'No te metas en política': la tele en youtube

Voz 2 00:00 a esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida de Zapatero va pasito Franco y candados la monarquía os pone cachondos no parece

Voz 3 00:17 surge de una ola de aire siberiano ponerle explicó los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 4 00:22 es que me gusta me encanta mirar a otro

Voz 5 00:25 el ya expulsara a Aguado de La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 6 00:41 Mariola Cubells buenas tardes ante los auriculares que siempre sino gritar mucho y estamos en un estudio diferente sino no te enteras de nada de menos quiero decir como entonces la tribu de los Verdasco estamos en esta pequeño ahí estás en Madrid porque has venido a Madrid cuenta si ilustres después como invitada que el otro invitas Andreu Buenafuente

Voz 1284 01:06 hoy por si no tenía suficiente presión apoyaron la pareja vendré gracias

Voz 7 01:12 por si no tenía suficiente presión se emitirá este lustro que sólo se Francia por favor si se entera te queremos de oye

Voz 0838 01:21 estoy muy contenta que los invitados de yo no sé yo también estoy muy contento porque además quiero quiero aclarar alguna duda que se que lo que le corroe

Voz 0313 01:28 muchísima gente esta tarde hemos discutido un ratito sobre esto de Spielberg que va cogido el mando de los que se oponen a que Netflix sea lo que hacen es clic sea considerado como cine en fino o no no puede acceder a los Oscar por ejemplo no hemos tenido discusión porque hay hay un modelo de negocio que puede entrar en crisis hay diferencia de opinión sobre si el cine es un ritual Oso sólo una producción de Days

Voz 0838 01:50 eres bueno te no lo podemos comentar pero es que lo tenemos esta tarde lo que tenemos es algo que se parece un poquito

Voz 7 01:56 si la tele modelos de negocio la tele que todo el mundo ve que es la tele y que lo que se hace

Voz 0313 02:02 se puede hacer en otro lugar que no sea la tele si se puede hacerte el en Youtube se puede hacer tele en Tube en teatro y llamamos You Welle

Voz 1284 02:10 yo opto yo estuve no te lo tú menos bueno no le llamamos contenidos audiovisuales

Voz 7 02:18 ya se llaman contenidos audiovisuales no te gusta más

Voz 0838 02:21 contenidos audiovisuales también es el cine ese que no es el cine me gusta más me gusta más que el título no te metas en Bolivar

Voz 8 02:27 no están todos los partidos

Voz 1421 02:29 no motores para el maratón electoral que se nos viene encima Albert Rivera buscándose novia para aparecer persona Pablo Casado dando más asco que nunca porque no Santiago Abascal siendo Santiago Abascal y atención porque la izquierda viene fuerte cita la izquierda viene a tope e Izquierda Unida y Podemos ya han anunciado que repiten el acuerdo histórico que en su momento estuvieron para la coalición Unidos Podemos que me parece que en esta ocasión va a ser Unidas podemos porque soy aliados en nubes así que en fin con los principales candidatos de siempre full aquí lo que estaría guapo sería no repetir resultado pero es posible que la cosa empeore así que bien fiesta

Voz 0838 03:08 Miguel Maldonado FACUA Díaz buenas tardes amigos buenas tardes bienvenidos bien en Youtube Trellez dub de de un teatro todo mal todo mal

Voz 7 03:20 es diferente todo visten bueno se de la gente paga pero si esto hay que aclarar también en el teatro es increíble

Voz 8 03:26 pese a que la locura colectiva como la mía por eso mañana la gente ha vuelto loca que golpe todo el mundo a la vez la gente paga porque

Voz 0838 03:35 este tema un poquito de orden empecemos por el principio cómo nace esto nosotros hacíamos antes un

Voz 1643 03:41 programa que que que que pertenecía a la programación de la tú

Voz 8 03:44 la comarca se nos ampliamos

Voz 1643 03:47 mucho porque hablábamos a una cámara que además eran cámaras robotizada ni siquiera había alguien detrás la éramos no podíamos saber hasta que Amy diríamos

Voz 1284 03:56 eso es deplorable

Voz 8 03:58 el primero será muy bajo Nero y hasta que no veíamos luego la emisión no podíamos haber si había hecho

Voz 1643 04:04 pero no inicialmente nunca todavía porque no queríamos hacer algo con público desde ya tenemos a la gente delante seguro que que no lo pasaremos mejor claro decíamos no tenemos un plató dieron tenemos no tenemos una cadena no tenemos una mujer

Voz 8 04:18 quiero tenemos nada hicimos

Voz 1643 04:21 pues en un teatro Se podría digamos adaptar de cierta manera hacer un plato

Voz 9 04:25 sí seguro que hay algún teatro que que estáis

Voz 1643 04:28 puesto a coger esto hicimos con el Teatro del Barrio Jesús Sala Mirador es sí y ahora estamos en la Sala Mirador oí bueno pues así funciona

Voz 0838 04:36 además agrava los jueves a las nueve de la noche al día siguiente se emite tal cual lo edita hay salgo al cual salvo

Voz 8 04:41 habido un problema la luz no si alguien que entonces lo que cortar pasa pasa más a menudo de lo que debería decir el típico espontáneo están siempre siempre hay algún sobresalto ha ido eh fíjate que casualmente llevan micro lo los espontáneos

Voz 7 05:01 esa muy interesante y es que no se edita vosotros tenéis una libertad absoluta que eso me sorprende

Voz 10 05:07 sí cien por cien porque nadie os paga por hacerlo salvo el publico viene

Voz 1643 05:13 bueno hay hay hay varias maneras de Cardoso la temporada se que lo lo producimos con una cooperativa que teníamos una productora que teníamos entre varias personas a partir de la segunda temporada Mediapro se sumó la producción ejecutiva si tomará las riendas de esto digamos también y también de las cuentas pero es cierto que sigue siendo un proyecto que se sostiene en base a que la gente paga su entrada a la publicidad que generamos en Internet que esos son los ingresos digamos que recibimos para sostener

Voz 10 05:41 y esa libertad no peligra no que es la base del ocio

Voz 1643 05:46 ahora ahora sin peligro ya la verdad es que no sé qué más podemos decir que no pongan

Voz 7 05:49 a mí me sorprendió mucho en teatro en Valencia me estaba lleno para los días que sea su fenómeno además que ha ido fuera del mundo convencional de la tele empezar es reconocidos en ese mundo no de las redes de otros canales de

Voz 0871 06:04 twitter ahí fuera una cosa un poco empezará a reventar la verdad es que ahora la cosa está muy loca porque hacemos una gira por toda España y la gente no recibe los indios con amargura colectiva FAC Albacete

Voz 8 06:17 venga venga aquí a hacer la bola me encanta esto no hay que hacer autocrítica si cree que es un sitio maravilloso relato por completo sus gentes son maravillosas y bonito y está lleno de hombres que han hecho mucho por la ciencia siempre ha sido así siempre y siempre lo será de verdad no nos han pegado nunca ahí la verdad es que es degradado

Voz 0871 06:43 de dentro entonces resultó que estábamos con la gira iba todo maravillosamente bien haciendo todos agota la entrada todo iba como sobre Rueda maravillosos menos en Albacete por lo que sea pues tuvimos una idea que era que no hacemos un corte desde el programa para animar a la gente

Voz 8 07:00 eh esto lo dije yo yo dije Miguel vamos a animar a la gente a venir al show Miguel dijo me encargo

Voz 1643 07:06 Miguel no se encarga de algo

Voz 8 07:09 el problema está sacando las cosas de contexto aquí hombre quién dijo eso yo lo que dije fue al a la población

Voz 0871 07:18 vale yo te lo digo yo que dijera que a ver si dejaban un rato lo tractores tranquilos IS podían venir al teatro haciendo una referencia a que evidentemente en Albacete hay un mundo rural muy activo auténtica y está muy bien porque eso al resto de el Estado bueno Knut

Voz 0838 07:36 de de es bonito que te hagan un boicot preciosas de precioso tiene que ser una experiencia

Voz 1284 07:41 no si eso de Albacete y bueno

Voz 8 07:45 amor regular la gente se tomó bastante a la tremenda empezar asista empeoró después no reproducirlo de muy mal gusto chiste que hice escuches te gusta pero es cierto hay que reconocerle a mí que lo una cosa es que él falta el respeto a todo el mundo pero igual no sé de ningún tipo se mete mucho con Murcia donde se mal en Cataluña

Voz 0838 08:05 el tema Cataluña venga yo

Voz 11 08:07 es el típico problema español que se queda ahí un rinconcito sigue estando ahí todo el tiempo durante años no

Voz 2 08:15 el Sáhara o Sahara como de toda la ataque

Voz 0657 08:23 Bush va a ser

Voz 2 08:26 todo esto puede seguir años así que todo bien ataque fieramente Telecinco algún real de todo ese rebufo es la súbito y entonces Sagan España lazos junten a uno de Murcia ya una de Santa Coloma de Gramanet la idea era Santa Coloma no agradar agradar eso que Madrid es decir adaptaban hasta humana

Voz 12 08:53 está firmada eh verdad

Voz 8 08:57 ese día donde muchas gracias Dios no sabían que habíamos dicho esto es verdad pero cuenta Carrillo no es cosa cuando

Voz 7 09:07 cuando cuando llegáis a la tele digamos generalista como ficha Buenafuente porque en leitmotiv bueno primero eres tú

Voz 0838 09:14 la desesperación algún área de atención astral no sé qué

Voz 8 09:19 qué es lo que este hombre aquí para decir venga chicos que se verdad que nos función social supongo que la Fundación pues ha dicho a ver Miró mapa del mundo a ver quién estás jodido de dicho bueno Sudamérica hay Murcia meto me falta tocar esos palos desde Murcia no yo sí que te gustaría tan bonita porque yo también soy del tercer mundo pero de Uruguay de Sudán estoy igual que antes no dijeron llamó para para hacer una entrevista yo creo que ahí fue el escucha una historia que le conté yo que le hizo mucha risa que fue cuando yo dibujaba

Voz 13 09:56 un gran pene gigante en una

Voz 0871 09:59 han pizarra sin darme cuenta de que junto justo de mi Iñaki Gabilondo y entonces yo estaba haciendo porque además era una pizarra muy larga dibuje un pene muy grande que hacía toda la pizarra es me dicen Miguel Miguel para Corta corta yo digo porque son las que grasos Mejide y estaba detrás Gabilondo la voz de España de que yo digo aún entonces se me me miro con un gesto muy severo ellos jornada no sólo la mirada me miraba como diciendo muchacho

Voz 8 10:32 el alto mando iba invitado al programa en el que él trabajaba correcto trabajador

Voz 0871 10:40 la justo por eso fui a por él sonriendo y de la mano de dirige Iñaki qué tal bienvenido

Voz 8 10:47 es hoy el de la boya gigante esta bonita historia pero la víspera de la verdad es que sepa la verdad que sí

Voz 7 10:56 de de los dos Miguel es flaco esto lo dices tú que Miguel es el gracioso y tú eres

Voz 8 11:01 eso no es verdad eso sí genio creativo no no eso es un relato que está instaurando Facundo hace ya mucho tiempo de que él escribe el cien por cien de las cosas que yo soy humano

Voz 1284 11:13 pero lo que sale a ver a mi se me malinterprete

Voz 8 11:16 con Paco al no Facundo malinterpreta cuando lo digo pero pero es cierto que en el

Voz 1643 11:24 en cuanto a la grabación en en el en el acta del programa sí que intentamos que yo tenga una parte más de de comunicar las cosas y Miguel de rematar las pero a la hora de trabajar en casa hay escribir ahí vamos fifty fifty

Voz 8 11:37 la única reclamación que tengo yo es que Miguel

Voz 1643 11:40 de igual temporada y media que no toca el ordenador yo transcribo todo lo que él me dice es un trabajo muy complicado porque transcribir lo que les viene a la cabeza de esto

Voz 8 11:48 muchachos un párrafo de un guión de las tareas más difícil

Voz 1643 11:50 así es como sobre piedra escribirlo sobre piedra es una cosa imposible pero bueno

Voz 0838 11:56 oye Paco Buenafuente ya te ha agradecido en algún momento que le diera popularidad ahí que pudiera parecer incluso en el diario de sesiones del Congreso

Voz 14 12:04 qué sería mucho pedir que dijera algo de buena fuente que le haría mucha ilusión meter Andrea Fuentes porque si en la intervención vale Andreu Buenafuente y con cualquier frase vale a mí me vale me comprometo vale guay

Voz 0657 12:15 cuánto y para qué haces eso porque no me lo preguntas antes porque claro es que me gusta en los bonos como conseguir cosas de traigo para que dub de de monten una Juan que pasó mejor te voy a poner el vídeo de cómo terminó ayer su intervención en el Congreso si es que

Voz 15 12:33 nos pongamos como nos pongamos o dialogamos o palmarés o dejado de hacer monólogos discursos como éste o bajo mi punto de vista no avanzaremos porque para monologuistas ya tenemos a Broncano y de algunas fuentes muchas gracias

Voz 12 12:56 por muy grande salvo el reportero J

Voz 8 13:00 bien sabía que el llamar eh suyo eh cosas que si le pedía eso a alguno en concreto a Gabriel Rufián lo iba a hacer y lo hizo lo hizo muy bien muy claro claro digo la también te lo hubiera hecho yo quiero que nos qué decir

Voz 7 13:16 sí sí sí lo hubiera pedido te lo hubiera hecho porque él entra a todos los trenes también

Voz 8 13:20 lo cuido Facundo a lo mejor no yo creo por lo que se hace es tú si se te has blanco es cierto que el blog de Twitter

Voz 7 13:27 quiero saber cuántos espectadores tenéis porque eso sí que lo también contar esto como son cosas de números y de listos

Voz 8 13:33 vaya Facundo ahora parece que eso es muy interesante si soy la cabeza

Voz 7 13:38 a despreciable no estaba muy bien

Voz 1643 13:41 otros tenemos más o menos Milà que en una semana podemos estar alrededor de ciento cincuenta ciento sesenta mil espectadores que es es el récord está en la temporada que está haciendo la más vista de las tres empezamos con cuarenta mil de media en la primera que ya bueno era bastante teniendo cuenta la gente que creíamos que éramos algo común marginal en esta pues y luego ya con el cómo se eso se queda colgado hay gente que lo ve mucho tiempo después y están pues los programas con el pasa el tiempo se quedan en doscientas mil doscientos y pico mil espectadores

Voz 7 14:07 no y además es un espectáculo distinto por eso está claro que va a buscar el contenido no es como el de la tele

Voz 1643 14:12 no nos cuesta mucho comunicarle una de las cosas que tiene Internet es que no te estás anunciando permanentemente en la parrilla no la gente no te tiene asociado a una hora como como los programas de tele convencional entonces cuesta mucho llevamos toda esta temporada emitiendo el viernes a las ocho de la tarde el programa los viernes mucha gente que no síguenos dice a qué hora sale el programa es desesperante para nosotros

Voz 8 14:31 dónde donde donde sabe todo Sadena

Voz 7 14:35 una cosa que ahora claras que facilidad tienen veinticinco años que asqueroso acaba

Voz 1284 14:40 el caso es que eso

Voz 8 14:43 cuando tienes mi yo treinta y dos alguno más cómodo estupendo

Voz 7 14:48 pasarla franja ya los treinta pero es que este tiene veinticinco sí sí sí

Voz 8 14:51 es un asqueroso de cumplir veintiséis

Voz 1643 14:53 es como si ya estoy ya estoy en cuarta bajo

Voz 8 14:57 el veintiocho de abril que estáis en Almería qué vais hacer porque ella es lo que viene por correo mucha risa venido aquí a lo mejor dicho Android lo retiro o Almería también sin duda un pueblo maravilloso que le estamos casi a la altura de Albacete casi no oye

Voz 7 15:18 yo quiero saber si vosotros entre vosotros hacéis gracia el uno al otro muchísima os al Rey es de lo que el otro dice porque además estamos suena también además estamos sí

Voz 0838 15:28 me pregunto todo el día juntos hacemos todo juntos bueno tampoco te pones a ver no todo pero pero

Voz 8 15:33 sí he dormido junto por ejemplo en una ocasión y ha sido maravilloso y muy bonito son jardines que nadie incluso un día casi mucho más para un día no hubo suerte pero bueno pero

Voz 1643 15:47 además hay muy mala porque viene a competir un poco en competición sana le he contado alguna vez que llegó a veces llego a casa como a las cuatro de la mañana de haber salido por ahí tal y me pongo sus secciones de leitmotiv cuando me hace gracia me enfado porque me doy cuenta me veo a mí mismo riendo médico me cago en la puta me está haciendo gracias

Voz 8 16:04 qué cabrón me cabreo divorciada no yo tengo que hacer lo mejor llegó con la suya la parte que que ya empezamos a hacer esto junto porque hubo una química la química really realmente Lillo nos hacemos mucha risa el uno del otro

Voz 0838 16:18 o sea tú aquí por ejemplo te indignas

Voz 0657 16:20 ah claro que estás con tu manía de que te van a regalar Movistar yo he presentó una semana aletas en el edificio de Telefónica y la diva jerifaltes más hemos leído

Voz 16 16:34 ya te digo una cosa tú no tienes huevos de ir

Voz 0657 16:38 al al edificio de Telefónica de

Voz 8 16:41 hace la perdiz

Voz 15 16:44 Sergio Sergio

Voz 0657 16:49 es que no puede ser que te regalen Movistar va contra los principios de la Constitución permite trabajo y que

Voz 8 16:57 lo que pasa es que mira al paso previo

Voz 16 17:02 el de ir ya un día desde aquí me me llamo al mil cuatro

Voz 8 17:07 pero la es anda Irak se les

Voz 16 17:10 sí sí

Voz 17 17:11 en Ramadi la de hoy

Voz 0657 17:14 le dio este ético han tu jefe y me dice que el Boss que yo no soy yo no soy jefe de nuevo al sector de la telefonía y falta de a tope no nuestras entendiendo pero todo impone un respeto como si no chicos fuera esos

Voz 0838 17:30 hace ya más Vox el lugar de los días

Voz 8 17:33 ver pero hay que decir que tiene Movistar ya eh pero hay que decir que fue Andreu el Boss en persona que dijo yo me encargo hombre y él personalmente te me pagamos el Boss y te digan no

Voz 18 17:44 no no soy desde la época fundacional de Canal Plus el único tuvo un un gratis Fulbright el otro Reyes

Voz 1284 17:55 pero bueno no pero se lo pensaría bueno directamente en fuente de su bolsillo el están instalando las fibras tu Messi Messi no pero ya tuvo Canal Plus

Voz 19 18:03 Palau no no no no no no Movistar Plus no regalan no sé

Voz 0838 18:08 lo regalan sonrisas cada día

Voz 8 18:10 ese rayos eso sí

Voz 2 18:18 Boris hay que vive hayáis me niño esté su calidad de leitmotiv

Voz 1284 18:30 mira si fuera Michael Jackson yo estuve porque no podríamos hacer es la ventaja que tampoco fue no no no no fue ha sido sobradamente comentarle esto a muy buenos chicos eras gracioso que te pusiéramos delante de la cámara dijera algo porque no lo sé pero si lo decías si otro día repetimos amigo complace mucho ánimo gracias