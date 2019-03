Voz 0194 00:00 la vítores buenas noches buenas noches a tiempo para la cara B que estos días dedicamos a términos relacionados con esta semana en la que estamos a tres días del ocho Chema ayer no estabas tú eh pero con Seve abordamos el feminismo hoy cuidados y ahora cuenta porque sobre todo por dos razones una de ellas es que el viernes en el Consejo de Ministros

Voz 1880 00:43 Carmen Calvo la vicepresidenta del Gobierno anunció la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras de dependientes vamos a escuchar

Voz 1539 00:51 no me estoy refiriendo a las cotizaciones de el convenio especial que hay para los trabajadores y trabajadoras de mayores en el ámbito de la dependencia ID las personas con discapacidades ICO necesidades de dependencia en sus cuidados que como ustedes saben muchas abandonan el trabajo interrumpe su cotización se produce como consecuencia otra de la según tan grandes brecha absolutamente inadmisible en una democracia que el la brecha las pensión

Voz 1880 01:27 bueno pues ahora vamos a conocer uno de estos casos que es el de Palmira que cuida a su hija Sara dependiente desde hace treinta años bueno Calvo hablaba de las razones por las que se recuperarán estas cotizaciones

Voz 1539 01:38 y hemos de devolverles la posibilidad de la cotización que tiene que ver con su protección con su respeto incluso habría que añadir el agradecimiento de la tarea que hacen en términos de ética de ética de los cuidado en una sociedad qué debe propiciar la solidaridad siempre ir dejamos de castigar las en una brecha muy grave que él la brecha en las pensiones

Voz 0194 02:04 decía es que había dos razones para hablar de cuidados o de cuidador

Voz 1880 02:07 sí vamos con la segunda que es la huelga de mujeres de este viernes del ocho m está basado en cuatro patas que son el trabajo la educación el consumo y los cuidados desde la Comisión ocho M Se lo que se ha hecho ha sido proponer a las mujeres que no puedan acudir a la huelga porque tengan a cargo a sus hijos va a personas dependientes que cuelguen un delantal en La Ventana como símbolo de apoyo o que pidan a los hombres que se dediquen ellos al cuidado seria en la huelga cuidados entiende también todo lo que tiene que ver con el ámbito doméstico doméstico la propuesta el viernes las mujeres ni cocine ni plan Cheney

Voz 3 02:40 ahora son muchos muchas más ellas que ellos no cuidando pero cuáles son los datos pues mira según

Voz 1880 02:46 odio de UGT del año pasado tres de cada cuatro cuidadores son ellas son mujeres y cuando hablamos de cuidadoras de personas dependientes el porcentaje se eleva al ochenta y cinco por ciento dos cifras más en España el ochenta y cinco por ciento de las mujeres se sigue encargando el trabajo doméstico y el noventa y cinco del cuidado de los hijos sino vamos al término como

Voz 0194 03:06 siempre el diccionario que nos dices sobre el verbo cuidar

Voz 1880 03:09 pues dice que es poner diligencia atención solicitud en la ejecución de algo y la segunda acepción que es la que nos interesa más a asistir guardar o conservar íbamos a la etimología la palabra cuidado viene del latín Comunitat tus el participio de y de Guitar he perdón qué significa pensar o reflexiona

Voz 0194 03:28 lo decías al príncipe que vamos a conocer el caso de Palmira ya tiene cincuenta y siete años su hija con síndrome de Venus gastó tiene una dependencia del noventa y cinco por ciento Palmira lleva cuidando la desde que nació

Voz 1880 03:39 sí Palmira tuvo que dejar de trabajar cuando nació Sara fue en ese momento cuando fundó la Plataforma de Defensa de la ley de Dependencia de Valencia y así nos explicaba ya la situación a la que se tiene que acostumbrar una cuidadora

Voz 1482 03:51 cuando uno tiene un hijo pues está preparado para cada algunos años dedicarle toda su atención pero cuando nace un niño enfermo y sobre todo del tipo dejara que ya posee siempre como un niño pequeño pues tienes que seguir con los pañales lavando la dando la de come momento en es que estas tareas repetitivas todos los días lo mismo pues si te agobian mucho porque no estamos preparados para esto las mujeres actualmente pues estamos preparadas para estudiar para encontrar un trabajo y Pataky para tener una independencia y entonces realmente en mi caso yo me sentí incluso tuvo un poco de de perdición porque me sentí muy angustiada detener que que hacer siempre lo mismo

Voz 1880 04:34 el mira también unos contaba a parte de esa depresión que se separó hace diez años no se explicaba por qué

Voz 1482 04:40 porque la convivencia se hizo realmente pues pues muy insoportable porque este tipo de de enfermos en casa pues hace que te alejan un poco de de tus amigos del ambiente de salir la vida social desaparece porque siempre está ahí con con preocupaciones nuestras para

Voz 1880 04:59 claro claro mira no trabajaba porque tenía que hacerse cargo de Sara cuando Sara cumplió dieciocho años

Voz 0507 05:05 empezó a cobrar su pensión eran quinientos euros hasta ese momento no había cobrado nada Palmira a

Voz 1880 05:11 ahora se encuentra en una situación complicada son cincuenta y siete

Voz 0507 05:14 años y sólo nueve años cotizados

Voz 1482 05:16 como la ley de dependencia y hay Sara empezó tuvo un grado máximo grado III entonces tuve usted yo recibí la pensión al cuidador Nos dieron de alta en la Seguridad Social eso aunque no es mucho a nosotras nos permitió vivir porque yo estuve bastante tiempo que vivía sólo con los quinientos y pico euros al mes lo que mis padres una ayudaba

Voz 4 05:40 se va

Voz 1880 05:46 un año después miles de mujeres viven esta misma situación de Palmira la de las cuidadoras a las que la sociedad invisibilizan absolutamente esta mañana me venía la canción a la cabeza esta canción de Nina Simone My baby just que forme porque la verdad es que hay que agradecer muchísimo a todas las cuidadoras por su trabajo

Voz 4 06:05 que veis

Voz 0194 06:14 es una noche más nos acompañan a Carrasco profesora de Filosofía Moderna en Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy bueno

Voz 0507 06:19 las noches buenas noches que entiende la filosofía por cuidados por cuidar a otro la filosofía lo que va a hacer es ocuparse de lo que nos preocupa cuando nos preocupa algo quiere decir que el buenos inquieta que algo merece tenernos atención y por tanto el cuidado curiosamente es uno de los elementos que tiene que ver con cómo el hombre se relacionan entre los demás con una preocupación por la vida de los demás por la precaución pero lo preocupación por respeto a uno mismo con una preocupación con el crecimiento de los demás y con un crecimiento también de uno mismo es muy curioso no porque cuando hablamos del concepto de de cuidado hay una línea que es muy fuerte que es la ética del cuidado que además mencionaba antes era ministra no pero claro la filosofía cuando habla del cuidado la gente sólo se suele pensar que la filosofía tiene que ver con el conocimiento o con la teoría en muchas veces los que nos dedicamos a la filosofía no es bueno pero este de que va a nuestros esto es esto es muy abstracto curiosamente Ana hay un precepto de Delfos que es el conócete a ti mismo es muy conocido no pero conócete a ti mismo es un quitarle Guitart como decía Sara el origen Cleber y cuidar conocer vine de lo mismo entonces la filosofía aborda una una preocupación que tiene que ver con una cuestión existencial del ser humano porque somos seres sociales vivimos con los demás pero ese conocimiento implica no ocuparse un curar a los demás un procurar un conocimiento que implica un reconocimiento

Voz 0194 07:48 esto y el que sean las mujeres básicamente las cuidadoras tiene que ver con la filosofía o con la vida buenos la filosofía habías lo mismo bueno a practicar con el pragmatismo

Voz 0507 08:00 tiene tiene bastante que ver hay un hay un hay una distinción que se hace mucha filosofía que lo ha llegado a extenderse mucho no que es la distinción entre lo privado y lo público entonces tan tranquilo dentro de lo público se entiende pues el el ámbito de lo masculino de la visibilidad de la producción dentro del ámbito de lo privado encontramos el ámbito de la reproducción no el ámbito de la invisibilidad de la larga trayectoria normalmente las mujeres han sido recluidas al ámbito del Jiménez feo lo voy a decir así el ámbito de lo doméstico de lo familiar eso ha implicado al está reducida al ámbito de lo privado cuidado con lo privado lo privado no es nada bueno pensé lo que podemos pensar lo privado no tiene que ver con lo íntimo y estas cosas las privadas estar privado de ser escuchado privado de ser visto privado de ser reconocido entonces qué es lo que ha pasado que sea legislado en función del ámbito de lo público es decir de ámbito de una serie de derechos que han estado beneficiando a un porcentaje de la población a los hombres a los hombres y en cambio aquellas que no ha sido bicicletas a las tres que ni siquiera es que ni siquiera en la pasividad de ser vistas ni siquiera entraban la posibilidad de ser de hablar y que las escucharan

Voz 5 09:16 o cuando han hablado han sido ridiculizada y somos ridiculizar a que es una cosa que sigue sucediendo no no debería ser el Estado y la que debería encargarse de de los cuidadores clara la pregunta es quién cuida al quién cuida cuidador Rehnquist

Voz 0507 09:29 de Ador eh claro el tema es que hacemos una hacemos una distinción muy muy muy demasiado demasiado binaria tenemos el Estado por un lado el puerto ha dado doméstico pero don donde estaba la sociedad en todo esto donde está los social entonces es verdad que el Estado tiene que cuidar al cuidador pero la sociedad tiene que darse cuenta también de esto ya sociedad implica que no solamente tiene que haber leyes que regulen lo que le ha pasado a Palmira por ejemplo sino que también de repente claro esto es muy interesante no de repente miembro de la sociedad que eran objetos de cuidado se conviertan en sujetos de cuidado y aquí sujetos de cuidado las mujeres somos las mujeres como sujetos de cuidado pero sin eficacia el sujeto de cuidado que los hombres pueden ser sujeto de cuidado y las mujeres como sujeto de cuidado somos aquellas que cuidamos pero también que tenemos que ser cuidadas y eso implica una concienciación social no meramente estatal

Voz 5 10:30 en el cómo piensas el el cómo cuidas que al final va todo muy ligado ayuda a saber la idea que tienes tu de la sociedad como quieres que sea la sociedad no tiene hoy en la prensa sí depende de como tú cuidas si te gusta cuidar o como como ACS por el cuidado de los otros tiene que ver con el modelo de sociedad que tú quieres claro porque al final es un reflejo

Voz 0507 10:51 esto es una pregunta Zandio Él porque claro yo hablaba de este de esta relación reconocimiento y de cuidado del conócete a ti mismo es cuida te a ti mismo y ese es un poco es un poco tópico pero es verdad que como te cuidas a ti mismo implica un modelo de cómo te quieres de como de como te comprometes de cómo te responsabilizan de qué es lo que hace que tú tengas una vida mejor un bienestar mejor tenga un crecimiento para sonar por eso decía Foucault ahora ya cita para que han filósofo no hablando del cuidado de sí que claro como puedes gobernar sino te sabes gobernar asimismo cómo puede descuidar sino sabes cuidarte a ti mismo entonces necesariamente cuando tú como ser humano sabes cuáles son tus potencialidades estos puntos débiles puedes conectar con los demás y cuidarles mejor en ese en ese sentido puedes tener una sociedad que no está vinculado a simplemente a que los otros sean un medio para Haití sino que son iguales pues hablaba antes de un conocimiento y un reconocimiento

Voz 1880 12:04 por donde quiera que esta bandera Onde cuidamos de nosotros mismos es lo que dice esta canción de Bruce Springsteen de el dos mil doce es una crítica a su país a la falta de trabajo de ayudas de todo como una sociedad que se tiene que cuidar de ella misma no como como cada uno tenemos que cuidar de nosotros mismos y si no hay nadie que se ocupe desde la política pues no se provocase

Voz 1971 12:25 la envidia es están poco reconocidas son poco visibles las cuidadoras nada visible y ahora todos los sentido y ahora ahora quizá un poco más

Voz 6 12:36 pero antes lo recuerdo cuando yo era chaval tal señora que dedicaron su vida a cuidar hijos con minusvalías a cuidar a personas mayores el suelo es que pasaba completamente desapercibido y lo que es más injusto se consideraba que formaba parte del orden natural de las cosas

Voz 1971 12:53 yo creo que más que lo que pasó tu tierra en en tu niñez es ahora el tema el Alzheimer las personas mayores sea quién cuida a los ancianos de de este país

Voz 0194 13:04 pues o cuidadoras si lo dice a los mayores dice a un hijo con discapacidad a los propios hijos

Voz 1971 13:11 sí sí lo que pasa es que yo creo que el el la

Voz 0194 13:15 a cualquier día a cualquier aventura demográfica

Voz 1971 13:18 eso es dependiente de este momento son las personas mayores y las personas mayores que en están cuidando son las hijas sobrinas nietas o cuidadoras profesionales ni siguen sin estar en absoluto valoradas el sacrificio el esfuerzo Illa ternura que hay que poner Miguel Ángel que están poco reconocidas las cuidadoras

Voz 6 13:38 pues que fichen que si esto ocurre conocidos que están pues eso un digamos en el subsuelo de no es un trabajo que nadie están entraba un trabajo inmersión inmersión unos eso suave financiero de dicho ha hecho Emilio se considera el orden natural de las cosas

Voz 0194 14:04 luego ya empieza a cambiar eso atentos son unos que te gustan tanto los números yo no sé seguramente le debe estar cuantificado no la el dinero que le costaría al Estado sino hubieran estas cuida de ese hubiera estas cuidadoras que se dedicaran a ellos

Voz 7 14:14 creo que eso es forma parte de jinete precisó que no hay nadie que sea capaz de poner pero mucho dinero

Voz 1971 14:20 leí presume que la cuidadora debe ser una estos discriminación por razones de que he leído contrajo un nombre entonces el cual se equivoca señor Mas se equivoca

Voz 1880 14:29 hala

Voz 1971 14:32 cuál es un derecho civil tienes que ver la oportunidad que representa en este caso para hombres y mujeres

Voz 8 14:41 sí no

Voz 9 14:51 eso que acabamos de escuchar pertenecía a la película una cuestión de género ese acaba de estrenar aquí hace unas semanas este tema que escuchamos es que esa

Voz 1880 14:59 pertenecía a la banda sonora de la película es la historia de un caso de la jueza Ruth Bader Ginsburg Ginsburg que

Voz 0194 15:06 esta Ana comerla recomienda es muy buena película porque además afronta asustó

Voz 10 15:11 Del Hoyo querida haber dos veces sino de

Voz 3 15:14 es que te conmigo que tengo tanto clara es es una película que es que es fascinante porque el caso que dispara todo es precisamente un problema en la Fiscalía porque hay un hombre que pide una una subvención pero es un caso de discriminación porque es hombre es muy curioso no porque hablan hablábamos antes de lo privado y lo público precisamente como lo privado tiene que ver con los reproductivo con el cuidado de los de los familiares este hombre como es hombre no le corresponde están en lo privado sino que lo público oyente esa es una vuelta de tuerca muy interesante es interesante

Voz 11 15:46 porque un movimiento feminista

Voz 3 15:50 tiene lugar precisamente porque ha habido una injusticia contra un hombre bueno cuando había muchísimos casos anteriores que han injusticia contra dama

Voz 0194 15:57 más recomendaciones cinematográficas muchas por ejemplo recuerda ellos Issam

Voz 11 16:01 la nieve recalca porque la nieve la nieve son porque es

Voz 1880 16:10 esta es la historia de un padre con discapacidad que se tiene que hacer cargo de su hijo o más bien qué quiere realmente hacerse cargo de su hijo el actor el protagonista es son Penn y la banda sonora tiene muchísimas versiones de canciones de los Beatles tan buenas como por ejemplo está que vamos a escuchar de Nick Cave del ERE vi

Voz 12 16:27 bueno más con vi que ha hecho pues que tenía ya

Voz 1880 16:45 más seguro que la recordáis es la de El hijo de la novia

Voz 1971 16:50 la verdad que la revuelta porque hasta el momento hemos hablado del trabajo de las cuidadoras en casa

Voz 1880 17:03 pero también en las residencias para mayores también son sobre todo mujeres el hijo de la novia es una película argentina de Juan José Campanella de la madre de Ricardo Darín en El actor en la película es Norma Aleandro y ahí está ingresada con alzhéimer en una residencia se ve cada instante cada minuto la importancia del cuidado de los profesionales también del estado de la familia sobre cuidadores también una reciente intocable sí intocable con la banda sonora tan reconocible la de El piano de Ludovico ahí lo tiene

Voz 1971 17:32 sí

Voz 13 17:34 y y a la hora y sí

Voz 1880 17:54 aquí el cuidador caso extraño pero es chico

Voz 14 17:59 esta mi música calma calma

Voz 15 18:12 el espacio

Voz 1880 18:15 es una película francesa que nos cuenta la relación entre un aristócrata que se queda tetrapléjico in su cuidador que en este caso como decíamos es su nombre es un inmigrante bueno que está recién salido de la cárcel yo es donde estoy aquí estamos exactamente y quiero terminar terminamos este repaso documental Ice titula así tal cual cuidadores

Voz 16 18:37 impares tenían muchos despistes está bajos piensan que algo le pasa a tu padre

Voz 1971 18:44 en dos mil dos seguido

Voz 17 18:56 es un documental de dos

Voz 1880 18:58 el diez el directores Oskar Tejedor vasco eh cuenta las experiencias de un grupo de cuidadores que lo que hacen es reunirse cada quince días para compartir sus experiencias que también lo necesitan que con que nos vamos a ir pues sabes años que aquí desde que tenemos la cara B hay unos cuantos como te diría fijos discontinuos no parece desaparecer porque Javi se está armando eso no exactamente uno de ellos es Coque Malla este tema con el que nos vamos hoy se titula cuidarte

Voz 4 19:23 desencaste adelanta de casa

Voz 1880 19:44 bueno sí escuchas la letra la verdad es que es ese momento de la ruptura en la que en vez de decirle a otra persona que ya no te voy a cuidar más lo que le cuida T no es común

Voz 0194 19:53 lleva ya vuela sola bueno o que te den

Voz 18 20:00 es bueno sumar que viene dando cuidados

Voz 0194 20:03 bueno tú también te pero puede buenos todos juntos no nos cuidemos en hermandad hasta mañana