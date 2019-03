Dani Garrido: "Cómo lo vería Modric para señalar a varios compañeros"

Voz 0458

00:00

bueno yo coincido plenamente con todo el análisis que que hacías un debilitamiento bien tan evidente de la plantilla Se marcha Cristiano no sólo eso la marcha de James de Morata de de Pepe la mala gestión del talento que tiene Solari que no sé por qué motivo no ha sido capaz de recuperar seguramente sea por su falta de experiencia en esas situaciones dudo que es que Solari hubiera cometido este tipo de Zidane no hubiera comenta este tipo de errores pero aporta por aportar algo nuevo cómo lo vería Luka Modric para Ayers señalara a tres cuatro jugadores compañeros suyos con los que se cambia ahí con los que sea ejemplo Gareth Bale es decir cómo lo vería al Balón de Oro ayer para en la previa al partido contra es salir a decir hay jugadores que tienen que dar un paso al frente y que no lo han dado debería fatal si pues como lo vería Zidane