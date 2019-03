Butragueño: "El escenario más negativo posible se ha producido"

Voz 1 00:00 Emilio Butragueño como Mónica Marchante apostaría vejaciones

Voz 0552 00:04 sí se noche

Voz 2 00:07 totalmente inesperada tres

Voz 0552 00:09 bueno en primer lugar quiero felicitar al Ajax creo que han realizado un partido soberbio ya segundo lugar pues lo sentimos por por nuestra afición también por los jugadores que era un partido muy importante ellos lo sabían han luchado para clasificarse pero no hemos podido esa es la verdad yo creo que todas las circunstancias del partido en contra nuestra no desde aquella ocasión de Varane que podría haber supuesto el uno cero en los primeros minutos la prima de la ocasión que tienen ellos terminan la segunda que tiene ellos terminan gol también dos grandes goles por cierto antes del descanso todo en tenemos otra de Bale al palo dos palos en en un partido de este nivel tampoco es muy normal una buena intervención de una gran primer tiempo a tiro de Lucas Vázquez es decir que tuvimos nuestras ocasiones pero nos vamos cero iniciamos bien en la segunda parte presionando arriba recuperando rápido no somos capaces de marcar ese gol en al cero tres y conseguimos el uno tres que quedaban veinte minutos había que marcar dos goles pero ya sabemos en este tipo de partidos cómo se transforma este estadio y a los dos minutos no marcan el uno cuatro con lo cual todos los momentos en que podían haber habernos ayudado en el partido pues fueron en contra nuestra

Voz 1460 01:34 yo creo que más o menos todo el mundo coincide en ese análisis que fue el guión perfecto para el Ajax que el Madrid tuvo muy mala suerte con las lesiones así lo ha aceptado la afición hemos de decir que no hemos visto eh protestas la afición seguido yendo durante el segundo tiempo resignada y no sé si también quieres transmitir algo para la afición del Real Madrid que te pueda estar escuchan en este momento

Voz 0552 01:53 lo que que todos somos conscientes de de lo que nos han dado estos jugadores durante tantos años no siempre se va a ganar es esto es el el deporte luchamos para para ganar pero no siempre se va a ganar no yo creo que eso el aficionado del Real Madrid lo tiene muy presente el equipo ha querido pero por lo que sea no hemos podido entonces yo creo que también hay que poner en valor e precisamente hoy no que hoy hemos perdido de una manera durísima no estamos acostumbrados a perder de esta manera pues todo lo que ha conseguido este equipo no que esos títulos en los últimos años lo que cuesta ganar una Liga de Campeones este este equipo ha ganado cuatro en los últimos cinco yo creo que hay que ponerlo en valor noche como la de hoy

Voz 1460 02:42 hablasen pasado Emilio eh ha terminado un ciclo un ciclo donde el Real Madrid en Europa ha sido el Rey pero a partir de hoy se inicia una nueva era

Voz 0552 02:52 bueno para empezar a las hoy es una noche triste muy triste para todos eh hay que tener calma e para empezar esto sigue aún nos queda muchos partidos a nos próximas semanas entonces dentro de la tristeza grande que todos tenemos les normal tenía muchas ilusiones en ese partido confiábamos en poder estar en el sorteo de cuartos no lo vamos a estar es en ese sentido un golpe durísimo tenemos que admitirlo entonces bueno tranquilidad a ayudarnos entre nosotros que es lo que hay que hacer cuando la situación uno desleal

Voz 1460 03:30 yo seguir adelante además de no estar en ese sorteo de cuartos es que el Real Madrid no está en la Copa del Rey y estaba doce puntos en la Liga me imagino que en la primera temporada después de Cristiano Ronaldo nadie podía imaginar que esto pudiera suceder

Voz 0552 03:44 o hay un plan de es cierto que hace una semana estábamos llenos de ilusiones porque porque teníamos tres partidos que nos puede permitir llegar a una final de la Copa del Rey en la Liga pues acercarnos al líder conseguir el pase a cuartos no ha sido todo lo contrario digamos el escenario más negativo posible el que se ha producido tenemos que entender que es formar parte del deporte aunque insisto somos el Real Madrid siempre competimos para ganar no estamos acostumbrados a perder tenemos que que Aguirre queremos estar Gone Emilio