinta el cincuenta al menos lo sé por ser un poquito optimistas por eso te lo preguntamos

Voz 15 16:51 claro es que la igualdad y la libertad se dicen de muchas maneras entonces ahora somos iguales hemos conseguido enorme es algo que no infravalorados para nada que es la visibilidad lo primero la visibilidad el que cuando yo tenía diecinueve años miraba al Parlamento de España El cuando el golpe de Estado

Voz 0313 17:15 si no habíamos

Voz 15 17:17 mujeres yo estaba militando en una asamblea de mujeres feminista en Salamanca y no nos dábamos cuenta en ninguna de las feministas de que allí no había mujeres porque no teníamos el concepto de la paridad ni siquiera del XXV entonces mirábamos

Voz 0313 17:32 no pudo salir porque está embarazada sí

Voz 15 17:35 pero fíjate que yo no Piera millones

Voz 0313 17:37 lo que nadie dijera hoy os sabéis

Voz 15 17:40 el Congreso de los Diputados no hay no entonces hoy sí que nos damos cuenta en España que estamos súper avanzadas y avanzar pero entonces la visibilidad la tenemos ahora lo que nos hace falta y no tenemos porque es la capacidad de influir decisivamente en el rumbo de la sociedad las mujeres no podemos hoy plantear decir hemos osa estamos aquí luchando para que ahora nuestras jóvenes tengan jornadas de once horas diarias de trabajo nuestros hijos y nuestras hijas una juventud con once horas trabajando que piensan que van a ser precarios toda la vida a ver el entonces las mujeres lo que queremos plantear es un nuevo contrato social y ahí es donde no tenemos poder para forzar un nuevo contrato lo social para decir qué tipo de sociedad queremos entonces queremos la visibilidad y estar en el espacio público pero lo queremos para algo no sólo para estar no lo queremos para cambiar la vida humana y la sociedad para firmar juntos todos un nuevo contrato social de tener pues esta m de sociedad que estamos creando en que es verdad que estamos mejor pero no vamos a tolerar que la precariedad presida la vida de nuestras jóvenes chicas y chicos

Voz 0313 19:00 Ana de Miguel muchísimas gracias por este ratito en La Ventana de verdad ha sido un placer gracias a vosotros

Voz 17 19:05 el Rayo

Voz 18 19:09 el nota pero

Voz 15 19:19 pero no

