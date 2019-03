Gol de Ziyech (Real Madrid 0 - Ajax 1)

Voz 2

00:03

hay hay que la perdedor madre la primera que Benayas puede llegar el remate llega el remate con no me lo creo no con Gemma sorbos al Ajax de Amsterdam con el Ajax codo nunca lo creo estábamos hablándolo bien yo solito el conjunto de Sandy Solari la pelota perdida de manera lamentable en tres cuartas partes de campo ataque del conjunto holandés pase en profundidad viene de un despiste clarísimo de Tony Cross Cross hay que espabilar que te han robado la cartera Double Click no pone para el lateral que de primeras lítica con pierna izquierda fille que le pegó de zurda cruzó adicto lejos del alcance de Courtois bienes error lamentable de Tony Cross provocando la primera contra el Ajax y vitola puso en la red partir lo nuevo camino de la primera parte hay que olvidarse de este error Real Madrid cero Ajax una duerme Cross