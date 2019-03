"La sociedad no está preparada para aceptar la reinserción, hay mucha hipocresía"

Voz 0194 00:00 Pilar Baeza candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila muy buenas noches hola buenas noches esta mañana ha convocado usted a la prensa para explicar lo que el diario El Español publicaba el sábado pasado un día antes de su presentación como candidata contaba este periódico digital que en el año ochenta y cinco usted fue condenada a treinta años de cárcel como cómplice del asesinato de un hombre al que usted acusó de de violarla las cosas son así esto es cierto no

Voz 1 00:27 bueno eso es lo que dice el periódico he yo no estoy muy de acuerdo con el contenido lo que pasa que son unos hechos de hace muchísimos años y la verdad es que no no voy a hacer nada para cambiarlo no sólo han publicado como lo ha publicado y ya está

Voz 0194 00:42 pero sí sí hubo una sentencia y usted paso por la cárcel

Voz 1 00:46 por supuesto una condena

Voz 0194 00:48 una condena cuántos años sesenta años y cuántos años paso usted en la cárcel unos cuatro aproximadamente cuánto tiempo hace de esto

Voz 1 01:02 pues de que de esto de los hechos de mil novecientos ochenta y cinco me cuando sucedieron los hechos

Voz 0194 01:12 yo estoy diría que ahora es una mujer diferente a aquella mujer del mil novecientos ochenta y cinco

Voz 1 01:18 por supuesto por supuesto por edad por experiencia por muchísimas cosas por haber vivido lo que supone esto en una sociedad que os decimos demócratas sociedad del siglo XXI ahora mismo

Voz 0194 01:33 no

Voz 1 01:33 pero sí claro soy una mujer diferente

Voz 0194 01:36 podemos conocía sus circunstancias esta circunstancia de su pasado

Voz 1 01:40 sí yo sé yo lo puse en conocimiento e Podemos que tiene un trámite que es que que los requisitos de los requisitos que forman parte de poder saltarse uno a las candidaturas es un código ético cuando leí equipo me he a conciencia porque no le incumplía y además lo puso en conocimiento de la ejecutiva el partido como no podía ser de otra forma

Voz 0194 02:07 usted ha asegurado esta mañana que el han llegado chantajear con esta condena porque si no retiraba la candidatura publicarían lo que finalmente se ha publicado quién cree usted que hay detrás de todo esto

Voz 1 02:20 bueno yo lo he puesto en conocimiento de quién se tiene que poner estas estas situaciones yo no puedo decir quién está detrás de todo esto yo sí sé quién ha intentado chantajear me quién me ha intentado coaccionar no es la primera vez que me surge ya es la tercera la cuarta vez yo nunca es debido a esta situación es decir una persona libre independiente la ciudadana española que que que creo que estoy bajo una Constitución como todos los españoles eso por un lado por otro lado me parece mezquino indigno y no sé cuántos calificativos más para que ese sí se sino cómo decirlo pero que se presten a invitarme yo retire la candidatura sino esto se haría público es evidente lo que hice no que lo publiquen

Voz 0194 03:16 de dos los usted primero me dice yo no sé quién hay detrás pero sí quién se quién ha intentado chantajear entonces debe saber quién hay detrás del intento de chantaje

Voz 1 03:24 por supuesto hay nombres y apellidos yo cuando me dirigido a la comisaría ha que aportar datos no se puede decir así como así pero yo no seré detrás quién está si es una persona si es un partidos y es una situación si él no lo sé

Voz 0194 03:40 pero es gente relacionada en los nombres y apellidos que usted da a la comisaría entiendo que después irá a la justicia son nombres y apellidos vinculados con la política

Voz 1 03:49 bueno yo creo que son cuestiones externas que posiblemente sí que estén vinculados con la política directa o indirectamente no lo que no quiero es que estas palabras se tomen como no lo sé evidentemente yo tengo muy claro lo que me han dicho lo que me han intentado coaccionar lo tengo muy claro y así lo plasmado

Voz 2 04:11 eh a través

Voz 1 04:14 al mismo juzgado en una comisaría donde lo hecho yo tengo muy claro pero yo no puedo decir es quién está detrás de esto evidentemente yo no conozco los motivos que lleven a eso pero está claro no soy una persona normal no no sé por qué hacen esto

Voz 0194 04:29 Podemos es el primer partido con el que usted se mete en política

Voz 1 04:35 bueno yo he colaborado podemos es la primera vez que se presenta a las municipales en la capital donde yo yo vivo en harina anteriormente yo he colaboré iba en unas listas de una plataforma ciudadana que se llama trato ciudadano que actualmente tiene tres concejales en el Ayuntamiento de Ávila

Voz 0194 04:55 porque quiere ser alcaldesa de Ávila

Voz 1 04:58 que quiero ser alcaldesa Dávila y bueno vamos a ver yo creo que la ciudad necesita un cambio creo que la política abulense necesita gente valiente sin etiquetas sin prejuicios y sin intereses personales que defiendan poco los deciden los los intereses de los ciudadanos y que se remata un poco para trabajar en cómo está esta ciudad es impresionante la despoblación que tenemos los servicios que tenemos la la población mayor que tenemos los cierres de Times de autónomos que constantemente cierran yo soy una de ellas no que vaya a cerrar pero formo parte de ese colectivo el paro que hay es que tendría una lista tan interminable entonces yo tengo un afán por ser alcaldesa pero entiendo que una de las formas de conseguir hacer ciertas cosas entrando en las instituciones no veo otra forma

Voz 0194 05:53 Pilar es un momentito todavía porque quiero que escuche unas cuantas reacciones a su candidatura se ha convertido en una de las protagonistas de este martes después de cuatro días en la que su historia ha sido de lo más comentado en Ávila en Castilla y León Álex García buenas noches

Voz 3 06:08 hola Ángels buenas que es cierto es que la historia de

Voz 0194 06:10 de Pilar de esta candidata no ha dejado indiferente a casi nadie ni en Podemos ni en la oposición on no porque

Voz 3 06:17 críticamente nos hemos encontrado en los últimos días con dos posiciones además bastante alejadas unas la del partido de Pilar Baeza Podemos que ha defendido a su candidata basándose en el principio de reinserción y la otra del Partido Popular que consideró los hechos gravísimos y que la inhabilita para ser candidata en las filas de Podemos su secretario regional en Castilla León Pablo Fernández cree que Pilar Baeza ya cumplido su deuda con la sociedad

Voz 4 06:41 ha cumplido su deuda con la justicia y con la sociedad hace muchísimos años lleva treinta años haciendo una vida totalmente normal representando un negocio e insisto la Constitución española la Carta Magna nuestra norma de máximo rango legal la ampara para poder ejercer con total libertad y con total normalidad sus sus derechos civiles

Voz 3 07:03 suscribiendo la posición de Pablo Fernández el secretario de Organización de Podemos a nivel nacional Pablo Echenique

Voz 5 07:10 simplemente remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace treinta y cinco años que se refieren a una mujer el que fue violada

Voz 3 07:20 a quién parece que no convencen estos argumentos es Alfonso Fernández Mañueco presidente regional del Partido Popular y aspirante a la Presidencia de la Junta de Castilla y León que dijo este lunes en Ciudad Rodrigo en Salamanca sabemos que Pilar Baeza ya ha cumplido con la ley pero en estos momentos se exige una pulcritud en muchos aspectos me parece continuó diciendo Fernández Mañueco un hecho gravísimo que la inhabilita para ser candidata de ningún partido

Voz 0194 07:44 crítico ex muchísimas gracias un saludo Vilar y el Partido Popular considera que usted está inhabilitada para aspirar a la alcaldía de Ávila que les responde

Voz 1 07:55 bueno yo le respondería que el Partido Popular no creo que sea quién para inhabilitar me tendrían que ser las leyes y el Partido Popular no creo que sea la ley de este país Mi la Constitución que nos rige a todos los españoles eso en primer lugar lo que piense el Partido Popular como usted comprenderá no me interesa en absoluto ir por otro lado debería de conocer las leyes y saber que cuando una persona cumple con sus obligaciones cumple con la justicia en todos y cada uno de sus términos prescriben no se tienen antecedentes es una ciudadana con todos sus derechos habiendo cumplido subrogaciones este señor me parece a mí que deja mucho que desear en cuanto conocimiento por el cargo preocupa esa es mi opinión que él opina eso pues que la misma democracia no me permite presentarme a una a unos comicios le permita el decir eso pero sin argumentos claro

Voz 0194 08:53 Pilar piensa que la sociedad está preparada para aceptar la reinserción

Voz 1 08:58 yo creo que no yo creo que hay mucha mucha hipocresía mucha tenemos todas las leyes yo no soy jurista pero tenemos todas las leyes para que la reinserción se pueda realizar todo ese tema está perfectamente cubierto el problema que tenemos es que decimos que sí que existe pero a la hora de poner en práctica eso no se ponen yo me he conseguido una persona absolutamente reinsertado porque llevo más años con una vida en condiciones totalmente un una mujer como decía al principio totalmente diferente cuando tenía veintitrés años pero he tenido que luchar con muchos muchos inconvenientes la ley me otorga esa posibilidad insertada pero la sociedad tiene demasiados prejuicios no podemos decir que somos una sociedad del siglo XXI y que somos pertenecemos la Comunidad Europea y que es la homenaje que que modernos son Nos si luego no lo ponemos en práctica esto no puede ser Podemos el partido que está representando al que represento en Ávila evidentemente de momento lo está demostrando yo espero que siga si es que eso es un derecho constitucional pero vamos a ver para que tenemos las leyes tiene gimnasio verdad

Voz 0194 10:12 en Ávila sí ahora tiene ahora mismo por esa misma y ahora le toca clase no

Voz 1 10:19 sí entro en clase en tengo seis minutitos disponibles

Voz 0194 10:22 sus alumnas de la clase le apoyaron en esta en esta iniciativa

Voz 1 10:27 bueno yo tengo que lanzar tengo que echar una lanzan me ha impresionado dime dime

Voz 0194 10:35 no no no no no diciendo nada Pilar dime dime

Voz 1 10:41 yo tengo que reconocer que a nivel popular es impresionante la reacción que ha tenido la gente la gente de la calle la gente como yo la gente al pie de calle él con los ánimos que ha recibido los apoyos que ha recibido las plataformas en las que colaboro plataformas ciudadanas que colaboro en varias los componentes de esas plataformas como han hecho el apoyo popular me ha sorprendido para bien sinceramente tengo que reconocerlo otra cosa es lo señeras repasó representantes sustituciones que dejan mucho que desear pero yo a nivel popular Mis clientes quiero dejar bien claro que yo llevo casi treinta años con esta empresa Nadj la son gimnasio por aquí circula muchísima gente es un espacio cosmopolita variopinto donde hay todo tipo de personas evidentemente asumo que habrá gente que no le parecerá bien también asumo que Vicente parece más preciada bien pero es que esto es la vida misma es que somos personas y yo no puedo asumir que me lo que me pasara hace veintitrés años me pueda condenar toda la vida es que es imposible la vida a veces te hace afrontar situaciones ni desean y te buscas y las quieres que es lo que me ha pasado a mí entonces yo el apoyo que estoy recibiendo es absolutamente es que me está eso lo son de verdad lo o la gente cuando lleguen las elecciones municipales Nebot eso es un proceso democrático que cada uno tiene que votar a quien considere pero de momento yo no puedo decir que la gente me esté retirando el apoyo pues son las redes sociales haciendo comentarios es que hay algunos que no los quiero ni ver por qué son impresentables no entonces pero en principio yo estoy animará a seguir haciéndolo no tengo ninguna intención más que la que estresado