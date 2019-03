Gol de Tadic (Real Madrid 0 - Ajax 3)

eso es tiene que salir a la circunferencia entera ya que salir mucho balones ahora lo están revisando tranquilamente ya está Se dirá si son situaciones que la pelota sale pero por eso digo que eso es bueno no espera espera vamos con sello eh no muchísimo eh a ver se ve un poco verde a ver pero la circunferencia el balón rehén era Bridge espera que la noticia están Bridge es Raimon no tiene los ojos de Brecht vamos a ver ahí está el colegiado la decisión de bricks mano izquierda jugadoras dándolo todo eso acaso israelo Solari lo tenía claro ha insistido al cuarto árbitro que ha salido también en el banquillo del Real Madrid y ahí está el colegiado que va a tomar la decisión Iturralde que va mal momento que en la temporada Antoria minuto sesenta y tres de partido el año Camarasa el para valorar en Madrid contra las cuerdas a ver qué es lo que han perspectiva ojo que va bricks Nole está diciendo yo no lo tenemos claro que la ve tranquilos dijo mamá dime imagen está en el banquillo el Real Madrid por lo menos amable además creo yo mira saben una cosa te Iturralde déjame la sensación el que mejor besa jugó

Voz 1284

02:37

sale son los sino lo tiene claro que debe hacer en el colegio tiene que dar gol sino sólo entra para errores y menos McLaren seria segura porque en Santa chalés pareados ya vale casos claros no tiene claro si hay un vamos sin no dar una imagen que demuestre que la sale tiene que dar gol correctora la pelota la pelota lo que quiere decir la pelota puede haber salido pero sí la imagen no demuestra que la pelota salido tiene que dar gol no Harold ese gol le va a dar Ghazi reza el hardware preparada para jugar en el Bernabéu pita se aparta de los All Star Leica Tony Cross y mira al banquillo mira Alba Quillo vemos habla Vázquez hablando con Solari Gareth Bale que metía presión al juez de línea pero el colegiado viene con esa imagen no se puede saber que el declara no herencia Si sales la circunferencia del valor natural debía tener la pelota no sale yo por una cámara de manera de campaña es una cosa una cosa ya que nos quejamos del en España esto está haciendo una buena una cámara con eso es con una cámara en la línea Iturralde mejor no me caso con nadie esto pasa en España en el que estamos haciendo y calabozos de una huelga porque Juanjo a cinco minutos le están diciendo a Brecht Hybrid dice que el gol Holder